"Mi nombre es agente Opal.

Estos son mis compañeros Omar, Orla y Oswald.

Esta es iguana con jersey.

Viajamos por todo el mundo investigando lo extraño,

lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

(GRITAN)

(Música)

(A LA VEZ) ¡Bien!

(A LA VEZ) ¡Escudos arriba!

"¿Para quién trabajamos? Trabajamos para la División Odd".

"A TODO TREN"

(Música)

(MEGAFONÍA) "Agentes, tenéis una llamada de la señorita O".

Ahí estáis. Sí, ¿pero dónde está usted?

En el laboratorio... Enredando un poco.

Ahora estoy aquí. Pero bueno.

Es divertido, pero aquí lo es más.

Como os iba diciendo, vamos al grano.

Ha sucedido algo insólito.

Un malhechor ha puesto patas arriba

a un tren que viaja por Dakota del Norte.

Vamos para allá, señorita O.

Y ya de paso saludad a Estela y Griffin de mi parte.

Son unas amigas que viven allí. Bien, ¿a qué estáis esperando?

¡Vamos!

Es genial.

Un misterio en un tren antiguo, como el de mi libro favorito.

"Crimen en el Smander exprés".

Esta lista de palabras me interesa. Y a mí.

Es mi heroína la detective Smander.

Tiene un montón de novelas como... "Crimen en el instituto Smander".

Y el más reciente que todavía no he leído.

"Crimen espacial". O sea, resuelve misterios.

Y dice cosas guais como: "En los número está la clave,

la detective Smander bien lo sabe".

Hasta tengo el uniforme oficial. Mira.

Tengo el tren a la vista.

Lo estamos sobrevolando.

Desde aquí lo puedo ver. Aguanta. Más abajo.

Cuidado. Más rápido.

¿Cómo nos subimos a un tren que se mueve?

Muy fácil.

¿Quién va primero? ¡Yo!

Ordenador, recoge la escalera.

División Odd, me alegro de veros.

Vamos, poneos cómodos, pero no os relajéis.

Sabemos que un malhechor ha provocado cosas insólitas.

Sí, el vagón tres está lleno de bloques de juguete

y el seis está hasta arriba de globos.

¡Qué desastre!

En fin, son bonitos y de muchos colorines,

pero da igual, ¡es un desastre! Tranquilo.

Resolveremos este caso en nada porque...

donde veas un crimen numerado, Smander está a tu lado.

¿No sois la División Odd? Lo soy. Somos, perdón.

Mirad.

La fila de vagones del uno al diez. Tenemos 30 vagones.

Eso no tiene importancia. ¿Veis el patrón?

No...

Es el clásico patrón numerado.

El primer ataque fue en el vagón tres.

Si se suman tres más, tenemos el seis,

donde fue el siguiente ataque.

El malhechor va sumando tres.

¿Y adónde va a ir ahora?

Solo tenemos que sumar tres al número seis.

El nueve. Es el vagón nueve.

¡Vamos allá!

Un momento, ¿qué hacemos con los otros vagones?

Opal y yo los limpiaremos. Luego me darás las gracias.

¡Atrapemos al malhechor! ¡Vamos allá!

Me encanta decirlo.

(GRITAN) ¡División Odd, División Odd, quieto todo el mundo!

Parece ser que alguien está provocando cosas insólitas.

Alguien a quien le gusta el número tres y ese alguien es...

Threethree Luise.

No he sido yo.

Mi hermana me ha invitado a su 33 cumpleaños

y la escribo una tarjeta de felicitación.

Tres, nada menos.

(Teléfono)

¿Diga?

Oh... vaya.

El malhechor ha llenado el vagón 12 de patitos de goma, o de caucho.

No, de goma suena mejor.

-Lo que demuestra que no he sido yo.

Fallo tuyo. Fallo mío.

(SUSPIRA)

Esto está demasiado alto.

(SORPRENDIDOS)

Vale. Yo pincho los de la derecha y tú los de la izquierda.

O podemos usar el globoeliminator.

(Aplausos)

Más eficaz.

Será mejor volver con Oswald y Orla.

O podemos ir a la tienda a comprar un suvenir.

Odio daros esta noticia pero...

en este tren no hay tienda de suvenires.

¿Qué? ¿No hay tienda de suvenires?

No hay caso insólito del que no tenga un recuerdo.

¡Desafío aceptado!

¿He lanzado un desafío?

Sé lo mucho que significa para ti.

Así que vamos a buscar un suvenir, haya tienda o no,

llueva o haga calor.

Esto no tiene lógica.

Estoy de acuerdo.

¿Cómo se puede aprender a pilotar una nave espacial en cinco minutos?

Me refería a que el patrón no tiene lógica.

El vagón 12 no encaja en el patrón que va sumando tres.

¿Solo puede ser de números? Siempre es de números.

He leído todos los libros de Smander salvo el que tú tienes.

Como bien dice la detective, para evitar picias,

Smander analiza las cifras.

Sí, pero no siempre es un patrón de números.

Mira, otra línea de números. Esta vez hasta el 30.

Como los vagones del tren. Entonces sí tenía importancia.

El primer vagón ha sido el tres, luego el seis y luego el doce.

No utiliza un patrón de suma, es un patrón de multiplicación.

¿En qué consiste eso?

Tres multiplicado por dos son seis.

Seis por dos son doce y multiplicando doce por dos...

Son 24. ¿Entonces el próximo ataque será en el vagón 24?

Correcto. Y como Smander suele decir:

No te pases de lista, tú sigue la pista.

(GRITAN) ¡División Odd, División Odd! Quieto todo el mundo.

¡Ajá! Doble Denni.

Ah, División Odd. Sabemos que has sido tú.

Vale, he sido yo. He pillado dos bolsitas de galletas en vez de una.

(RÍE) Pero qué queréis, tenía hambre.

No es por las galletas. Debería serlo. Qué vergüenza.

Es por multiplicar.

Sabemos lo que hiciste en los vagones tres, seis y doce.

Yo no he hecho nada.

Voy a una doble boda y he echado una doble siesta

para estar bien descansado.

(Teléfono)

¿Diga?

Oh, otra vez no. Olvidé la cita con el dentista.

Oh, y que el malhechor ha llenado el vagón 27 con piñas tropicales.

(SORPRENDIDOS) -¡Qué!

-Lo que demuestra que yo no he sido. Me he vuelto a equivocar.

Muy bien, Doble Denni. Devuelve esas galletas.

Oh...

¿Has encontrado algún suvenir?

No. Solo esta servilleta y ni siquiera lleva un logotipo del tren.

Tiene una manchita. ¿Te recuerda a un tren?

Es inútil.

No, es cuestión de pedir ayuda. ¿Hay algún médico a bordo?

Yo, yo soy médico. Genial.

Se ve que eres inteligente.

¿Sabes cómo hacer un tren en miniatura?

No, pero a mi marido le chiflan esas cosas.

No encuentro ningún patrón. ¡Los números no tienen lógica!

Vamos a llegar a la estación.

(GRITA) Si no resuelves el caso, el malhechor se irá de rositas.

¿Me he pasado? Oswald, en "Crimen espacial",

la detective Smander sigue un patrón de formas, no de números.

Es posible. Créeme, siempre va de números.

Como Smander suele decir... Caramba, caramba, caramba.

Número, número, número.

Oh, treinta vagones, como el tren de verdad.

Buen trabajo.

No se parece al tren en el que estamos.

Este es multicolor, como el arcoíris.

(Música)

Bueno, no tiene por qué ser perfecto.

Omar, voy a conseguirte una copia exacta y fiel de este tren.

¿Hay algún pintor a bordo?

Oh, sí.

Casualmente tomo lecciones de pintura en el centro cívico de mi barrio.

¿Falta mucho hasta que lleguemos? Yo diría que no.

Yo me rindo. Nunca seré tan bueno como Smander.

Oswald, Orla, tenemos buenas noticias.

¿Tenéis al malhechor? No.

Tengo un suvenir. Es una copia exacta de este tren.

Coloreado y todo.

Cada vagón está pintado por fuera con un color diferente.

¡Ou, ou, ou! Espera una muesca del reloj de sol.

Puede que el malhechor use un patrón de color.

El vagón tres es negro, el seis es blanco,

el 12 negro y el 27 blanco. No me lo puedo creer.

¡Es un patrón de color!

El patrón que se repite es negro, blanco, negro, blanco.

Y si el último vagón atacado fue blanco, el próximo que atacará...

será negro. Y solo queda un vagón negro.

El último del tren. ¡Rápido!

Vamos al vagón 30.

(Música suspense)

(GRITAN) ¡División Odd, División Odd, quieto todo el mundo!

Rainbow Robin. División Odd.

¿Por qué los vagones blancos y negros, Rainbow Robin?

Porque esos colores estropeaban el precioso tren arcoíris.

De modo que los llené de colores insólitos.

-Menos mal que Omar y Opal los han limpiado.

En realidad, no lo hemos terminado

porque nos entretuvimos con este asunto del suvenir.

Pero lo limpiaremos todo, ¿verdad, Rainbow Robin?

Ah, vale...

Tenías razón, Orla. No solo hay patrones de números.

Tú eres la auténtica detective Smander. Ten, mi monóculo.

Oswald, si algo he aprendido de tus libros es que la detective Smander

comete errores, pero nunca se rinde. Gracias, Orla.

Este monóculo está graduado, así que habría tenido que pedir uno nuevo.

Te sienta bien, joven Oswald. Gracias, compi.

Y como tu detectiva favorita dice, si a Smander necesitas...

¡Prepara las palomitas! ¡Deja los números a la vista!

Tiene una muletilla para cada ocasión.

Cierto.

(Música suspense)

"FUERA DE PLAZO"

¡Buen trabajo, equipo!

Eh, Opal, ¿por qué siempre te sientas en la parte delantera?

Oh, si quieres siéntate tú. Gracias, alguna vez tenía que ser.

Ahora que lo pienso, aquí estoy bien.

(MEGAFONÍA) "Alerta de proximidad, alerta de proximidad".

¿Qué significa eso? Creo que es eso.

¡Oh! ¿Qué es eso?

"Alerta, alerta. Desconocidos al abordaje".

-Saludos, unidad móvil. ¿Quién eres tú?

Yo soy Xuxa y este es Xeno. Somos Los Equis.

-Y nos gusta silbar. (SILBAN)

¿Y qué os trae por aquí?

Detectamos infracciones en División Odd

y habéis cometido una bien gorda.

-Agente Orla, por el código 7685, quedas expulsada del equipo.

(TODOS) ¡Qué! ¿Qué pasa aquí?

¿Código 7685? Es una infracción de biblioteca.

Lo sé porque fui responsable de biblioteca.

Orla, ¿tienes algún libro de la División Odd?

Sí, lo tengo en mi casillero.

Ese libro fue sacado hace 400 años y según las normas,

si no devuelves un libro en 400 años quedas expulsada.

Eso es ridículo...

Aunque 400 años es un plazo más que razonable,

pero necesitamos a Orla. ¡Esperad!

Este libro fue sacado hace 400 años el día de hoy.

Exacto.

Técnicamente, el plazo no vence hasta que acabe el día.

Vale, devuelve el libro a la biblioteca

y pide al responsable que te firme este papel

antes de que venza el plazo y entonces podrás volver al equipo.

Muy bien.

Esto será sencillo. El responsable es Octavius.

Nos conocemos desde hace tiempo. Vaya, vaya, vaya.

Mira quién ha venido.

Oswald, el anterior responsable en persona.

¿Cómo te va, Octavius? ¿Sigues protegiendo esos libros?

He prestado juramento. Proteger y archivar.

¿Por qué habláis tan bajito? (CHISTAN)

Disculpad. La norma más importante en una biblioteca es el silencio.

Además es maravilloso volver a chistar.

Es la mejor manera de que todo esté en silencio.

Me pasaría el día chistando si no se me secara la garganta.

Yo también. (CHISTAN)

Octavius, no quiero pasar ni un día más en este traje de cañamazo

ahora que he conocido las bondades del algodón y el poliéster.

Aquí está el libro. Por favor, firma este papel.

No puedo firmarlo. Pero he devuelto el libro.

Sí, pero tienes que pagar la multa por vencimiento

y la cantidad que debes por estos 400 años es de...

10 dólares. -Hola, chicos.

¿Esmeralda Kim?

Vengo a devolver un libro, pero os puedo ayudar con los 10 dólares.

Es genial. Claro.

Pero antes tengo un partido de vóleibol

y después clase de flauta,

y voy a recoger a mi hermana al dentista.

¿Qué os parece pasado mañana?

Lo siento, tenemos que hacerlo hoy. En ese caso no puedo.

-Esmeralda Kim, gracias.

Bueno, ¿vais a pagar la multa o no? Vamos al vehículo.

Uno, dos, tres, cuatro... ¿Cinco dólares?

Es decir, nos faltan uno, dos,

tres, cuatro, cinco dólares para llegar hasta diez.

¿De dónde los sacamos? Gastando lo que tenemos.

Tranquilos, ya lo entenderéis.

Vale, no me entendéis.

Gastaremos el dinero para hacer más dinero.

¿Abrimos un negocio?

Sí, aunque eso vaya contra la regla número dos.

No abrir negocios en la biblioteca.

Invertiremos en limonada y abriremos un pequeño puesto.

Pero Octavius nunca nos dejará abrir un puesto en su biblioteca.

Opal y yo mantendremos ocupado a Octavius,

seguro que ni se entera.

(AMBOS) ¡Hola! (CHISTA)

¿Nos ayudas a buscar un libro?

Claro, precisamente ese es mi otro nombre.

Octavius "os busca un libro" Donarson.

Un lío para los papeleos. Bueno, en fin, ¿qué título buscáis?

No lo sé. ¿Autor?

Se me ha olvidado. ¿Tema?

Recuerdo que era rojo. Desafío aceptado.

Seguidme. Venga, vamos.

Necesitamos diez dólares y teníamos cinco.

Pero hemos gastado los cinco dólares en limonada,

con lo que ya no nos queda dinero.

Tenemos que vender limonada por valor de diez dólares.

¿Cuánto cobramos por vaso?

Queremos que nos compre mucha gente así que cobraremos muy poco.

Un centavo. Sí, eso está muy bien.

Limonada, limonada fresca. Solo un centavo.

Un centavo. ¿Es este?

No... No...

Veamos... ¿Este?

No... No...

A su sitio. ¿Y este?

No...

¡Espera, es ese!

Uy, pero si ya lo había leído. ¡Adiós!

(CHISTA) (SUSPIRA)

Buenas noticias, hemos vendido 100 vasos de limonada.

Sois unos hachas.

La mala noticia es que como solo cobramos un centavo por vaso,

hemos ganado 100 centavos, lo que equivale a...

¿Un dólar? Es menos dinero del que teníamos.

Nunca conseguiré pagar la multa yme expulsarán de la División Odd.

Tranquilos. Tengo otra idea para un negocio,

pero necesito que le volváis a distraer.

(AMBOS) ¡Hola! (CHISTA)

Te necesitamos otra vez. Pero esta vez no es un libro.

Es una revista. Interesante.

¿Cómo se titula la revista?

¿Fecha de publicación?

¿Alguna información que sea útil?

Desafío aceptado. Seguidme.

Nos ocuparemos del único peligro de pasar las hojas de los libros.

Los bordes que cortan... Con estas tiritas.

Empecemos por revisar nuestra economía.

Teníamos un dólar.

Luego compramos esta caja de tiritas por un dólar.

Nos hemos quedado a cero y tenemos que llegar a los 10 dólares.

Digo yo de cobrar algo más. Dos dólares por tirita.

Esta vez funcionará.

¿Y esta? (AMBOS) No.

-Vale, ¿qué os parece esta? (AMBOS) No.

-¿Y esta de aquí? (AMBOS) No.

-Está bien, voy a mirar en el catálogo.

Era de color azul... como un koala.

¡En una nave espacial! (CHISTA)

Lo siento, es que me encanta.

Con eso tiene para rato. Lo tengo.

"Koala alienígena", octubre del 94.

¿Y en la versión holandesa? Claro, faltaría más.

Que tus fluidos vitales no abandonen tu cuerpo.

¿Qué tal ha ido?

Hemos venido cuatro tiritas.

Como las hemos cobrado a dos dólares, contamos de dos en dos.

Y eso son... Dos, cuatro, seis, ocho dólares.

Solo nos falta vender una tirita más para llegar a los 10 dólares.

Escucha...

Vuestras tiritas son muy caras, usaré una tirita natural.

Hay que bajar el precio.

Ganaremos menos dinero, pero al menos sacaremos algo.

Tiritas a mitad de precio. Solo por un dólar.

Un dólar. Trato hecho.

La versión francesa y la versión en zulú.

Ya tenéis "Koala alienígena" octubre del 94 en todos los idiomas.

Ya he cumplido mis obligaciones como bibliotecario, me voy.

Fíjate, Orla.

Tenemos nueve dólares, solo nos falta un dólar.

Ha sido un negocio redondo.

¡Oswald, has hablado en alto!

Y has abierto un negocio en la biblioteca.

Creo que has perdido tu buen hacer como bibliotecario.

Pero... (CHISTA)

Me acaba de chistar.

Un día de más y un dólar de menos. Paciencia.

No todo es malo.

Octavius ha encontrado una revista genial.

Es un buen bibliotecario y le encanta chistar.

Dijo que se le seca mucho la garganta.

Ya sé cómo pagar la multa, pero voy a tener que gastar los 9 dólares.

¿Confiáis en mí? Explícate mejor.

La verdad, no lo sé.

¿Y si os susurro mi plan? Un plan, sin duda.

Me gusta. Buena idea.

Firma esto, por favor.

Ya te dije que no firmo nada hasta que pagues la multa.

Quedará pagada. Por ti.

Tenemos algo irresistible para ti por 10 dólares.

¡Un chistador!

Puedes chistar todo el día y la garganta no se te secará.

¡Vendida por 10 dólares!

Gracias, amiguete.

Veo que no has perdido tu buen hacer como bibliotecario.

Firmaré tu papel con mucho gusto.

Ahora hay que entregárselo a Los Equis.

Acabas de hacerlo. (SOBRESALTADOS)

Haz los honores, Xuxa. (SILBAN)

¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que lo aceptamos.

(TODOS) ¡Sí!