"SUBIENDO EL LISTÓN"

(Música)

Eh, Opal, tengo un chiste muy bueno. ¿Quién es?

No tengo ni idea, creo que alguien que llama a la puerta.

Es imposible, Omar, estamos volando entre nubes.

"¿Alguien me puede abrir la puerta?".

Me he equivocado.

Hola, chicos, os traigo el correo. ¡Oh!

Gracias.

Otra vez lo envías a nuestro e-mail, estamos digitalizados.

No se lo digáis a nadie, me gusta mi trabajo.

Mira, la revista de la División Odd.

Trae el ranking de los departamentos que más casos han resuelto.

Oh, oh. ¿Por qué "Oh, oh"?

No podemos aspirar a ser los primeros

ya que somos un departamento nuevo y no tenemos muchos agentes.

Me conformo con nuestro puesto.

Ajá, aquí estamos. Somos los... ¿Últimos?

Código rojo, tenemos un código rojo.

¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre?

Opal ha leído nuestra revista. Y nosotros, miembros de O.S.M.U,

somos los que menos casos hemos resuelto este mes.

Debería tragarnos la tierra. Seguro que hay algún error.

Por desgracia, los gráficos no mienten.

Mira, la línea vertical que sube y baja

indica los casos que hemos resuelto. Y la horizontal,

la que va de lado a lado, muestra los diferentes distritos

según el color.

Este distrito ha resuelto 95 casos, el listón más alto.

El nuestro es anaranjado, el más bajo

con solo 11 casos resueltos.

Opal, Orla, comprendo vuestra frustración,

pero somos nuevos y tenemos pocos agentes.

Hay que ponerle remedio. ¿Y qué vais a hacer?

¿Dedicaros a resolver casos insólitos para mejorar el gráfico?

(A LA VEZ) ¡Buena idea!

Conozco el lugar ideal, el Valle de lo Insólito.

No, no. No podéis ir, ese lugar es...

¿El valle más insólito del mundo? Es perfecto.

Vamos a mejorar ese gráfico.

Pensadlo antes de hacer algo que os ponga en peligro.

Demasiado tarde. ¡Ah!

¡Es alucinante!

Oswald, tenemos que hacer algo, hay demasiadas cosas insólitas.

Conozco el lugar exacto a dónde ir.

(Música)

El cuartel general de gráficos.

Aquí hacen todo tipo de gráficos.

¿Ya hueles eso? Ah, aquí huele a información.

Yo no huelo a nada. Intenta olfatear mejor.

¿A eso lo llamas olfatear? Sí.

No. Tienes que olfatear desde la punta de tus pies

por todo el cuerpo hasta la nariz, eso es.

Ahora haz como yo.

(Música)

Hola. (GRITAN)

-Soy la gente O'Wow, jefa de Gráficos.

Vosotros seréis Omar y Oswald, seguidme.

¿Tarta o barra? No, ahora no.

Necesitamos tu ayuda.

Nuestro departamento está en el último lugar

de la clasificación.

Dos compañeras han ido a mejorar resultados

y estamos preocupados.

Pensábamos que podías poner los números de nuestro gráfico

en un sistema diferente para no parecer tan,

ya sabes, últimos.

¿Mismos números en otro gráfico? Dadme 10 segundos.

Hecho, con ocho segundos de adelanto.

El mismo número de casos resueltos del gráfico de barras

en un gráfico de tarta. Dime que es una tarta de manzana.

No.

Es una tarta con todos los casos resueltos.

Cada porción de la tarta representa un departamento.

¿Así que a más casos resueltos, mayor es la porción?

Exacto. Este departamento tiene la porción más grande

con 95 casos resueltos. ¿Y el nuestro cuál es?

Vuestro departamento es la porción más pequeña con 11.

Os la voy a ampliar.

Oh, vale.

Oh, ya, ya la veo.

Esto está muy tranquilo,

¿seguro que es el Valle de lo Insólito?

Estoy segura.

Escuadrón de zanahorias sobrevolando.

Esto hay que solucionarlo. Rayo congelanator.

Muy bien, compi.

Orla, ese caracol va directo hacia ti.

Caraconator.

Oh. Oh.

Esto es de lo más agradable o, cómo dirías tú, guay.

¡Arriba! Libros voladores.

Soy el mayordomo. -Solo ha sido un sueño.

-Primero fue la gallina. Está revelando el final.

Librovolanator.

Buen trabajo. De lo más excelente.

Solicitaré actualización.

Omar, soy Opal.

Buenas noticias, hemos mejorado nuestro listón.

Eso es excelente.

La mala noticia es que los demás también han mejorado.

Eso es terrible. Bueno, ni tan mal,

en algo somos los mejores. ¿En qué?

En quedar últimos.

¿Qué os parece si venís para celebrarlo?

¿Hola? Hola.

¿Hola? Hay que resolver más casos.

Tienes suerte, joven Opal, esto se pone muy interesante.

La tarta estaba rica. Y la de antes también.

Y la anterior también.

¿Te parece una locura si pedimos otra más?

La locura sería no hacerlo. Sí, tienes razón,

seguro que los demás agentes también se ponen las botas.

Según el nuevo gráfico que he hecho sois los invitados

que más tartas habéis comido. (RÍE) Somos los primeros en algo.

No creo que les sirva a Opal y Orla.

Jefa, tengo que organizar unos datos del Distrito Botones.

(A LA VEZ) ¿Distrito Botones?

-Son casos de botones de chaqueta perdidos.

-Ponlos con los demás.

Espera, ¿puedo echar un vistazo?

Pues claro.

(LEE) "Botones perdidos, cables de auricular enredados,

puertas chirriantes...". Son casos sencillos de resolver.

Yo no juzgo los casos, solo hago gráficos.

Un momento, ¿cuando sumas los casos que ha solucionado cada departamento

agrupas los casos sencillos con los complicados?

Lo que os digo, no es asunto mío.

Oye, ¿puedes hacer un gráfico solo con los casos complicados?

Así podremos comparar nuestros resultados con el resto.

La verdad, vuestras ideas me están animando mucho. A trabajar.

(Música)

(GRITAN)

Esa ardilla es muy poderosa. Podemos con esto. El encogenator.

Disparo a la de tres. ¿Qué tal cinco?

Lo dejamos en cuatro. Muy bien.

Uno... Dos...

Tres... (A LA VEZ) ¡Cuatro!

Oh.

Qué mala suerte. No, no, no.

Nunca nos pondremos en cabeza.

Opal, Orla, nos alegramos de veros. Tenemos buenas noticias. Cuéntales.

Hola, agente O'Wow, jefa de Gráficos, ¿podemos hablar en privado?

Aquí está bien. (GRITAN)

-Rápido, entrad en mi mente, es un lugar seguro.

(A LA VEZ) ¿Qué? -Cerrad los ojos.

Mucho mejor.

¿De veras estamos dentro de tu mente?

Sí, vengo a menudo para relajarme un poco.

¿Eso es helado de chocolate? Sí, es algo que me ronda la cabeza.

Y una silla no estaría mal.

Seamos breves, tenemos más casos que resolver para ser número uno.

Ya somos número uno. Sí, eso os gustaría.

No, en un gráfico, y nos encanta. Jefa, dales la noticia.

Omar ha examinado los diferentes tipos de casos solucionados

y ha visto que agrupamos los casos fáciles con los difíciles.

Así es. Es cosa mía. ¿Y de qué nos sirve?

Hemos separado los casos difíciles de los fáciles y mirad.

Un gráfico que muestra solo los casos difíciles resueltos.

La línea vertical representa el número de casos difíciles resueltos

y la línea horizontal representa todos los departamentos.

Estáis por delante de todos los departamentos

con casos difíciles resueltos. Tenéis el listón más alto.

¡Somos los primeros!

(A LA VEZ) En resolver casos difíciles.

Es más, y con mucha ventaja. Así es.

Vuestra unidad ha resuelto 17 casos difíciles,

este equipo tiene siete, otros dos tienen tres cada uno

y el resto tienen cero. ¡Bien!

Sí. Estupendo.

Y gracias a vosotros a partir de ahora actualizaremos la revista

con casos fáciles y difíciles. Todo eso suena fantástico, pero...

Sabía que había algún pero.

Tenemos un caso por resolver antes de que actualices el gráfico.

Cerrad los "oyos" de visión, ojos, quería decir.

(Música acción)

(GRITAN)

Rápido, ¿quién tiene el encoginator? Yo.

Por O.S.M.U.

(A LA VEZ) Sí. Muy bien.

Genial. Ya puedes actualizar el gráfico.

Eh, jefa de Gráficos. ¿Qué está haciendo?

Creo que está en su mente comiendo helado de chocolate.