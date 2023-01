"Mi nombre es agente Opal.

Estos son mis compañeros Omar, Orla y Oswald.

Esta es mi pizzería favorita.

Viajamos por todo el mundo investigando lo extraño,

lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

(GRITAN)

(Música)

(A LA VEZ) ¡Bien!

(A LA VEZ) ¡Escudos arriba!

"¿Para quién trabajamos? Trabajamos para la División Odd".

"SIN FRENOS"

(Música animada)

(ORDENADOR) "Agentes, tenéis una llamada de la señorita O".

-¡Ahí estáis!

Está pasando algo muy muy insólito.

(A LA VEZ) Vuestro vehículo está siendo secuestrado.

-Esta es Arana y este es Oliver,

dos de mis mejores agentes en Australia.

Me han llamado porque hay un problema

en el centro de comunicaciones de la División O australiana.

-Detectamos una interferencia en vuestra unidad móvil.

-Según mis cálculos, vais a perder el control ahora.

-"Tienen razón.

Estoy siendo secuestrada".

-¡Por mí!

No tenemos ni idea de quién eres.

Podéis llamarme...

"La sombra".

En fin, tengo el control de vuestro vehículo.

Mirad.

He abierto el microondas.

Se cierra y se acabó.

"No es por el microondas.

Mi verdadero plan es destruir el vehículo".

(LOS TRES) ¿Qué?

-Va directo al lago del pringue. Mirad.

En cuanto el vehículo se caiga al lago,

se pondrá perdidito de pringue

y no habrá lavacoches que consiga limpiarlo,

ni siquiera con el tratamiento intensivo

con el que te regalan un ambientador de pino.

¿Cómo te has hecho con el control?

¡Cambio de aceite gratis!

¡Venga, gran chollo!

¡No dejen pasar esta oferta! ¡Anímense!

Opal, Opal, Opal. Qué predecible eres.

¡Yuju! Eso que nos ahorramos.

Y una vez dentro del vehículo,

he reprogramado el ordenador de a bordo.

(RÍE)

Seguro que los compañeros ya están trabajando en una solución.

Pues... Va a ser que no.

-Chicos, mucho me temo que estáis en un callejón sin salida.

-No es ningún juego de palabras. ¡Tenéis que salir de ahí!

-Se acabó, O.S.M.U.

Os doy unos minutos para despediros de vuestro vehículo.

(RÍE)

Y ahora voy a ver mis correos.

¡Necesitamos un plan!

Cogemos los propulsores y nos vamos.

Me llevo mis suvenires. Y yo, mis libros favoritos.

¡Vamos!

Chicos, esperad.

Esperad.

Nuestro querido vehículo.

Tiene demasiados recuerdos.

Mirad, las marcas de cómo vamos creciendo.

Opal, solo hay cuatro

porque no llevamos el tiempo suficiente

para ver cómo crecemos.

¡Por eso no debemos irnos!

Hay más marcas que añadir.

Reprogramaré el ordenador de la sala de control

para salvar el vehículo. ¡Alto ahí!

Eso está en los niveles más bajos.

Tardarías mucho en llegar allí.

Podemos pensar un modo de frenar el vehículo para ganar tiempo.

En el mapa del malhechor había una ciudad.

Tal vez encontremos ayuda. ¡Me gusta el plan!

Yo iré bajando a la sala de control.

Esto no me convence.

Ánimo, Oswald.

Vamos, qué menos que intentarlo por Opal.

Bien, pero si no llegamos a tiempo

Orla tiene que convencerla para salir.

¿Por qué yo?

Tú abandonaste tu cuartel en ruinas después de 400 años.

Tú sabes cómo hacerlo.

Bueno, claro, me largué porque estaba en ruinas.

Es igual, confío en ti.

Adiós, Orla.

Aquí esta,

la primera puerta que conduce a la sala de control.

¿Por qué no se abre?

Vuestros códigos ya no sirven.

¿Verdad, Brutus?

-Desde luego, jefa.

-¿Y tu antifaz?

-Oh, vaya.

Cerraré el ojo izquierdo.

Así me cambia mucho la cara.

-¡Demasiado tarde!

-¿Puedo hablar del nuevo código que he programado?

-Sé breve.

-Están pensados como problemas de cálculo

y, por si fuera poco,

no os digo qué operaciones hay que hacer.

-¡No les des más pistas! -¡Tranqui!

Les estaría dando pistas

si les dijera que tienen que restar o sumar.

-Mejor apago la cámara.

Opal, ya has oído a esta extraña pareja.

El vehículo no tiene salvación. Es mejor irse.

No. Podemos hacerlo.

Omar y Oswald conseguirán ganar tiempo, ya verás.

¡Ah!

Uh.

¿Sabes qué les falta a los propulsores?

Un paracaídas para aterrizar mejor.

Bienvenidos a Ciudad del Dodo.

Eh... ¿Qué es lo que vendéis aquí?

Tierra.

Y kebab de verduras, pero solo si compráis tierra.

¿Queréis? ¡Sí!

No.

Nuestro vehículo ha sido secuestrado y no podemos pararlo.

Se dirige por esta carretera hacia el lago del pringue

y tenemos que frenarlo como sea.

Me encantaría ayudaros, pero...

Mi hermano se ha hundido en la tierra.

¡Dave! Por última vez, moverse entre tierra

es lo mismo que andar por terreno llano.

¡Por la fricción! ¡Sí!

¿Qué es la fricción?

Es cuando dos superficies rozan entre sí.

Y una carretera con tierra es más áspera

que una carretera lisa.

Y si las ruedas rozan contra la tierra,

se crea una fricción que las hace frenar.

¡Bien!

Donna, ¿a cuánto está la tierra?

¡Nunca me han preguntado eso!

Muy bien, vamos allá.

"Problema número uno.

Si Marty Marmalade tiene siete tarros de mermelada

y Jamie Jam tiene tres de confitura, ¿cuántos tarros hay en total?".

Vamos a preparar la ecuación con la información que ya sabemos.

Marty tiene siete tarros de mermelada.

Jamie Jam tiene tres tarros de confitura.

Y aquí va el resultado.

Pero, ¿la operación es una suma o una resta?

Veamos qué pistas tenemos por ahora.

Brutus pregunta cuántos tarros hay en total.

En total quiere decir que hay que juntar cosas,

o sea, sumar. Una suma.

Si sumamos tres mas siete

es igual a ocho, nueve... Diez.

¡La respuesta es 10!

(LAS DOS) ¡Lo conseguimos!

(Móvil)

Yo soy Orla. Ya sabemos cómo frenar el vehículo.

Hemos comprado tierra y nos han regalado kebabs,

pero lo más importante es la tierra. Está llegando.

(Música)

Estamos frenando. ¡Funciona!

El vehículo está frenando. ¡Bien, yuju!

¡Sí! No creo que aguante mucho.

Oh, no.

No. Oh, no.

Estamos acelerando. Lo siento, Opal,

la tierra no ha frenado el vehículo. No devuelvo el dinero.

Espera, ¿qué? ¡Eh!

¡Eh, vuelve!

(RÍE) Se acabó, mirad lo cerca que estáis del lago del pringue.

Estáis más lejos de lo que creía.

"Tenía que haber esperado un poco más para contaros mi plan".

Cruzamos la puerta y cruzaremos las demás.

La primera está tirada.

Ahora vienen los problemas difíciles. -Me he puesto el antifaz.

-¿Para qué? Si total, ya te han visto.

Sí, pero no saben que mi nombre completo es Brutus...

-¡Pero no digas tu nombre!

He comentado la situación de Oswald, tenemos que irnos, Opal.

Ni hablar, es la primera vez que he sentido

que formaba parte de algo más grande

resolviendo casos insólitos pasando tiempo contigo.

(Música)

Pero si crees que debemos... Seguir. Debemos seguir aquí.

"¿Qué?".

Esta caja metálica tiene demasiados recuerdos.

Hasta la vista, Oswald. Salvemos el vehículo.

(Música acción)

Vale, plan B, convencerlas para que salgan de ahí

antes de que sea tarde. Vale.

Entre tanto, vete buscando otra forma de que frenen.

Hay otra ciudad. Esperad, ¿me echáis una firmita?

Lo siento, tenemos que irnos. Tenemos mucha prisa.

(Música acción)

Ahí.

Pasando esta puerta se llega a la sala de control.

"Si Cuqui el payaso tiene 10 pelucas y los malos de la División Odd

le han quitado 4, ¿cuántas pelucas le quedan?".

Hacemos la ecuación y le ponemos los datos que sabemos.

Cuqui el payaso tenía 10 pelucas y le han quitado 4,

¿cuántas le quedarán?

Quitado y quedarán son la clave de una resta.

10 pelucas menos 4. Tachamos 4.

Y nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedan 6 pelucas.

Para abrir hay que teclear el seis.

¡Excelente! ¡Genial!

Si Opal quiere ir por las malas, iremos por las malas.

Brutus, activa el plan B. -A sus órdenes.

Plan B activado. Punto, intro.

(A LA VEZ) ¿Qué ha sido eso?

(RÍE) Mi ayudante ha dejado escapar al bicho

de vuestro contenedor de bichos, mirad.

Se os complican las cosas. (A LA VEZ) Oh, oh.

Ese es otro de mis recuerdos más queridos.

Tú y yo haciendo "oh, oh" al mismo tiempo.

Oh.

(Música)

(Risa malévola)

Continuará.

Seguimos con la historia.

Tranquila, este vehículo es enorme, el bicho no lo tiene nada fácil

para encontrarnos.

(Compuerta)

Bueno, vale, ha sido un golpe de suerte.

No temas, yo he luchado contra caimanes y cocodrilos,

a veces hasta en el mismo día. Sígueme.

(GRITA) (GRITAN)

Omar, ¿qué haces tú aquí?

Os estaba buscando. ¿Y has visto al bicho?

¿Eh? ¿Hay un bicho en el vehículo?

Sí, pero tranquilo.

Solo nos falta cruzar una puerta para la sala de control

y recuperaremos el vehículo.

Opal, estamos muy cerca del Lago de Pringue. Es mejor dejarlo.

Pero estamos en la División Odd.

Piensa en todo lo que hemos vivido juntos.

(Música suave)

He visto bastante. Hay que salvar nuestro vehículo.

Oswald, hay que frenar como sea.

¿Qué ha pasado? Se supone que ibas a convencerlas.

Es largo de explicar, pero nos ataca un bicho. ¡Adiós!

Decididamente, este trasto necesita un paracaídas.

¿Hola? ¿Hay alguien aquí?

¿No nos hemos visto hace un segundo?

Oh, te refieres a Donna, mi gemela de Ciudad del Lodo.

Soy Debra, de Ciudad del Barro.

Ah. ¿A que vendes barro? No, vendemos kebabs vegetales.

Pero con un kebab te regalamos barro.

Derrik, tráele un kebab.

Tardará un poco. Está atascado.

No me extraña.

El barro genera más fricción que la tierra porque es más pegajoso.

Será más eficaz para frenar el vehículo.

¿Quieres un kebab o no? ¡Sí!

Y no te cortes con el barro.

¿Qué les pasa a estos agentes?

Rendíos de una vez, que tengo hora con el oftalmólogo.

-¿Quieres que lo cancele?

-No se puede, hay que avisar un día antes.

-La llamaré de todas formas. -Que no la llames.

Vale, llámala. A ver qué te dice.

Mientras tanto, voy a guiar al bicho hasta los agentes.

(Música)

Chicos, agarraos. Ya sé cómo frenar el vehículo.

(GRITAN) ¿Qué está pasando?

He comprado un kebab buenísimo y me lo han puesto con barro.

¿Con barro?

El barro no es para comer, es para que podáis frenar.

Muy bien, Oswald. Estamos ante la última puerta.

Y el bicho también. (GRITAN)

La mantis melómana.

Solo hay un modo de pararla. (A LA VEZ) ¿Cómo?

Con un yodel.

(GRITAN)

Lo siento, cantar de me da fatal.

Qué suerte, se me da de cine.

Encárgate de la puerta.

Orla, haz lo que hago yo.

(CANTA)

"Si tienes dos grupos de cinco roscas,

¿cuántas roscas tiene en total?".

Vale, dos grupos, cinco roscas.

Vamos, Omar, piensa. Dos grupos, cinco roscas.

¡Grupos!

Es lo mismo que multiplicación.

Y multiplicación es otra operación. 2 por 5.

Tenemos dos grupos de cinco roscas.

La respuesta es diez roscas.

Chicas, lo conseguí, vámonos.

¡Broche de oro!

¿Qué estáis haciendo? ¡Vamos ya!

Bien, ya nada nos puede parar.

Al habla Opal. ¡El barro no os ha parado!

(TODOS) ¿Qué?

El vehículo no se ha detenido, ahora sí que tenéis que salir.

¡Estamos cerca! Casi puedo oler la sala de control.

Es porque ahí guardamos el queso. ¡Ahí está la puerta!

Te dejo, Oswald.

¡Lo conseguimos! La sala de control.

Menudo olor.

Un queso más y tendremos que llamarlo la sala del queso.

Oh, es verdad. ¿Cómo recuperaremos el control del vehículo?

Este es el ordenador principal.

Solo hay que resolver el último problema y entonces...

¡No hay tiempo!

Oswald, ¿cómo has llegado tan rápido?

He puesto el turbo propulsor.

Por desgracia, el kebab se me ha indigestado en el viaje.

Larguémonos antes de acabar en el Lago de Pringue.

Pero...

Nos trae tantos recuerdos...

¡Parad!

Estáis intentando conmoverme, pero no voy a picar.

Se acabó.

Debemos pasar página.

Chicos, sé lo duro que es dejar atrás el lugar que más quieres,

pero creedme, se puede...

Cuando me fui del museo de cosas insólitas me quedé muy triste,

pero entonces llegué aquí. Hice nuevos amigos y lo pasé genial.

Y el vehículo pasó a ser mi nueva casa.

Tienes razón, Oswald. Debemos seguir.

¡Debemos seguir aquí! (TODOS) ¡Genial!

Joven Oswald, ¿tienes otra idea para frenar el vehículo?

Apenas puedo frenar mi propulsor.

Habría que ponerle un par de paracaídas.

Oswald, eres un genio.

Así creas resistencia al aire.

El viento hace de fuerza para frenar el paracaídas.

¡Eso es fricción! ¡Paracaidinator!

(TODOS) ¡Bien!

Opal, busca la clave.

Nosotros intentaremos frenar. ¡Vamos!

¿Qué está pasando?

Estáis llegando al Lago del Pringue. Eso está pasando.

Y he jugueteado con las luces para dar más emoción.

Mira dónde estáis.

Despídete del vehículo, Opal. ¡No!

Solo tengo que resolver el último problema.

Imposible.

Me quedaré sentada viendo cómo no consigues resolverlo.

-Eh, jefa. Sabía lo importante que era la cita con la oftalmóloga

y la he traído para que te vea.

-Brutus, este es mi cubil secreto.

No puedes traer a quien te apetezca.

-¿Quién es esa que está rodeada de quesos?

(Música suspense)

¡Paracaidinator!

(Continúa la música)

Vamos, Opal, tú puedes.

Si don Relámpago y don Trueno roban diez aparatos,

¿cuántos aparatos tendrán cada uno si se los reparten por igual?

¿Solo eso?

No hay palabras clave como en total, o qué da.

No sé si es una suma, una resta o una multiplicación.

Al habla Opal.

Opal, hemos lanzado los paracaídas

por la parte trasera para que frenen.

Necesito que frenéis más.

El paracaidinator solo lanza cuatro paracaídas.

Así es.

Los hemos dividido en dos grupos iguales

de dos paracaídas a cada lado.

Espera, ¿dices que habéis divido los paracaídas en dos grupos iguales?

La división es otra operación.

¿Y a qué vienen ahora las mates?

Usaré una división para resolver esta problema

y recuperar el control del vehículo. ¡Adiós!

Ya puede darse prisa.

¡Vamos al tensor, rápido!

Tengo que hacer la ecuación con el símbolo de la división.

Sé que don Relámpago y don Trueno han robado diez aparatos

y se los quieren repartir por igual.

Hay que dividir diez entre dos grupos iguales.

Lo haré como cuando reparto unas cartas.

Un aparato de este grupo, otro del otro, uno en este,

otro en el otro...

Hasta que estén divididos en dos grupos de...

¡Cinco!

¡La respuesta es cinco!

"Hola, Opal. Soy yo, el ordenador de abordo".

¡Bien, bien, lo he clavado! ¡Lo conseguí!

"Me alegro de volver. ¿Cómo estás?".

Luego charlamos. Ahora necesito que frenes en seco.

"Entendido".

Y tú querías ir al cine.

(Música)

Jefa, han salvado al vehículo. -¿Qué?

-¿No me has oído o estás haciendo el numerito?

-Sí, hago el numerito.

Opal no sabe a quién se está enfrentando.

-Bueno, en realidad ya lo sabe. Porque sois...

-¡No...! Delante de mi oftalmóloga.

-¿Alguno la reconoce? Ni idea.

Opal... Yo...

No me suena.

Hay que averiguar quién es. Nos la volveremos a encontrar.

-Malas noticias.

Hay que cambiar los amortiguadores, los frenos y ponerle una transmisión.

Sale más a cuenta encargar un vehículo nuevo.

Señorita O, no puede.

Nos trae tan buenos recuerdos a todos.

¡No tengo tiempo para montajes! Que lo reparen.

(GRITAN) ¡Sí, bien!