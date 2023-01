"Sigue al líder."

"Agentes, tenéis una llamada de la señorita O."

-Ahí estáis los cuatro.

Ha pasado algo insólito.

Estamos en Mineapolis,

junto al hotel del mal esperando instrucciones.

Hay tres malhechores que La Sombra va a reclutar para su red.

Os disfrazareis como ellos para detenerla.

(TODOS) ¡Bien!

Y para ayudaros, os envío al maestro del disfraz,

el agente Owl.

¿Y cuándo llega el agente Owl.

Estoy aquí. (TODOS) ¡Ah!

-Agentes, si descubren quiénes sois, pedid refuerzos inmediatamente.

La Sombra no se nos puede escapar.

¡Ah!

Vamos derechos al grano.

Orla, tú te disfrazas de Starwipe,

la malhechora capaz de lanzar estrellas

para deslumbrar y distraer.

Toma esta pirueta.

Vaya.

Qué disfraz más increíble. Hasta me ha cambiado la voz.

Oswald.

¡Oh!

Tú te disfrazadas de William Ocean,

el malhechor que atrae peces y los arroja a sus rivales.

¡Oh! Mirad qué alto soy.

Omar.

Tú serás Cardboard Carl.

Puede sustituir cualquier cosa que robe por figuras de cartón.

¡Oh! Impresionante.

Recordad, si os cae agua, los disfraces se cortocircuitan.

Hacen "psz, bi, bum" y desaparecen.

Entonces os pillarán.

No os lo aconsejo.

Opal al habla.

¿Y yo de qué me voy a disfrazar?

Tú serás el botones del hotel.

¿El botones?

Tiene que haber algún error,

se supone que soy yo la que detiene a La Sombra.

Tu trabajo es muy importante.

Primero deberás distraer a Greta, la empleada del hotel del mal.

Hola, compañera,

¿me vigilas las estas maletas durante 32 segundos y medio?

Encantada de ayudar a un botones.

-Así Greta no llevará a los malhechores ante La Sombra,

porque tú los guiarás a otro lugar.

-Hemos quedado con La Sombra.

Por supuesto, seguidme.

Y nuestros agentes disfrazados se reunirán con La Sombra.

31, 32 y medio...

Hola, hemos quedado con La Sombra.

Seguidme.

-Pero ¿adónde vamos?

¡Ah!

¡Un segundo!

Esto se parece al vehículo de la División Odd.

Será porque soy agente de la División Odd.

¡Lanza estrellas!

¡"Siestinator"!

Dulces sueños, malhechores.

¿La Sombra va a almorzar con nosotros?

Debo comprobar que no sois agentes de la División Odd.

Esos agentes son chiquillos, nosotros ya somos mayorcitos.

Volveré con vuestros platos favoritos

y para demostrar que sois quienes decís ser,

tenéis que elegir vuestro plato.

Si os equivocáis, sabré que sois falsos.

Omar, ¿qué hacemos ahora?

Tengo una idea.

Opal, que te digan sus platos favoritos.

Están dormidos.

He usado el "siestinator". Parecen unos angelitos.

Cada uno de vosotros debe elegir un plato.

Un sándwich,

una ensalada

y gusanos. Lo he oído todo.

Voy a buscar en Internet la comida que le gusta a cada uno.

Mientras tanto, entretenedla.

Antes de empezar vamos a cantar

para daros las gracias por todas estas cosas tan ricas.

No, no os molestéis.

# Ñam, ñam, # Ñam, ñam

# Ñam, ñam. # Ñam, ñam. #

Vaya, a los malhechores les van las redes sociales.

Ajá, aquí tenemos algo.

A William Ocean le gusta el pan.

A Starwipe le gusta la comida que se mueve.

Pero esto no me soluciona nada.

Puedes utilizar una tabla para organizar las pistas.

¡Un rompecabezas!

Ordenador, pon los platos arriba y a los malhechores a un lado.

Tabla completada.

A William Ocean le gusta el pan, de modo que podría ser el sándwich.

Y a Starwipe le gusta la comida que se mueve.

La ensalada no se mueve, pero los gusanos sí.

Le gustarán los gusanos.

Entonces, por eliminación,

el único plato que queda para Cardboard Carl es la ensalada.

Omar, coge la ensalada,

Oswald, el sándwich,

y, Orla, los gusanos.

Quiero la ensalada. Para mí el sándwich.

Yo tomaré los gusanos.

¡Prueba superada!

Pero ahora no se come.

Por favor, seguidme.

Qué cerca ha estado.

¿Qué ha estado cerca?

Oh, no. ¡División Odd!

¡Lanza estrellas! -¡Lanza peces!

-¡Vamos, Cardboard Carl, muévete! -Mis poderes no son para esto.

¡"Siestinator" algo más largo!

(BOSTEZA) Cinco minutitos más.

Feliz siesta y que tengáis dulces sueños.

¿Aquí es donde está La Sombra?

Todavía no.

Debéis elegir vuestra manualidad favorita.

Ya, veo pintura de dedos.

Ah, lana y agujas de punto.

Y, por fin, acuarelas y pinceles.

Recibido, distraedla otra vez.

Greta, cuéntanos algo más sobre ti desde que naciste.

Bueno, ordenador, tengo algunas pistas

sobre las aficiones de los malhechores.

Prepararme otra tabla.

Tu tabla está lista.

Cardboard Carl dice que le encanta hacer punto,

así que será la lana.

A William Ocean le gusta pintar,

pero puede ser con los dedos o con acuarelas.

"Y a Starwipe no le gusta mancharse los dedos."

Se a Starwipe no le gusta mancharse los dedos,

no querrá las pinturas de dedos.

Es decir, le gustan las acuarelas.

Entonces, por eliminación,

a William Ocean le gusta pintar con los dedos.

Yo elijo las acuarelas. Para mí el sándwich.

A mí me va el punto.

Prueba superada,

pero no hay tiempo para esto, seguidme.

Eh, Oswald, ¿me llevo las acuarelas?

Es peligroso, el agua afecta a tu disfraz.

"Ñe, ñe, ñe", ¿recuerdas?

La prueba final para demostrar que sois quienes sois.

Debéis elegir vuestro instrumento favorito.

Bongos,

xilófono de metal

y una trompeta de oro.

Elegid con cautela.

Distraedla mientras lo averiguo.

Antes de elegir un instrumento...

Creo que esta es intentando distraerme todo el rato.

¿Distraerte?

¿Te refieres a usar tácticas dilatorias para confundir

o despistar a una persona incauta de su tarea habitual?

Bueno, ordenador, tengo algunas pistas.

Hagamos otra tabla.

Cardboard Carl dice que le gusta la percusión.

No sirve de mucho, pueden ser los bongos o el xilófono.

William Ocean dice que le gusta mucho el metal.

Podría ser la trompeta o el xilófono.

Oh, oh...

Starwipe no dice nada sobre instrumentos en su blog.

Espera, sí dice que le gusta el oro.

Y el único instrumento de oro es la trompeta.

Ahora el único instrumento que le queda a William Ocean

es el xilófono.

Entonces, por eliminación, Cardboard Carl toca los bongos.

"Badabúm, bum".

¿Y solo cuando se ha conseguido

el retraso necesario la táctica finaliza?

¿A eso se refería?

Sí. No, de eso nada.

Vamos al grano. Yo elijo el xilófono.

Y yo quiero la trompeta.

Y yo elijo los bongos.

¡Incorrecto! Pero ¿qué?

Era una broma.

¡Bien! La Sombra os espera en recepción.

Genial, por fin vamos a averiguar quién es ese misterioso jefe.

¡Cardboard Carl!

Tengo entendido que habéis pasado las pruebas.

Cuidado, son la División Odd.

No, no, los agentes son ellos.

Oh, no, no podemos mojarnos.

¡Oh, no!

¡Oh, oh!

Soy bajito.

Huye de aquí, jefa, nosotros nos encargamos.

¡Lanza estrellas!

-¡Lanza peces!

¡Corred, corred!

Voy a buscar a La Sombra.

Opal, la señorita O dijo que pidiéremos refuerzos.

Pero tardarán mucho.

¡División Odd, quieto ahí!

Tus días como jefa de la red de malhechores han acabado.

¿Olizabeth?

Encantada de verte, Opal.

Oh, no. La Sombra ha huido.