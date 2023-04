Soy la agente Olimpia.

Este es mi compañero, el agente Otis.

Esta es mi comida después de comérmela,

pero volvamos a Otis y a mí.

Trabajamos para una organización dirigida por niños

que investiga lo extraño, lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas.

¡Deprisa, Olimpia! ¡Ya voy, señorita O!

¿Que para quién trabajamos? Para la División O.

"Señor".

(Silbidos) Hola, buenas.

Señor, hola, señor.

División O. ¿Qué estáis haciendo aquí?

Señor, le ha pasado algo insólito. Creo que me confundís con otro.

No, no, no, señor, es usted, usted. Tiene espaguetitis.

Qué voy a tener espaguetitis. Ah, pues sí.

Pues ahora me viene mal, porque mi jefe espera.

Nos ha llamado su jefe.

Está dejando espaguetis por todo el despacho, es un desastre.

Señor, señor, señor, acompáñenos. Eso.

Tengo que hablar con mi esposa. Ella también ha llamado.

¿Danielle? Cariño, necesitas ayuda.

¿Qué? Señor, señor, voy a escanearlo.

Qué cosquillas.

Tenemos solo 10 minutos antes de que se vuelva del todo de espaguetis.

¡10 minutos! Espera, ¿eso cuánto es?

Iba a darte esto por tu cumpleaños igualmente.

Uy, ¿qué es eso?

Es un reloj. Me preocupa que trabaje para mí y no lo sepa.

Gracias, cariño. Me encanta.

La manecilla corta es la de las horas, está en las 12, son las 12.

.Y la larga es la de los minutos, mire, está en el 2.

Entonces ¿son las 12 y 2?

Eh, no, al contar minutos, cada número representa 5,

así que el uno es el 5, y el 2 es el 10.

O sea, son las 12 y 10, y usted se volverá de espaguetis 10 minutos

Me parece que estamos dedicando mucho tiempo a hablar de tiempo.

Recibido. Señor, señor, acompáñenos a que le curemos en el cuartel.

Adiós, cariño. Adiós, señor Powers.

Los tubos están por aquí. ¿Qué? ¿Los tubos?

Voy a montar en los tubos. Sí.

Haga lo que haga, no contenga el aliento.

Yo siempre lo contengo. ¿En serio?

Sí, pero hay una cosa que si se hace en los tubos, explotas seguro.

Sí. ¿El qué?

No me acuerdo. Yo tampoco.

En fin. No pasará nada. Seguro.

Esperad, tengo más preguntas y quiero hablar con mi compañía de seguros.

Hala, tubos. Sí. Es mi peor pesadilla y mi sueño más loco.

Esperad, ¿estamos dentro de la Tierra? No puedo. Esto... esto, hala.

¿Esto no se acaba nunca? Espero que no. Ah, ya estamos.

Ah, no ha explotado.

Señor, señor, el laboratorio está por aquí, vamos.

Ah, hola.

Cuidado con la cabeza y la Puerta. Eso.

Con permiso, apartad, por favor. Con permiso.

Seguid así. Con permiso. Bonito cinturón.

Hala. Mola. Sí, eso también tiene truco.

Señor, yo le cojo el abrigo. Vale. Cuidado, es de mi jefe. Vale.

Vamos. Oona , los tenemos. ¿Cómo andamos, señor? Me llamo Oona.

Hola. -Esto está diseñado perfectamente.

Lo devolverá a la normalidad. -¿Cómo sabéis el tamaño de mi cabeza?

-Nos lo ha dicho su esposa. ¡Ah!

¿Recuerda que creía que le cortaba el pelo?

Sí. Pues no.

¿Qué? Le estaba midiendo la cabeza.

Oye, Oona, este artilugio está roto. Ohlm, tenemos una situación.

Vale. Lo dejo encima de este otro.

¡Hala!

Ay, no. Habéis crecido.

No, señor, no hemos crecido, ha encogido usted ,

alguien no ha llevado cuidado con lo que hacía.

Señor, encontraré a quien le ha hecho esto y lo vengaré.

Ohlm, vete de mi laboratorio. -Bueno.

Problemón. El casco no le va porque su cabeza es súper canija.

Señor, ¿cuántos minutos nos quedan?

El minutero está a 2 marcas después del número 2.

Cada marca representa un minuto.

¿O sea que son las 12 y 12? Solo me quedan 8 minutos.

Da igual el tiempo que tengamos,

no tengo un crecinator para que le venga el casco.

¿Y si añadimos una patata crecedora? Bien pensado, Señor, súbase.

Vale. Ay, tienes las manos sorprendentemente toscas.

Cuidado, atrás, atrás por favor.

¿Está bien? Estoy bien.

Lo siento. Perdón. ¡Atrás, atrás, dejadnos pasar!

Aquí está. Quédate con él, vamos a entrar.

¿Qué? ¿Qué? ¡Esperad!

Bueno, ¿le gustan los barcos? -Uy, sí, me encantan. ¿Y a ti?

No. La verdad es que no, ¿Le he preguntado si le gustan los barcos?

Sí.

Bueno, pues no han vuelto aún. Fue mi cumpleaños hace unos meses.

Felicidades. -Ay, gracias.

Imagine está en una isla desierta y solo puede llevarse un libro.

¿Cuál se llevaría? - Un diario vacio y un bolígrafo.

Ah, conque es de esos.

Gracias. ¿Porqué llevas corona?

Ahora soy el rey en Patatalandia. No es para tanto.

No. Por favor, señor, dele un mordisco a la patata.

Está buenísima. (los tres a la vez) No, no, no siga.

Habéis encogido. (Los tres)No, ha crecido usted.

Oona, el casco. No le cabe. Ha comido demasiado.

Eh, el minutero está en el 3, son las 12 y cuarto.

Solo quedan 5 minutos para las 12 y 20.

Oye, Oona , ¿sería buen momento para hablar del artilugio?

Ohlm, por favor. Hay un hombre convirtiéndose en espaguetis.

Ya va por la cintura.

Hala, ¿cómo no me he dado cuenta antes?

Entonces ¿es buen momento o mal momento?

Mal momento, hombre, mal momento. -Bueno.

Si tuviese la cabeza más pequeña. Me lo dicen mucho.

Esperad, tengo un encoginator en el labo.

¿Cómo se va al laboratorio? ¿Por aquí?

(A la vez) No, no, no, no, no.

Hala, eh, ¿dónde estoy? ¿División O? ¿Puerta abejil?

Es... ¿Bolos? Cuántas puertas.

¿Cómo funciona este sitio? ¿Y el laboratorio?

Estará por... espera, las puertas son distintas.

Dinosaurios, golf, las dos cosas dan miedo. Ah, tiene que ser por aquí.

¿Qué? ¿Qué?Vale, no vuelvas a cruzar esa puerta.

Señor, señor, somos Olimpia y Oona Vale, sí, soy yo, ¿me oís?

queda poco tiempo, si sigue en el edificio, vaya al laboratorio.

Entre tú y yo, creo que no sobrevivirá.

¿Qué? -Uy, que el micro sigue abierto.

Pero en serio, es imposible. -Así no me ayudas. Creo que es esta.

Eh, parece que te están buscando.

Pues sí. Tengo que ir al laboratorio. ¿Dónde está?

Una pregunta mejor: ¿quieres apuntarte a mi equipo de softball?

¿Para qué iba a querer unirme? -Cambiaron las reglas, es divertido.

Seríamos tú, yo y una señora que es medio piña.

No... Ascensor, el ascensor. -Oye, piénsatelo.

Ay, tío, ¿estás bien? -Oye, ¿tú trabajas aquí?

Sí, me llamo Océano, como el océano. -Vale, lo pillo.

Llevo la sala de criaturas. ¿Tú eres una criatura?

No. Una persona.

No sé, tío, pareces una criatura espagueti.

-No. -Vente conmigo, te meto en una jaula.

Tengo que encontrar el laboratorio. -Eh, eh, por ahí no. No.

¿A dónde vas? Vuelve. -Señor, ahí está.

cuidado. Es una criatura peligrosa. -No es una criatura, es una persona.

Qué cosquillas.

Está igual, pero un poco más pequeño. -Porque he usado el encoginator.

Oona, ah, lo has encontrado.

Bueno, pues yo ya he cumplido. Usa el casco y cúralo.

¿El casco?

¿Olvidaste el casco en el laboratorio?

Nnnnnnnnn... sí, seguramente. -¿Qué?

¿Cuánto se tarda en llegar al laboratorio?

¿Desde aquí? Sí.

¿Sin tráfico? Sí.

Poco menos de 2 minutos.

El minutero está a dos marcas de las 12 y 20. Solo me quedan 2 minutos.

Vamos. Venga, vamos. No, no, no. Hay un atajo por aquí.

Ah. Ups. Claro. Vamos.

Un momento, ¿cómo es que estamos fuera?

Es complicado. Sígame. Señor, tenemos poco tiempo. Vamos.

Qué frío. Voy a abrocharme el abrigo.

¿Ve esa puerta ? Ahí tenemos que ir. -¿Ahí tan lejos?

Deprisa. -Me da miedo ir deprisa.

Olimpia, sube detrás. Vale, empujad, empujad, empujad. Listos, ya.

Alguien se está sentando en mis espaguetis.

Vale, agárrese, agárrese Rápido, que me quedo al dente.

Bueno, pues ha tenido su gracia. Arriba, arriba, señor, arriba.

Vale, lo tengo. Vale, vale, vale, vale.

No distingo las piernas de los brazos, son todos espaguetis.

Vale. Ya casi estamos, venga.

Señor, tiene que coger la puerta. Coja la puerta, hay que irse.

¡Vamos! Vale.

Voy a por el impastanator. -Esperad, ¿hemos vuelto?

Venga, vamos. Hola, Oona .

Hay que irse. Por favor.

No nos da tiempo. Lo siento, pero mira.

Vale, vale, es que el huracanator no deja de activarse.

¡Ay, no! -Sí, estamos en un buen lío.

No, decía que “ay, no”, que no he alimentado a mi hámster.

Se me ha olvidado esta mañana.

¿Por qué tenéis tanto papel? ¿Ahora no es todo digital?

Ponle el casco en la cabeza.

¿Señor? Señor, ¿está usted bien?

Estoy genial. Gracias, División O.

Le pedimos disculpas por que no haya ido tan suave como pretendíamos.

¿Cree que podemos compensárselo de algún modo?

Pues el caso es que aún tengo hambre.

Otis cocina muy bien, igual puede prepararle algo.

Lo que sea menos espaguetis.