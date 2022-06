División O - Seguir las reglas

"SEGUIR LAS REGLAS"

Muy bien, Patt Pringue, Pol, el sucio.

Yo soy Randall Potingue. ¿En serio?

¿De dónde me he sacado lo de Pol?

Te sorprendería la de veces que me pasa.

Es que a veces... Compañera, céntrate.

Muy bien, Randall Potingue, Patt Pringue, repasemos las pruebas.

Prueba A.

Un ayuntamiento cubierto de pringue. Precioso.

Prueba B.

Solo hay dos villanos en la ciudad que cubran cosas de pringue

y sois tú... y tú.

Prueba tres.

La señora que trabaja en el ayuntamiento.

¿Vivís aquí?

Perdón.

He visto que era una persona, pero no he visto quién era

porque, en fin, estaba cubierta de pringue.

Gracias, señora.

En conclusión, sabemos que ha sido uno de los dos.

(AMBOS) Yo no he sido.

Vale. Lo haremos por las malas.

Nos quedaremos toda la noche, si hace falta,

hasta que uno confiese.

Eh, un momento, tenemos nuestros derechos.

Solo puedes retenernos 20 minutos y tendréis que soltarnos.

20 minutos. No puede ser verdad.

Patt Pringue dice la verdad.

Tenéis que seguir las reglas. Está todo aquí...

en el reglamento.

Las reglas estipulan

que solo se puede interrogar a alguien 20 minutos.

Si no se demuestra que han provocado algo insólito, hay que soltarlos.

No tenéis mucho tiempo. ¿Veis el reloj?

La manecilla pequeña apunta a la 13:00, o sea, 1 hora.

Y la larga apunta a las 12:00, o sea, que empieza la hora.

Es decir, cero minutos.

Lo que significa que ahora es exactamente la 13:00 en punto.

¿Y la que es roja? Esa marca los segundos.

Pero no te preocupes de eso ahora.

O sea, que si solo tenemos 20 minutos,

significa solo tenemos hasta que el minutero llegue al 4.

¿Cuatro?

Pero ¿no teníamos 20 minutos?

Cuando cuentas minutos cada número representa cinco minutos.

O sea, que son... 5, 10, 15, 20 minutos.

13:20.

¿Tengo que recordaros el tiempo que perdéis hablando de tiempo?

Tiene razón. Otto, separémonos.

Voy a ver si Owen tiene grabaciones de seguridad del ayuntamiento.

Tú vigila a esos tipos.

No olvidéis... seguir las reglas.

¿En serio, señorita O?

Más en serio que nada que puedas pensar muy en serio.

El calentamiento global. "Touchée".

(SUSPIRA) Ay.

Owen, rápido, tienes que enseñarme el ayuntamiento

cuando lo han pringado.

Bien. A ver qué tenemos aquí.

¡Boom! Punto de contacto.

¡Eso es! ¿Puedes acercarte la imagen?

Sí, claro.

Oh, me refería a que ampliases la imagen.

Sí.

Ah, no le veo la cara.

Solo veo que está pringando el ayuntamiento

con la mano izquierda.

(Teléfono)

Aúpa Olivia. ¿Qué pasa?

"Malas noticias".

No se ve quién es.

¿Has tenido más suerte tú?

Pues según parece, a los cuatro minutos

he tenido un concurso de aguantar la mirada.

A ver, no te equivoques, me encantan esos concursos.

Un momento, Otto.

Hay alguien más en la foto.

¿Puedes acercarte?

¿Puedes ampliarla?

Es Debbie, la de repartidora.

Y está pintando un cuadro.

A lo mejor el cuadro me dice quién ha sido.

Aguanta, compañero.

Vamos al lío.

Ya. Se acabó el juego.

Randall Potingue ya me ha dicho que has sido tú.

Confiesa y tendremos compasión.

Qué va a confesar.

Randall Potingue lleva sentado a mi lado todo el rato.

Yo nunca me chivaría. Va contra las reglas del reglamento.

¿En serio? No, no del vuestro.

Del nuestro.

Otto, ¿cómo van esos batidos?

¿Batidos?

¿Qué batidos? El reglamento dice claramente

que a los sospechosos hay que darles batidos

a mitad de los 20 minutos. Eso. Y si no me das un batido,

me piro, seguramente a la tienda a por un batido.

Primero tengo que ir al banco a por dinero.

Tendré que ir a mi banco

porque los cajeros de los demás bancos

me cobran comisión. El caso es que me piraré, ¿vale?

Señorita O, ¿cuánto es la mitad de la 13:20?

La mitad de 20 es 10.

Hay darles el batido a la 13:10,

cuando la manecilla grande esté en el 2.

Pero eso es dentro de un minuto.

¿De dónde voy a sacar un batido en un minuto?

Supongo que nos piramos. No tan rápido.

(Música de tensión)

No hay nada en el reglamento que diga que deben estar buenos.

Ahora, coged esto.

Y disfrutad de vuestros batidos.

Eh...

Debbie. Hola.

Hola, Debbie.

Estabas pintando el ayuntamiento cuando lo han pringado, ¿verdad?

Sí. Creo que tu cuadro

podría ser la clave para resolver el caso.

Pues estás de suerte.

¿Qué es eso?

El ayuntamiento.

Ah. Ah...

La verdad es que solo llevo una semana con las clases de arte.

¿Has visto al tipo que lo ha cubierto de pringue?

Y tanto. Mira esto.

¿Esa mancha blanca con dos puntos azules?

Es una cara. ¿Cómo no te das cuenta?

(Teléfono)

Aúpa Olivia. ¿Cómo te va?

Lo siento, compañero, sigo sin tener nada.

¿Cómo te va a ti?

Pues a ver, acabo de llevarlos de truco a trato por el cuartel.

Ni siquiera es Halloween aún. No sé por qué me da

que me lo he currado mucho más que tú, ¿sabes?

¡Bu!

Este reglamento es viejísimo.

"Seguiré intentándolo".

Oye, igual este tipo te puede ayudar.

¿A quién estoy mirando?

Venga, es Jerry, el conserje.

¿En serio? ¿Cómo no te das cuenta?

¿Puedo llevarme el cuadro?

¿Lo dices porque tengo talento del bueno?

Sí, y tanto. (RÍE) ¡Sí!

Tengo que irme. Toma.

Vale. Hemos hecho el concurso de aguantar la mirada,

habéis ido al balneario

y ahora estáis en las mejores sillas del cuartel de la División ODD.

Qué va. No son cómodas.

Nos piramos. -Adiós.

¿Cómo que no son cómodas? Por favor.

No te creas.

¿A dónde vais? ¡Uh!

Pues las reglas dicen claramente: sillas cómodas.

Y esas sillas no son cómodas. -No son cómodas.

La espalda me está matando. -Lo está matando.

En nombre de la División ODD

me disculpo por cómo se os ha tratado.

Espero que tengas mejor la espalda.

Me alegro. Por fin alguien con buenos modales por aquí.

(GRITA) ¡Ah!

¡Por la barba de Zeus! ¡Ay!

¿Qué tal la espalda ahora? La espalda...

está de maravilla, me la ha arreglado.

Genial. Ahora, sentaditos.

Vale, nos sentamos.

Pero no nos va a gustar.

¡Oh, no! Son 15, 16,17.

La 13:17. Solo quedan tres minutos.

Más vale que Olivia venga con algo bueno

porque esta investigación no va a ningún lado.

Chicos, ¿tenéis brie?

Me encanta el brie.

Sí, queso brie. -Con panecillos.

Ah... No pasa nada.

Lo he visto todo. Genial.

¿Puede describir lo que ha pasado?

Pues a ver, estaba yo a lo mío cuando he visto que a alguien

se le ha caído una bolsa de patatas fritas,

un envoltorio de chicle y una piel de plátano.

Ah, vale. O sea que el ladrón es guarrindongo.

¿Algún otro detalle que pueda contarme?

La piel de plátano estaba pocha, o sea que le daba igual la fruta.

¿Sabe qué pinta tenía?

No, pero me alegro de que por fin

la División ODD vaya a por los guarrindongos.

¡Uf!

¡Eh! Acuérdate de reciclar. ¡Oh!

¡Ah! Ya es casi la 13:19.

Cuando sea, solo tendréis 60 segundos antes de tener que soltarnos.

¡Eh! ¡Eh! Echad el freno.

¿Por qué habláis de segundos si aún me queda un minuto?

¿Quién te ha dicho lo de mi coche? No le contestes.

Quiere ganar tiempo. Pero tengo que...

Solo queda un minuto.

Hay 60 segundos en 1 minuto. ¿Recuerdas la manecilla roja

de la que dije que no te preocuparas?

Pues ahora hay que preocuparse. ¡No!

Cuando llegue el 12 solo tendremos 1 minuto.

O 60 segundos antes de que dé la vuelta y llegue al 12 otra vez.

Entonces, podrán irse. Olivia, has vuelto.

¿Cuál de los dos ha sido? No tengo ni idea.

(AMBOS) ¿Qué?

(RÍEN)

Solo he averiguado que buscamos a un guarrindongo zurdo

parecido a esto.

Acabas de resolver el caso.

¿Ah, sí? ¿Ah, sí?

Y lo puedo explicar con un flashback.

Tienes 30 segundos, venga.

"Cuando la señorita O les ha dado los batidos a los sospechosos,

solo uno lo ha cogido con la mano izquierda".

"Y al volver del truco o trato

solo uno ha tirado envoltorios de caramelos al suelo".

"Y en el concurso de aguantar la mirada

solo uno tenía ojos azules".

(TODOS) Patt Pringue. -Pillado.

Y lo habéis hecho justo a tiempo, a la 13:20.

Tengo que arreglarlo.

Va en el reglamento del villano.

Gran trabajo, agente Olivia y agente Otto.

Nos vemos, Randall.

Qué potingue. Randall Potingue,

en nombre de la División ODD,

perdón por las molestias de los últimos 20 minutos.

¿Es una broma?

Los últimos 20 minutos han sido los mejores de mi vida.

Concursos de miradas, truco o trato, sillas de masajes.

Estoy pensando en ir ya mismo a cometer un crimen insólito

solo para poder volver.

¡Ha sido glorioso!

A lo mejor habría que reescribir el reglamento.