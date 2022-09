Soy la agente Olimpia.

Este es mi compañero, el agente Ottis.

Esta es mi comida después de comérmela,

pero volvamos a Ottis y a mí.

Trabajamos para una organización dirigida por niños

que investigan lo extraño, lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas.

¡Deprisa, Olimpia!

¡Ya voy, señorita O!

(GRITAN) ¡Ah!

¿Y para quién trabajamos? Para la División Odd.

REPOSTERÍA RADICAL

Gracias por venir, División Odd.

¿Cuál es el problema?

Pues estaba haciendo tostadas y fijaos.

Es un granero.

Luego he hecho otra y...

es un tarro de algo.

Y esta tiene un número.

Y esta es un coche.

Ya veo lo que pasa. Tiene tostadas futuras.

¿Qué? Tostadas futuras.

Predicen el futuro con una precisión increíble.

Parece que irá a una feria.

Adivinará el número de gominolas del tarro...

Y ganará un coche. ¿Voy a ganar un coche?

Si adivina el número...

¡Bien, voy a ganar un coche!

Gracias, División Odd.

Encantados. Que tenga buen día.

Oh, no. No, no, no, no, no. ¿Cuál era el número de gominolas?

3.338, ¿no? 2.248.

¡Oh, mi coche!

Ahí estáis los dos. Ha pasado algo insólito.

¿Dice además de los trajes? Fiaos de mí.

Los necesitaréis llevando este archivo extremadamente peligroso

a la sala del volcán

para destruirlo. ¿Qué es?

Un virus tartero.

Me había parecido que decía virus tartero.

Así es.

Un virus es como un constipado,

pero si coges este, te conviertes en tarta.

Déjelo en nuestras manos, señorita O.

vale, Olimpia. Tranquilo.

Despacito y con buena letra. Tranquilo. ¡Ah!

¡Ah!

Ay, por los pelos.

¡Oh, el virus anda suelto!

¡La señorita O es una tarta!

¿Crees que es por el virus?

Pues claro, es de cajón.

¡Tranquila, señorita O!

¡Todo va a salir bien!

Oh, es una tarta. No puede oírte. ¿Cómo lo sabes?

Igual esos circulitos son las orejas.

Perdón por llamar circulitos a sus orejas.

La doctora O lo sabrá.

¿Lo de dónde están las orejas?

No, cómo arreglar esto.

¡Doctora O, doctora O!

Gracias por la tarta,

pero no es mi cumpleaños. No tengo cumpleaños.

Es un problema médico. No es una tarta. Es la señorita O.

¿Han liberado un virus tartero?

Puede ser.

Sellad las puertas y no contarlo.

Espere, ¿no contar que hay un virus suelto?

Pues claro que sí. ¿Es usted un monstruo?

Digo que no cuenten lo de mi no cumpleaños.

No quiero una no fiesta.

¿Y ahora qué?

¿Sellar las puertas?

Cierto. Qué bien que me escuche. Adiós.

Hola, agentes. Muchas gracias por reuniros con nosotros.

¿Sí, Ona? ¿Por qué lleváis esos trajes?

Muy buena pregunta. La señorita O nos ha pedido transportar un virus

muy peligroso: el tartitus. Y Ottis y Olimpia

les han infectados con él.

Eh, vale.

A ver cómo lo explico.

No hemos infectado a nadie a propósito.

Díganselo a la señorita O.

-¿Es la señorita O?

Vale, vale.

Agentes, nos vamos por las ramas.

Doctora O, explíqueles

cómo funciona el virus.

Tengo una idea mejor. Explicaré cómo funciona.

Es lo que he dicho.

Suena mejor si lo digo yo porque soy médica.

El virus tartitus es lento y todos los infectados

tendrán una cosa en común. Alguien tiene otra pregunta.

Adelante. -Sí, hola. No tengo ni idea

de lo que habla.

-Voy a ponerles un ejemplo. Hace cinco años,

cuando hubo un brote de tartitus, solo los zurdos se convirtieron

en tartas y hace diez años quienes llevaban pelo corto.

-¿Cuántas veces se les cayó el virus a Olimpia y a Ottis?

Nosotros no estábamos.

Vale, agentes. Sea lo que sea lo que atrae al virus,

es un rasgo que tiene la señorita O y la siguiente persona

en convertirse en tarta tendrá algo en común con ella.

Solo tenemos que descubrir qué rasgo es, quién lo tiene

y capturar el virus antes de que afecte a esa persona.

Creo que será la doctora O.

¿Por qué? Porque es una tarta.

Vale, todo el mundo tranquilo.

En realidad, esto es bueno.

Ahora con más datos, descubriremos qué tienen en común

la señorita O y la doctora O para ayudarnos

con la predicción.

Yo ya sé lo que hace. Va a por las chicas.

Típico.

-Creo que eso no es.

-¿Por qué estás tú tan seguro?

-Porque Owen es una tarta.

Eh... Vale, agentes. Esto es bueno.

No creo que podamos seguir diciendo que es bueno.

Nuevo plan, nos llevamos los datos.

Así descubriremos a por qué rasgo va el virus y lo detendremos.

Y recordad: que nadie se coma las tartas.

Porque son personas, ¿vale?

Owen, ¿puedo quedarme tus comics?

No digas nada si la respuesta es sí.

Gracias, compa.

Hay algo que podrían tener en común.

La señorita O es diestra, como la doctora O.

Sí, pero Owen no. Ah.

La doctora O y Owen tienen el pelo tirando a rubio.

Pero la señorita O no.

Así que descartado.

La señorita O levanta un coche.

Estoy bastante segura de que ella es la única.

La echo de menos.

Cómo nos gritaba.

Y cómo nos iba mandando.

Sí. Y cómo sonaban sus piececitos diminutos

pisoteando el vestíbulo.

Espera.

¿Has dicho piececillos diminutos?

¿Es raro?

¿Qué talla de zapatillas gasta la señorita O?

La cinco.

La doctora O gasta el cinco.

Owen gasta el cinco.

¡Coinciden! Ese es el rasgo

que tienen en común. ¡Uh!

Un momento. ¿Quién más gasta el cinco?

¿Me estáis diciendo que voy a convertirme en tarta?

Eso nos tememos. Va a por quienes gastan

una talla cinco de zapatillas y tú gastas una talla cinco.

Típico.

-¿Cómo lleváis la movida de capturar al tartero ese?

Muy buena pregunta. Ona, todos tuyos.

Gracias. Capturar al virus va a ser como una tarta.

O sea, tiene muchas capas de dificultad.

A ver, digo que uno porta el problema...

Por favor, habla tú.

Se lo ponemos en la cabeza a Orquídea

y cuando empiece a convertirse en tarta, el virus pasará

hasta la contención.

Tiene pinta de doler.

-No, no. Te hará cosquillas. Será agradable, como un buen abrazo.

-¿Alguna vez has tenido artritis?

No. Vamos a ponértelo.

-Eh, tíos.

Creo que no es por la talla de zapatillas.

¿Por qué?

Porque Ona gasta una ocho

y acaba de convertirse en tarta. ¡Ah!

¡Ona, tengas donde tengas las orejas, todo saldrá bien!

Se nos habrán pasado unos detallitos.

Es increíble que diga esto, pero vamos a necesitar más tartas.

Oh, si ya las hay.

¿Qué hacemos, qué hacemos?

¡Creía que lo teníais controlado!

Orquídea, tienes que tranquilizarte, como Océano.

Claro que lo está, es una tarta.

¡Ah! ¡Ah!

Vale. Aún podemos solucionarlo.

Solo hay que reagruparse arriba y repasar todos los datos.

Yo me quedo el casco. Creo que me protege.

Oye, Owen. ¿Puedo quedarme tu bici?

No digas nada si la respuesta es sí.

Había tantos datos que los he metido en una tabla

para organizarlo todo. Los agentes están al lado

y los rasgos comunes están arriba. Si tienen un rasgo,

está marcado.

¿Y el color de los calcetines? ¿Hemos mirado eso ya?

Ha sido por poco.

Todos llevan grises menos Océano, que no lleva calcetines.

Oh, no tenemos nada. Hemos probado

con la longitud de las orejas, lo de las puntuaciones altas.

No hemos conseguido averiguar qué tiene esta gente en común.

Ottis, creo que no podemos con esto.

Olimpia, mírame a los ojos.

Sí que podemos.

¡Los ojos!

¡Ottis, eres un genio!

Ah, ¿sí?

La señorita O marrones, la doctora O marrones.

Owen marrones. Marrones, marrones.

Todos tienen los ojos marrones. Pero Olimpia.

Eso es lo que tienen en común, los ojos marrones.

Olimpia.

Tú tienes los ojos marrones.

Pues es una buena noticia.

¿Cómo que una buena noticia?

Porque sabemos que si me quito el casco, el virus tartero

vendrá a por mí y lo detendré.

¡No, Olimpia!

Compañero, sé que es un riesgo,

pero es un riesgo que estoy dispuesta a correr.

No, si a mí me parece bien,

pero deberías haber esperado a estar más cerca

de la unidad de contención. Ah, sí.

Cobertura.

Si no llego a tiempo, quiero que me sirvan en una boda.

¡Orquídea!

¡Ah!

¡Orquídea!

Típico.

(VOZ DISTORSIONADA)

¡No!

Ay.

¡Olimpia, Olimpia!

Olimpia, te has contagiado. ¿Estás bien?

Te convertiste en tarta.

Vamos, dime algo.