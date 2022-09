Subtitulado por Accesibilidad TVE

Soy la agente Olimpia.

Este es mi compañero, el agente Otis.

Esta es mi comida después de comérmela,

pero volvamos a Otis y a mí.

Trabajamos para una organización dirigida por niños

que investiga lo extraño,

lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas.

¡Deprisa, Olimpia!

¡Ya voy, señorita O!

¿Que para quién trabajamos?

Para la División O.

Regreso al pasado

Gracias por venir, División O.

¿Cuál es el problema, señora?

Quiero fotocopiar el cartel

para avisar de la partida de bolos de esta noche en el trabajo,

pero mirad lo que pasa.

Haaala.

Lleva así todo el día

y si no pongo los carteles, no vendrá nadie a la fiesta.

¿E-mail?

No soy fan.

¿Y por qué no lo monta aquí?

Hay todo lo que hace falta.

Es verdad.

Gracias, División O.

Encantados de ayudar. Que tenga un buen día.

Hola, Karen. Vengo a por un cafelito.

Le falta tóner.

Hola, Oscar.

¿Qué tal estáis?

Tú no eres Oscar.

Ni vosotros. Uf

y yo preocupada por si no teníamos nada en común.

¿Dónde está Oscar?

Hola, agentes.

Acabo de mandaros un mensaje por lo de mi ayudante nueva,

que ahora da igual que leáis.

Oona, estos son Olimpia y Otis.

Mucho gusto.

Hola.

El placer es mío.

Por cierto, Oscar,

estaba limpiando detrás y he encontrado esta lámpara.

Ah, y también este artilugio tan raro.

Cuidado, es el diaonator

en plan una máquina del tiempo.

¿En plan?

¿En plan?

Muy lenta.

Sirve para zapearos a cualquier día de este año.

Ups. Lo dejo donde estaba.

Caray, por un segundo creía que iba a caerse

y a zapearnos en el tiempo por accidente.

No debería seguir teniéndolo.

Oscar, cógelo.

¿Qué ha pasado?

Parece todo igual.

Menos eso.

Eso no estaba roto hace un segundo.

Otra pregunta.

¿Cómo es que estamos aquí y allí?

¡Al suelo!

Creo que el diaonator nos ha zapeado al futuro.

¿Cómo sabes que hemos avanzado y no retrocedido?

Hoy era mi primer día en la División O.

Si fuese el pasado, yo no estaría aquí aún.

Bien pensado, Oona.

Y por eso las vacas no llevan pantalones.

¡Os he hecho reír!

Hala, pues sí que encajo bien.

¡Eh, mirad! Otro diaonator.

Genial.

Solo tienes que zapearnos al día del que hemos venido.

Ya, el diaonator no funciona así.

Tengo que saber a qué día estamos para saber a cuándo zapearnos.

Hay que saber a qué día estamos, ¿no?

Conozco a alguien que siempre ayuda. Yo.

Voy a hablar conmigo misma.

No, no, no.

No puedes establecer contacto contigo.

Claro, o provocaremos una tiempatástrofe.

Primero el tiempo se plegará sobre sí mismo

y luego vendrán las ovejas temporales.

En realidad, los tiburones temporales.

Ellos son los que mandan ahora.

Es que las ovejas son las guardianas del Plano Temporal,

pero las derrocaron los tiburones.

Vinieron por tierra y por aire.

Sé lo que estáis pensando:

si las ovejas tenían mejor armada, ¿cómo es que perdieron?

Sí, pero hay un antiguo...

¿Oscar?

¿Podemos centrarnos en cómo arreglar esto?

Ah, sí. Claro. A la sala del calendario.

Eh, me esperaba algo más.

Oye, que no todo puede ser como la sala del volcán.

En fin,

el diaonator solo puede zapearnos en el mismo año,

así que estaremos en uno de estos 12 meses.

Solo hay que averiguar qué día es

y como mi primer día fue el uno de marzo,

el uno de marzo es el día al que hay que volver.

Eso.

Y sabemos que estamos en el futuro,

así que estaremos entre el 2 de marzo y el 31 de diciembre.

Así que descartamos enero y febrero.

Aún quedan 10 meses enteritos.

¿Y si los cuatro huimos y nunca contamos lo que ha pasado?

Otra opción es

separarnos para buscar pistas de a qué día estamos.

Buena idea, Oona.

Pero recordad,

no podéis ver ni hablar con vuestros yos del futuro,

porque provocaríais una tiempatástrofe.

Otra vez lenta.

Orquídea, escóndete.

Espera.

Oscar ha dicho que no hablemos con nosotros,

pero sí podemos con otra gente.

Será fácil, vamos.

Orquídea,

tenemos que saber a qué mes y día estamos.

Claro.

¿Me ayudas antes a abrir el tarro?

Zaaaas.

Al menos no te ha dado en la cara.

Lo que me recuerda

que podrías ayudarme con este otro tarro.

Orquídea, por favor, vete.

Bueno, pues vale.

Vamos.

Espera. Un momento.

Genial,

mis bolas de nieve siguen aquí.

¿Qué?

Y mis hojas.

Perdón, pero no entiendo para qué nos sirve esto.

Pues a ver,

cuando no es invierno

guardo bolas de nieve en el congelador

y cuando no es otoño, guardo hojas en la nevera.

O sea que si hay bolas de nieve y hojas dentro

es que no están fuera,

o sea que no es ni otoño ni invierno.

Bingo.

Me parece un juego muy díver,

pero deberíamos centrarnos en la misión.

El otoño empieza en septiembre y pasa por octubre y noviembre,

así que esos meses los descartamos.

Y el invierno empieza en diciembre.

Así que nos quedan marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto.

Aún son seis meses, o medio año.

La mejor mitad. ¿Tú crees?

Sí, porque a ver,

mayo es el mes de la hamburguesa

y a ver, fin de la discusión.

Pues sí.

Puaj, no consigo quitarme esto de encima.

Agentes, acabamos de empezar la limpieza de primavera

y mira cómo vas.

Lo siento, señorita O.

Eh, todos cometemos errores.

Al fin y al cabo, todos estamos en el mismo equipo.

Un apretón de manos.

Pillado.

¿Qué está pasando?

¡Nuestros yos del futuro! ¡Corre!

¿Qué te ha pasado?

Es largo de contar.

Casi os veis a vosotros mismos, ¿verdad?

¿Cómo lo has...?

La cosa se ha puesto rara.

Oscar y yo tenemos una noticia genial.

Está claro que no es ni otoño ni invierno.

Espera. Ni otoño ni invierno.

Otis,

¿recuerdas lo que ha dicho la señorita O antes?

Limpieza de primavera. Ha dicho que acababa de empezar.

Si es primavera,

podemos descartar junio, julio y agosto porque son meses de verano.

Aún nos quedan marzo, abril y mayo.

No, no, no,

ha dicho

que la limpieza de primavera acababa de empezar

y todos sabemos que la limpieza empieza en abril.

Ah, sí, que sois nuevos, se me olvidaba.

Fiaos de mí, es en abril.

O sea que descartamos marzo y mayo.

O sea que el día en que estamos

tiene que ser uno de los 30 de abril.

¿Intentamos adivinarlo?

No, no se puede.

Una científica llamada Ogozorpa

lo intentó una vez.

Se equivocó y cayó por el Plano Temporal.

Aterrizó fuera de una granja de Vermont,

que estaba controlada por los koalas temporales.

¡Oscar!

Ah, hola, agentes, ya estoy.

El caso es que no adivinéis.

Igual deberíamos buscar más pistas.

¿Podemos parar a comer antes?

Comer.

La sala de descanso

tiene una comida especial cada día de la semana.

Vamos.

Yo cojo abril.

Espera.

Sin calendario,

ya no sería la sala del calendario.

Sala de lápices.

Qué bien haberte contratado.

Está despejado, vamos, vamos.

¡Toma! perritos calientes.

La División sirve perritos calientes los viernes.

O sea que hoy es viernes.

Los viernes de abril son el uno, el ocho, el quince,

el veintidós y el veintinueve.

Ah, nuestros yos del futuro están cerca.

¡Vámonos!

¡Toma! perritos calientes.

¿Por qué las cosas siguen poniéndose raras?

Porque aquí vienes.

Eres tú.

Venga, venga, venga, venga.

Estamos por todas partes.

Qué liados estamos.

¡Que pasa la tiempatástrofe!

No pienso morir con el estómago vacío.

¡Un muñequito chillón!

Pues me voy a alegrar

de que no haya un futuro lleno de bromas.

¿Qué?

Lo de hoy ha sido todo una broma.

Tarros de purpurina, calambres

y ahora perritos calientes falsos.

Bromas.

La gente se gasta bromas el Día de los Inocentes,

¡que aquí es el 1 de abril!

El 1 de abril es viernes.

Ese es el día al que estamos.

Está empeorando.

Espera, Oona, ¿estás segura?

Más que nunca en mi vida.

Bueno, hubo una vez en París... da igual. Zapéanos.

Uy, perdón.

¡Yuju! ¡Lo hemos conseguido!

Todo solucionado.

Buen trabajo, Oona.

Choca esos cinco.