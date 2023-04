Soy la agente Olimpia.

Este es mi compañero, el agente Ottis.

Esta es mi comida después de comérmela.

Pero volvamos a Ottis y a mí.

Trabajamos para una organización dirigida por niños

que investigan lo extraño, lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas.

¡Deprisa Olivia!

¡Ya voy, señorita O!

¡Ah!

¿Que para quién trabajamos? Para la División O.

¿QUIÉN HA SOLTADO A DOUGH?

¿Quería vernos, señorita O?

Ahí estáis los dos. Ha pasado algo insólito.

¿Os acordáis de Lady Pan?

¿Y de Pladam?

Por supuesto.

Están peleándose para ver quién es mejor villano.

Lady Pan. Pladam.

¿En serio? ¿En serio?

Pladam tiene gafas que aplastan las cosas.

Lady Pan tira pan, ¡bum! ¡Agentes!

Tengo un ayuntamiento aplanado y cubierto de pan.

Traedlos para zanjar la cuestión.

Hay que convencerlos de que son igual de insólitos.

No será fácil pero hay que intentarlo.

Ejem...

-(AMBOS) ¿Dough el repartidor?

-Veo que mi reputación me precede.

No, es que ya nos conocemos.

Claro...

Le he permitido que use una sala del cuartel

para hacer sus sándwiches.

¿Qué le ha pasado a tu casa?

Estábamos cerrando un portal temporal

y el sótano de Dough se ha inundado.

Solo dos centímetros de agua pero me ha fastidiado los sándwiches.

¿Y qué hacían los sándwiches en el suelo?

Estar fresquitos.

Ottis, ve a por Lady Pan y a por Pladamy tráelos aquí.

Olimpia, ayuda a Dough a instalarse en la sala de interrogatorios.

Gracias, señorita O. Ni se dará cuenta de que estoy aquí.

Hasta que empiece a hervir los huevos.

Que entonces ya sí. Vaya merendola.

¿A qué estáis esperando? ¡Largo!

Pues ya está. Ah...

Oh, oh.

¿Lo dices porque estás tan emocionado

que no necesitas más ayuda?

Digo "oh, oh" porque no tengo suficiente pan para los sándwiches.

Igual Lady Pan puede ayudarnos. ¿Pan villano?

Puaj. Bueno, ¿cuánto pan necesitas?

Pues tengo que hacer 20 sándwiches y solo tengo una bolsa de pan.

¿Y con eso no basta?

Para el ojo inexperto, sí.

Pero yo solo uso las dos rebanadas del medio.

Pero ¿por qué usa solo las dos...? Porque son las más blanditas.

Hala, vale.

Vale, tienes que hacer 20 sándwiches

y con cada pan haces uno.

Pues contamos de cinco en cinco.

5, 10, 15, 20.

Necesitas 20 panes.

Y ya tengo una así que, en realidad, necesito 19.

¿Me echas una mano?

Lo siento pero ahora mismo no puedo ir a comprar.

Pues estás de suerte, porque yo hago mi pan desde cero.

Aquí tienes, 19 panes recién horneados.

Ah... Ahora a cortarlos uno a uno.

Que comiencen los juegos del huevo.

¿Hay juegos?

¡Qué va a haber! Ah, vale.

Soy el más insólito. -No, te confundes,

la más insólita soy yo. -Está claro que soy yo.

Creo que estamos de acuerdo en que los dos sois muy insólitos.

Vaya, muchas gracias, pero sigo siendo el que más.

-No, lo soy yo. -Yo puedo aplanar un cubo

con un solo toque.

¡Ja, ja!

Que era mi cubo de la suerte.

-Yo tengo las manos de pan de verdad.

Perdón por el retraso. -¡Ja! Justo a tiempo.

-Que decida ella. -¿Quién es el más insólito?

Eh... Antes que nada, que sepáis que los dos sois muy insólitos.

-¡Cáscaras!

Necesito a Olimpia un momento.

Dough, estamos muy liados.

No tardaremos, hasta tengo un temporizador.

Voy a ponerlo. ¡Gr...!

Lo pongo en marcha y, luego, bueno...

-Vale, este tío sí que es insólito.

-No, yo soy la que más, tu no sabes lo que es insólito.

¿Cuál es el problema?

No me queda ni pizca de mayonesa.

¿Adivino? Quieres que te ayude a hacer más.

¡Qué locura! Si la saco de la lavandería.

Linda hace la mejor mayonesa de la ciudad.

-Intentas hacerme la pelota pero no funciona.

-Qué voy a hacerte la pelota. -Tengo clientes esperando

y no puedo estar arriba y abajo para sacarte mayonesa de la lavadora.

Perdone, pero, ¿por qué tiene la mayonesa en la lavadora?

¿Es de fiar?

-Mira, Linda, ando algo apurado, ¿vale?

Tengo el sótano inundado

y tengo que hacer 20 sándwiches de ensalada de huevo.

-¿Cuántos tarros necesitas para los 20 sándwiches? Rápido.

-Olimpia, ¿me echas una mano?

Eh, ¿no necesitas uno? ¿Un tarro?

Claro, si quieres hacer dos sándwiches.

¿Usas un tarro entero de mayonesa para hacer dos sándwiches?

Ey, baja la voz, que revelas la receta secreta.

Vale, vamos a ver.

Un tarro de mayonesa da para dos sándwiches de ensalada de huevo

y quieres hacer 20 sándwiches.

Así que, a ver cuántos tarros de mayonesa necesitas.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Necesitas 10 tarros de mayonesa para hacer 20 sándwiches.

-Impresionante.

Seguidme. Por aquí.

¡Oh! ¿Qué pasa aquí?

Juegan a la cuerda para decidir quién es mejor villano.

Vale, estrategia nueva.

Vamos a sentarnos los tres y esta vez...

(CARRASPEA)

-(TODOS) ¿En serio?

-Las negociaciones están yendo regular.

Le tengo todo controlado.

En ese caso, me vendría bien un poquito de ayuda.

Ay...

Olimpia y Ottis, id los dos esta vez y terminad el trabajo.

No quiero más interrupciones.

¿Cuál es el problema esta vez?

Que no tengo huevos.

¿Y por qué aquí huele a huevos?

Ah, es el agua de los barriles que uso para hervir los huevos.

Nunca la cambio, así queda el sabor.

¡Puaj! No lo contéis, es la receta secreta.

Dudo que nos creyesen.

Porque parece un milagro.

Necesitas huevos. Sí.

Una pregunta: ¿Podemos comprarlos en la tienda?

Por supuesto. -(AMBOS) Muy bien.

Pero hoy no. ¿Qué?

¿Por qué? No quedan huevos en ninguna tienda.

En gran parte, por mi culpa,

pero la buena noticia es que sé dónde conseguir.

¿Qué es este sitio?

Es un club secreto de carreras de huevos.

-Disculpa, tengo un cliente esperando un huevo

con la yema blandita. -Pues dile al cliente

que se va a quedar con hambre porque el huevo se va para mis "cupcakes".

-Primero se gana la carrera y luego la gloria.

Y el huevo de la cuchara. ¿Quién dirige este sitio?

Ah, mi exsocio empresarial, Randall.

-"Hola, Douglas el repartidor".

¿La cabra habla?

-Sí, le fabriqué un traductor cabra-humano.

¿Y no sabes hacer un sándwich tú solo?

-"Ya sabes que no puedes volver a correr, Douglas".

-Hice trampas pegando el huevo a la cuchara.

No soy yo el que va a correr, Randall, sino ellos.

La División O. Estos dos.

¡¿Qué?! ¿Que vamos a correr?

-(AMBOS) ¿Corredores nuevos?

-Necesito huevos para los sándwiches.

Sin huevos no hay sándwiches.

Sin sándwiches, Doug no se irá del cuartel en bastante tiempo.

-(AMBOS) ¿Cuántos huevos necesitas?

-Necesito un huevo por sándwich.

Y vas a hacer 20 sándwiches, así que necesitas 20 huevos.

-"(RÍE) Douglas insensato, solo queda una carrera".

-¡Jolín!

O sea, que aunque los dos quedaseis primeros,

solo tendría dos huevos.

¿Y si llevamos más de uno?

(Bocina)

Serían diez huevos aquí y otros diez aquí.

Son 20 huevos, Randall.

-"Humanos insensatos, os veréis cubiertos de huevo al atardecer".

"Que comience la carrera".

(Música de tensión)

"Preparados, listos, ya".

"No".

-¡Toma ya! ¡Hemos ganado!

¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado!

Cuidado, cuidado, que los tiras. Oh, sí, perdón.

(Reloj de cuco)

¿Qué está pasando?

Están peleándose otra vez por quién es el más insólito.

Eres implacable.

Me preocupa que esto salga del despacho.

-¡No! ¡En mi turno no! ¡Ah!

¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parad los dos!

-(AMBOS) ¿Y tú quién eres?

-Soy Doug, el repartidor.

Llevo todo el día entrando y saliendo.

-Ya, el de las pizzas.

-No, esa es Debbie, la repartidora, y es mujer.

Yo reparto sándwiches de ensalada de huevo.

-A la gente. -Sí.

Voy a contaros una cosa de la gente que pide mis sándwiches de huevo.

A veces...

solo hablan de los trozacos que tiene el huevo.

A veces solo hablan...

de lo agria que está la mayonesa.

-¿La mayonesa tiene que estar agria?

-El caso es...

que no importan los huevos ni la mayonesa,

lo que importa es cómo colaboran...

en equipo...

para crear un sándwich...

estupendo y delicioso.

-Oh.

Creo que Doug el repartidor no está hablando de sándwiches.

-Creo que está hablando... de nosotros.

-Qué va, sí que estoy hablando de sándwiches.

-Igual deberíamos hacerle caso a Doug el repartidor

y aliarnos para provocar cosas insólitas juntos.

-Sí, sí. -No. Me habéis entendido mal.

-(RÍE) Vamos.

-Pues vaya. Vale, ya sé lo que estáis pensando.

Sí,

claro que os haré un sándwich de ensalada de huevo a cada uno.

¡Bum! Hora de "huevejecutar".