(OFF) "Soy la Agente Olympia".

"Este es mi compañero, el Agente Otis".

"Esta es mi comida después de comérmela".

"Pero volvamos a Otis y a mí".

"Trabajamos para una organización, dirigida por niños,

que investiga lo extraño,

lo raro y, sobre todo, lo insólito".

"Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

¡Deprisa, Olympia!

¡Ya voy, Señorita O!

"¿Que para quién trabajamos?"

"¡Para la División ODD!"

"¿QUIÉN ES EL AGENTE OTIS?"

(Gritos)

¡Vamos!

¡Contemplad el Clarinete del Caos!

(AMBOS) ¡División ODD! ¡División ODD!

¡Ja! ¿Os creéis que dos niños van a derrotarme a mí?,

¿a Kevin Hacerruidos?

Me llamo Kevin, por cierto, no sé si lo he comentado alguna vez.

No, qué va. Y no venimos aquí a derrotarte.

Venimos a distraerte.

Hola, tío.

Me lo habrás quitado, pero todavía me queda mi Vil Violín.

¿Seguro? Qué va.

Se acabó, Hacerruidos,

conmigo jamás podrás. Ni conmigo.

¡Ni conmigo!

Ni conmigo.

Esto ya es pasarse, creo yo.

Es que en el cuartel está la cosa muy parada.

Buen trabajo, agentes.

Gracias a todos.

El escalón...

El Cuerno de las Diabluras.

La Armónica de la Destrucción.

¿Algo que se sopla?

No es malvado, es un reclamo de patos.

Es que él y los patos... Vale.

Puedes irte. Vale.

Eh... Acuérdate de la capa.

¿Es nueva? Ah, sí,

La Costurera me la ha hecho esta mañana.

Creía que os hacíais vosotros mismos los trajes.

No, no, los hace todos una villana, La Costurera.

Esta foto se la saqué en la barbacoa de villanos.

Estuvo genial.

Me encanta trabajar con La Costurera, es muy organizada,

tiene un cuadernito con las medidas de todos los villanos,

además de fotos muy majas de cómo son los villanos

sin las máscaras, y también datos curiosos,

como dónde viven y cómo derrotarlos.

Si conseguimos el cuaderno,

¡la División ODD lo sabrá todo de todos los villanos del mundo!

Ahora ya no puedo irme, ¿verdad que no?

Y El Hacerruidos ha dicho

que la Costurera solo atiende un día.

Deberíamos intentar conseguir ese cuaderno.

¡Bien! Sé cómo hacernos con el cuaderno.

¿En serio?

Estos son los villanos a los que ya ha atendido hoy.

¿Qué? ¿Cuándo has hecho eso?

Cuando te estabas lavando las cejas.

Me gusta tenerlas limpias.

Y a quién no.

Solo tenemos que averiguar qué tienen en común los villanos,

y usar los datos para predecir a qué villano visitará La Costurera.

Entonces podremos ir a su guarida y conseguir el cuaderno.

Buen trabajo, Olympia. Oh, gracias, Xena.

Espera, ¿por qué eres maja?,

si tú no eres maja. ¿Qué pasa aquí?

Yo te digo lo que pasa,

que nos gusta tanto el caso que os lo quitamos.

Quítaselo, Xena.

Se lo he quitado, Xavier.

(AMBOS) (RÍEN)

(AMBOS) (RÍEN)

¿Qué? ¡No podéis hacer eso!

Trabajamos para la O Mayúscula, podemos quitaros lo que queramos.

Como quitarte ese aire que tienes delante de las narices.

Quitado.

¡Señorita O! Agentes, venid aquí...

(SUSURRA) Esto podría venirnos bien,

si las Equis van a ocuparse de un caso,

por fin dejarán de tomarme el pelo,

el tuyo y el pelo tan guay de Otis.

Mi pelo es normal.

Pero con lo que me he esforzado...

Seguramente no nos sirva de nada.

Porque la habrás fastidiado, como lo fastidia todo tu División.

(AMBOS) (RÍEN)

¿Estáis de broma?

¡Vosotros! ¡Vosotros sois los que fastidiáis todo

desde que llegasteis! Oh, insultar a un oficial superior.

Ya sabes lo que eso significa, Xavier.

La verdad es que esta vez no.

(SUSURRA) Dile que nos acompañe.

Ahora ya lo sé, acompáñanos.

¿Qué?, ¿qué está pasando? ¡Señorita O!

¡Otis! Lo siento, Olympia.

¡Esto no puede seguir así!

Tenemos que contarle la verdad a Olympia.

No, hicimos un trato.

Esto queda entre nosotros.

Tranquilo, lo peor que harán las Equis

será encargarle trabajo de escritorio a Olympia.

Y las Equis me han quitado el caso y me han mandado aquí.

Dos cosas, la primera,

que no estás arreglando el escritorio.

Lo segundo, que lo siento.

¿Pero qué vas a hacer?,

no puedes actuar a espaldas de la señorita O.

Tienes razón, ¡debo actuar a espaldas de la señorita O!

No... Oye, he dicho lo contrario.

Conseguir el cuaderno de la villana

ayudará a la División ODD y al mundo, ¿verdad?

¿Verdad?

Y eso es lo que la señorita O quiere, ¿verdad?

Me parece que me estás toreando para que vuelva a decir "¿verdad?"

Verdad. Así que aunque parezca

que actúo a espaldas de la señorita O,

lo hago de cara, porque ella no sabe que tiene la cara al revés.

Básicamente se va a alegrar de que lo haga.

Supongo, si a Otis le parece bien...

Otis no puede saberlo.

¿No puede saberlo tu compañero?

¡Para nada!, no puedo arriesgarme a meterle en un lío.

¡No lo puede saber nadie!

¿Y yo qué?, ya lo sé.

Ah, sí... ¿Lo puedes olvidar? Sí.

¿Oona?

Necesitaré como poco tres horas.

No tenemos tanto tiempo.

Bueno, pero no podemos hablar aquí, con tanta gente. Vamos.

¡Cuántas alubias!

¿No te hace?

Déjalo...

Según El Hacerruidos, La Costurera no visita a cualquier villano,

siempre sigue una pauta.

El año pasado solo atendió a villanos con pendientes.

Conque si descubrimos cuál es la pauta de este año...

Sabremos a qué villano visitará después La Costurera,

y nos haremos con el cuaderno.

En esta tabla están los villanos que ha atendido hoy La Costurera:

El Hacerruidos, Tony Pantalones

y la Señora Tiempo. ¿Qué tienen en común?

El Hacerruidos tiene barba.

Tony Pantalones también tiene barba, pero la Señora Tiempo no. Eso no es.

¿A ver el color de los ojos?

El Hacerruidos los tiene azules.

Pero Tony Pantalones y la Señora Tiempo

los tienen marrones, tampoco es.

Espera, La Costurera viene la ciudad

para ayudar a los villanos con sus trajes.

A lo mejor, si nos fijamos en la ropa...

¡Sí! Con alubias.

El Hacerruidos lleva sombrero. Como Tony Pantalones.

¡Y la Señora Tiempo también lleva sombrero!

¡Esa es la pauta!

Solo queda un villano con sombrero en la ciudad,

y voy a encontrarlo.

¡Pero llévate unas alubias!

Que me están agobiando mogollón.

¡Conseguido!

¡Oh, no, no!

Hola, Sombrerero Roco.

La División ODD...

¡Sombrerazo!

¡Sombrerazo! ¡Espera, espera!

¡No vengo a por ti! Oh...

¿Seguro? Sí.

¡Sombrerazo! ¡Eh!

Pero te he dado.

Busco a una villana, La Costurera.

¿La Costurera?, ¿por qué iba a estar aquí?, vamos a ver.

¿Porque visita a villanos con sombrero?

Eh... No, qué va.

¡Hola, Roco!

¡Oh, Lady Resplandor! ¿Qué tal estás?

¿Y la niña esta con uniforme de la División ODD?

Es una agente de la División ODD.

¿Qué?

¡Más te vale llevar gafas de sol!

¡Resplandor! ¡Resplandor!

¡Resplandor! -¡Espera, espera!

Que no viene por nosotros.

Ah, ¿seguro?

¡Resplandor! ¡Sí!

Estoy buscando a La Costurera.

Ah, ha venido a verme esta mañana.

Ah, y me ha dado este traje nuevo.

Espera, tú vas de amarillo.

El Hacerruidos llevaba capa amarilla.

Tony Pantalones, la Señora Tiempo y Lady Resplandor.

¡El amarillo es lo que tenéis en común!

Esa, esa es la pauta... -Parece que tiene sentido...

Amarillo, todo encaja, sí.

¡Ja! Pues el próximo villano al que visite

también irá de amarillo.

Ah, seguro que visita a Nana Banana,

que vive en una cabaña, con mi amiga Ana, de Sabana.

Es mentira, en realidad es de las afueras de Búfalo.

Ah. -Pero la rima mola.

Ya ves. -Es una licencia...

Yo casi que me voy...

Ya lo pillo, sí. -Es que queda mejor.

Sabana, Nana...

Oh, se ve que la gente ya no se despide.

Bueno, ¿qué te parece, Nana?

Ay, me encanta.

Y, por favor, llámame Nana.

¡Alto ahí!

(AMBAS) ¡División ODD!

¡Banana! ¡Banana! ¡Bananas!

¡Eh, eh, que no vengo a por ti, Nana!

Ah, ¿seguro?

¡Banana!

¡Sí!

¡Vengo a por la Costurera!

¿Dónde está el cuaderno, Costurera?

Una cosa te digo: donde no está es en la mesa esa de ahí.

Pero como eres una villana, mientes.

¡O sea que sí que está en la mesa!

¡Ay! ¡Cuidado con las pieles de banana!

¡Ay!

¡Ay!

¡Lo tengo!

¿Banana?

Sí.

Parece que La Costurera se ha ido, señorita O,

no tenemos el cuaderno.

¿O sí lo tenemos?

¡Un cuaderno de villana!

Con un trocito de banana.

Olympia, ¿pero qué has hecho?

Siento haber actuado a sus espaldas,

¡pero tenemos el cuaderno!, es lo que queríamos.

Es lo último que yo quería.

¿Por qué crees que les dejé el caso a las Equis?

Porque sabía que la fastidiarían.

¿Qué? ¿Por qué no quiere el cuaderno?

Porque no quería que supiéramos...

Que tu compañero es un villano.

(AMBOS) (RÍEN IRÓNICAMENTE)

¡Agente Otis, por los poderes que nos confiere la O Mayúscula...!

¡Ya no eres agente de la División ODD!

¿Qué?

¡Sí que lo es!

¡No lo es!

¡Sí que lo es!

¡Que no lo es!

¡Que sí que lo es!

Vale, vale, vale, a ver si puedo explicarlo de otra forma.

¡Que no lo es!

(GRUÑE)

¡Ahí va, tíos!

¿Qué pasa?

¡Que Otis es un villano!

Eh, eh, haya calma.

Seguro que solo es un malentendido supergracioso. Otis...

Diles que no es verdad, venga.

Yo...

Yo no puedo hacerlo.

(TODOS) ¿Qué? ¿Cómo?

¡Continuará!

(Música animada)