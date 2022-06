División O - Pruebas y tubulaciones 1ª Parte

"Pero volvamos a Otto y a mí".

(OFF) "Soy la Agente Olivia".

"Este es mi compañero, el Agente Otto".

"Este es mi lápiz de la suerte".

"Pero volvamos a Otto y a mí".

"Trabajamos para una organización, dirigida por niños,

que investiga lo extraño,

lo raro y, sobre todo, lo insólito".

"Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

(Sintonía "División ODD")

¡Venga, venga!

"¿Que para quién trabajamos?"

"¡Para la División ODD!"

"PRUEBAS Y TUBULACIONES. PRIMERA PARTE"

(Música animada)

Eh... ¿Podemos hablar mientras nos dibuja?

Ah, sí, claro. Disparad.

Ha dicho que su problema insólito ha empezado temprano.

Sí. Mirad.

Un dibujo que hice ayer de mi amiga, la guarda de cruce.

¡Hala! ¡Está superbien!

¡Gracias!

Pero ahora me estoy esforzando mucho en dibujaros y... Mirad.

Mirad lo que pasa.

Eh... Ese no está muy bien.

¡Ya lo sé!

Tenéis que ayudarme.

No se preocupe, señora,

nuestro Despalitosnator lo arreglará.

Vale.

Intente dibujarnos ahora.

(Música animada)

¡Ha funcionado!

¡Se acabaron los palitos!

¡Eso!

¿Me dibuja a mí ahora?

Hola.

Hola.

¡División ODD!

(Música animada)

¡Yuju!

¡Bien!

¡Más rápido!

(GRITA)

¿Qué es ese ruido?

¡No lo sé!

¡Ay!

¡Ay!

¿Qué ha pasado?

No tengo ni idea.

Hemos seguido las reglas de seguridad de los tubos.

No llevábamos aparatos electrónicos,

no comíamos... ¡Espera!

¿No se puede comer?

¿En serio?

Creía quera era de esas reglas que dan igual,

como lo de no correr con tijeras.

¡Esa regla sí es importante!

¿Ves qué bien? Estamos aprendiendo cosas.

Al menos yo.

Ay... Llamaré a la Señorita O.

¿Podéis decirme dónde estáis?

Pues... Seguro que es un bosque.

Aguanta, Olivia,

voy a hablar con la operadora de la Sala de Tubos, O'Donnell,

seguro que lo tiene bajo control.

¡No lo tengo bajo control!

¡El panel está hecho polvo!

¿Qué es esto?

Lo que potencia el sistema de tubos.

Eso es ridículo.

Pues claro que es ridículo, esto es la División ODD.

Ahí le has dado.

Todo esto ha salido y tengo que volver ponerlo

justo donde estaba

para que los tubos vuelvan a funcionar.

Por suerte tengo un diagrama.

Es como un mapa que muestra dónde tiene que ir todo.

Gracias al diagrama

sé que el aguacate va debajo del cepillo de dientes.

Necesitas ayuda.

Llamaré al operador de tubos, O'Malley, para que te ayude.

Espere, ¿hay más de un operador de tubos?

Seguro que lo he comentado antes.

Creía que los agentes solo tubeaban

entre las 15:00 y las 19:00 de los martes.

Yo diría que se llaman frutos secos porque están secos.

Pero si se caen a una piscina, están mojados,

¿entonces se llamarían "frutos mojados"?

No sé yo.

Por eso hacemos un gran equipo.

Si tuviese que perderme con alguien, ojalá fuese contigo.

(Móvil)

Aúpa, Olivia.

Olivia, ¿sabes?, vamos a tardar más de lo que creía

en arreglar los tubos.

Descuide, Señorita O,

Otto y yo nos lo estamos pasando bien aquí.

Sí, este bosque es un pasote.

Debería ver las rocas brillantes.

¿Rocas brillantes?

¡Estáis en el Sector 21!

¿Es para preocuparse?

¡No, qué va! ¿Por qué ibais a preocuparos?

Porque se la oye preocupada.

Probablemente será la cobertura.

(RUIDOS)

(RUIDOS)

Os mando un mapa.

Usadlo para saber dónde estáis,

dónde están las entradas de los tubos,

y la mejor manera de llegar.

Es una foto de una ardilla con vestido.

Mirad la tablet grande.

¡Ya está! Gracias, Señorita O.

Ya, pero no tardéis mucho.

Vale.

Aquí están las entradas de los tubos.

¿Pero dónde estamos nosotros?

Busquemos un punto de reverencia.

¿Un qué?

Es algo muy fácil de ver,

que nos servirá para saber dónde estamos.

Dices un punto de referencia.

Y muy bien, compañero.

¿Qué te parece este buzón a topos?

Es un punto de referencia genial porque solo hay uno,

así que destaca mucho.

Buzón a topos.

Encontrado.

Ah, cerca hay un banco a rayas.

Que está ahí mismo.

O sea que estamos aquí,

entre el buzón y el banco.

Así que para ir a los tubos, hay que andar hacia el buzón.

Por aquí.

Vamos.

En serio que no me creo que haya más de un yo.

Dirás más de un yo.

Supongo que cuando dices "yo" te refieres a más de un yo,

porque yo soy la verdadera operadora de tubos.

¡Informe de la situación, agentes!

Va bien, Señorita O.

Ya sabemos dónde van el cepillo de dientes, el aguacate

y el bolo de malabares.

¿Y ya está?

¡Hay agentes atrapados en el Sector 21!

(AMBOS) ¿Olivia y Otto están en el Sector 21?

¡Ya lo sé!

Voy a llamar a O'Callaghan para que os ayude.

(AMBOS) ¿Quién es O'Callaghan?

Solo digo que andar es un ejercicio estupendo.

Pero nadar es mejor.

Para mí que tienes que mejorar tus paseos.

¿Usas bastones?

Yo creía que eran...

Otto, déjate de tonterías...

¿Qué está pasando?

No lo sé.

(AMBOS) (GRITAN)

(AMBOS) ¿Logan "El ogro"?

¿Olivia y Otto "Los humanos"?

¿Qué hacéis en el Camino a Cámara Lenta?

Ah... Por eso era.

Sí. El tubo por el que viajábamos

se ha roto, íbamos a otras entradas de los tubos más allá.

Pues yo no iría por ahí.

Tardaréis 700 años en llegar a donde vais.

Ese tío empezó con nueve años.

¿Tenéis un mapa?

Queremos ir aquí.

A ver. Ahora estáis aquí, en el cruce de caminos.

Id por aquí, girad a la derecha en la estatua de piedra,

cruzáis el puente y "voila".

Pero eso es el camino largo.

Cierto, pero por lo menos no habrá cámara lenta ni gatiarañas.

(AMBOS) ¿Gatiarañas?

Y gordas. Este bosque es superpeligroso.

(AMBOS) ¿Qué? -Me da que hay un problema

de comunicación.

No, no es eso.

Es que la Señorita O no nos dijo nada de eso.

Igual no quería que os asustaseis.

A ver, en cuanto sabes que hay gatiarañas,

flamisapos y monomotoristas en este sitio,

te entra el candelo.

Por no mencionar el atardecer, que es una movida.

¡Logan, lo pillamos!

Espera.

Si tan peligroso es el bosque, ¿qué haces tú aquí?

Ah, mi piel es supervenenosa.

Sí. ¡Eh, un selfie!

Pero sin tocar. Sí.

Por lo del veneno y tal.

(Música dance)

Según este diagrama,

el ukelele va a la vera del pato de goma.

¿Qué es una vera?

"A la vera" significa el lado de algo.

El ukelele va a la izquierda del pato de goma.

No distinguís la izquierda de la derecha, ¿verdad?

(TODOS) No, no es eso. Lo que pasa es que...

¡Escuchad!

Esto es algo que yo llamo "El truco ele".

Una vez me persiguió un león por la izquierda,

y la mano que al levantarla es una ele de león es la izquierda.

O sea que el ukelele iría a la izquierda del pato de goma,

porque es este lado.

¿No?

Buen trabajo.

Por eso me nombraron Operador de tubos del año.

¿Que te nombraron Operador de tubos del año?

Dirás que me nombraron a mí Operador del año.

Eh... A ver, estoy segura de que fue a mí.

Eh, os equivocáis todos,

fui yo.

(TODOS) ¿Y tú quién eres?

O'Duffey.

¿Tú nos nombraste a todos Operador de tubos del año?

¿Me está sonando el teléfono?

(TARAREA)

Sí, es mi teléfono, tengo que irme.

Jolín.

Cuando Logan "El ogro" dijo que era el camino más largo,

poca broma. Poca broma.

Acabo de decirlo.

Digo que poca broma con lo de poca broma.

¿Estás de broma?

(Móvil)

Otto.

¿Cómo están mis dos agentes favoritos

disfrutando del bosque tranquilo, donde nunca pasa nada peligroso?

Señorita O, sabemos lo del bosque.

Y he puesto el manoslibres.

Quería decíroslo.

Pero no quería asustarnos.

No. Luego he estado muy liada.

¿Cómo de cerca estáis de las entradas de los tubos?

Pues hemos tenido que cambiar de ruta, pero no pasa nada.

Además, hemos encontrado unas flores amarillas muy chulas.

¿Flores amarillas?

¡Tenéis que salir de ahí!

¡Ahora!

¿Por qué?

(Cacareo)

¡Una gallina láser!

(GRITA)

(Música de acción)

Continuará.

"PRUEBAS Y TUBULACIONES. SEGUNDA PARTE."

¡Una gallina láser!

(Música de acción)

(AMBOS) (GRITAN)

¡Ahora nunca llegaremos a los tubos!

¡Oh, tengo una idea!

Genial, ¿cuál es?

En realidad esperaba que me saliese como por arte de magia

al ponerme a hablar.

"¡Agentes!"

Escuchadme con mucha atención.

"Las gallinas láser tienen muy mala vista".

"Cubríos con barro".

¿En serio? ¿Como los cerdos? ¡Pues a tope!

¡Ahí!

(CARAREA)

(Música de acción)

(Música de suspense)

Funciona.

Eso parece. Y estamos cubiertos de barro.

Todo bien.

Vamos.

¡Bien!

¿Alguien sabe dónde va la bombilla?

Pues podría ir... -No...

¿Cuántos operadores de tubo hacen falta para poner una bombilla?

Eh... Pues... ¡No contestes!

Vamos a ver.

El diagrama dice dónde tienen que ir las piezas exactamente.

O sea que no hay que adivinar nada.

Y he pedido refuerzos para que os ayuden.

Estos son los agentes O'Hannagan, O'Brady y O'Connor.

Señorita O, ¿exactamente cuántos operarios de tubos más hay?

Solo vosotros.

(SUSURRA)

¿Acaba de murmurar en voz baja

"Menos los otros 45, pero están de vacaciones"?

Vaya, menudo oído tienes.

Mirad. Sé que no he sido sincera del todo con vosotros,

pero lo importante no soy yo ni vosotros,

sino los dos agentes atrapados en el sitio más peligroso del mundo,

que no pueden volver a casa si no arregláis los tubos.

¿Así que qué decís? ¿Podréis arreglarlos?

(TODOS) ¡Sí!

No os oigo.

(TODOS) ¡Sí! -¡Yuju!

He oído a todos, menos a O'Malley.

¿O'Malley?

¡Sí! ¡Eso es!

Ahora id y salvad a los agentes.

A ver dónde estamos.

Las flores amarillas las tenemos detrás.

Entonces para llegar a las entradas de los tubos

tenemos que ir en esta dirección.

Nos acercamos al próximo punto de referencia:

La estatua roquera.

(Música de suspense)

¡Oh, ahí está!

(TOCA MÚSICA ROCK)

Impresionante.

Logan "El ogro" ha dicho que giremos a la derecha aquí.

Yo me ocupo.

Una vez me persiguió un conejo por la izquierda,

así que siempre recuerdo que la ele es de conejo,

o sea la izquierda.

Entonces la otra mano es la derecha.

Así que vamos por aquí.

Eh, una ayudita para una estatua roquera.

Oh, claro. Perdón. Culpa mía.

Buen rollito.

(TOCA MÚSICA ROCK) Entrada del tubo, allá vamos.

Aguanta, compañero.

A ver el mapa.

Según esto, el siguiente punto de referencia

debería ser un puente.

Ah, ahí está.

También hay un dibujito de una mesa.

¿Qué será eso?

Seguramente sea eso.

Disculpe, señor... Ah, no, no.

Tendrán que responder una pregunta si quieren pasar.

En realidad, señor, tenemos prisa, así que si no le importa...

Pues sí me importa.

¡Zasca!

Oh... Le responderemos con gusto, señor.

Vale, a ver que encuentre una buena.

Ah.

¿En qué baile estoy pensando?

No lo sé.

¿Baile en parejas?

¿Shim Sham Shimmy? Eh...

Mejor que no sigan.

Tienen que adivinar en qué baile estoy pensando,

enseñándome el propio baile.

¿En serio? Sí.

Probemos el tango primero.

Yo guío.

(Música tango)

No.

(Música rock and roll)

¡No!

(Música dance)

Incorrecto.

(Música animada)

Ya. No.

(Música hip hop)

Negatorio.

(Música rusa)

No. (AMBOS) Ay...

Hemos hecho todos los bailes.

No, les ha faltado uno.

Les doy una pista: rima con...

baile de los pajaritos.

¿Es el baile de los pajaritos?

Oh, siempre lo hago mal.

(Música animada)

Ay... Da igual, lo han adivinado.

(Teléfono)

Oh, es mi jefe.

Un trabajo que tenía y la he fastidiado.

¡Eh! No ha sido culpa suya,

ha sido pura suerte.

¿En serio? Creía que había sido porque dije

"El baile de los pajaritos".

¿Ha dicho "El baile de los pajaritos"?

No sé yo, me da que no.

Eh, gracias, chicos.

Bueno, pasad.

¡Bien!

Ah, hola, mamá.

Sí, el trabajo va genial, estoy listo para el puente grande.

(Música de suspense)

(AMBOS) ¡Ahí están!

¡Ahí!

No sé si debería pisarlos

o besarlos. Te entiendo, compañero.

Yo voy a pisarlos.

Y yo. Sí.

(AMBOS) ¡Preparando para estruginar!

(AMBOS) ¡Estruginando!

Insólito.

Probemos otra vez.

(AMBOS) ¡Preparando para estruginar!

(AMBOS) ¡Estruginando!

Aún estarán arreglándolos.

Bueno, no pasa nada.

Podemos ver el atardecer.

Espera.

¿No dijo Logan "El ogro"

que pasaban algo peligroso al atardecer?

Olivia.

¡El bosque está cobrando vida!

¡Me cachis!

(AMBOS) ¡Señorita O, dese prisa, deprisa!

¡No paréis, agentes!

El molinillo va debajo de la pelota de golf.

El tambor va a la derecha del batidor.

El osito va entre el huevo de avestruz y el megáfono.

Solo nos falta un plátano.

Decidme que no me he comido lo que lo hace funcionar.

No se ha comido lo que lo hace funcionar.

Pero ha sido así, ¿verdad? (TODOS) Sí.

¡Un momento, hay una sala de plátanos!

Tenemos que retener estas vides

hasta que los tubos vuelvan a funcionar.

Podaderas. Podaderas.

Espera. No hay que correr con tijeras.

Tengo una idea mejor.

Mejor.

(Música de acción)

Está cerrada, imposible entrar.

Espera. ¿Pero qué hago?

¡Señorita O, estoy solo!

¡O'Callaghan, pasa!

(GRITA)

(GRITA)

¡O'Donnell!

Compañero,

pase lo que pase hoy, quiero que sepas

que no cambiaría ni un día por...

(AMBOS) (GRITAN)

¡Nada!

¡Bien!

(TODOS) ¡Sí! Ahí están.

(AMBOS) O'Donnell, O'Malley,

(AMBOS) O'Connell, O'Callaghan,

(AMBOS) O'Mooney, O'Connor,

(AMBOS) O'Duffey, O'Hannagan,

(AMBOS) O'Brady.

Gracias por vuestra ayuda.

Bienvenidos, Olivia y Otto.

Bien hecho, operadores de tubos.

Oye, ¿quieres ir a comer algo?

Eso siempre. Vamos.

¿Veis lo que pasa cuando colaboráis todos?

Coincidimos.

De hecho, coincidimos en muchas cosas.

Como que queremos una silla más cómoda.

Comida mejor. -Teclado nuevo.

Luces mejores.

Está todo en la lista de exigencias que hemos escrito.

Por eso nunca os junto en la misma sala.

En serio, es lo que exigimos.

(TODOS) (RÍEN)