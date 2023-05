Soy la agente Olimpia.

Este es mi compañero, el agente Otis.

Esta es mi comida después de comérmela,

pero volvamos a Otis y a mí.

Trabajamos para una organización dirigida por niños

que investiga lo extraño, lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas.

¡Deprisa, Olimpia! ¡Ya voy, señorita O!

¿Que para quién trabajamos? Para la División O.

PROBLEMAS DE COMPAÑEROS.

Ahí estáis los 2. Perdonadme.

Ahí estáis los 2, ha pasado algo insólito.

Olimpia, trabajas demasiado. Necesitas vacaciones.

Pero, señorita O, me encanta trabajar, y...

Eh, eh, eh, eh, eh, ¿cómo va a haber trabajado más que yo?

Igual he trabajado algunos findes...

y rondas de noche.

Pero, señorita O,

la regla dice que las vacaciones son tras trabajar 50 días,

y solo he trabajado 49.

La regla habla... caray, cuánta luz. La regla habla de 50 días.

Da igual, al final decido yo, y en este caso, voy a redondear.

¿Qué es redondear?

Redondear es cambiar un número para que termine en cero

y sea más fácil de usar.

Reloj.

Para redondear un número,

miras a ver qué decena está más cerca,

y redondeas hacia esa.

49 está más cerca de 50, así que redondeas a 50.

Pero si Olimpia hubiese trabajado menos días, como 42,

estaría más cerca de 40, así que redondearíamos a 40.

Pero, señorita O, no quiero cogerme vacaciones, me encanta trabajar aquí

Cambiarás de opinión cuando veas el atuendo vacacional.

Ese atuendo lo cambia todo. ¡Anda! ¡Tengo ruedas en los pies!

Las ruedas se mueven. Las ruedas se mueven de vacaciones.

Adiós a todos.

Entonces, ¿hoy estoy solo? No. Estás con él.

Hola, Ohlm. Ohlm, eres tú.

Es verdad.

Y con ella. ¿Qué pasa, Sherman?

Orquídea y Ohlm tienen problemas de compañeros.

Te necesitan.

Espere, ¿que son compañeros? A mí también me sorprendió.

Pensaba que le gustaba seguirme por ahí,

como una de esas cosas peludas perdidas.

¿Quieres decir un perro?

Si quisiese decir eso, lo habría dicho.

Llevan con el mismo caso durante meses. Tienes que ayudarlos.

Si no lo resuelven al final del día,

Orquídea y Ohlm volverán a la academia.

Perdón, es que he caído en que llevaba un rato sin respirar.

No puedo volver a la academia.

-Y esa es la guía para el mostazanator,

¿alguna pregunta?

-Sí, ¿a ti quién te ha puesto al mando? ¡Tomo el control!

¿Quién está conmigo? Pues solo yo.

Yo tampoco puedo volver. Sobre todo porque no la encuentro.

¿Academia? ¿Hola? ¿Academia?

(AMBOS) Hay que resolver el caso.

Podéis usar la sala de interrogatorios.

Ohlm, te vuelve a tocar respirar. Gracias, señorita O.

Buena suerte. Te va a hacer falta.

A ver, si vamos a resolver el caso, empecemos con lo que sabemos.

Yo me sé la palabra "aspiradora". Se le da muy bien.

Y también sé pasar el mocho.

Me refiero al caso.

Según este informe,

un villano misterioso está robando cosas por la ciudad

y dejando atrás un símbolo.

Sí. Lo he dibujado.

Parecen 2 flechas.

Seguro que ha sido el villano de la doble flecha.

Sí. ¿Cómo lo encontramos? No se puede. Me lo he inventado.

Vamos a centrarnos en lo que existe. ¿Qué ha robado el villano?

También he dibujado todo eso.

Banderas de campeonato, trozos de sandía, y señales de tráfico.

También he dibujado cómo creo que será el futuro.

Te lo puedes quedar. ¡Bien!

Esperad, ¿no veis una pauta?

Sí, que Ohlm se pasa demasiado tiempo dibujando.

Sí, pero además, que todo lo robado tiene forma de triángulo.

Conozco a una villana que va a por todos los triángulos, vamos.

O’Riordan nos ha mandado a la casa de Triángulo Sue.

¿Te digo que suspendí el examen de tubos ahora o después?

¿No puedes usar los tubos? Yo tampoco.

Genial. ¿También suspendiste?

No, si aprobé, pero cuando me dieron la licencia, la rompí.

Me cuesta respetar a la autoridad.

Si ninguno tiene licencia, ¿cómo vamos a movernos?

(AMBOS) Esto es alucinante.

Otis, dale gasolina. No hay gasolina.

Ah.

(JUNTOS) División O, alto ahí, Triángulo Sue.

-Ah, caray, ¿qué pasa?

Somos agentes de la División O, y espera que nos desenredemos.

Ohlm, tú por debajo. Vamos por abajo.

Por arriba. Por arriba.

Venga, Orquídea. Yo no me muevo.

Triángulo Sue,

sabemos que has robado triángulos por toda la ciudad.

¿Qué? Si no he sido yo.

Ahora me vuelven a gustar los círculos.

Los triángulos son muy puntiagudos.

Sobre todo porque tengo una mini Sue en camino.

Es un niño llamado Sue.

-Es un farol.

-No, qué va. En serio. Mirad. Galletas circulares, posavasos...

¿cuántas cosas os tengo que enseñar?

Una más estaría guay. Como poco una.

Marcos circulares. -Vale, aclarado.

-Además, yo soy la víctima. Había dos sillas circulares en esa esquina.

Además, el villano me ha fastidiado el suelo.

No lo entiendo.

Primero el villano roba triángulos, y ahora el villano roba círculos.

Oye, Otis, si te sirve, he dibujado lo confuso que estás.

Perdón por las molestias. Mejor nos vamos.

¿A comer?

No, a la sala de interrogatorios.

Tú sí que eres una sala de interrogatorios.

¿Qué?

O sea que el villano no va solo tras triángulos o círculos.

Tiene que haber otra pauta. ¿Dónde está Ohlm?

Cogiendo picoteo. Y más le vale no volver de vacío.

He vuelto de vacío. ¿Por qué?

No es mi culpa que hayas pedido mal. Yo he pedido a la perfección.

De eso nada. Eh, eh, eh. ¿Qué ha pasado?

Orquídea me ha dicho que coja 18 manzanas y 15 chocolates calientes

pero Oksana solo los reparte en grupos de 10.

Orquídea, ¿Ohlm tiene que traerte la cantidad exacta que quieres?

Mientras me traiga algo...

Pues Ohlm, redondea a la decena más cercana.

¿Qué es redondear?

Esto es redondear. Mira, una recta numérica de 10 a 20.

El 18 está más cerca de 20,

así que puedes redondear a 20 manzanas.

¿Y los 15 chocolates qué? Está justo en medio.

Si un número termina en 5, le das un empujón y vas a la alza.

Así que 15 chocolates se convierten en 20.

Vale. Voy a ver.

Ohlm, quieto. Hay que centrarse.

Si no lo resolvemos, los 2 volveréis a la academia.

Vale, ya hemos mirado las formas, ¿por qué no miramos los números?

El villano ha robado 2 de esto, 4 de esto, 2 de esto y 4 de esto.

Este villano solo roba números pares ¿Números qué?

Los números pares pueden dividirse en 2 grupos a partes iguales,

y tanto el 4 como el 2 son pares.

Ya está. Hemos resuelto el caso.

Aún no está resuelto. Solo es una buena pista.

Yo sé quién ha sido.

Por favor, no te inventes otro villano.

Pues entonces nada.

Tengo una idea. Perry Pares. Le encantan los números pares.

Parece que habrá que ir a visitarlo.

(JUNTOS) ¡División O, División O, alto ahí, Perry Pares!

-Eh, ¿qué os pasa?

Espera. Seguimos atados. No, no. Vamos, atrás, venga.

Bueno, está bien, así nos quedamos.

Eh, como vosotros veáis. Yo me alegro de veros.

¿Has dicho que te alegras de vernos?

Sí, un villano ha atacado mi casa y me ha fastidiado el suelo.

A que adivino: ha robado cosas.

-No. Ha sumado cosas. (JUNTOS) ¿Eh?

-Sí. Estaba cortando peras para hacer macedonia

y de golpe tenía un montón de fruta extra.

¿Podemos repasar los números? ¿Qué ha sumado?

Claro. Tenía 6 piñas, y me ha dado 4 más.

Tenía 8 melones, y tengo 2 más.

Me va a sobrar. No quiero que me sobre.

Primero desaparecen cosas, ¿y ahora el villano suma cosas?

Esto no hay por dónde cogerlo.

¿Lo hemos resuelto ya?

No, Ohlm, para nada. Volvamos al cuartel.

Por aquí. Por aquí.

No, es por aquí. Vamos todo el mundo por aquí.

Está bien, repasemos otra vez la información.

¿Me oís? ¿Qué estáis haciendo?

Le hemos entregado las placas a la señorita O.

No, aún tenemos tiempo para resolverlo hoy.

Sherman, te agradezco mucho que nos ayudes, pero es inútil.

Obviamente no valemos para trabajar en la División O.

A veces Olimpia y yo tampoco podemos resolver algo,

pero hay que seguir intent...

Sherman, se acabó.

Mentiría si dijese que no echaré de menos este viejo jeto.

¿No dirás "este viejo sitio"?

No, me refiero a tu jeto. Es viejo.

Pero también echaré de menos a la División.

He dibujado nuestro día juntos. ¿Por qué son todo dieces y ceros?

Porque es lo que ha pasado todo el día.

Sí. ¿No te has dado cuenta? Mira.

El entrenador Roberts ha empezado con 4 banderas,

pero se las han robado, así que se ha quedado con 0 banderas.

Y 4 rodajas de sandía también han quedado en 0.

Y las 2 sillas de Triángulo Sue, también a 0.

Y Perry Pares tenía 6 piñas, y le han dado 4 más, que son 10.

Además tenía 8 melones, le han dado 2 más,

y ahora también tiene 10.

Dieces y ceros por todas partes. Bueno, pues otra vez a la academia.

No. Lo habéis resuelto. (AMBOS) ¿Qué?

Lo que habéis hecho es redondear,

y es lo que lleva haciendo el villano todo el día.

O sea que buscamos a un villano al que le encanta redondear.

Randy Redondeo. Te lo has inventado.

No. Existe de verdad. Vamos.

Sí, he sido yo.

Y habría salido bien de no ser por estos tres estupendos agentes.

Lo han resuelto ellos.

Buen trabajo, agentes. Volvéis a la División.

Creo que os irá bien. Gracias, Sherman.