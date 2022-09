Subtitulado por Accesibilidad TVE

Soy la agente Olimpia.

Este es mi compañero, el agente Otis.

Esta es mi comida después de comérmela,

pero volvamos a Otis y a mí.

Trabajamos para una organización dirigida por niños

que investiga lo extraño, lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas.

¡Deprisa, Olimpia!

¡Ya voy, señorita O!

¿Que para quién trabajamos? Para la División O.

Problemas con la comida.

Gracias por venir, División O.

Os diría cuál es el problema, pero creo que está bastante claro.

Tranquila, señora.

Tenemos un artilugio animal-personator.

Aguanta, compañera.

¿Quiere que la convirtamos en persona o en caballo?

Caray.

No sabía que podía elegir.

Mejor en caballo.

Espera, no, persona.

No, caballo.

No, persona.

No, no, no, no, caballo.

No, persona.

No, caballo.

Persona.

Caballo.

Persona.

Sin duda caballo.

¿Está segura?

Sí.

No, espera, persona.

Gracias, División O.

No es lo que habría hecho yo.

Esto es para ti.

¡Esto ya está!

Tú nunca dejas de trabajar, ¿verdad?

¿Yo?

Lo dice que el que come en su mesa todos los días.

Porque tú nunca dejas de trabajar.

No me malinterpretes, es alucinante.

¿Qué? Puedo parar cuando quiera.

¿Lo ves? Bum.

Y el otro teclado.

Mira, si no crees que pueda dejar de trabajar,

vámonos a comer. Ahora mismo.

Tú, yo y nada de trabajo.

Olimpia, no hace falta.

Creo que te da miedo.

¿A mí?

¿Darme miedo dejar de trabajar?

O igual te da miedo que tenga razón.

O igual te da a ti que me dé a mí

que te dé a ti que yo tenga razón.

¿Al final vamos a comer?

Sí, creo que sí.

No me creías capaz, pero aquí me tienes.

Ya lo has dicho 12 veces.

No me he dado cuenta,

seguramente porque tengo el cerebro de vacaciones,

tumbadito en alguna playa por ahí.

División O. Bienvenidos al RistoranteConfalone.

Soy Sabatino Confalone.

Hola, Sabatino.

Soy Olimpia y él es mi compañero Otis.

Ah, es un placer.

Otis cree que no puedo sentarme a disfrutar la comida sin trabajar,

pero eso es justo lo que voy a hacer.

Bueno, seguro,

porque tenemos una comida fantástica.

De hecho voy a apagar el placáfono ahora mismo. Bup.

Fantástico.

Y voy a darle todos mis artilugios.

Porque los únicos que voy a necesitar son tenedor y cuchillo.

Igual una cuchara, según cuál sea la sopa del día.

Minestrone.

Pues entonces cuchara.

Y también quiero espaguetis.

Para mí lo mismo.

Genial.

Me los llevo donde los abrigos

y cuando vuelva os traigo la comida, ¿vale?

Vale, gracias.

Con permiso,

voy a lavarme las manos antes de comer.

El lavabo está por ahí,

a no ser que vayas a ver tus artilugios.

¿Para qué iba a hacer eso?

Menuda risa.

Tú puedes.

Tú mandas en ti.

Despeja la mente de pensamientos laborales.

Tú molas.

División O, socorro, hay algo insólito en mi cocina.

¿Qué?

Gino, ¿qué te he dicho?

Ha venido a comer, no a trabajar.

Era para asegurarme.

¿De qué te tienes que asegurar, si te lo he dicho yo?

Es que la tengo delante.

¿Dónde está?

¿Dónde está?

Hala, una cocina boca abajo.

Hola, ¿cómo va?

Nunca había visto esto antes.

Tengo muchas ganas de resolverlo, pero no puedo

u Otis tendría razón sobre mí.

Ah, no te preocupes, Olimpia, no hay problema.

Bueno, llamamos a la señorita O,

que mande a otro agente y mientras la chef que cocine.

Sí, tranquila.

Con no quitar la tapa...

¿Y si lo zapean ustedes dos?

¿Qué?

Vayan a por el des-arriba-abajonator

así será como si lo hubiese resuelto sin trabajar

porque no habré tocado artilugios.

Ah, sí, para tirarlo.

Pero si no sabemos cómo es el des-arriba-abajonator.

Mide 25 centímetros de largo.

Midan los artilugios y lo encontrarán.

Tengo una petición.

-Sí. -No.

Sí. Sí.

Necesito que me digan

qué sienten exactamente cuándo lo zapeen.

La sensación, el gusto, todo.

Necesito saber todos los detalles.

Espera,

si ellos van a por el artilugio, ¿quién atiende las mesas?

¡Marchando dos cuencos de sopa!

Buena recogida.

¿Por qué estás de pie?

¿Por qué eres la camarera?

No lo soy.

Solo soy una clienta que ayuda.

Todo es normal, nada es raro.

Qué bueno estará.

Hala.

Con tantos artilugios,

¿cómo vamos a encontrarlo?

Vale, a ver, Gino,

Olimpia nos ha dicho que el artilugio medía 25 centímetros de largo,

así que con una regla los mediremos todos

hasta que encontremos el que coincida.

Ah, quizá este de aquí...

No lo sé, vamos a coger y medirlo.

Mide 18 centímetros, no 25. Demasiado corto.

Quizá este...

Oye, no me apuntes.

No te apunto, lo sujeto.

Me lo apuntas al ojo.

Igual se activa.

Dame este chisme. A ver que lo mida.

Son 30 centímetros. Demasiado largo.

Hay que encontrar un artilugio más largo que este.

Y más corto que este.

¿Qué me dices de este?

Vamos a ver.

25 centímetros exactos.

Ya lo tenemos.

Uy, espera.

Este artilugio de aquí parece medir exactamente lo mismo.

Ah, sí que mide exactamente lo mismo.

¿Cómo vamos a saber cuál es el des-arriba-abajonator?

Usaremos los dos.

Ah, qué bien se está fuera del cuartel sin preocupa...

¿Qué te pasa?

Nada.

Era un grito de emoción.

Me emociona no estar trabajando.

¡Estoy comiendo sopa! Qué díver.

Voy a por más pan.

Pero si aún queda.

Ya no.

Vale, ya estoy.

Llevamos esperando 10 minutos, ¿qué ha pasado?

Ha pasado que son ustedes demasiado generosos con el pan.

Cuéntenme.

Hemos encontrado 2 artilugios de 25 centímetros de largo.

Como no sabíamos cuál usar, hemos usado los dos.

Tranquila, puedo cocinar con las albóndigas.

Vete a disfrutar la comida.

Tiene razón, llamaremos a otros agentes.

Ni hablar.

Si los llaman,

Otis descubrirá que he estado trabajando.

Volvemos donde los abrigos, ¿a que sí?

Hay un desalbondiguinator

Mide 13 centímetros de largo,

es el único del que sé seguro su longitud.

Ahora tengo que volver a la mesa.

Toma, llévate la comida.

Qué bien me caéis.

Lo que yo quiero saber es

cómo le cabe tanto artilugio en la chaqueta.

No lo sé,

pero Gino,

mi único hermano, fíjate en este, ¿eh?

Este mide 13 centímetros exactos.

Hermano.

¿Qué?

Mira.

¿Qué?

Este también mide 13 centímetros.

Ay, no.

¿Ahora qué hacemos?

Usaremos los dos.

¿Estás bien?

Sí. A tope.

¿Tú estás bien?

¿Por qué no iba a estarlo?

Hace mucho frío y estás sudando.

Algunos tenemos una temperatura corporal distinta.

¿Qué pasa?

Me he mordido la lengua. Voy a por un vendaje.

¿Para la lengua?

Sí, si no le aplico presión,

se hinchará como un balón y la gente dirá

“¿has cogido un balón con la boca?”

y gritará “¡hurra, touchdown!”,

pero en realidad no, porque la lengua dolería.

¿Han seguido mis instrucciones?

Sí.

Hemos encontrado dos artilugios que miden 13 centímetros.

Enséñaselos, Gino.

Este mide 13 centímetros. Este

también mide 13 centímetros.

Había dicho 13 centímetros de largo, no de ancho.

¿Qué?

Tienen que medir la longitud.

De extremo a extremo, no lo altos que son.

Normalmente me mosquearía,

pero noto que estoy aprendiendo

una lección muy importante sobre medidas.

¿Qué ha pasado al activar los dos?

No estés tranquila.

¿Qué hacemos?

Esto también está descontrolado.

Tengo que decirle la verdad a Otis.

Otis, tengo que decirte una cosa.

¿Qué te ha pasado?

Nada.

Si tienes que irte al servicio, adelante.

O ve a la cocina, lo que quieras.

Yo me quedo aquí descansando.

¿Qué está pasando?

No me enorgullezco,

pero he trabajado en secreto durante la comida.

¿Qué?

Cada vez que te has levantado de la mesa,

he salido a ocuparme de esta cosa.

Hala.

Podría haber llamado a la División para que mandaran a alguien,

pero es que molaba mucho.

Yo soy el que no puede dejar de trabajar, no tú.

Bueno, ¿qué querías contarme?

Nada. Nada de nada.

Vale,

igual yo también he trabajado un pelín.

No puedo evitarlo. Me encanta mi trabajo.

Como a mí.

¿Quieres que intentemos no trabajar otro día?

Desde luego.