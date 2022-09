Subtitulado por Accesibilidad TVE

Soy la señorita O.

Esta también soy yo.

Esto es una etapa nueva. Pero volvamos a mí.

Estoy al mando de una organización

dirigida por niños

que investiga lo extraño, lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas.

¡Bien!

Somos la División O.

Primer día, parte dos.

Y si se elimina, entonces hace así...

¿Qué está pasando aquí?

Ah, hola, señorita O.

Pues iba a hacer la entrevista para lo de la sala de criaturas

yo solo,

pero resulta que afecta a mucha gente.

Sí.

Sí, como a mí,

porque mi compañero es una criatura.

¡Patata!

Espera, ¿que Olaf es un hombre lobo?

Siempre ha habido pistas.

Auuuuuuu

Pues sí.

Sí, ahora tiene sentido.

¿Alguien ha dicho que tiene hambre?

Eh... no. Ni parecido.

Pues mis productos comed y un globo os haré.

Vosotros arreglad lo de la sala de criaturas.

Tú ven conmigo.

Vale.

No lo entiendo, señorita O.

Igual probando con otros tipos de comida...

O igual es porque le gritas a la gente en la cara.

No sé yo.

En serio, me pasaba igual.

Si siempre gritas,

la gente se cree que eres así

y no ven que tu carácter tiene más chicha.

Vale.

Mis productos comed y un globo os haré.

Susurrar dando miedo no es mejor, pero gracias.

Y olvida lo del globo.

Como si tuvieras elección.

Olimpia, escúchame, no te rindas.

Nos hemos esforzado mucho,

¿vamos a abandonar y volver a la academia como si...?

Eh, eh, chicos, apartadme a estos “flotantes”.

O’Duffy por favor,

vamos a llevarlos a la sala de contención

y luego que Otis se busque otro compañero.

¿Buscas compañero? Porque yo busco un cambio.

No quiero otro compañero, quiero que lo seas tú.

¿Por qué?

Si se nota que te caigo mal.

Casi ni me hablas.

He hablado más contigo que con nadie en mi vida.

No te das cuenta

porque tú hablas más

que la mayoría de gente en toda su vida.

Sí, también es verdad.

Eres lista.

Sabes mucho de la División O.

Si te olvidas de esto y vuelves al trabajo...

¿Olvidarme de qué, de que he fracasado?

Sé cómo animaros.

Mis productos comed y un globo os haré.

¡Eh, eh! ¡Que floto, que floto! Gracias.

¿Ves? Una voz normalita.

División O, no le hagáis caso, no os va a dar un globo.

Eso, a mí no me dio ninguno.

Ni a mí.

Esperen, ¿todos la conocen?

Sí. Me trajo el desayuno.

Sí. Me trajo la comida.

A mí también me trajo la comida. Una ensalada.

No era para tirar cohetes, pero mala no estaba.

Otis, tenías razón. Era por la comida.

Daba igual dónde se la hubieran comido,

porque toda la había llevado... pues...

lo siento, ¿cómo se llama?

Ah, Pam Parranda.

Pam Parranda

es lo que tienen en común.

“sí”, “es verdad”.

Para que conste,

no dije “un globo os daré”,

dije que “un globo os haré”.

¿Está diciendo que su comida convierte a la gente en globo?

Yo creo que lo he dejado bien clarito.

“no, de claro nada”.

Bueno, bueno, tranquilos.

Ahora que sabemos lo que pasa, podemos arreglarlo.

Qué ganas de decirle a la señorita O que hemos resuelto el primer caso.

Ah, no está.

Se ha ido al parque en la pausa para comer.

Con uno de mis sándwiches. Otra clienta satisfecha.

¿Le ha dado un sándwich?

Sí.

Que te hace flotar.

Sí.

¿Y ahora está fuera, sin techos?

Ojalá fuese que no, pero la respuesta es “sí”.

O’Duffy, mándanos al parque.

Preparando para estrujinar.

Algún día llegaré a ver el cuartel.

Estrujinando.

Bueno,

¿cómo va el negocio de los sándwiches?

Me vendría bien cambiar.

Va fatal.

Sigo interesado.

Genial.

De verdad, va fatal.

¡Ahí!

¡Socorro!

¡No me gusta estar descontrolada!

Haz lo de saltar y cógela.

¿El qué?

Pues eso de saltar con lo que bajaste al empresario.

No hay nada lo bastante alto para saltar.

Pues ¿cómo la salvamos?

No lo sé.

A ver, ¿qué tenemos?

Tenemos artilugios.

Tenemos una actitud positiva.

Tengo un sándwich de la mujer esa.

Puedes comértelo.

Y flotar.

Para coger a la señorita O.

Pero entonces saldré flotando yo también.

No si estás atada.

Sí.

¿Lista?

Lista.

Creo que tienes que seguir.

Sí, sí, sí, como más.

Veo el espacio.

Creo que se expande.

Otis, que se me escapa.

Deprisa, Olimpia.

¡Palomas!

Ya voy, señorita O.

Vamos, vamos.

¡Ya está!

¡Bien!

Esta tarta superpesada debería haceros más pesadas.

Ayudante.

¿O’Duffy?

Solo intento encontrar mi lugar en el mundo.

Tenéis que comérosla con...

Tranquilidad.

Quiero hablar contigo.

Escucha, ¿estás bien?

Oye,

perdona por haberme rendido antes.

Pero luego te has “desrendido”,

has descubierto la solución y has salvado a la señorita O.

Pero no quita.

No es lo que habría hecho Olivia. Ni Otto.

¡Oye!

Muy alto.

Oye.

No los conozco bien,

pero sé que no todo es siempre perfecto y fácil

la primera vez.

Lo das todo

y si necesitas que te ayuden, ¿qué más da?

No por eso eres mala agente.

Eres buena agente, porque sabes trabajar en equipo.

¿Podemos dejar de hablar de sentimientos?

Vale.

¿Somos compañeros o qué?

¿Responde esto a tu pregunta?

No.

Iba a unirme a los scouts

si lo de la academia no salía bien.

Voy a por otro traje, donde el cuartel.

¿Y usted se llama...?

Ohlm.

¿Por qué quiere encargarse de las criaturas?

Es que tengo mucha experiencia con criaturas.

Por ejemplo,

un amigo mío... tiene un perro.

Eh, no, pero ... ¿y con criaturas de verdad?

¿Un gato?

No, decimos criaturas con cuernos, ojos raros y antenas.

¿Un pez?

¡El siguiente!

¿No iban a encargarse usted y Oscar?

Ha ido a por más comida.

Ohlm se la ha acabado.

Un currículum impresionante, Owen.

Gracias.

Se conoce bien el cuartel general.

Se conoce los protocolos de seguridad

y tiene experiencia con criaturas.

A saco.

Si le ofreciésemos el puesto, ¿cuándo podría empezar?

Dentro de 100 años.

Lo necesitamos hoy.

Puedo apañar la agenda, e igual dentro de 98 años...

Tampoco nos vale.

En fin, se ha intentado.

¡El siguiente!

¿Por qué cree que se le daría bien encargarse de las criaturas?

¿Por qué cree que se le daría bien encargarse de la entrevista?

¿Qué?

¿Ya ha entrevistado a gente hoy?

No, pero soy médica.

Ya estamos otra vez con la excusita, ¿eh?

Bueno, Orquídea, igual podríamos...

Eh, ¿quién hace aquí las preguntas? ¿Yo, o ustedes?

Nosotros.

De eso nada ... de nada.

¿Qué pasa?

Lo que pasa es que se acabó la entrevista.

¿Y ahora quién?

Hola, yo soy Oscar, y esta es la doctora O.

¿La de Doctor Who?

Esa es otra.

¿Y usted es?

Océano.

Como el océano.

Vale.

Señor Océano,

¿por qué quiere encargarse de las criaturas?

Siempre he tenido maña con ellas.

Como con este pequeñín.

¡Es muy peligroso!

Superpeligroso, tío, pero ojo a esto.

¡Impresionante!

Se agradece el feedback.

Vale,

ya le diremos algo

cuando entrevistemos a los demás y ...

Oscar, no hay nadie más.

Están todos en el equipo entrevistador.

Hala. Qué peludo es ese tío.

Pues, eh, enhorabuena, el puesto es tuyo.

¡Toma ya!

No ha sido un mal primer día.

Acomodaos en vuestros escritorios.

Espera.

¿Por fin vamos a ver el cuartel por dentro?

La cosa está tranquila de momento.

Pero tranquilos,

pronto pasará algo insólito, seguro.

A ver,

¿a qué estáis esperando?

¡Largo!

Aún me permito un grito diario.

Compañera, aquí estamos.

Ya tenemos saludo secreto.

Ha sido un accidente.

No, no, no.

Es una señal

de que somos perfectos como compañeros.

Admítelo.

Señorita O,

ya tengo el expediente de Olimpia,

pero no consta que Otis fuese a la academia.

Porque Otis no fue a la academia.

Entonces ...

¿de dónde ha salido?

Hola.

Parece que vendría bien un investigador privado.

Sigo buscando un cambio.