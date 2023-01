"Mi nombre es agente Opal.

Estos son mis compañeros Omar, Orla y Oswald.

Aquí nos hemos puesto bigotes.

Viajamos por todo el mundo investigando lo extraño,

lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

(Música cabecera)

(TODOS) ¡Escudos arriba!

"¿Para quién trabajamos?

Trabajamos para la División O".

"PORTALANDIA"

¡Uh! (RÍEN)

(Matasuegras)

¡Por fin hemos cumplido

nuestra primera misión oficial como O.S.M.U.

Perdona. ¿Cómo qué?

O.S.M.U: Unidad Móvil División O.

¡Uh! Hagamos camisetas.

No tenemos tiempo para hacer eso que llamáis camisetas.

Tenemos misiones que cumplir. ¿Cuándo llegará la siguiente?

"Agentes, tenéis una llamada de la señorita O".

(TODOS) Ajá. Lo esperaba.

(Música suave)

Ahí estáis todos.

Ha pasado algo insólito en Tokio, Japón.

Los agentes locales están luchando contra un monstruo marino gigante,

así que os toca haceros cargo. Ahora mismo vamos.

Bueno, ¿a qué estáis esperando? ¡Ya!

Subo coordenadas de Tokio.

(Música)

"Viajando a Tokio, Japón".

¡Es precioso!

(Música suave)

Ah, Japón. Un país con una gran historia

de nobles samuráis. (HABLA EN JAPONÉS)

Eh, un momento, señora. No hablamos japonés,

pero tenemos un traductorinator.

(Música suave)

Gracias por venir con tanta rapidez.

Gracias por darnos esta gran oportunidad

para demostrar nuestro valor, fuerza e intrépido empeño.

Ahora, ¿qué es eso tan insólito?

(Continúa la música)

¿Una planta?

Esta planta no crece en Japón. Es un geranium ordinarium.

Si la dejamos aquí, los efectos pueden ser desastrosos.

Tendremos que devolverla al lugar de donde vino.

¿Esa es nuestra emocionante misión? ¿Trasladar una planta?

Sí, pero esta planta es de la 17 Dimensión.

Tendremos que abrir el portal dimensional.

¿Y eso cómo se hace?

¿Con lanzallamas? ¿Volatines? ¿Dragones voladores?

Con el kit de portales dimensionales y un manual.

¿Estamos en la tierra de los samuráis y consultáis un manual?

Los agentes de la División O no necesitamos eso.

Con permiso... (TODOS) ¡No!

¡Quieta, quieta! No te lo tomes a mal,

pero tienes tendencia a precipitarte.

Dime una sola vez que me haya precipitado.

En la primera misión que realizamos en Berlín, te...

¿Podrías abreviar? Se me hace eterno.

Primer paso... ¡Uy!

Voy a calentar para la acción con unos ejercicios extenuantes.

(LEE) "Coger piezas B, A y G y lanzarlas al aire".

(Música suave)

(LEE) "Segundo paso, sacar figuras de la caja".

(Continúa la música)

Ya.

(LEE) "Tercer paso, encajar las figuras en el rectángulo

sin huecos ni solapamientos".

Pero, ¿cómo encajamos un cuadrado en un rectángulo?

No son la misma forma.

Puedes unir formas para crear otras formas,

entonces, puede que, si ponemos dos cuadrados juntos,

hacemos un rectángulo. (LOS DOS) ¡Es un rectángulo!

(Música suave)

Entonces podemos seguir combinando los cuadrados

hasta rellenar el rectángulo sin huecos ni solapamientos.

(Continúa la música)

¡Encajan!

Vamos a rellenar el resto.

¡Ya está! Qué emocionante, ¿eh, Orla?

Es un rectángulo.

Ahora el cuarto paso, una cuerda.

Voy a buscarla. Seguid con el quinto paso.

(LEE) "Quinto paso, poner el interruptor del portal

en la posición correcta".

¿Dónde creéis que va?

Aquí creo que está muy bien.

(TODOS) ¡Ah!

¿Qué ha pasado?

¿Dónde están Opal y Oswald?

He apretado el botón tal y como venía en las instrucciones.

Ah, quedaban otros 22 pasos sobre cómo usar la cuerda

para no ser absorbidos por la 17 Dimensión.

Yo. Soy Orla. Ya lo sé.

Te llamamos desde la 17 Dimensión.

¿Habéis entregado la planta?

Sí, pero no sabíamos que la 17 Dimensión

se iba a convertir en una...

(LOS DOS) ¡Planta gigante! ¡Ah!

¡Tenéis que sacarnos de aquí!

¡Ah!

Hay que construir otro portal.

Tenemos que ir a ver al maestro del portal.

(Música)

¿Este es el legendario maestro del portal?

El Maestro del Portal,

la tienda donde encontrarás todo el material para tu portal.

En japonés tiene rima.

(LEE) "Portales a otros mundos.

Portales en el interior de tu mente.

Ajá, portales dimensionales". ¡Por aquí!

(Música)

(HABLA EN JAPONÉS)

¿Tenéis lo que buscabais? Desde luego que sí.

Yo, soy Orla. Buenas noticias.

Ya no nos persigue una planta gigante maligna.

¡Pero ahora nos persiguen unos tiburones voladores

que cantan ópera! (LOS DOS) ¡Daos prisa!

Hay que marcharse.

¿Os interesa nuestra tarjeta de fidelidad?

Si compráis un portal, el segundo es gratis.

Es una oferta irresistible.

No tenemos tiempo para eso. Hay que ser valientes, vamos.

Lo siento.

(Música)

Ahora solo tenemos que encajar las piezas y...

¡Oh, mira!

En este kit hay triángulos en vez de cuadrados.

Es imposible que encajen en el rectángulo sin dejar huecos.

Espera.

Para formar un cuadrado puedes juntar dos triángulos.

A uno le das la vuelta con la punta hacia abajo.

Y, si los colocamos correctamente,

podemos rellenar el rectángulo sin huecos ni solapamientos.

¡Vamos allá!

"Un poquito más tarde".

Hecho.

Ahora, vamos allá.

Espera, Orla. No te precipites.

Vamos a repasar todos los pasos.

¡Ah!

(SE ESFUERZA)

Yo. Soy Orla.

¡Tenías que haber esperado a que me agarrara a la cuerda!

(SE ESFUERZAN)

Oh, aquí hay mariposas gigantes. ¡Tienes mucho que aprender!

(LOS TRES) ¡Corred!

¡Orla, sácanos de aquí!

Al Maestro del Portal.

Vaya, vaya, vaya.

Mira quien no quería una tarjeta de fidelidad.

No tengo tiempo para esto. Mis amigos están en apuros,

así que yo hago mi compra y me largo.

¿Y una caja indestructible para tu nuevo kit de portal?

Yo no tengo necesidad de esas cosas.

(Cristales)

¿Quieres hacerte del club?

Vale, está bien. Me haré socia del club.

No tengo carné de conducir.

(Música)

¡Manos a la obra!

¿Qué tengo aquí? ¿Cuadrados o triángulos?

Un triángulo

y ¿un octógono de ocho lados?

Estas figuras no pueden encajar.

Yo. Soy Orla. Orla, ¿te ha pasado algo?

Tengo que volver a la tienda del portal

para coger otro kit. (LOS TRES) ¿Qué?

¡Usa el kit que ya tienes! Las piezas no me valen,

no encajan sin que se solapen o hagan huecos.

(Rayos)

Orla, conozco dos cosas sobre el Maestro del Portal.

Siempre te dan las piezas correctas

y su plato de 99 albóndigas está buenísimo y a buen precio.

(LOS TRES) ¡Ah!

Pero no sé cómo hacerlo. ¡Seguro que puedes!

Eres una guerrera fuerte y valiente,

pero tu músculo más potente es el cerebro.

Técnicamente, el cerebro es un órgano.

¡Tómate el tiempo necesario para analizar el problema!

Lo solucionarás. ¡Deprisa! (LOS TRES) ¡Ah!

(SUSPIRA)

Tengo que conseguirlo.

Ojalá tuviera a alguien a quien gritarle órdenes heroicas.

Ah, ya lo tengo. Me inventaré otra como yo.

(LAS DOS) ¡Manos a la obra!

Puede que, si giras las formas, encontremos un motivo.

Excelente idea, Orla.

Puedo rellenar las esquinas con los triángulos,

pero, ¿qué hago con los huecos cuadrados entre los octógonos?

El cuadrado se compone de dos triángulos.

Usa los triángulos para rellenar los demás huecos.

(Música suave)

Sabía que no me decepcionarías. Yo también lo sabía.

(LAS DOS) ¡Hasta luego!

Me cae bien.

(LOS TRES) ¡Ah!

¿Qué estás haciendo?

Calculando cuánto tiempo nos queda hasta que nos devoren.

Me llevo una... Oh.

¡Agarraos!

A la de tres, saltamos.

Una, dos... ¡Tres! (LOS TRES) ¡Ah!

(SUSPIRAN)

Gracias por salvarnos, Orla. No, gracias a ti.

A partir de ahora me tomaré tiempo para pensar las cosas.

Oh... Mejor déjalo por ahora.

(Música acción)

¿Puedo actuar sin pensarlo? (LOS TRES) ¡Sí!

¡A la carga!

(Música)

"TOBOGANES Y ESCALERAS"

(SE ESFUERZA)

Oh, no os preocupéis por mí.

Me estoy preparando para mi entrevista de pódcast.

Me encantan los pódcast.

Ahí entrevistan a agentes que saben mucho de cosas.

Pero, ¿de qué tema vas a hablar tú?

De la unidad móvil,

la tecnología más alucinante inventada por la División O.

Solo llevamos aquí una semana. ¿Seguro que la conoces bien?

Ah, la conozco como la palma de mi mano.

La sala de equipos, el laboratorio y la sala de descanso.

¿Y qué sabes de los demás pisos?

¿Quieres decir que hay más pisos? Claro.

¿Para qué crees que es la escalera de cuerda?

Creía que era parte de la decoración.

No, en el vehículo no se usan escaleras, si no cuerdas.

¿Y de cuántos pisos estamos hablando?

87. Dime que has dicho ocho o siete.

87, que yo sepa. Oh...

Eh, no tienes por qué conocer todos los detalles, Oswald.

No, ya lo sé. Lo malo es que la gente del pódcast

va a exigir que lo sepa todo.

¿Por qué se llama lacrosse? -No tengo ni idea.

-Se acabó la entrevista, Sherman.

(LOS DOS) Pobre chico, sí.

Tranquilos, todo está bajo control.

Orchid llegará después del almuerzo.

Tengo tiempo para aprenderlo todo sobre el vehículo.

(Música)

Sala Queso. Vale.

Sala Pastel. Rico.

Sala Pastel de Queso. Es lógico.

¿Espuma? ¿Qué habrá ahí dentro?

Oh. Espuma, claro.

Mm...

Oswald al habla. Orchid está aquí.

¿Qué? Mi última entrevista duró poco

porque la agente bebé Orson tenía que dormir.

Muy poco profesional.

(SUSURRA) Mejor date prisa, Oswald.

Vale, pero ayúdame a encontrar el camino de vuelta.

¿Te has perdido? Sí.

Está bien. Descríbeme tu entorno

y usaré el manual para averiguar en qué piso estás.

Bueno, junto a la Sala Queso, frente a la Sala Pastel

y después... Estás en el tercer piso.

Para volver a la planta baja o piso cero

tienes que usar el tobogán. ¿El tobogán? No entiendo.

Para moverse entre los pisos del vehículo

se utilizan toboganes y escaleras.

Por ejemplo, una escalera dos sube dos pisos.

Un tobogán seis baja seis pisos. Es bastante lioso.

¿Y cuántos pisos tengo que bajar ahora?

Vamos a ver.

Estás en el piso tres y tienes que bajar al piso cero,

de modo que tendrás que bajar...

Uno, dos, tres pisos. Necesitas un tobogán tres

y hay un tobogán tres en la...

Sala Espagueti. Muy bien.

Entretened a Orchid. Yo voy para allá.

(Música suave)

Si Oswald no está aquí en 30 segundos...

Orquid, hola. Soy el agente Opal.

Te llamaré Sherman. ¿Dónde está Oswald?

Aún no ha llegado. Mucho mejor.

¿Por qué es mejor?

Porque así tenemos más tiempo

para hacer el test de seguridad de la unidad móvil. ¿Verdad, chicos?

Claro, el test de seguridad.

Bien. Acabaremos cuanto antes.

Vamos allá.

Em... Primera pregunta.

El vehículo está rodeado por pollos láser.

¿Qué haces?

A, sales del vehículo. B, te quedas en el vehículo.

C, pides ayuda. D, nada de lo anterior.

E, verdadero. F, falso.

Espero que Oswald esté cerca. G, llorar.

¡Ya estoy aquí!

Espera, ¿no estoy en la planta baja?

Oh, pero si he usado el tobogán tres de la Sala Espagueti.

Necesito encontrar otro tobogán. ¿Sala Pintura? No.

¿Sala Playa? No llevo la crema solar.

¿Sala Cueva?

(SUSPIRA) Por intentarlo no duele.

¡Ah! ¡Sí que duele!

(GRUÑE)

(SUSPIRA)

Uh.

(LOS DOS) ¡Ah!

Disculpa. ¿En qué piso estoy?

Y, por cierto, ¿quién eres tú? Soy Omelda.

Trabajo en el equipo de mantenimiento.

¿Hay un equipo de mantenimiento? Sí. Vengo una vez por semana.

Eh, tal vez puedas ayudarme.

Tengo que volver a la planta baja ahora mismo.

Voy a hacer un pódcast

sobre todo lo que hay que saber de este vehículo.

¿Seguro que puedes hacer esa entrevista?

Hace un segundo ni siquiera sabías que yo existía.

Sí, estoy seguro.

Bueno, vengo del piso tres. ¿En qué piso estoy ahora?

Estás en el piso -2. ¡Piso -2! ¿Y eso qué quiere decir?

Hay más pisos bajo la planta principal.

Mira, esta es la planta principal o piso cero

y aquí está el piso -2, donde estás ahora.

Has pasado del piso tres al piso -2, así que has tenido que bajar...

Uno, dos, tres, cuatro...

Has bajado cinco pisos, o sea que has usado un tobogán cinco.

Pero Opal dijo que el tres estaba en la Sala Espagueti.

Por lo que veo, has entrado en la Sala Linguini.

¿Hay diferencia? Linguini es pasta plana.

El espagueti es cilíndrico.

Y linguini sabe mejor al pesto. ¡Vale!

Si estoy en el piso -2 y tengo que volver al piso cero,

necesito una escalera que me suba dos pisos,

una escalera dos. Precisamente aquí tienes una,

el problema es que está averiada. Tiene que haber otra escalera.

Hay otra a la vuelta de la esquina... Perfecto, gracias.

¡Suerte con la entrevista! Creo que la necesitará.

Te he oído. Me ha dolido.

(Música)

X, gritar. Y, huir.

O Z, gritar y huir.

Elige con cuidado porque no es fácil.

La respuesta es Q, activar escudo láser antipollos.

Pero, ¿cómo lo sabes?

Ahora, ¿dónde está Oswald?

Aún no ha llegado y, mucho mejor,

porque nos da tiempo para la ceremonia de tu graduación.

He usado la escalera que ha ido Omelda

y no he llegado a la planta baja.

¡Oh, escalera! ¡Claro!

¡Ey! Eh, ¿cómo has llegado aquí?

¿Según el mismo piso de antes? No, he acabado mi trabajo

y he venido aquí, al piso -1. ¡Oh! ¿Estoy en el piso -1?

¿Ahora qué hago?

Lo mejor será que no hagas el pódcast.

¿Me dices cómo he llegado hasta aquí?

Estabas en el piso -2 y ahora estás en el piso -1,

es decir, has subido un piso, o sea, has usado una escalera uno.

Te has largado antes de que pudiera avisarte

de que así no llegarías muy lejos. ¿Y ahora cómo puedo llegar?

Necesitas una escalera uno como esta. Por desgracia, está averiada.

Tiene que haber otra escalera que lleve más arriba.

Desde luego que la hay. ¡Bien!

Solo que es una escalera cuatro,

que te llevará más arriba de lo que necesitas.

(Música suave)

Hola. Casi hemos terminado

con la ceremonia de graduación. ¿Graduación?

(Redoble)

En cuanto sirvamos la tarta, Orchid se marchará.

Lo siento. Gracias por intentarlo, Opal.

(SUSPIRA) Ah.

Supongo que ya me puedo despedir de salir en el pódcast.

Eh, míralo por el lado bueno. Estás recubierto de linguini.

Aunque, personalmente, me gustan más los espaguetis.

¡Oh, espaguetis! Ya lo tengo.

Este es el piso -1.

Si uso la escalera cuatro de este piso,

subiré uno, dos, tres, cuatro pisos hasta el piso tres.

Pero tienes que ir al piso cero. Sí, pero en la Sala Espagueti

del piso tres hay un tobogán tres,

que era el que tenía que coger,

con el que bajaré uno, dos, tres pisos

hasta la planta principal. El camino es largo.

No sé si lo conseguirás.

¿Sabes qué?

Es posible que no, pero tengo que intentarlo.

Oh.

Oh.

(GRUÑE)

(RESPIRA AGITADO)

¡A la Sala Espagueti!

¡Ah!

Ahora, una foto lanzando el birrete al aire.

¡No más fotos! Me largo.

Decidle a Oswald que se olvide del pódcast.

¡Ya estoy aquí! (RESPIRA AGITADO)

¡Ya estoy aquí! ¡Lo conseguí! Oh, ya era hora.

¿Preparado para la entrevista, Sherman?

(RÍE) Desde luego que no. (LOS TRES) ¿Que qué?

Lo siento, Orchid. No sé nada del vehículo,

pero conozco a alguien que sí sabe.

(Música)

La unidad móvil tiene 932 salas y media.

-¿Sabes cómo se llaman? -Claro.

La Sala Cojín, la Sala Tiza,

la Sala Patito de Goma... -Es muy buena, Sherman. Me gusta.

Impresionante, Oswald,

aunque siento que te hayas quedado sin hacer esta entrevista.

No, después de esto me hará una entrevista

sobre cómo hacer amistad con el cavernícola.

(GRUÑE)

(RÍEN)