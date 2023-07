"Mi nombre es agente Opal.

Estos son mis compañeros Omar, Orla y Oswald.

Este perro es un cruce de pastor alemán y caniche.

Viajamos por todo el mundo investigando lo extraño, lo raro

y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas."

(TODOS) ¡Escudos arriba!

"¿Para quién trabajamos?

Trabajamos para la división ODD."

EL PESO DEL MUNDO DEPENDE DE ORLA

Deberíamos usar la sala láser más a menudo.

Estoy de acuerdo. Hola, División Odd.

Intruso. ¿A quién tenemos aquí?

Soy Jevelin Jou, el malhechor que adora los caramelitos.

(RÍE)

¿Qué haces en nuestro vehículo?

Os he instalado esto. (TODOS) ¡Oh!

¿Qué se supone que es esto? Es una bomba de caramelitos.

Y cuando el reloj de arena llegue a su fin,

llenará el vehículo hasta los topes de caramelitos.

Sin vehículo no hay osmu

y sin osmu, yo podré sembrar el caos insólito.

Oswald, dime que tienes el manual de emergencia

para desactivar la bomba de caramelitos.

No hay manual con instrucciones de estos caramelones.

¿Qué son los caramelones? Gracias por preguntar.

Solo si colocáis el caramelón que más pesa de estos tres

sobre la bomba, podréis detener la explosión de golosinas.

Pero es imposible que lo sepáis.

Nos dejas la solución servida en bandeja de plata.

Me da igual. Es más,

os voy a dejar los caramelones aquí

porque seguro que no averiguáis cuál es el más pesado.

Podemos pensarlos.

No sin vuestros instrumentos de pesada,

como la balanza de platillos o la báscula.

(RÍE)

Si colocáis el caramelón equivocado en la parte superior de la bomba,

vuestro vehículo se convertirá

en la mayor locura de chuches de colores.

Mucha suerte, agentes de la unidad móvil.

Es el rojo.

Si, seguro que es el rojo. Confiad en mí.

¡Alto!

Ya he experimentado

una situación parecida en el pasado.

El día en que me nombraron guardiana del trébol de 44 hojas.

Me tocó a mí contra tres agentes.

Enhorabuena Oriana, Osmon, Obili y Orla.

Vosotros cuatro... ¿Qué? No podemos oírte.

¡He dicho enhorabue...!

Dejadlo. Acercaros más.

Como iba diciendo, habéis sido seleccionados

como candidatos para proteger el trébol de 44 hojas.

¿Eso existe? Y tanto que existe.

Por eso os he preparado una serie de pruebas.

Solo puede haber un campeón,

así que el agente que consiga el yelmo protector especial

será el guardián del trébol.

¿Queréis un vaso de agua?

Le suelo echar mango o limón,

le da al agua un saborcillo especial.

Oh, qué curioso el mango se hunde y el limón flota.

Eso es porque los mangos son más densos y pesados que los limones.

Cuando ancló mi canoa, siempre uso un saco de mangos.

Menos charla, que comience la prueba.

Me parece bien.

Estas tres llaves que veis son de un peso parecido,

pero solo la más pesada abrirá la puerta al próximo desafío.

Pero si elegís la llave equivocada,

seréis inmediatamente eliminados de esta misión.

¡Empezad!

-¿Ahora qué hacemos? -Tomarlas con las manos.

Igual así descubrimos cuál pesa más.

La llave roja, estoy seguro.

¡Gira, estaba en lo cierto!

(TODOS) ¡Ah!

¿Que hay ahí abajo? Oh, la sala de espera.

-¡Estoy muy cómodo!

-Es la verde, seguro.

Alto. Tenemos que colaborar para comprobar qué llave pesa más.

Luego pasaremos por la puerta juntos.

Necesitaremos esto.

Es una balanza de platillos

para comparar el peso de las otras dos llaves.

La amarilla está más baja, entonces es la que más pesa.

-Pasemos los tres juntos por la puerta como ha dicho Orla.

¡Sí! ¡Sí!

Espera un segundo, ¿de qué nos sirve?

Jevelin Jou se ha llevado la balanza

y no podemos pesar los caramelones.

Si sois tan amables de dejarme terminar,

pronto lo comprenderéis. ¡Deprisa, se nos acaba el tiempo!

A ver qué prueba nos espera ahora.

-¿Alguien quiere agua?

¿Con unas uvas o unas fresas?

Oh, qué cosa más curiosa:

la uva se hunde y la fresa flota.

Las uvas son más densas o pesadas que las fresas

y se van al fondo.

(AMBOS) ¿Tú de qué sabes eso?

En mis misiones submarinas, a la hora del picoteo,

se me ha caído más de una uva.

Reconozco que no es el momento de picotear.

Nos arreglamos sin el agua por ahora, muchas gracias.

-Ahora la siguiente prueba.

Buscad una piedra que pese lo mismo que la figura de Jacalope.

¿Dónde están las piedras?

En ese montón descomunal.

Solo hay una piedra correcta.

Ponedla en la columna al final del corredor

para abrir la puerta.

Podemos volver a usar la balanza de platillos.

Y otra cosa más,

mientras lo intentáis,

¡esta hechicera malvada os lanzará relámpagos!

(GRITA)

Ya sé que contratar a un malhechor no viene a cuento,

pero quiero que os hagáis una idea realista

de lo que supone proteger este lugar.

-¡Ah!

Escondeos detrás de las piedras.

Orla, ¿alguna idea?

Poned la piedra de Jacalope en uno de los platillos.

Y una piedra en el otro platillo.

Si quedan a la misma altura es que pesan lo mismo.

-Genial. Solo nos queda hacer pruebas

hasta encontrar una piedra que pese lo mismo.

Esta piedra está más baja que la figura, entonces pesa más.

El montón es enorme, jamás encontraremos la adecuada.

Me voy a la sala de espera.

Debemos mantener la calma frente al peligro.

No nos asustemos y encontraremos la piedra correcta.

Prueba con esta.

Están equilibradas. Ya tenemos la piedra,

ahora la pondremos sobre la columna.

(RÍE)

¡Escudos arriba!

¡Toma eso!

(RÍE)

Oh, no, la balanza está rota. Debemos ir ya.

(LA HECHICERA RÍE)

¿Eh? ¡Oh!

(AMBOS) ¡Bien! ¡Lo conseguimos!

Orla, cuéntanos la parte en la que dices

cómo pesar estos caramelones

para evitar que explote la bomba de caramelos.

Ya lo ha hecho. Nos ha dicho que no nos asustemos,

con calma, solucionaremos el problema.

No. (TODOS) ¿No?

¿Queréis dejarme terminar de una vez?

(TODOS) ¡Se nos acaba el tiempo!

Al final solo quedaron dos.

Antigua señorita O, ¿eres tú?

Sí, soy yo.

Iba a venir otro hechicero,

pero tenía una fiesta de cumpleaños.

Tranquila. No importa.

Entonces que empiece la prueba final.

¡Tuturutú!

También nos ha fallado el trompetista.

Como ya he dicho, el vencedor será el agente

que atrape el yelmo protector especial.

-Eh... Ahí no hay nada.

-Es verdad, aparecerá en el pedestal

cuando pongáis la gema correcta en el centro de esta columna.

Las gemas son idénticas, pero debéis elegir la más ligera.

Si os equivocáis, la cámara ¡se derrumbará!

-No tenemos medios para medir su peso,

la balanza quedó destruida en la prueba anterior.

¿Os apetece un poco de agua?

Sí, el agua nos ayudará. ¿Cómo?

¿Recuerdas las fresas?

Flotaban en la superficie del agua porque son más ligeras

o menos densas que el agua y las uvas.

Los limones pesaban menos que los mangos.

Meteremos las gemas en los vasos de agua

para ver cuál de ellas es más ligera.

Si una de ellas flota y la otra se hunde,

la gema que flota es la más ligera.

Esta gema flota.

(AMBOS) ¡Lo conseguimos!

Pero solo puede ganar uno.

¡Oh!

Un consejo, quien fue a Sevilla perdió su silla.

¡Lo conseguí! Tengo el yelmo, he ganado yo.

-Enhorabuena, Osmon, por facilitarme la decisión.

Orla será la guardiana del trébol de 44 hojas.

-Pero el yelmo es mío.

-Orla ha demostrado tener manera de guardiana

porque también se ha preocupado por los demás,

una cualidad que le hará falta como protectora.

Enhorabuena, Orla,

ahora tú eres la guardiana del trébol de 44 hojas.

Y esta es la moraleja de mi historia:

podemos comprobar cuál de los caramelones pesa más

metiéndolos en el agua. (TODOS) ¡Ya lo sabemos!

¡El amarillo es el más pesado!

Venga, venga, antes de que se acabe el tiempo.

¡Esperad!

¿Con esto evitaremos la explosión? Correcto.

Y si no lo usamos,

¿el vehículo se llenará de caramelos?

Hoy es nuestro día libre.

El mejor día libre, ¿a que sí?

(TODOS) Pues sí.

SUSTITUTOS

Otro día más, otra paga más.

-Oslin, no nos pagan.

-Otro día, al fin y al cabo.

Otro día que trabajamos en el vehículo de Osmon.

-Y aquí está.

¿Te imaginas lo que sería trabajar de agente?

¿Viajar por el mundo resolviendo casos insólitos?

-No, me conformo con trabajar en mantenimiento,

haciendo cosas con las manos, reparaciones.

Además, no me gusta el riesgo.

-¿Qué? Aquí no hay riesgo.

(ORDENADOR) "Peligro, peligro."

Vale, puede que haya un poquito de riesgo.

¿Qué pasa aquí? -No lo sé, pero tengo una idea.

"Peligro, peligro, peligro."

-Gracias, me había atascado y empezaba a dolerme la garganta.

Por cierto, ¿quiénes sois? -Soy Oslin, el reponedor.

Vengo a traer alimentos y zumos.

-Yo soy Olanda, de mantenimiento.

¿Dónde están Opal, Omar, Oswald y Orla?

-Desconocido.

He hecho una pausa y al volver ya no estaban.

-¿Haces pausas?

-Hasta los ordenadores tenemos derecho a un descanso.

-Muestra el vídeo de seguridad.

"¿Por qué nos hemos puesto jersey a juego?

Porque he entregado unas bolas de nieve personalizadas.

Mirad.

(LEE) "Bolas de nieve de Souvenir.

Plastifica tus recuerdos

en una bola de nieve real como la vida misma."

Esto me huele a chamusquina. No es chamusquina, es insólito.

Souvenir, ¿lo de las bolas de nieve era una trampa?

Oh, no, vengo a eso.

(TODOS) ¡Ah, ah!

(GRITAN)

¿Qué decís?

¿Que os ponga en la repisa con las demás bolas de nieve?

Faltaría más. (RÍE)

Ahora que me he liberado de ellos,

ya puedo transformar mis lugares favoritos

en bolas de nieve.

(RÍE)"

(Gritos)

¿Qué están diciendo? -No lo sé, pero no me gusta.

Llamemos a la señorita O. -No hay tiempo,

Souvenir ha dicho que quiere convertir

sus lugares favoritos en bolas de nieve.

Hay que pararle los pies. -Pero yo no tengo aparatos,

tan solo herramientas para reparar escalas de cuerda

y cuerda para dar más escalas de cuerda.

-Si te sirve de consuelo, yo solo uso mi brick de zumoneitor.

-No me sirve de consuelo.

-Olanda, podemos hacerlo,

además así sabremos lo que se siente al ser agentes.

¿No llaman a la señorita O?

Van a intentar resolver el caso ellos mismos.

¿Y tú cómo sabes eso?

Aprendí a leer los labios en mis tiempos de bibliotecario.

Cuando la gente tenía que... (MUEVE LOS LABIOS)

¿Qué? Que estar callada.

Ahora no,

primero tenemos que salir de esta cárcel navideña.

Este jersey no tiene aparatos.

¡Uh! Estamos dentro de un souvenir, para mí es como un sueño.

Un mal sueño.

Mis manos son de plástico.

¡Oh! ¿Qué?

¡Estamos aquí! (TODOS) ¡Ayuda!

Olanda, ¿qué me dices? ¿Somos agentes o no?

-Me parece que necesitan ayuda.

-Hoy toca ser agentes.

Eso es lo que dicen los agentes.

-Hay que averiguar adónde va a ir Su ahora.

-Guay, ¿cómo se hace eso?

-Ni idea,

esto es más difícil de lo que me había figurado.

-Hagamos una predicción de dónde estará Su.

-No te sigo.

-Predicción es cuando usas información

para imaginarte qué es lo más probable que va a pasar.

Si averiguamos qué lugares suele visitar,

podemos imaginarnos cuál será el próximo lugar.

Tengo una idea. Mira.

Souvenir tiene una cuenta

donde publica fotos de los sitios que visita.

-Y en algunos sitios ha estado incluso más de una vez.

-Ordenador,

¿nos pones la información en una tabla para verla mejor?

-Pues claro. -Oh, qué rapidez.

-Espera, en esta tabla no hay números,

solo unos palitos.

-Son marcas de conteo,

un modo rápido de llevar la cuenta de algo que tienes.

-Por cada cosa nueva, haces un palo.

Mira: uno, dos, tres, cuatro.

Y la línea cruzada es el cinco.

Así cuentas en grupos de cinco.

-La fila de la pastelería es la que más marcas tiene.

Cinco,10,15.

Su ha ido a la pastelería 15 veces.

-O sea, de todos los sitios que ha visitado

es más probable que vaya allí.

-Ordenador, ¿nos llevas a la pastelería de Main Street?

(RÍE) Sí, esta es la foto.

(AMBOS) ¡División Odd, quieta ahí!

-¿Cómo habéis venido? ¿No estabais en la bola?

-No somos agentes,

es la primera vez que investigamos un caso.

-Mejor no le cuentes ese detalle.

-Ah... -¡Retineitor!

-¡Ay, no fastidies!

(RÍE)

-Ha sido vuestra primera vez y la última.

El mejor recuerdo de mi pastelería favorita.

Hasta luego, no agentes,

os mandaré una postal desde mi próximo viaje.

(RÍE)

Aunque no creo, es mucho trabajo. (RÍE)

Mirad el lado bueno, estas manos son buenas para rascarse.

¡Oh, qué bien!

Escuchad, han regresado.

Puede que hayan resuelto el caso.

Sí, no han resuelto el caso.

Pero lo volverán a intentar.

Pues que se den prisa.

(TODOS) ¡Ah!

El plástico va avanzando.

¡Necesitamos ayuda! ¡Socorro!

¡Estamos aquí! ¡Aquí!

Esta hamburguesería tiene muchas marcas.

Hay un grupo de cinco más dos, en total siete.

Es muy posible que Su vaya allí.

-Pero hay otro que tiene más posibilidades.

Mira, esta pizzería tiene cinco más tres,

es igual a ocho. Uno más que la hamburguesería.

-Es más probable que Su vaya a la pizzería.

¡En marcha! -¡Oh!

Eso suena a lo que dicen los agentes.

Espera, ¿estarán bien los agentes?

(GRITAN)

-Claro, creo que nos desean suerte.

¡Gracias, chicos! -¡Volvemos enseguida!

-Este es el local.

¿A qué viene esa gorra?

-Es por probar algo nuevo, ¿te gusta?

-Vayamos a lo nuestro.

¿Dónde está Su? -No lo sé.

Pero en cuanto asome, estaré preparado.

-¡Hola! (GRITAN)

-Vaya, qué metedura de pata.

-La dirección es esta, algo es algo.

-¿Ha venido una tal Souvenir?

-No.

A la pizzería Caramelo Calcetín no ha venido nadie.

La calle está cortada. -Hemos venido volando.

-Más clientes así quiero.

¿Y a qué viene esa gorra? -Por probar algo nuevo.

-Nos hemos equivocado.

-Porque no sabíamos que la calle iba a estar cortada,

es información nueva,

esto hace que haya más probabilidades

que Su vaya a la hamburguesería.

Puede que aún la encontremos.

(Notificación)

-Demasiado tarde, ya está en una bola de nieve.

-Es increíble, se nos ha vuelto a escapar.

-Y los agentes están atrapados. -Y hoy va a llover.

Perdón, era por decir algo triste.

-Creo que no servimos para ser agentes.

Oye,

no tengo ni idea de cuál es vuestro problema, pero escuchadme,

a mí me dijeron que nada de poner caramelos en la pizza

ni calcetines en los buñuelos,

pero os aseguro que podéis hacer todo lo que queráis

si os lo proponéis.

Huele a calcetines quemados.

-Tiene razón, podemos hacerlo.

Veamos los tres lugares siguientes que suele visitar Su

y pensemos cuál es el que tiene más posibilidades.

Mira, el parque tiene cinco marcas.

-Sí, pero el campo de fútbol también tiene cinco marcas,

igual que el rocódromo cubierto.

-¿Cómo averiguamos cuál tiene más posibilidades

si los ha visitado el mismo número de veces?

-¡Ah, va a llover!

-Ya hemos dicho muchas cosas tristes.

-La lluvia es información nueva, igual que la calle cortada.

-¡Claro!

Entonces si va a llover,

probablemente vaya a un lugar cubierto.

(AMBOS) ¡El rocódromo cubierto!

-¡Oh! Hablar a la vez es algo que hacen los agentes.

-Vamos allá. -Espera, ¿puedo decir algo más?

Esta gorra no me sienta bien,

así que será la última vez que la veas.

-Bien hecho.

(AMBOS) ¡División Odd, quieta ahí mismo!

¿Y cómo vais a detenerme? Ni siquiera seis agentes.

-Ya, es verdad, pero hemos conocido a un hombre

que tiene una pizzería muy divertida

y nos ha animado. -Vale, que tengáis mucha suerte.

Yo me pongo a lo mío.

-¡Osli, cúbreme, tengo una idea!

¡Brick de zumoneitor!

-¿Eh?

-¿Qué vas a hacer?

-Lo que mejor se me da:

(RÍE)

¡Escala de cuerdas!

(AMBOS) ¡Bien, lo conseguimos!

-¡No, no! -Hasta luego.

Si Osli y Olanda no nos ayudan,

seremos otra pieza de mi colección de souvenirs.

Lo siento chicos.

Es una gran colección. Tranquilo.

(TODOS) ¡Ah!

¡Sí! ¡Estamos salvados!

Gracias por rescatarnos, chicos,

seríais unos estupendo agentes. Oh, no, gracias.

Nos gusta nuestro trabajo.

-Pero ha sido un día inolvidable.

¿Verdad, Osli? -¡Di que sí!

Voy a sacar una foto. (TODOS) ¡No, no, no!

¡No, no!

¡No, por favor, no!