División O - La patata definitiva

"Trabajamos para una organización, dirigida por niños,

(OFF) "Soy la Agente Olivia".

"Este es mi compañero, el Agente Otto".

"Este es mi lápiz de la suerte".

"Pero volvamos a Otto y a mí".

"Trabajamos para una organización, dirigida por niños,

que investiga lo extraño,

lo raro y, sobre todo, lo insólito".

"Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

(Sintonía "División ODD")

¡Venga, venga!

"¿Que para quién trabajamos?"

"¡Para la División ODD!"

"LA PATATA DEFINITIVATA"

Oye, Compañero, ¿me haces el favor de rellenarme esto?

Claro.

¡Bien!

¿Qué pasa? Estoy creciendo.

¿Qué? Antes eras más alto que yo,

pero mira, ahora yo soy más alta que tú.

O sea que he crecido.

Pero no tiene sentido.

Si he crecido, ¿cómo es que me queda bien el traje?

¡A no ser que hayas menguado!

¡Estoy menguando!

¡Oh! ¿Qué hacemos?

¡Esto es horrible! ¡Ya lo sé!

No, a ver... Es que creía que estaba creciendo.

Esto es una cinta métrica,

es lo mismo que una regla, pero es más larga.

Así puedes medir cosas como la altura.

¿Por qué gritas?

Como tienes las orejas más pequeñas, te costará más oír.

¿No? Eh...

Vamos a solucionar esto.

(Música de suspense)

Vale, pues son 30 centímetros, 60 centímetros,

90 centímetros

y 120 centímetros.

¡Pero si antes medía 150 centímetros!

Sí, antes medías 150 y ahora mides 120.

Parece que has menguado 30 centímetros.

¡Pero si no he hecho nada!

He venido, he trabajado en mi mesa y he comido ensalada de patata.

¿Alguien ha visto mi ensalada de patata menguadora?

(TODOS) ¿Has dicho patata menguadora?

No, ha dicho ensalada de patata menguadora.

Olaf lo ha puesto muy clarito en la nevera.

¿Y yo cómo iba a saberlo?

Si todos los agentes de la División ODD

tienen nombres que empiezan por "O".

Bueno, había un agente que... Mejor no hablemos de eso ahora.

¿Cómo has podido comerte

su ensalada? -Eres un comepatatas.

A ver, podemos arreglarlo.

Oscar, puedes arreglarlo con el Regrecinator, ¿verdad?

Pues claro.

Ay, no, solo funciona con renos.

¿O sea que voy a seguir menguando hasta que me convierta en nada?

(AÚLLA)

Bien dicho, Olaf.

Hay una forma de salvarte.

Con una patata crecedora.

¿Cómo conseguimos una?

Viajando a través de la puerta patatil.

(Música animada)

¿Es cosa mía o las puertas no paran de cambiar?

(AÚLLA)

Dice que sí.

Olaf, necesito que me lleves hasta la patata.

Plink plonk.

Oren, necesito que vengas para saber qué dice.

Espera, ¿y yo qué?

Quédate aquí con Oscar.

Sigues menguando, y parece que ahí hay mucho viento.

Chaquetinator.

No.

Sacodepatatasnator.

Pica.

Vamos.

(Música de suspense)

(AÚLLA)

Olaf dice que vayamos por aquí.

¡Pero si es una pared sólida!

Para eso están las flautas.

Solo una flauta abrirá la pared

y revelará el camino oculto.

¿Qué pasa si cogemos la flauta que no es?

¡Oren, podrías habérmelo dicho!

A ver, ¿qué flauta es?

¡Buuu!

Olaf no se acuerda.

Solo sabe que es igual de largo que el Arribabajonator.

Lo tenía la última vez que vino.

Genial, solo tenemos que averiguar cómo de largo es el Arribabajonator

y podremos encontrar la flauta que es.

"Oscar, necesito que midas el Arribabajonator".

"Ah, lo tengo aquí mismo".

¿Qué parte quieres que mida?

(AÚLLA)

Olaf dice que la flauta que queremos

mide igual que la parte superior del artilugio.

Mide la parte superior.

(AÚLLA)

Ah, la parte más larga de arriba.

Mide un centímetro, dos, tres, cuatro, cinco, seis,

siete, ocho, nueve, diez.

Diez centímetros en total.

"Gracias, Oscar".

Buscamos una flauta que mide exactamente diez centímetros.

6 centímetros. Muy corta.

12 centímetros. Muy larga.

Esta parece estar entre la corta y la larga.

¡10 centímetros! ¡Encontrada!

Permíteme.

Vamos.

(HOMBRE) Preparaos para entrar en la cueva

de vuestros menores miedos.

¿Has dicho menores miedos?

Sí, la cueva de vuestros menores miedos.

¿Te refieres a las cosas que no nos dan miedo?

¿En plan cosas que queremos que pasen?

Exacto. A ver, ¿queréis entrar en la cueva o no?

(AMBOS) ¡Sí! -(AÚLLA)

A ver, agentes, no nos separaremos.

¿Agentes?

¡Olivia!

¿Entrenador Roberts?

¿Qué hace usted aquí?

No hay tiempo para explicaciones. ¡Tengo 15 partidos a la vez

y todos los jugadores están lesionados!

¡Tienes que ayudarme!

Métame, entrenador.

¡Sí!

(GRITA)

¡Agente Oren!

Señorita O, ¿está usted bien?

No, estoy enferma,

pero hay mucho que hacer en la División ODD.

Necesito que alguien me sustituya.

Yo me ocupo.

# Patatas, la la la. #

¡Olaf!

Tengo pacientes con placa, caries y acumulación de sarro.

Eres el único dentista que puede ayudarles.

(HOMBRE) "Llamando al dentista Olaf".

"Llamando al dentista Olaf".

¿Cuál es el problema?

¡Ha molado cacho!

(AÚLLA) ¡Qué pasada!

(Móvil)

Oh.

Aúpa, Olivia.

"Deprisa, Olivia, le estoy haciendo trajes a Otto,

pero él no para de menguar".

Estamos en ello.

(Música de acción)

Es estupendo que el traje extra de mi figura de Miniotto

te venga bien.

Hola.

Y te he hecho una División ODD en miniatura.

¿Una casa de muñecas de la División ODD?

No, no he hecho una casa para muñecas.

Mira, te voy a hacer compañía.

Hola, hombre, cuánto tiempo, ¿qué tal estás?

Bien, ¿y tú qué?

¿Cómo es ser la persona más guay de la División ODD?

Pues debo decir que mola bastante, sí.

¡Contemplad la patata crecedora!

¿Pero cómo vamos a llegar ahí arriba?

Usando la legendaria escalera

de 15 metros de alto.

Ay, no,

la escalera está de vacaciones en Florida.

Supongo que necesitarás otro compañero.

¿Qué? ¡No!

¡Tiene que haber otra manera de alcanzar la patata!

Las cuerdas. Podemos usar las cuerdas

para escalar hasta ahí.

Ahora sí que te gustan los trajes, ¿eh?

¡Daos prisa, por favor!

Un poco después.

Si se llama escalera de 15 metros de alto,

entonces necesitamos una cuerda de al menos 15 metros de largo.

(Música de suspense)

5 metros.

También 5 metros.

5 metros también.

Ay... Esto nunca funcionará.

Puede funcionar. (AMBOS) ¿Qué?

Con la longitud combinada de estos atuendos,

tendremos la capacidad de fabricar una cuerda

que pueda recuperar el ya mencionado tubérculo.

Si las atamos juntas será lo bastante larga.

5, 10, 15 metros.

¡Sí! Vamos.

En fin, ¿qué te parece, Otto?

No está mal, supongo.

A ver, echo de menos mi mesa de verdad.

¡Oh!

¡El ordenador funciona!

¿Y esto es mi diario?

Eh, yo no hago las cosas a medias.

(Música animada)

(AMBOS) ¡Venga, Olivia, venga! ¡Venga, Olivia, venga!

(AMBOS) ¡Venga, Olivia, venga! ¡Venga, Olivia, venga!

(AMBOS) ¡Venga, Olivia, venga!

(AMBOS) ¡Venga, Olivia, venga!

Te tengo.

¿Quieres ayudarme a atrapar unos Céntigurps?

Sí, claro, vamos.

¡Tenemos la patata!

¡La tenemos! -¡Bien!

¡Bien!

Aquí tienes, Otto.

Ah, y toma tu traje viejo.

Póntelo antes de empezar a comer.

¿Cuánto va a tardar en...?

Bienvenido, compañero.

¡Qué grande eres! ¡Ya lo sé!

No. Demasiado grande.

¿Cuánta patata has comido?

No sé, cuatro o cinco bocados.

Olaf ha dicho claramente que solo un mordisquito.

¡Tenemos la patata!

Da solo un mordisquito.

No dejarás de crecer si no te comes una patata menguadora.

A ver si adivino, ¿hay una cruzando la puerta patatil?

¡Bien!

Aguanta, compañero.

Tranquilo, Otto, he construido una maqueta del cuartel

que es más grande que el cuartel.

"POR UN PUÑADO DE ZUMOS"

Todas las estanterías de la pared están sin polvo,

limpias y fregadas.

El día de limpiar es lo peor.

Esa es buena, compañero.

Espera, ¿te gusta hacer esto?

¿Cómo no me va a gustar?

Como se mete el polvo en la nariz y en los ojos

y te da picor en la garganta.

Me encanta.

Además, mira cuántas cosas chulas.

Ah, esta pinta tenía la División ODD

hace ya mucho tiempo.

Hala.

Ah, lo recuerdo bien.

A ver si adivino, ¿estuvo ahí? Sí.

¿Y trabajaba en la División ODD? No.

(AMBOS) ¿No? ¿Queréis seguir

con tanto toma y daca o queréis oír la historia?

La historia. Yo iba a decir lo del toma y daca.

Pero me vale la historia.

Corría el año 1870.

La ciudad era un poco distinta en 1870.

Solo teníamos un coche de un caballo.

Yo entonces tenía un puesto de fruta en la ciudad.

Y la División ODD venía cada dos por tres.

Sobre todo dos agentes:

O'Donahue y su compañera, Olga.

Hola, Oprah.

¿Nos preguntábamos si había visto

algo insólito por aquí? ¡Eh, eh!

No quiero tener que ver con sus insoliteces.

Vendo fruta y punto.

Tampoco iba a entenderlo.

Seguramente no, estoy muy ocupada con mi último producto,

una forma de tomar fruta en marcha,

le llamo "fruta en bolsa".

Pero tengo que mejorarlo.

¡Puaj!

Antes de que se ponga a ello, quiero unos melocotones.

Solo me queda uno.

No. ¿Y si me da dos ciruelas?

¡Oprah, Oprah!

¿Qué pasa? ¿Algún chiste nuevo?

¡Han robado en el almacén de fruta!

¡Qué chiste más malo!

No es un chiste.

Es muy raro,

teníamos 14 cerezas,

pero solo se han llevado 7.

Teníamos 10 fresas,

pero solo se han llevado 5.

Yo lo veo insólito.

Oprah, necesito que venga a la División y rellene un informe.

Ay... ¿Los robos de fruta y tratar con la División ODD?

Es lo peor.

Puah, vigila el puesto de fruta.

Pues claro, jefa.

Ah, y he tenido una idea para el sistema de zumo en marcha.

¡Zumo en bota!

¡Puaj! ¡Está de pena!

Ya, no mejora.

(Música animada)

Siéntese, Oprah.

A ver.

¿Se le ocurre quién podría querer robar la fruta?

Ni idea. Solo sé que debió de haber sido ayer.

Lástima, Olga tenía el día libre ayer.

Le gusta pescar a los ladrones con las manos en la masa.

Pues sea quién sea el ladrón, no ha tocado mis 5 plátanos

ni mis 3 peras,

sino que ha decidido ir a por mis 14 cerezas

y las 10 fresas.

¡Un momento! 5 y 3 son números impares.

Y 14 y 10 son números pares.

No sé si le sigo.

Los números pares pueden dividirse en dos grupos iguales,

como mis diez fresas.

Uno, dos,

tres, cuatro, cinco,

seis, siete, ocho, nueve y diez.

¿Lo ven? Cinco y cinco.

Los números impares,

como los cinco plátanos que no ha tocado,

no pueden dividirse.

Dos plátanos aquí,

y dos plátanos aquí.

Pero sobra uno.

¿Qué quiere decir?

Que a lo mejor tiene que ver con los números impares.

Ay, por favor,

no tiene nadas que ver con números,

tiene que ver con colores.

Las cerezas y las fresas son rojas,

¿y a quién le gusta el rojo?

(AMBOS) ¡Al Gran Rojo!

¿Pero qué decís?

¿De qué habláis?

¡Yo no he robado nada!

De hecho el otro día me robaron 6 de mis 12 buzones.

¿Y por qué no lo denunció?

Y más aún, ¿por qué tenía 12 buzones?

Para empezar, me encanta recibir correo,

y para seguir, sí que lo denuncié,

que ayer mandé un telegrama.

(Música animada)

Entrega exprés de ayer para la División ODD.

A que es asombroso,

se puede mandar un mensaje y que llegue en un solo día.

Ay... Alguien debería inventar una manera de hacerlo más rápido,

como un servicio de entrega de mensajes de texto instantáneo.

No, nunca funcionaría.

¿Podríamos centrarnos?

¿En mi fruta?

Ah, ya nos pondremos con eso luego.

Estaba superenfadada con la División ODD,

había pasado una semana sin que me dijeran nada.

Además, mi sistema de zumo en marcha tampoco avanzaba mucho.

Creo que lo tengo:

zumo en red.

Creo que vamos marcha atrás.

¡Eh, División ODD!

Ya hace una semana,

seguro que la fruta robada ya está pocha.

Lo siento, Oprah,

pero no sabemos nada.

A ver, si le hace sentir mejor, ¿quiere que le compremos fruta?

¿Cuántas naranjas tiene?

Tres.

No. ¿Y manzanas?

11.

No.

Veo que tiene diez mangos ahí.

Me llevo cinco.

¡División ODD, División ODD!

¡Mi perro se ha convertido en cactus

y no puedo acariciarlo sin gritar de un dolor de narices!

Disculpe, Oprah, tenemos que ocuparnos de esto.

Eso.

¡Aún quiero saber por qué me robaron la fruta!

Puah, tráete ese papelito doblado.

Es hora de tomarnos la justicia por nuestra mano.

¿Qué es este sitio?

Necesitaba una habitación para repasar los números.

Le llamaré el "Local de cálculos matemáticos".

Tiene gancho.

Gracias.

Entonces empezamos con 14 cerezas, y robaron 7.

¿Cuántas se dejó sin tocar?

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete.

Siete.

Luego teníamos diez fresas y robaron cinco.

Diez menos cinco...

Uno, dos, tres, cuatro, cinco.

Cinco fresas robaron.

¿Y los 12 buzones qué?

El Gran Rojo dijo que le robaron seis buzones.

Doce menos seis

es igual a uno, dos, tres,

cuatro, cinco, seis.

Seis.

Qué raro, robó siete cerezas

y se dejó siete.

Robó cinco fresas y se dejó cinco.

Robó seis buzones y se dejó seis.

Puah, creo que vas por buen camino.

Ah, ¿sí?

Todo lo robado se dividió por igual en dos grupos.

O sea que la cantidad original era un número par.

14 cerezas, 10 fresas y 12 buzones.

Todos números pares.

¡Le gustan los números pares!

Y por eso no nos cogió ninguno de los cinco plátanos.

Ni de las tres peras,

porque no se pueden dividir en dos grupos iguales,

son números impares.

Ay, no, acabo de darme cuenta.

Ya, las pieles de plátano usadas

son una idea malísima para llevar zumos.

No, el Gran Rojo tiene seis buzones,

y seis es un número par.

O sea que aún puede dividirlos en dos grupos iguales

de tres y tres.

Lo que significa

que el ladrón volverá para robar más buzones.

Tengo que avisar a O'Donahue.

Puah, todo encaja.

¡Caja!

¿Entonces vamos a dejar

que el ladrón me robe tres buzones más?

Gran Rojo.

Oprah, ¿seguro que esto va a funcionar?

Los números no mienten.

¿Podemos por lo menos decírselo a Olga?

Claro, está ahí mismo.

Vamos.

(AMBOS) ¡Alto ahí!

Olga, dime que no es verdad.

¿Cómo sabíais que estaría aquí?

Ha sido por cómo has pedido la fruta.

Solo has querido dos de las cuatro ciruelas,

y al ofrecerte tres naranjas u once manzanas,

no te ha interesado,

eran impares. Pero al ver diez mangos,

has querido la mitad.

Bien hecho, Oprah, ¡pero yo mejor trabajo aún!

¡Nunca me atraparéis!

(Música de acción)

A lo mejor ellos no, pero yo sí.

Gracias a mi nuevo invento.

Buen trabajo. ¡Muy bien, Puah!

¡Bien!

¡Bien!

Y como O'Donahue ya no tenía compañera...

Se unió usted a la División ODD. No.

Primero repartí periódicos en Noruega, pero no era lo mío.

Y entonces se unió usted a la División ODD.

No, me coronaron reina de Portugal

y entonces me uní a la División ODD.

Ah, ¿y qué pasó con Puah?

Le seguí viendo a diario.

Se ocupó del puesto de fruta.

Pero nadie quería beber de las Cajas Puah,

así que le dije que usase su apellido.

Puah Shmúmeros, aquí tienes un buen negocio.

El mérito es de Olga, que es la que corta toda la fruta

justo por la mitad,

asegurándose de que haya la misma cantidad en cada caja.

División ODD,

como agradecimiento por devolverme los buzones,

voy a inventar una forma

para que los agentes se desplacen más rápido.

Lo llamo el Sistema de Tubos.

Los estrujará en una bola,

y les mandará a donde sea del mundo.

Me pongo a excavar yo mismo.

Eso nunca funcionará.

Jamás, vaquera.

Oye, Olga, buen corte.

(GRUÑE)