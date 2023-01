"Mi nombre es agente Opal.

Estos son mis compañeros Omar, Orla y Oswald.

Este es el dedo del pie que menos me gusta.

Viajamos por todo el mundo investigando lo extraño,

lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

(Música)

"¿Para quién trabajamos? Trabajamos para la División Odd".

"Oswald en la máquina"

Eh, compañero, ¿qué haces

Estoy viendo los botones, pero hay uno que no entiendo.

El que tiene lápices y papeles.

¿Qué pasará si lo aprietas?

Ahora sí que lo entiendo.

Agentes, tenéis una llamada de la Señorita O.

-Ahí estáis todos. Ha pasado algo insólito.

¡Qué guay! Hola, chicos.

¿Quién eres tú? Soy Oxly.

El reponedor de alimentos y zumos. En ese caso, bienvenido a bordo.

Vengo todas las semanas desde agosto.

¿Qué? ¿En serio?

Es muy discreto. Verdad, ¿Oxly?

¡Se ha transformado en una caja de zumos!

Tranquilo, me he ido discretamente.

¡Hasta la próxima!

Bueno, volvamos al grano.

Ha pasado algo muy insólito.

¿Qué podemos hacer? Han robado un "flotanator"

y lo guardan en un almacén de Estocolmo, Suecia.

Y lo que es peor,

el almacén está vigilado por malvados robots.

Tenéis que entrar y recuperar el aparato.

¿Alguna duda?

No, ninguna. Entendido.

Esperaba alguna pregunta y había venido con tiempo.

Si se os ocurre algo...

¡Se acabó el tiempo!

Bien, ¿a qué estáis esperando? ¡Ya!

Bueno, ¿y qué plan tenemos? Haré mi clásico "abato y atrapo".

Abato la pared y atrapo el aparato.

Orla, solo un robot puede atravesar los escáneres

hasta la sala donde guardan el aparato.

Por eso dejaremos este dispositivo a un robot y lo reprogramaremos

para que nos traiga el "flotanator".

Los robots actúan siguiendo órdenes por códigos de instrucciones.

Haremos un código para dar órdenes al robot.

Sí pero,

¿cómo le colocaremos el dispositivo al robot sin que nos pillen?

Todo controlado. He hecho un disfraz de robot.

Bien. ¿Quién se lo pone?

Es la monda.

Hemos pensado que tú eres el mejor robot.

Eres organizado, sabes mucho y, ¿has visto cómo bailas?

(Música)

Te mueves igual que un robot.

Así es como me muevo siempre.

No va a salir bien.

Un poco de cinta adhesiva y arreglado.

Oswald, te prometo que será ir y venir nada.

Ir y venir, vale.

Con este casco nos comunicaremos y veremos lo que haces.

Esto está muy oscuro.

Faltaban los agujeros para los ojos.

Esto es una locura.

Vete directo a la entrada, Oswald. Bip, bop, robot yendo a trabajar.

Ya estoy dentro de la nave industrial

de los robots. Me encanta tu voz de robot.

Esta es mi voz normal.

Chicos, me da mala espina.

Hay robots por todas partes. Tengo que esconderme.

Oswald, tienes que fijar el dispositivo

al robot que te hemos dicho. Seguro que me descubren.

No, tranquilo.

Compórtate como si fueras uno de ellos.

Posible intruso.

Bip, bop, soy un robot.

Bip, bop.

Vale. Si tú lo dices...

Bip, bop.

Lo conseguí. Ya está el dispositivo.

¡Bien hecho, Oswald!

Bueno, yo me largo de aquí.

¿Quién eres tú? Osbot.

Osbot.

Sí, ese es mi nombre. Soy robot de seguridad.

Me mandan para proteger el aparato de la división O.

Está a buen recaudo. Me marcho.

Tú no te vas a ninguna parte...

Oh, oh... Hasta que te hagamos

la fiesta de bienvenida.

Demos todos la bienvenida a Osbot.

-Bienvenido. -Bienvenido.

Esto es de locos.

Lo estás haciendo genial, Oswald.

Distráelos mientras recuperamos el aparato.

Venga...

No poder mantener la farsa mucho tiempo.

Pernos, tuercas, chips de silicio.

Bien, este es el mapa del edificio.

Las casillas grises muestran pasillo y las negras son las alas.

Aquí está el robot y aquí el "flotanator".

Tenemos que programar el robot con estos bloques de códigos.

¡Ya lo veo!

Cada bloque de color es una orden diferente

que se le da al robot.

Vaya, qué rápido lo has pillado. Soy mayor, pero soy inteligente.

Muy bien. El aparato está al fondo del pasillo

y a la izquierda,

así que empezaremos por la orden de avanzar.

Adelante, robot. ¡Ya! Espera.

Antes tenemos que decirle cuantas casillas debe avanzar.

Una, dos, tres, cuatro casillas.

Así que, añadiremos cuatro bloques de 1.

Adelante, robot. ¡Ya!

Espera, Orla.

Al final del pasillo queremos que el robot gire.

Un bloque de giro a la izquierda.

Y ahora apretaremos el botón verde

para que vaya en cuanto Orla diga eso de...

¿Perdón?

No. Lo otro.

¿Perdón, "porfi"?

Lo del robot. Lo del robot.

Ah, podríais haber empezado por ahí. Adelante robot. ¡Ya!

El robot se dirige al final del pasillo.

Luego, girará a la izquierda.

Atención, el robot no para de girar.

Oh, no.

Olvidé añadir un bloque de 1 para que girara una sola vez.

Ahora no parara de girar.

No, alguna vez parará.

¿Lo veis? Tenía razón.

Ya solo nos queda una última opción, ¡abato y atrapo!

Creo que tengo una idea mejor.

¿Y cómo subís las escaleras, chicos?

No podemos. Necesitamos el aparato "flotanator".

Y para hacer cosas insólitas por todo el mundo.

(RIEN) (RÍE)

Ya, claro. Lo sabía. Bip, bop.

Osbot, es la hora del concurso de baile.

Te concedemos el honor.

Muy amable, pero no, gracias.

Bailar, tienes que bailar. Vale. Ya bailo.

-Ánimo, Osbot. -Ánimo, osbot.

Oswald, te necesitamos.

¿Qué? No me digas...

Sí, hay que resetear el robot. Intenta salir de ahí.

Que no pare la fiesta, robots.

Voy a tomar aire fresco. Bip, bop.

Bip, bop.

¿Aire fresco?

Los robots no toman aire fresco.

-Computando. -Computando.

Osbot no es un robot.

Ya he apretado el botón de reinicio.

Desde aquí veo el aparato.

Está al otro lado de los rayos láser.

Lo haremos nosotros. Tú regresa.

Ahora mismo voy.

Osbot, sospechamos que eres un agente de la División Odd.

¿Yo? ¿Cómo? Qué va, yo soy un robot total.

¿Lo veis? Miradme. Bailo como un robot.

La placa de División Odd.

Pon tus manos humanas donde yo pueda verlas.

Voy a escanear el edificio por si hay más agentes.

Llevaos al humano a la sala de reuniones, por favor.

Oswald ha sido capturado.

Hay que interrumpir la misión y rescatarlo.

O puede que el robot lo hago todo.

Orla es imposible.

El robo tendría que coger el aparato aquí.

Habría que darle instrucciones para girar,

ir por el pasillo y bajar por el otro pasillo

hasta la sala de reuniones. Pero no usaremos la entrada.

¿Qué? ¿Qué?

Mirad junto a qué sale está el aparato.

¿La sala de reuniones? ¿La sala de reuniones?

Donde está Oswald. Sigo sin entender cómo...

Moveremos el robot cinco casillas hacia adelante.

Usaremos el bloque del gancho para coger el aparato de la pared.

Y le añadiremos un bloque con el 1.

Luego, movemos el robot hacia adelante.

¿Y qué número de bloques vas a colocar?

Ninguna. Entonces, no se parará.

Exacto.

Al otro lado de la pared está la sala de reuniones.

¡Abate y atrapa!

Pero con código.

(TODOS) Adelante, robot. ¡Ya!

Dinos todo lo que sepas de la División Odd.

¡Coge el aparato, Oswald!

Detened al humano. No toques ese aparato.

Se llama el "flotanator".

Oh, oh... Esto no tiene gracia.

Estoy flotando.

Quieto.

-Estoy flotando. -Estoy flotando.

-Pensábamos que eras uno de los nuestros.

Yo puede que ande como un robot,

hable como un robot o incluso baile como un robot,

pero soy agente de la División Odd total.

Bonita fiesta.

Oh, no...

Pero gracias por decir cosas bonitas de la fiesta.

Debo reconocerlo, Orla,

llevase el lenguaje de los ordenadores en la sangre.

Gracias,

pero creo que nunca hablaré su lenguaje tan bien como Oswald.

# Ánimo, Osbot. Ánimo, Osbot.

# Ánimo, Osbot. Ánimo, Osbot. #

"El equipo B"

Ha sido fácil. Y muy divertido.

¡Sí!

Es una victoria que recordaré con cariño dentro de 100 años.

Bien hecho.

Señorita O, ¿Qué hace aquí?

Habéis salvado Cincinnati de los pollos láser en tiempo récord

y he venido a comer alubias. Y de paso, felicitaros.

No hay por qué. Gracias.

En serio, ¿qué sería de la unidad móvil

si no nos hubiéramos unido a la División Odd?

Habría traído a mis agentes de apoyo.

(TODOS) Entonces, ¿tenía agentes de apoyo?

Pues claro. Si Opal y Omar no hubiesen venido,

habría llamado al Señor O del ártico.

¿Muestro exjefe?

No me imagino lo que habría sido esto.

Olive y Otto dijeron lo mismo y les di esto,

"cascos imaginacomoserianator". ¡Guay!

Gracias.

Uno para ti y este otro para ti.

¡Gracias!

Ajustad vuestros cerebros.

Señor O, ¿sabes cuál es el botón de arranque del vehículo?

Claro que sí. He leído eso que me dio Oswald.

¿El manual del vehículo?

Sí. No hay muchos manuales en el ártico.

Las páginas se congelan.

Leemos las etiquetas de los tarros.

Los pepinillos tienen tanta sal que os asustaríais.

Señor O, el botón de arranque. Tranqui, "colegui". Es este.

¡Bien, el ganado!

No has ganado. No has ganado.

"Agentes, tenéis una llamada de la Señorita O".

Ahí estáis los tres. Ha pasado algo insólito.

En Cincinnati hay un agujero de gusano

al mundo de los pollos láser. Si no los cerráis,

los pollos láser conquistarán la ciudad.

Os recordaré por qué es tan importante.

En Cincinnati es donde preparan las alubias a mi gusto.

En ningún otro lugar las hacen así.

(TODOS) Ya vamos, Señorita O. -Bien. ¿A qué estáis esperando?

¡Vamos!

Ordenador, pon rumbo a Cincinnati. Ahora mismo.

Vamos a buscar los "desagujerinatores".

Vaya, qué gracioso.

He roto los "desagujerinatores".

¿Y qué gracia puede tener eso?

Es gracioso por cómo los he roto.

Era un martes normal, o al menos era lo que yo pensaba.

No hay tiempo para esto. Tenemos que buscar otra solución.

Ya lo sé.

Podemos unir aparatos para crear el que necesitemos.

Excelente idea, joven Oswald.

¿Cuál es el número del "desagujerinator"?

Ocho. Podemos usar este "duplicanator".

Este es el número 142.

Necesitamos números menores que el ocho para sumarlos.

Así. El "saponator" tiene el número cuatro.

Y el cuatro es menor que el ocho. Podemos usarlo para sumar ocho.

Yo tengo otro "saponator".

Cuatro más cuatro es igual a...

¡Ocho! Lo que sería un "desagujerinator".

Hemos llegado a Cincinnati, Ohio, capital de las Olimpiadas.

-Bueno, parece que al final todo ha salido bien.

Ahora voy a abrir la puerta del vehículo.

¡No! ¡Ese no!

Modo autodestrucción iniciado. Evacuación inmediata.

Qué mal. Es horrible.

El Señor O del ártico sería un buen agente

con el compañero adecuado.

Ahí entraría el sustituto de Oswald.

¿Yo también tenía sustituto? Sí.

Una bibliotecaria del museo de Chicago.

Creo que os conocéis. Se llama Océana.

Sí, me acuerdo de ella.

Era muy maja, pero hacia las cosas con tanta lentitud...

Vamos allá.

Ahora voy a abrir la puerta del vehículo.

Un segundo... Era el botón de autodestrucción.

Gracias por etiquetarlo todo, Océana.

-Un placer, Señor O.

Como suelo decir: "Etiquetas, etiquetas".

Adoro las etiquetas.

Etiquetas, etiquetas, etiquetas...

Una más por aquí.

Yo abriré la puerta.

Bien, aventurémonos a salir para derrotar a estos plumíferos

que cacarean.

Pollos. Estoy hablando de los pollos láser.

¡Vamos allá!

Mirad el agujero de gusano.

Esperaba más gusanos.

-En estos agujeros no hay gusanos, lo he leído en una revista.

Son portales dimensionales que unen mundos lejanos.

Es fascinante.

Toma, coge esto. Imagínate un papel plano,

las esquinas del papel están alejadas entre sí,

pero si doblamos el papel...

Hay que cerrar el agujero antes de que sea demasiado tarde.

Nunca es tarde para aprender, Orla. -Cierto.

¡El "desagujerinator"!

¡A cubierto!

En fin, lo intentamos.

Todavía hay esperanza.

Podemos juntar más aparatos

para crear un nuevo "desagujerinator".

¿Qué tal esté "duplicanator"? Este es el número 142.

Necesitamos números menores que el ocho.

Lo único que tengo es este "cepillanator" número uno

y este "sandwichanator" número tres.

Yo también los tengo.

Si juntamos nuestros "cepillanator" sumamos dos.

Uno más uno es igual a dos.

-Y se juntamos nuestros dos "sandwichanator"

que son número tres...

-Tres más tres son seis.

Un momento...

¡Habla rápido!

La suma de los aparatos da un dos y un seis,

pero no llega al ocho del "desagujerinator".

No ha capaces de combinar.

Aparato número seis más aparato número dos.

Seis más dos son ocho.

-¡Combinando aparatos!

¡Un "desagujerinator"! ¡Genial!

Océana, yo os cubriré mientras disparáis al agujero.

¡Escudos arriba!

Escudo de mano.

Escudo de mano.

¡Dispara ya, Océna! ¡Rápido!

Un segundo, tengo que etiquetar el aparato.

¿Se escribe con mayúsculas o minúsculas?

Este no es el momento.

El ordenador estaría de acuerdo.

-Vehículo gravemente dañado. Emitiendo modo autodestrucción.

Ahora siento curiosidad. ¿Quién habría sido mi sustituto?

Primero pensé en Esmeralda Kim.

Un "desagujerinator". ¡Lo conseguimos!

Esmeralda, ¿me puedes cubrir

mientras cierro el agujero de gusano?

-Claro, pero antes tengo que practicar con mi flauta.

Luego tengo clases de natación, y después ensayó una obra de teatro.

-Necesitamos tu ayuda ahora. -Otra vez será.

Pero Esmeralda siempre estaba ocupada.

¿Quién fue la segunda opción?

Sinceramente, no se me ocurrió nadie.

Opal y Omar trabajaban con el Señor O en el ártico,

y por eso lo elegí.

Y Oswald era bibliotecario, como Océana, por eso la elegí a ella.

Pero Orla trabajaba sola en las ruinas.

No completamente sola.

Ajustar vuestros cerebros.

Etiqueta terminada. Gracias por cubrirme, Peñito.

-Sí, gracias.

Espera, ¿Una roca como sustituto? No es una roca, es un peñón.

Y si me dejáis terminar...

¡Sí!

-Oh, no, ha salido un pollo láser.

Peñito, cúbrenos.

-Necesitamos un "despollolaserinator",

pero he gastado todos mis aparatos en este "desagujerinator".

-Podemos volver a sumar cosas.

¿Cuál es el número del "despollolaserinator"?

-El 16,

pero solo tenemos este "desagujerinator"

y es el número ocho.

-Igual mi "duplicanator" nos es útil.

-Señor O, eres un genio. -Gracias.

Prepárate para ser duplicado, pollo.

-En vez de usar el "duplicanator" con el pollo láser,

úsalo con el "desagujerinator".

-Peñito tiene razón.

Lo que hemos hecho hasta ahora es duplicar.

-Duplicar significa sumar un número al mismo número.

Si aplicas el "desagujerinator", tendrás dos ochos.

-¿Eso son sus dedos? -Puede que sean sus hijos.

-Me pregunto cómo se llaman.

-ocho más ocho es igual a 16.

-¡El "despollolaserinator"! -¡El "despollolaserinator"!

¡Por la División Odd!

-¡Bien, lo conseguimos! -¡Sí!

Bien hecho, Peñito.

O sea, ¿el mundo sería igual de seguro

aunque no fuéramos miembros? No exactamente.

Vosotros sois más rápidos.

habéis cerrado el agujero en 48 segundos

y ellos en 48 horas.

No os he contado cuando etiquetaron el Peñón

o pensaron cómo hablar con él.

Bueno, ha estado bien,

pero aún me quedan más de 300 reuniones.

-Señorita O, espere. Tengo una pregunta.

Si yo, el ordenador de abordo no estuviera en la unidad móvil,

¿también habría un plan B para mí?.

-Ahí estáis los dos.

Ha pasado algo insólito en el Cairo, Egipto. Os necesito allí.

-¡Ya vamos, Señorita O! -¡Ya vamos, Señorita O!

-Empuja más fuerte. -No, empuja tú.