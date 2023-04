Soy la agente Olimpia.

Este es mi compañero, el agente Otis.

Esta es mi comida después de comérmela,

pero volvamos a Otis y a mí.

Trabajamos para una organización dirigida por niños

que investiga lo extraño, lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas.

¡Deprisa, Olimpia!

¡Ya voy, señorita O!

¿Que para quién trabajamos? Para la División O.

Oscar contraataca, segunda parte

Oona tiene un artilugio.

Estamos en el segundo piso, tráenoslo.

Disculpe pero no pienso arriesgarme a perder

a la científica que nos queda.

Que lo mande por el ascensor, yo iré a por él.

Mándalo por el ascensor.

¿Pero cuántas batas tienes?

Diecisiete, es que soy friolero.

¡Vaya!

Lo tiene. ¿Y qué es, por cierto?

Serpentinator.

¡Vamos, vamos!

Venga, vamos a por Obbs y el mando.

¿Me he pasado? No, ha estado muy bien.

¿De dónde han sacado un artilugio? -Ha llegado por ascensor.

Igual están compinchados con el ascensor.

-Los ascensores no tienen cerebro.

-Son... ¿Cómo es que cuando os controlo las mentes

ya no sois listos? Alguien los está ayudando.

Odelia, coge un equipo, revisad todos los pisos,

el tejado, el garaje. Vosotros dos limpiaos.

Encontrad a Oscar y a la señorita O.

Necesitaréis más de uno. Llevaos... llevaos la caja entera.

-Vale. He hecho un artilugio, he ayudado a la señorita O y a Oscar.

Si pudiese controlar esto de hablar sola me iría de maravilla.

(Sonido de ascensor)

¿Qué ha sido eso?

Elegí una mala semana para dejar de hablar sola.

No pasa nada.

Tienes una furgo llena de artilugios útiles, como el... el...

mininotasnator. ¿Para qué me va a servir esto?

Abrenator.

Hemos encontrado una furgo de helados, pero está vacía.

Registrad el resto del garaje.

Hemos buscado en cada piso.

O sea que el despacho de Obbs tiene que estar en este.

Sí.

(Todos) A por Oscar. (Todos) A por la señorita O.

Señorita O, no funciona. No te quedan serpentinas.

Vamos.

Vaya, no se abre.

¿Y ahora cómo encontramos a Obbs? Aquí estoy.

Por favor, tomad asiento, y un pin.

-A ver, estoy en el ascensor, me he ido de la furgo. ¿Dónde estáis?

-Oscar y la señorita O están conmigo. -¿Qué? Espera, ¿quién eres?

-El presidente de los científicos, Obbs.

Ah, ya, aún no nos conocemos. -No, es una trampa.

Has encontrado el placáfono de Oscar.

-Estás en el ascensor, ¿verdad?

Hay una pantalla que muestra el tiempo

y anuncios de escapaditas de vacaciones. ¿Ahora me crees?

Es una cámara, yo no te veo. ¿Estás asintiendo?

-Sí.

-Eh, tranquila, amiga.

Tú sube a mi despacho

y no tendrás que volver a pensar en esto nunca jamás.

-Voy enseguida.

-Choca esos cinco.

-Pues sí que has tardado.

Gracias por rendirte.

-Esto es superincómodo. Yo no me rindo. Te rindes tú.

-¿Yo por qué? Si los controlo a todos.

-Pero yo también. ¡A por él!

-¿Cómo has hecho eso?

-Cada artilugio tiene un número.

-Al levantar el mando, he visto el número de debajo.

Voy enseguida.

La forma más fácil de saber sumar 234 era separarlo en centenas,

decenas y unidades.

Dos grupos de 100, que da 200.

Tres filas de 10, que da 30.

Y una, 2, 3, 4 unos, que da 4.

Doscientos más 30 más cuatro, igual a 234.

Y ahora que controlo a todos los científicos,

seré yo quien domine el mundo.

Es broma, es broma, es broma. ¡Toma castañazo!

¿Qué... qué ha pasado?

Oona ha pasado. Calla.

-Es mi deber informarte de que ya no eres miembro de la División O.

Entrégamela.

-Eres consciente de que volveré como villano.

-Eh, lo que tú veas. Danos trabajo. Nos gusta el trabajo, ¿verdad, Ohio?

-Nos encanta, pero tienes opciones mejores.

Rehabilitación para villanos Vida mugrienta.

Es todo culpa mía.

Si hubiese venido a la Lab-Con más a menudo,

habría visto qué tramaba Obbs.

(Los tres) No, no, no es culpa tuya.

Los científicos necesitan otro presidente.

Alguien que conozcan todos. -Sí.

Alguien fuerte y de confiar.

Pero no puede irse usted de la División O.

Estoy hablando de ti.

¿Yo? Está de broma, no puedo ser yo. Necesitan alguien en quien fijarse.

Oscar, ¿sabes que tenemos una estatua gigante de ti

en la que literalmente nos fijamos?

Y mi laboratorio...

Creo que Oona ha demostrado ser lista, intrépida

y que está preparada para todo.

-Lo he grabado para luego, para cuando no me vaya tan bien.

Pero sí. Soy coo...

¿Podemos hablar un momento?

Señorita O...

Ahora eres presidente, Oscar. Llámame Oprah.

Oprah, ya, me va a costar.

Es un gran honor, y estoy dispuesto, pero...

Pero ¿qué?

No quiero dejar de vernos todos los días.

Ni yo, pero aquí te necesitan. Y vendré a verte. Y tú a mí.

Nos veremos mucho. Vete. Sé el líder que sé que eres.

Estaba pensando que podíamos vernos ahora.

¿Quieres que nos veamos ahora mismo? Sí. Sería genial.

Lo reconozco, señora artilugios,

eres mejor que yo aguantando la mirada.

¿O no?