pero volvamos a Otis y a mí.

Soy la agente Olimpia.

Este es mi compañero, el agente Otis.

Esta es mi comida después de comérmela,

Trabajamos para una organización dirigida por niños

que investiga lo extraño, lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas.

¡Deprisa, Olimpia! ¡Ya voy, señorita O!

(GRITAN)

¿Y para quién trabajamos? Para la División O.

Oscar contraataca Primera parte.

(Música)

-Disfruta la convención.

-¡Hola, Oscar!. -Hola, Odelia.

Por fin llegas a la Lab-Con

-Sí Mi nueva ayudante, Oona

se ocupará de todo mientras yo no esté.

Es su primera vez, así que ya veremos.

Igual le da al botón que no es y todo salta por los aires.

(RISAS)

Me tengo que ir.

Oscar. Por eso he venido.

Siempre te quejas de perderte esta fiesta

de científicos raritos y sudorosos.

-Lab-Con. Se llama Lab-Con.

Oona se apañará en el labo.

-¿Cómo estamos?

Oona, ¿por qué no estás en el laboratorio?

Señorita O, me dijo que no llamase a Oscar,

así que he decidido...

#dejarme caer#

-¿Has dejado el laboratorio desatendido?

-No. ¿Estamos locos o qué?

He hecho una figura de cera de mí.

-Eh, señora artilugios, esto está roto.

¿Hola?

Ah, ya veo lo que pasa,

has oído que soy genial

en los concursos de aguantar la mirada y quieres retarme.

No digas nada si es eso.

Que así sea.

-En fin,

la pregunta es: cuando los agentes firman para sacar artilugios...

¿Es con boli o con lápiz? -Me tengo que ir.

De eso nada.

Vas a divertirte.

Yo llevaré a Oona a la furgoneta.

-Todo va a salir #bien#

Deja de decir eso.

-Estas son las cosas de científico que nos dan.

El pin de este año va dentro.

Ah, tienes que dejar tus artilugios.

Disfruta la convención.

-Hola.

-Hola, agentes. -Hola ¿qué tal?

-Hola, Óscar. -Hombre, hola.

Hola agentes.

-Es increíble que hayas venido.

Mirad a este tío.

Fue el que montó la División.

-Y se le ocurrió lo de combinar artilugios.

-¿Qué es combinar artilugios?

-¿Qué les enseñan en este sitio? -Ni idea.

-Cada artilugio tiene un número debajo,

como estos cejinators que tienen el número 5.

-Pero ¿y si estás en un lío y no tienes el artilugio necesario?

Pues gracias a este genio... -Bah, no es para tanto.

-Que sí. Él descubrió que puedes combinar artilugios

para conseguir el que te hace falta.

Por ejemplo, el sombrerinator es el 10.

-O sea que si coges 2 cincos, prestad mucha atención a esto.

5 más 5 es igual a 10.

-¡Hala!

-Sí, y puedes seguir combinando artilugios,

en plan 10 más 5, eso es fácil de arreglar.

Es un 10 y cinco unos.

-Sí que 10... Más 5

es igual a 15.

-¡Guau!. -El sombrero-de-fiestanator.

-Por favor, tomen asiento.

-Obbs va a dar el discurso de bienvenida.

-Sí, vamos.

-Oye, ¿qué pasa con Obbs? -Nada.

A ver, si eres presidente de los científicos, ponte pajarita.

Vamos, digo yo.

Y ¿no te parece un poco fantasmón?

-Un aplauso para el presidente Obbs.

(Aplausos y vítores)

-Igual un poquito sí.

-Me alegro de veros con los pines nuevos.

-¡Oh, vaya, se me ha caído!

A ver.

-¡Uh! Menudo año, ¿eh?

Otro año que los agentes se llevan toda la gloria

y los científicos nos vamos sin nada.

Es curioso, os llamé a unos cuantos

para ver si había que hacer algo al respecto,

pero dijisteis que os gustaba ayudar,

y que todos somos parte del mismo equipo.

Pero con este artilugio, eso se acabó,

pues sirve para controlaros (SARCÁSTICO) la mente.

Ahora nos rebelaremos y conquistaremos

todas las divisiones O.

-Nos rebelaremos y conquistaremos todas las divisiones O.

-¿Qué pasa aquí?

-¿Oscar?

Parece que se te ha roto el pin.

Ven aquí que te lo arregle. -No, da igual.

-Si no me cuesta nada. Ven, anda.

Verás qué bien. -No, da igual.

Puedo arreglarlo en el baño.

-Me da que vas a huir.

¿Huir?

¿Por qué iba a huir?

-¿Y bien? ¡A por él!

Ya sabía que te escaquearías.

-Tenemos que largarnos de aquí.

Oscar, tienes que confiar en Oona.

-Me persiguen unos científicos poseídos.

¡Caray, vaya excusas que te inventas!

Ahora te creo.

¡Corre!

-¿La señorita O ha venido? Pues a por ella.

(TODOS): A por la señorita O.

-Qué miedo da esa voz. A ver que...

(TODOS): A por la señorita O. -Mejor.

(Música)

Metete aquí dentro.

Deprisa.

Pediré refuerzos a la División.

-No hay escapatoria. He hackeado la señal.

No habrá llamadas fuera del edificio.

No puedo perder el tiempo, tengo un mundo que conquistar.

-¿No íbamos a conquistar la División O?

-No, no, no. Primero la División,

luego el mundo,

y luego otros mundos, si tienen vida.

Tengo una corazonada con Neptuno. Da lo mismo.

Voy al despacho a planear.

Ya me decís cuando los pilléis.

-Necesitamos ese mando.

¿Cómo?

Yo solo tengo los puños,

y tú no puedes usar los artilugios.

Somos como superhéroes sin súper poderes.

-No habrá llamadas fuera del edificio,

pero no ha dicho nada de dentro.

Aquí O.

-Hola, señorita O. ¿Oona?

-Estoy dentro del edificio, en el garaje.

¿Sabe si tienen que validarme el ticket del parking o...?

Está dentro del edificio. -Déjame. Sí, tráela.

Oona, necesitamos tu ayuda.

Voy a tardar 20 minutos en explicártelo.

"-20 minutos después."

-Hala. Es increíble.

-¿Sí, verdad?

-No, digo que has tardado justo 20 minutos en explicármelo.

Lo has clavado.

Ah, y el tema de la conquista maligna, eso es mala cosa también.

-Tienes que ir a la furgo de los helados

y encontrar artilugios que nos sirvan.

-Bueno, vale. ¿Cuándo voy?

Ahora nos vendría bien. -Vale.

He encontrado artilugios, pero no sé qué hacen.

-Es fácil saber cuál es cuál.

-Es verdad. A dar candela. -No, no, no.

-Mininotasnator.

Plumanator.

Florinator.

Ah, tiene sentido. Tiene una florecita.

¿Por qué no son todos así?

(Ruidos extraños)

-¿Qué hace? Oona.

-Suéternator. "-Contesta el placáfono."

-Oona

-¿Qué pasa, jefe?

-No hace falta probarlos.

Cada uno tiene un número debajo.

-Ah, sí. Más fácil. ¿Oscar?

-Señorita O, que nos encuentran los científicos.

Ya nos han encontrado.

-Vale. Atrás, atrás. Atrás, atrás, atrás, atrás. Vale.

¿Te dan miedo las alturas? -No. ¿Por qué?

¡Mejor! Ahí vamos.

¿En qué piso estamos?

-¿En uno inferior?

-A por Oscar.

A por la señorita O.

¿Cuántos habéis venido a esta conferencia?

-Odelia, soy yo, Oscar.

Sé que sigues ahí, amiga mía.

-¿Oscar?

Funciona. Vuelve en sí.

-No, estoy de cachondeo.

-Sigo teniendo la mente controlada a tope.

Al menos aún tiene sentido del humor.

(AMBOS) -¡A correr!

-Oona, necesitamos un artilugio para frenarlos.

Ve a por Obbs y vete a casa.

-Pero solo tengo trastos inútiles como el florinator .

-Cada uno lleva un número en la parte de abajo.

Puedes combinar artilugios sumando los números

para conseguir el que necesitas.

-Pero no sé qué números combinar.

-El ordenador de la furgoneta "tienes un listado",

usa lo que tienes para hacer un artilugio que nos sirva.

Me tengo que ir.

-Artilugios que les sirvan. Artilugios que les sirvan.

El número 85 pinta bien.

Vale, si quiero sumar 85,

puedo eliminar todos los que sean mayores.

Como el 200.

Sigue habiendo demasiados.

Igual es más fácil si lo separo en decenas y unidades.

El 85 se compone de uno,

2, 3, 4, 5, 6, 7,

8 grupos de 10,

que suman 80,

y uno, 2, 3,

4, 5 unos, que suman 5.

O sea que 80 más 5

es igual a 85.

Puedo conseguir 85 sumando 80 más 5.

80 más 5.

Acabo de crear mi primer artilugio. Tengo que escribirlo.

Luego.

Casi que mejor luego. Sí.

(TODOS) A por Oscar.

A por la señorita O.

Aquí O.

Oona tiene un artilugio.

Estamos en el segundo piso, tráenoslo.

-Disculpe pero no pienso arriesgarme a perder

a la científica que nos queda.

Entonces ¿qué quieres que hagamos?

-Continuará.