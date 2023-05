"Soy la agente Olimpia.

Este es mi compañero, el agente Ottis.

Este es el camino menos frecuentado.

Pero volvamos a Ottis y a mí.

Trabajamos para una organización dirigida por niños

que investiga lo extraño, lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

¡Deprisa, Olimpia! ¡Ya voy, Señorita O!

"¿Que para quién trabajamos? Para la División ODD".

"NOT OK COMPUTER"

Gracias por venir, División ODD.

¿Cuál es el problema?

Intento hacer limpieza en seco.

Pero siempre que hago esto, me mojo.

Creo que me espanta la clientela.

Igual si no se echa agua en la cabeza...

Oh, sí.

También tenemos un toallinator.

¡Gracias, División ODD!

¿Nos puede limpiar en seco la toalla?

¡Uh, una clienta!

¡Ya funciona!

¿Qué?

Lo he vuelto a hacer, ¿verdad? Pues sí.

¡Oh!

¿Cuál es el ruido que hacen las masas?

¿Es en plan shhhh?

¿O en plan pffff?

No, no, no, es más bien...

(EMITE SONIDOS) ¡Ah!

Es un mi séptima. Gracias.

Alto. ¿Qué hacéis aquí?

Hola, aquí, terminando unos papeleos.

-No, vamos a instalar un nuevo sistema informático.

Es increíble que se nos haya pasado.

Te enfrascas en el trabajo...

Es peligroso, no se puede usar el ordenador mientras se arregla.

¿Y qué va a pasar, nos va a absorber en su interior?

(AMBOS) ¡Sí!

¿En serio? Pero ¿cómo es posible?

-Hemos ido a una empresa villana.

Ahora los ordenadores son malvados, pero internet es mucho más rápido.

Vale, bueno.

Voy a darle a la tecla de guardar.

(AMBOS) ¡No!

¿Hola?

¡Esa tecla es la de absorber, no la de guardar!

-Yo me ocupo. Escape.

Escape, escape, escape.

-No funcionará, el servidor no funciona.

-Al absorberlos se habrá frito y no sé cómo arreglarlo.

Están atrapados para siempre. (AMBOS) ¿Qué?

Vale, ya sé que es culpa nuestra. ¿Nuestra?

Cumpa mía, lo siento.

Pero tenéis que sacarnos, por favor.

Vosotros podéis, sois de la división.

En el departamento de informática somos gente normal.

Es como trabajar en un banco.

-Sí, a mí me dieron el trabajo porque mi prima trabaja aquí.

-A mí, igual. ¿Y quiénes son?

Nosotros, que somos primos.

-¡Oye, es solo una idea!

Si sustituimos las piezas fritas del servidor,

igual conseguimos energía para el desfragmentador los saque.

No entiendo casi nada, pero me gusta lo último.

-Lo daremos casi todo. -¿Casi todo?

-Hay que tener margen de mejora.

Vamos a ver.

No todas las piezas están fritas, la sandía va estupendamente.

-Pero estas tres cosas hay que sustituirlas. ¿Qué eran?

-Hay un diagrama en el manual.

-¿Qué es un diagrama? -Es una imagen.

Una ilustración de la pinta que debería tener lo de dentro.

Este panel debería tener una pluma.

Pero esa está frita.

-La chica del laboratorio tiene un plumanator.

-¡Toma ya, primo!

Vamos a usar un artilugio de Ona para sustituir una pieza.

Pero Ona no ha venido. ¿Y qué?

Que cuando no está, protege los artilugios

con un campo de fuerza.

¡Ay!

Tiene una especie de campo de fuerza.

(AMBOS) Ya lo sabemos. -¿Cómo lo desactivamos?

No se puede.

Pero se apaga un segundo después de golpearlo.

-¿Alguien tiene que chocarse contra él

para que el otro pase mientras se recarga?

(SUSPIRA)

Cuando digas, primo.

-¿Yo? Yo ya he probado.

-Claro, ya estás acostumbrado. -Por eso tú eres lista.

¡Ah!

-¡Ah!

-Muy lenta. -Voy a probar otra vez.

-Vale, prima, solo tienes un segundo.

Pero tú puedes. ¡Ah!

-¡Ah!

Otra vez.

-¡Ah!

-¡Ah!

Otra vez.

-¡Ah!

-¡Ah!

Ya está. -¡Bien!

-Vamos a hacer plumas.

-Eso... -No es el plumanator.

No.

-Esta vez te chocas tú con el campo.

Hemos hecho unas cuantas plumas.

¿Cuánto mide la que necesitamos? -20 centímetros.

Podemos medirla con la regla. Cada marca es un centímetro.

Vamos a alinear la pluma con el extremo

para ver cuánto mide.

-25 centímetros.

Muy larga, tiene que ser de 20 centímetros.

A ver esa.

-13 centímetros, muy corta.

¿Y esa? Está justo en medio.

20 centímetros exactos.

¡Ya está! -¡Uh!

Solo quedan dos más.

-¿Qué dice el diagrama que es esto?

-Necesitamos una roca de masa de 10 centímetros.

¡Chicos!

Hay rocas de masa en la jaula de masas de la sala de criaturas.

¿La sala de criaturas, ese sitio no da como miedo?

Sí, pero vosotros podéis.

Pero que la masa no note vuestro miedo.

(RESOPLA)

Llevamos siglos atrapados aquí dentro.

Espera, no es un ordenador cualquiera.

Es mi ordenador.

Podemos ver mis fotos.

Ahora me siento más atrapado aún.

Vale, abre cuando cuente dos.

-¿Dos, por qué no a la de tres?

-Porque solo somos dos.

-Cuanto más hablas, más razón tienes.

-Uno, dos.

-¡Ah!

-Vamos a llevarnos estas cosas a la sala del servidor.

Esta es de cuando visité la plaza de San Marco.

Póntela de fondo de pantalla. Vale, compañero.

¡Guay!

Ah.

Necesitamos una de 10 centímetros.

Vamos a alinear la roca, a ver cuánto mide.

-5 centímetros, muy corta.

Prueba con otra más grande.

-10 centímetros exactos.

-Muy bien, primo. Eh, venid.

A este ordenador le pasa algo.

Tenéis un virus. ¿Cómo os ha entrado un virus?

(AMBOS) Ni idea.

-¿Os habéis bajado el archivo "virus gato"?

Creíamos que era la foto de un gato enfermo.

Para ser justos, parecía adorable.

-Está corrompiendo el sistema.

Necesitamos la última pieza para sacarlos.

¡Deprisa!

Necesitamos un trozo de 15 centímetros de regaliz rojo.

-¡Ah!

-Espera, a la doctora le encanta el regaliz rojo.

-¿Le encanta el regaliz rojo, por qué no lo había oído?

-Que algo no se haya mencionado no significa que no sea cierto.

(Música)

¿Qué es ese ruido? -El virus va a peor.

(AMBOS) ¡Queremos irnos ya!

Ya casi estamos, aguantad.

(Ladridos)

-¿Os habéis bajado "perro virus"?

Queríamos distraernos.

Creíamos que era un perrete estornudando.

En serio, chicos, ¿a que es superadorable?

-Arreando.

Recuerda, necesitamos un trozo de regaliz de 15 centímetros.

-Todos los trozos son muy largos.

(Música)

¡Atrás, atrás!

¡Vamos, vamos, atrás!

Espera, no pasa nada. Podemos acortarlos.

-13 centímetros, te has pasado. Voy a probar.

-10 centímetros. ¡Te has pasado más que yo!

-Vale, se acabó, vamos a medirlo.

15 centímetros.

¡Ya está! -¡Sí!

(Música)

(GRITAN)

Escape.

¡Ah!

¡Ah!

Excelente trabajo, departamento de informática.

Os dije que podríais con los problemas insólitos.

Gracias, agentes.

Pero eso es cosa vuestra.

(Ladridos)