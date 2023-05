Subtitulado por Accesibilidad TVE

Soy la agente Olimpia.

Este es mi compañero, el agente Otis.

Esta es mi comida después de comérmela,

pero volvamos a Otis y a mí.

Trabajamos para una organización dirigida por niños

que investiga lo extraño, lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas.

¡Deprisa, Olimpia!

¡Ya voy, señorita O!

¿Que para quién trabajamos?

Para la División O.

Oona y los oonabots

Pero ¿esto cómo ha pasado?

¿Sabes que Olimpia y Otis siempre ayudan mogollón?

Sí.

Pues me estaban ayudando a capturar una criatura,

pero la criatura se llama “vuelvepiedra”

y si la tocas...

Te vuelves de piedra.

Gracias.

Se me estaba haciendo largo.

Contenta se pondrá la señorita O

cuando sepa que hay un vuelvepiedra suelto en el cuartel...

Ah, si ya lo sabe.

Océano, estamos apañados.

Hay que avisar a Owen y a seguridad

para que capturen a la criatura.

Avisados están.

¿El vuelvepiedra otra vez?

¿Queda alguien que no sea de piedra?

Pues claro, tía. Tú y yo.

Por eso estamos hablando.

Pues ahora vendrá a por nosotros.

Hay que escapar,

o pensar una pose superchula por si acaso nos pilla.

Como esta.

O esta.

O esta.

Oona, no va a por nosotros, sino a por las cosas azules.

¿Qué?

Es azul y le gusta comer cosas azules.

Solo te conviertes en piedra si la tocas.

Ellos han intentado pillarla.

¿Y cómo devolvemos a nuestros amigos a la normalidad?

Puedo hacer una cura con la baba de la criatura.

¿Quieres que te cuente más?

No, gracias.

Recibido.

El problema es que

no puedo conseguirla porque tendría que tocarla

y convierte a todo bicho viviente en piedra.

¿Qué acabas de decir?

El problema es.

Después.

En piedra.

Un poquitín antes.

¿Todo bicho viviente?

Eso mismo.

Tengo una idea.

¿Vas a contarme cuál es?

Ah, sí, perdón. Sígueme.

¡Tachán!

Tooooma, ¿tienes una hermana gemela?

Sí, pero no es esta. Esto es mi oonabot.

Un robot que he creado a mi imagen.

¿Para qué?

Para ayudarme en el labo. Saqué la idea de mi exjefe, Oscar.

También sirve para bailar.

También está programada para reírse de mis chistes.

Jajajajajaja

A veces no distingue los chistes.

Jajajajaja

Casi mejor la desactivo.

¿Y cómo va a ayudarnos a capturar a la criatura?

Has dicho que convierte a todo bicho viviente en piedra,

pero laoonabot no está viva.

Aaaah.

Es el plan perfecto.

Ahora lo arreglo.

Ahí está.

Conectando la oonabot ...

Puede capturar a la criatura sin volverse de piedra.

Dale caña, robotía.

No, las oonabots no pueden pensar por sí mismas.

Pues ¿cómo hacemos que se mueva?

Hay que venir aquí

y programarla.

¿Programar? ¿Eso qué es?

Programar es

dar una serie de instrucciones a una máquina

para que haga lo que quieres.

Vamos a programar a la oonabot

para ir desde aquí hasta la criatura y recogerla.

Exacto.

Primero la programamos para que ande y luego gire.

Luego que ande un poco más

y así llega hasta la criatura.

Y ahora le damos.

Bien.

Venga, que tú puedes.

Tía, ¿a dónde va?

No he sido lo bastante concreta.

La he programado para andar, pero no le he dicho cuándo parar

y ahora no sabe cuándo tiene que girar.

Ah, genial,

es la puerta del pozo sin fondo.

Entonces ¿va a caer para siempre?

Si no,

me tocará cambiarle el nombre.

¡Que viene la criatura! ¡Atrás!

¿Y ahora cómo la capturamos?

Tranquilo, tengo otra oonabot.

Esta la uso si quiero picar algo sano.

Buscas en la oreja...

¿Una zanahoria?

Y le sale salsa ranchera de la nariz.

Déjalo.

Deberíamos centrarnos en capturar a la criatura.

Cierto.

Le gusta comer cosas azules.

Sé a dónde va a ir.

-¿A dónde? -Sígueme.

Bum. Azul.

Sí, es azul,

pero no es el azul en concreto que le gusta.

¿Azul en concreto? ¿Cuántos azules hay?

Mogollón.

A la criatura le gusta el azul cielo.

El azul cielo es azul claro, así que buscamos azul claro.

No creas.

Pero si has dicho que buscábamos azul claro.

Porque no me has dejado otra.

Vamos al almacén. Allí hay un montón de colores.

Tienes razón,

está aquí comiendo más movidas azules.

Probemos otra vez.

Usaremos estos cuadrados

para programar la oonabot con la distancia exacta que andar.

Anda 10 cuadrados

y gira.

Ah, acuérdate de programarle en qué dirección girar.

Cierto.

A la izquierda.

Dos cuadrados.

Ahora le daremos una sentencia condicional.

No me gusta decir “qué”, pero “¿qué?”.

Una sentencia condicional le dice a la oonabot

qué hacer en ciertas situaciones.

Suele incluir las palabras “si” y “cuando”.

O sea, que en este caso,

“si” hay un objeto azul delante de ti, recógelo.

“Perfectífico”.

¡Vamos, número 2!

¡Aúpa la 2! ¡Bien!

Ha girado.

No, no. ¿Qué está haciendo?

Ah, ya lo sé.

Has programado a la oonabot para recoger un objeto azul,

pero hay muchos objetos azules.

He vuelto a no concretar.

Y esas barras pesan mucho para esta oonabot.

Genial.

Ahora tendré que comprar las zanahorias en la tienda,

como los “pringaos”.

La criatura se escapa.

¿Y ahora qué?

Me queda una última oonabot.

Como ves,

he tenido unos problemillas con esta.

¿Aún se puede usar?

Se puede intentar.

Buenas noticias, la criatura vendrá a esta sala.

¿En serio?

Mira, azul.

Ya, pero ese azul no vale.

Pero ¿cuántos azules puede haber?

Esto es azul celeste.

Azul de Prusia.

Azul intenso.

Tienes razón, hay muchos tipos de azules.

Ya ves.

¿Quién les pone los nombres?

Normalmente mi marido y yo,

pero para los azules le pregunto a mi hermana.

Cada Pascua nos sentamos las dos

y bautizamos los azules que han salido ese año.

Es fascinante.

Sí, la verdad que sí.

Air Force.

Azul. L’eau d’essence.

Azul aqua.

Azul aqua.

Es del mismo color exacto que la criatura.

Entonces

¿ese es el color que se come?

Exacto.

Ya sé a dónde va a ir.

Esperad, ¿no vais a comprar pintura?

No.

Adiós. Gracias por su ayuda.

Azul arándano.

Azul.

Todo el suelo es azul aqua.

Mal asunto.

Sí. Hará falta un suelo nuevo.

Sí.

Y además porque debajo está la sala de dinosaurios.

En marcha.

La oonabot está aquí, y la criatura, aquí.

Programamos la oonabot para que avance 14 cuadrados

y luego gire a la derecha para alcanzar a la criatura.

No podemos.

¿Por qué no?

Hay dos razones por las que descarté a esta oonabot.

La primera,

que la programé sin querer para cantar “Llévame al partido”

todos los días a las 12 en punto.

¿Cómo que por accidente?

Aquí entra lo de

cuánto hace falta dormir para poder hacer bien tu trabajo.

¿Cuál es la segunda razón para descartarla?

Que esta oonabot no puede girar a la derecha.

Pero el único camino despejado es recto y a la derecha.

Eh, eh, eh, espera. ¿Puede girar a la izquierda?

Claro, ¿qué robot se fabrica que no pueda?

Pues podemos hacer que gire a la derecha

haciéndola girar a la izquierda una, 2, 3 veces.

Vale, vale.

Hay que programarla para andar 14 cuadrados

y luego que gire a la izquierda 3 veces.

Para estar orientada a la dirección correcta

y que luego avance 2 casillas.

Y la sentencia condicional es

“si la criatura azul aqua está delante de ti, recógela”.

Venga, oonabot, que tú puedes. Venga, robotía.

Vamos.

¡Venga, venga, venga!

Tú puedes.

Vamos. Está girando a la izquierda.

Una, 2, 3 veces.

Dos pasos adelante.

Mira, tiene la criatura.

Va a por la oonabot.

No, porque la he programado para hacer una cosa más.

Si un dinosaurio ataca, tócalo con la criatura.

Se ha vuelto de piedra.

Me caes guay.

Yo a mí también.

Bien hecho, agentes. El suelo nuevo es una pasada.

Sep, todo ha vuelto a la normalidad. Menos la señorita O.

Sigo pensando cómo explicarle qué le ha pasado

antes de convertirla otra vez.

He sido de piedra mogollón de tiempo.

¿Alguien sabe qué hora es?

Llé-vame al partido, llé-vameallá.

Com-pra galletas y pistachos...