División O - Olivia y Otto en el País de los Shmumeros 1ª Parte

(OFF) "Soy la Agente Olivia".

"Este es mi compañero, el Agente Otto".

"Este es mi lápiz de la suerte".

"Pero volvamos a Otto y a mí".

"Trabajamos para una organización

dirigida por niños que investiga lo extraño,

lo raro y, sobre todo, lo insólito".

"Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

(Sintonía "División ODD")

¡Venga, venga!

"¿Que para quién trabajamos?"

"¡Para la División ODD!"

"OLIVIA Y OTTO EN EL PAÍS DE LOS SHMÚMEROS. PRIMERA PARTE"

Buenas tardes, señor,

nos han dicho que ha pasado algo insólito.

Pues sí.

Mirad esto.

¡Ojalá tuviese una pelota de baloncesto!

¡Hala!

¿Lo veis? Una pregunta.

¿Ha comprado una lámpara recientemente?

La verdad es que sí. Mirad.

Sí, es una lámpara mágica.

Le concede tres deseos.

Y como ha deseado una pelota de baloncesto, solo le quedan dos.

Oh, no, ya he deseado estas zapatillas.

Pues solo le queda un deseo.

Úselo sabiamente.

¿Qué? Oh, vamos.

Ojalá me lo hubieses dicho esta mañana.

Buenos días, señor.

Nos han dicho que ha pasado algo insólito.

Oh, venga ya.

Lo estás gozando con ese archivo.

Me encanta el trabajo.

Espera...

¡Oye!

¿Qué es esto? ¡Ay, devuélvemelo!

"Shmumeroman contra el Doctor Sopa".

Este no lo he leído aún. ¿Está bien?

¡Superbién! En la página 18,

Shmumeroman entra en el castillo Mantequihuete.

¿Ves? Y dos páginas después, en la 20,

descubre que el comisario... ¡No, no, no!

No quiero que me lo destripes.

¿Pero por qué lo escondes?

A la Señorita O no le gusta Shmumeroman.

¿Qué? ¿Por qué?

Yo te diré por qué.

Porque siempre que sale un cómic nuevo,

todos dejan de trabajar,

igual que Olivia ahora mismo.

Pero Señorita O,

usted y Shmumeroman se parecen mucho.

A los dos les gusta el zumo, los dos levantan coches...

¡No nos parecemos en nada!

(GRUÑE)

Démelo para que pueda tirarlo.

¡No haga eso, aún no lo he leído!

¡Y yo solo lo he leído 96 veces!

Vale, vale, usaré el Guarda-nator.

O el Para-luego-nator.

¡Esperad, no los uséis a la vez!

O pasará esto.

(AMBOS) (GRITAN)

Oye, es igual que cuando nos metimos en el juego de mesa.

(AMBOS) (GRITAN)

¡Ay!

Mira, es el Shmumeromóvil.

Y el Shmumerocóptero.

Y la Shmumerobici hecha para dos.

Oh, una estatua del mayordomo Shmurmullos.

Soy una persona de verdad.

¿Qué está pasando?

Compañera, mírate en el Shmumeroespejo.

Creo...

Creo que estamos dentro de un cómic.

(AMBOS) ¡El mejor día de la historia! ¡Yuju! ¡Bien!

¡Qué pasada!

(Música animada)

Aúpa, Olivia.

¿Olivia?

Señorita O, Otto y yo nos hemos metido en el cómic.

Ya lo sé, os estoy viendo ahora mismo.

¿Estáis bien?

Oh, ¡mejor que bien!

Hemos conocido a Shmurmullos, el mayordomo,

Otto está cabalgando el Shmumerotiburón.

¡Yija!

Qué ganas de conocer a Shmumeroman.

Eso no va a pasar.

¿Por qué no? Porque está aquí fuera, conmigo.

Es verdad.

Oh, qué extraño mundo redondo este.

Esperad, agentes, Oscar lo arreglará.

¡Oscar!

Agente Orzac,

tú no eres Oscar.

No, señora, pero me dijo que si gritaba "¡Oscar!",

le recordase que esta semana no está

porque se ha ido de gira con el yoyo.

(ALTAVOCES) "Y ahora contemplen mi próximo truco".

(Música animada)

"¡Gracias, gracias!"

Ay... Pero si Oscar no está, ¿cómo lo arreglamos?

Por mí no hay prisa,

disfrutaré las aventuras que vuestro mundo me ofrece,

aprenderé lecciones vitales, quizá me enamore.

¿Qué ocurre? No lo sé.

Ha saltado una alarma del traje y se ha caído.

Es porque Shmumeroman viene del planeta perdido

de Frutatlantis.

El núcleo es de zumo de fruta.

Ay... ¿Tú también eres fan? ¡Y tanto!

Dímelo a las claras, Orzac.

Shmumeroman necesita zumo para sobrevivir.

Preferiblemente de manzana.

Olivia y Otto, necesito que salgáis del cómic

para volver a meter al Zumeres

antes de que se me beba todo el zumo.

La Profesora Pajita.

¿La Profesora qué?

La Profesora Pajita es la científica

que siempre le construye cosas a Shmumeroman.

A lo mejor puede hacer una máquina para sacarnos a nosotros

y meter a Shmumeroman.

Bien pensado.

Nosotros nos ocupamos.

¡Nada de autógrafos!

¡A trabajar!

Orzac, ayúdame a llevar al Zumeres a mi despacho.

¿A su despacho?

¡Este es el día que he estado esperando!

¡El día que me pidiera acompañarla

y ayudarla con la División ODD!

¿Qué? No te he dicho que...

Ay... Cógele las piernas.

(Música animada)

Oh, pesa mucho menos de lo que esperaba.

Eso es porque tiene los huesos hechos de pajitas.

¡Puaj, pero qué asco!

¿Estás pensando lo mismo que yo?

(AMBOS) ¡Shmumeromóvil!

(Música de acción)

(AMBOS) ¡Oh!

¿Qué ha pasado?

Reglas comiqueras.

No pueden salir de la página en la que están.

¿Y por qué nos ha dejado hacer lo de "al Shmumeromóvil"?

Estaban muy emocionados y no quería fastidiarles.

¿Cómo vamos a llegar a la página de la Profesora Pajita?

Compañero, hay un número al final de cada página.

Igual podemos llegar a la que queremos con...

¡El Cambia-número-nator!

¿Por qué nunca había visto este artilugio?

Porque es un rollo.

Ahora estamos en la página 1.

Pero la Profesora Pajita no sale hasta...

la última página. La 30.

Es una escena superchula donde se junta toda la historia y...

¡Eh, eh!

Alerta de "spoilers".

Aún no he leído el cómic. ¿Te acuerdas?

Perdona. Tenemos que llegar a la página 30

y estamos en la página 1, así que hay que sumar.

Vale, ¿cuántos números hay que sumar para ir de la 1 a la 30?

Shmurmullos, ¿tiene una recta numérica?

La llamamos "Recta Shmumérica".

Pero sí, es lo mismo.

Ahora estamos en la 1,

y tenemos que llegar aquí, a la 30.

O sea que hay 1,

2, 3...

27, 28, 29.

Tenemos que sumar 29 para llegar a la 30.

(AMBOS) (GRITAN)

¡Mira, página 30!

¡Ha funcionado!

¡Bien!

Espera, ¿dónde está la Profesora?

¿Dónde voy a estar?

Escondida detrás de la mesa.

¡Como os mováis, os convierto en zumo!

¡No, somos los buenos!

Venimos de otro mundo, donde el vuestro es solo un cómic.

No me hagas reír.

(RÍE)

(GRUÑE) ¡Cómo me cabrea que me hagas reír!

¡Es verdad! Puedo demostrarlo

porque he leído el cómic y sé que...

Eh... ¡Hoy ha inventado el Zumatrón 6000 y...!

Eh...

Oh, antes, por la mañana,

ha descubierto que la identidad secreta

de Shmumeroman es... ¡No lo digas!

¿El qué?

¿Que Shmumeroman es en realidad el abogado Julian Buckley?

¡Jolín!

Aún no se ha leído el cómic.

¡Oh! Entonces no sabe lo de la explosión

del dirigible de Shmumeroville

que ha creado un villano robot llamado...

# La, la, la, la.

# La, la, la, la. #

Ay, perdón.

En fin... Que me has convencido.

¿Cómo puedo ayudaros?

Necesitamos que haga una máquina para devolvernos a nuestro mundo

y devolver a Shmumeroman al cómic.

Sin problema, de hecho ya tengo una.

¿En serio? Ah, ¿sí?

Pues claro.

Esperad que coja a Shmumerotonio para potenciarla.

¡Oh, no!

¿No le queda Shmumerotonio?

No, palitos de zanahoria.

Me gusta comer mientras trabajo.

Donde guardo el Shmumerotonio es aquí.

¡Oh!

¡Oh, no!

Tampoco hay Shmumerotonio aquí.

Y sin él no puedo devolveros.

Igual podemos conseguir un poco.

¿Cómo? En páginas anteriores,

Shmumeroman va a una fábrica de Shmumerotonio.

¿En qué página era?

Eh... No me acuerdo bien.

Por la mitad. Pues otra recta numérica.

¡Eh, no lo rayes!

Es una edición para coleccionistas.

¿En serio?

Ay... Si es necesario...

Ahora estamos al final del cómic,

en la página 30,

y aquí está el principio, la página 1.

La mitad está aquí,

la página 15.

¿Entonces cómo pasamos de la página 30 a aquí?

El número 15 es menor que el número 30,

así que hay que restar.

Empieza en el 30

y réstale 15.

Que es lógico porque es justo la mitad.

Si sumas 15 más 15 para tener 30...

Restarle 15 a 30, volverá a dar 15.

Entonces,

¿qué hacemos ahora?

-15.

Hasta pronto, profesora.

Llamadme Mandy.

Escuchad, si me pudieseis traer unos palitos de zanahoria,

sería genial.

(Música de acción)

(AMBOS) (GRITAN)

No me acostumbro a esto.

Por fin, la página 15.

Vamos a por el Shmumerotonio.

No queda. (AMBOS) (GRITAN)

Lo ha robado el Doctor Sopa.

Ay... ¡Es verdad!

El Doctor Sopa lo ha robado disfrazándose de robot y...

Oye, que aún no he leído el cómic.

Pero si no hay Shmumerotonio,

no podremos activar la máquina de la Profesora,

y no podremos devolver a Shmumeroman al cómic.

Ni salir nosotros.

¡Estaremos aquí atrapados para siempre!

Ay... Bienvenidos a mi mundo.

Continuará.

"OLIVIA Y OTTO EN EL PAÍS DE LOS SHMÚMEROS. SEGUNDA PARTE"

Se acabó.

Sin el Shmumerotonio nunca saldremos del cómic

ni devolveremos a Shmumeroman a casa.

Por lo menos la Señorita O

puede mantenerlo con vida en el mundo real.

Tiene tantos zumos que no se le acabarán nunca.

Sé que cómo acabo de decirlo parece que se le van a acabar ahora,

pero en serio, nunca se le acabarán.

¿Dónde están los zumos?

Mi primer día dirigiendo la División ODD no va muy bien.

¡Que tú no diriges...!

Necesito zumo.

Yo me ocupo.

(Música de suspense)

Bebe.

Con la pulpa no puedo.

¡Pues usa los dientes como colador!

¡Lo has salvado!

De momento. Necesito que traigas toda la fruta disponible.

¡Marchando, Señorita O!

Resulta confuso porque ahora yo también soy Señorita O.

No eres una Señorita O.

Es verdad, mejor Señor O.

Deprisa, Olivia y Otto.

Ay, si hubiéramos cogido el Shmumerotonio

antes de que lo robase el Doctor Sopa.

Espera. ¿Y si se lo robamos?

Imposible.

Lo destruye en su guarida en la página 21.

Me enfadé tanto que tuve que dejar de leer.

Pero... ¿y si nos zapeamos

a la página de antes que lo destruya?

Así podemos robárselo.

Pues justo antes de la página 21 va...

¡la página 20!

Ahora estamos en la 15.

El número 20 es mayor que 15.

O sea que es un problema de suma.

Para pasar de 15 a 20 sumamos...

16, 17, 18, 19, 20.

Sumamos 5.

¡Esperad, llevadme con vosotros!

Llevo atrapado en esta página toda la vida.

Eh... No sé yo.

Puedo ayudaros, tengo talentos especiales.

Por ejemplo... Me gusta comer.

Y a mí.

Estás dentro. ¡No es un talento especial!

(TODOS) (GRITAN)

¡Vaya! Con que así es cuando es de día.

¡Ahí está el Shmumerotonio!

¡Alto!

¿Por qué todos se esconden detrás de las mesas?

¡Aparte, Doctor Sopa!

"Doctor Sopa" para ti.

¿No he dicho "doctor"? ¡Silencio!

¿Cómo pretendes lo que he robado por derecho?

No estaba tan furioso

desde que mi secuaz, Cucharín, me traicionó.

¡No, no le oigo! ¡No le oigo!

Oiga, ¿puede dejar de contarlo todo?

¿Qué? Aún no se ha leído el cómic.

¿En serio? Sí.

Mira, voy a serte sincero por un momento.

Me pone malo que la gente me destripe las cosas,

y quiero decirte que lo siento en lo más hondo de la lata de sopa

que tengo por corazón.

Se agradece. Gracias.

De nada.

¡Ahora tragad caldo!

(TODOS) (GRITAN)

(AMBOS) ¡Oh! -¡Vaya!

¡No os escondáis!

¡Qué rabia que se escondan!

(GRITA)

¡Sal de ahí, condenación!

(Música animada)

Aúpa, Olivia.

Olivia, soy yo.

Deja de esconderte tras ese tocador estilo chino wasabi

de la reina Ana, y coge los Shmumerotonios.

(GRUÑE)

Vale, Señorita O.

Eh... ¿Qué es ese ruido de fondo?

¡Exprimid!

¡Exprimid!

¡Exprimid!

¡Exprimid! Ese es Orzac,

que no le da lo bastante rápido.

Ahora soy el Señor O.

De eso nada.

Nosotros nos ocupamos.

¡Tengo otro vaso!

(Música de suspense)

No tan rápido.

Ponche de frutas, mi favorito.

Claro que es tu favorito, es el mejor sabor de frutas que hay.

¿Sabes? La mejor parte de beber zumo no es el zumo,

es la parte de antes de beber.

Cuando te imaginas el zumo llenándote la boca.

Y es como...

(AMBOS) Si todo fuera posible.

Quizá no sean tan distintos.

¿No tienes un tambor al que darle?

¡Exprimid!

(Música de acción)

(DOCTOR SOPA) (RÍE)

No sé qué es peor,

que esté manchándolo todo de sopa

o que rapee de pena.

¡Sopa, ahí está! ¡Sopa, ahí está!

(RÍE)

Nunca conseguiremos el Shmumerotonio.

Olivia, Otto,

me habéis hecho un gran regalo enseñándome otra página del cómic.

Como agradecimiento, detendré al Doctor Sopa.

¿Cómo? Usando mi talento especial.

(GRITA)

¿Cómo es posible?

¡Hala! Tengo un nuevo héroe.

(GRITA)

¡Me has vencido con tu increíble apetito!

(AMBOS) ¡Sí! ¡Yuju!

¡Lo hemos conseguido!

¡Bien hecho, compañera! ¡Bien!

Gracias por el apoyo emocional, chicos.

Bueno, compañero, volvamos con la Profesora Pajita

y usemos el Cambia-número-nator para volver a casa.

Ay... Problemas.

Está lleno de sopa.

De calabacín.

¿Pero cómo vamos a volver con la Profesora Pajita

en la página 30?

A lo mejor mi talento especial podrá ayudar

otra vez.

(Música de suspense)

¡Puaj!

¡Puaj!

Señorita O, ¿podemos hablar en nuestro escritorio?

Orzac, es mi escritorio.

Tiene razón, debería traer aquí mis muebles.

(GRUÑE)

(Música de suspense)

No queda fruta que exprimir.

¿En serio? Bueno, quedan granadas,

pero nadie sabe cómo abrirlas.

Os habéis quedado sin fruta, ¿verdad?

No, qué tontería.

Tenemos montones de fruta ahí...

Está disgustado porque no hay dónde meter tanta fruta.

No te gustan los azúcares añadidos del zumo,

no le añadas azúcar a la verdad.

Nos va quedando poca.

Ojalá hubiera podido enseñarte mi mundo.

Era frutástico.

No digas eso. Toma,

un trapo sucio con el que limpié zumo

que se me cayó.

¿Arándano y manzana?

Por tus pajitas que sí. Ya.

¡Abrid esas cajas vacías, agentes!

¡Quiero hasta la última gota!

Aguanta, Zumeras, que ya vamos.

¿Algo? Lo mejor que he podido hacer

es limpiarles la sopa al número 3,

al número 1 y al signo más.

Oh, pues con eso no vale.

Estamos en la página 20, la Profesora está en la página 30.

¿Y si apretamos + 3

unas cuantas veces para llegar a 30?

¿Con + 3 llegaremos a la 30?

Estamos en la 20, así que contemos de 3 en 3.

23, 26, 29...

¡Oh, no sirve!

Pero mira, también tenemos un + 1.

Y 29 más 1 es...

(AMBOS) ¡30!

¡Vamos! No.

He visto más del cómic de lo que creí posible.

Ahora que el Doctor Sopa está derrotado,

me quedaré aquí y convertiré su guarida del mal

en un sitio pacífico y justo.

He tomado tanta sopa que necesito una siesta.

Pero ni siquiera sabemos tu nombre.

Es porque no tengo.

Solo soy un currante de la fábrica de Shmumerotonio.

Ya no.

A partir de ahora te llamarás "Héroe".

¿Hugo? (RÍE) ¡Me encanta!

No, no, he dicho "Héroe" porque has sido...

Venga, da lo mismo. Vámonos.

Hugo...

¡Qué bien!

(AMBOS) ¡Hala!

¿Dónde estás, Shmumeroman?

Tranquilo, comisario, vamos a traerlo.

Página 23.

Sigue dándole.

Pues me espero.

(TARAREA)

(AMBOS) ¡Ay!

¡Dale otra vez!

¡Dale otra vez!

(AMBOS) (GRITAN)

(Música animada)

¿Qué es esto?

Oh, claro.

Es un anuncio de zumos.

Ay... Prefiero la pelea de robots.

Vale, página 29.

Para pasar a la página 30 solo tengo que darle a + 1.

(AMBOS) (GRITAN)

¡Lo hemos conseguido! ¡Bien! ¡Genial!

¡Pagina 30! ¡Yuju!

¿Entonces qué? ¿No traéis palitos de zanahoria?

Bah, da igual,

vamos a hacer lo del Shmumerotonio.

Lo siento, no queda nada de zumo.

(Música de suspense)

Tranquilo, ya vienen los refuerzos.

¡Zumatrón 6000!

¡Por el poder de Shmúmeros!

(Música animada)

Vosotros debéis de ser Olivia y Otto.

Gracias por vuestra ayuda.

(AMBOS) ¡Sabe cómo nos llamamos!

Gracias a ti también, Señorita O.

Me alegra que estés bien, Zumeras.

Pues parece que se llevan bien.

Ahora, si me disculpáis,

tengo un cómic al que volver con mi ayudante.

¿Qué? Te he dicho que me gustaría

enseñarte mi mundo. ¿Me concederías el honor?

Con una condición:

tú eres el ayudante.

Trato hecho.

¡Hala! ¡La Señorita O y Shmumeroman

detuvieron un tren desbocado con zumo de piña!

¡Ay, calla, que aún no lo he leído!

¡Olivia, Otto, a mi despacho ahora!

No tenemos que hacerle caso,

¿verdad? No.

Ah, tranquilos, vosotros subid cuando podáis.

¿Alguien tiene la llave?

(Música animada)