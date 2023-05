"Soy la agente Olimpia".

"Este es mi compañero, el agente Ottis".

"Esta es mi comida después de comérmela".

"Pero volvamos a Ottis y a mí".

"Trabajamos para una organización dirigida por niños

que investiga lo extraño, lo raro y, sobre todo, lo insólito".

"Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

¡Deprisa, Olimpia! ¡Ya voy, señorita O!

"¿Que para quién trabajamos?".

"Para la División ODD".

"NOCHE NOVATA"

Señor, nos han dicho que tiene un problema con las plantas.

Normalmente, les hablo para que crezcan.

Pero cuando le hablo a este girasol...

Hola, campeón.

¿Cómo te ha ido hoy?

¿Y a ti qué te importa, tío brasas?

¡Hala!

Yo me ocupo.

¿Qué pasa contigo? Nada. Estoy bien.

No estás bien.

Te lo noto. (RÍE)

Tú no me conoces. Y tú a mí tampoco.

Pero voy a presentarme.

Soy alguien que se preocupa.

Te lo voy preguntar otra vez.

¿Qué pasa contigo?

Pues mira, soy un girasol.

Y ojalá tuviese un poco más de sol.

¿Puede mover al amigo para que tenga un poco más de sol?

Sí, claro. -Gracias, división ODD.

Encantados de ayudar. Que tengan un buen día.

A lo mejor puedo cambiarlo por esa planta.

Ah, claro. Ahora moverme yo para que el tío ese esté contento.

Una "esbumburguesa".

Sin pepinillo, sin queso, sin kétchup, sin hamburguesas.

Solo el pan. Gracias, compañera.

¿Dónde está todo el mundo?

Owen se los ha llevado a una cosa que se llama Noche Novata.

Dije que no nos interesaba.

¿Qué has dicho qué?

¿Qué?

Ottis, ¿sabes qué es Noche Novata?

Yo digo que no automáticamente a las cosas que me suenan raras.

Así que, no. Es cuando los veteranos

nos llevan a los novatos por el cuartel a pasarlo superbién.

Nosotros ya no somos novatos. Llevamos trabajando aquí meses.

¿Y por qué se llama Noche Novata si es de día?

Porque Noche Novata suena mejor.

Hay que llamar a un novato para ver dónde están.

Rápido. ¿Quién es novato? No puedo pensar.

Prueba con Ona, que empezó aquí después.

Voy a llamar a Ona, que empezó después que nosotros.

Ona, tienes que decirme dónde estáis.

Hemos ido a hacer paracaidismo.

No pensaba que lo haría, pero estábamos en plan ¡Noche Novata!

(MUCHOS) ¡Noche Novata!

¿Paracaidismo? Suena alucinante.

Es lo que te estaba diciendo.

Tenemos que encontrarlos.

Ona, tienes que decirme dónde estáis.

En alguna parte del cuartel.

Pasamos por una puerta que llevaba a un parque.

¡Es muy divertido!

Pero hace frío.

¡Pero qué diver! Pero hace frío.

Deberíamos tomarnos un chocolate caliente.

Aún no, novata.

Que vamos a comenzar el encierro de carretillas.

¡Aquí vienen!

¡Corred!

Es increíble que nos lo perdamos.

No nos lo perderemos.

Ona ha dicho que han pasado por una puerta del cuartel.

¿Verdad? Si descubrimos dónde está

la puerta del cuartel, bum, nos unimos a la fiesta.

(AMBOS) ¡Noche Novata!

Oh, hay tres puertas a parques en el cuartel.

¿Cómo sabremos cuál de todas es?

Ona ha dicho que hacía frío.

Miremos los termómetros de cada parque.

Este está a 32 grados centígrados.

Que es tiempo veraniego. Así que ese no puede ser.

En este se está a 12 grados, que es tiempo otoñal.

Pero no lo bastante frío.

Mira, este está a cero, que es tiempo invernal.

Y es frío, que es lo que ha dicho Ona que hace. Vamos allá.

Espera.

¿Puedo darle un bocado antes?

Solo es pan, tío. Olvídalo.

Owen, perdón por la tardanza.

Dos novatos se presentan para el servicio.

Lo siento, chicos. Mi turno terminó.

Ha tenido mucha tela. ¿Y los novatos?

Ni idea.

Están con Orquídea.

Dijo no sé qué de empezar la fiesta y gritó:

"¡Noche Novata!"

seis o siete veces seguidas.

Sin problema. Vuelvo a llamar a Ona y me entero de dónde andan.

Pues mucha suerte,

porque una carretilla le ha aplastado el placáfono.

Mucha tela.

¿Quién más es novato? Ya estoy en ello.

-"¿Diga?". Soy Ottis. ¿Dónde estáis?

En la sala de burbujas. Se está genial y calentito, tío.

Pensaba que Olimpia y tú no os lo perderíais.

"Nadie mencionó la sala de burbujas".

¡Burbujas!

Hay cuatro salas de burbujas en el cuartel.

¿En cuál estáis?

Lo que tenéis que hacer es ir a... -Eh, Black Jack.

Soy Océano. -Black Jack es tu apodo.

Todos tenéis apodo en ala Noche Novata.

¡Mola! ¿Oriel y yo qué?

Tú eres Palitos de Verdura y Oriel es Toni Danza.

Ahora, dadme el placáfono.

No se llama en la Noche Novata.

No.

Y, ahora, ¿qué?

Ha dicho que se estaba calentito. Es por al temperatura de la sala.

Cero grados es muy frío.

Y 33 grados es demasiado calor.

Pues nos quedan 10 y 24 grados.

Per 10 grados es tiempo primaveral.

Y Océano ha dicho que se estaba calentito.

Será esa.

Vamos, Rigattoni. ¿Riga qué?

Es tu mote. Cuando nos unamos a la Noche Novata estaremos listos.

¿Y el tuyo cuál es? Tu Peor Pesadilla.

Es pasarse, ¿no?

Sí. Ya pensaré algo mientras corremos.

(AMBOS) ¡Orquídea!

Vaya, pero si son Olimpia y muy molón para el cole Ottis.

Si yo nunca he dicho eso.

Ni falta que hace. Lo dice tu pelo.

Yo me quedo ese apodo, que me hace falta.

No. No te pega.

¿Y los novatos?

No lo sé. Con la doctora O.

Ella se ocupa de la última etapa. ¿Ya casi ha acabado?

Sí. Yo que vosotros, espabilaría.

No te estropees el pelo. ¡Pero si tengo el pelo normal!

(TARAREA)

Toni Danza.

¿Qué? Ese es el mote de Oriel,

que es novata. Voy a llamarla.

(ORIEL) "¿Diga?".

Oriel, soy Olimpia. ¿Dónde estáis?

En la sala del fuerte de almohadas.

Os estáis perdiendo una superfiesta genial.

Increíble que a Ottis no le interese.

¡Oh, no se dijo nada de fuertes de almohadas!

Oriel, ¿qué pinta tiene?

Pues tiene almohadas, mantas y almohadones.

Y no es que haga mucho frío, pero sí fresquete.

Novata, si no pide chili o hace una encuesta superimportante,

cuelgue el placáfono y pelee con almohadas.

Cuelgo. Órdenes de la doctora.

¡Noche Novata!

Según el mapa, hay 23 salas de fuertes de almohadas

en el cuartel. ¿23?

La división la dirigen niños. Lo raro es que no haya más.

No hay tiempo para revisar las puertas de una en una.

Ni falta que hace.

Oriel dice que hacía fresquete.

Descartemos todas las salas calientes.

Las que estén a más de 21 grados. Genial.

Y también descartamos las frías,

las que estén a menos de cinco grados centígrados.

Solo nos quedan dos. Una a 12 grados y la otra, a 20.

20 grados es más caliente. Tiempo primaveral.

Tiene que ser esta, la de 12 grados.

Tiempo otoñal, con el fresquete.

Está muy lejos. No nos va a dar tiempo.

Escúchame, novata.

Este novato de aquí,

este novato no permitirá que esta novata

se pierda la Noche Novata.

Te estás repitiendo mucho.

Pues sí. Lo que digo es que encontraremos

la fiesta, sin duda.

Conozco un camino rápido. Ah, ¿en serio?

Bueno, más que rápido, es peligroso.

Hay puertas de emergencia en cada sala. Las cruzaremos.

Pero eso es un peligro. Menos mal que es tu apodo.

Espera.

¿Mi apodo es Peligro o Pero eso es un Peligro?

Peligro.

Mejor. Ese me gusta más.

¿Qué tiene de peligrosa una sala de escaleras?

He dicho sala de serpientes y escaleras.

¡Ay, madre, ahí vienen!

¡Más rápido!

¡Más rápido! Te sigo.

Ah, esta sala está mucho mejor.

¿Qué hacemos boca abajo?

Aún mejor,

¿Y las cabezas y las manos?

Me da lo mismo. Tú no te pares.

Oh, la jungla.

(Música alegre)

¡No, no, no!

Pero ¿qué estás...? ¡No, no, no, no, no!

Miel pegajosa pringándome los zapatos.

Pero ¿por qué vamos más rápido?

¡Eh! No puedes obstaculizarnos el paso.

¡Eso, eso! Lo que ha dicho este.

Eh, ya no estamos en el techo.

Ya, pero aún nos faltan las cabezas y las manos.

¿O nunca debieron estar ahí? ¿Qué?

Da lo mismo. No te pares.

Tienes que decirme dónde estás.

¡Mola! Sala de viaje temporal. No te pares.

¡Quema, quema, quema!

¡Quema, quema! Espera, espera, espera.

Los oigo.

(Música lejos)

¡Por fin los encontramos! Ya está.

(AMBOS) ¡Bien!

A ver.

Hola.

Os habéis perdido la fiesta.

¿Llegamos tarde?

Lo siento, Olimpia. Fue culpa mía. Sí. La culpa es tuya.

De haber hecho que esta sea la mejor Noche Novata de la historia.

¿Qué?

Ottis, hemos cruzado todas las puertas del cuartel.

Hemos visto un dragón, perdido el cuerpo. Ha sido alucinante.

¿Dicen que han cruzado todas la puertas?

Sí. Eso ni yo lo he hecho.

Y soy médica.

Estos dos novatos han tenido una Noche Novata de aúpa.