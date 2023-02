"Mi nombre es agente Opal.

Estos son mis compañeros Omar, Orla y Oswald.

Esto es un tarro de pepinillos.

Viajamos por todo el mundo investigando lo extraño,

lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

(GRITAN)

(Música)

(A LA VEZ) ¡Bien!

(A LA VEZ) ¡Escudos arriba!

"¿Para quién trabajamos? Trabajamos para la División Odd".

"MÚSICA Y VIBRACIONES"

(Música)

(NARRADOR) "Aquí están los Soundcheck,

el mejor grupo de todos los tiempos,

con éxitos como 'Take Away Four'...

(CANTAN EN INGLÉS)

...o el clásico navideño 'La navidad huele a navidad'...

(CANTAN EN INGLÉS)

...o sus hermosas baladas.

(CANTAN EN INGLÉS)

Bien, ¿cuál es el secreto del éxito de Soundcheck?".

-No hay otro grupo como Soundcheck. Y lo demostraré.

Esto es un diagrama de Venn,

un modo de visualizar la relación entre cosas.

En este círculo, pongo grupos con canciones guais

y en este grupo, con el pelo guay

y en la intersección de los dos círculos,

están los grupos de canciones guais y pelo guay.

Y solo hay un grupo ahí: Soundcheck.

Mi grupo favorito de siempre.

Pero la Unidad Móvil hizo que el grupo se separara.

(CARRASPEA)

Es posible que la pifia haya sido mía.

"El equipo de grabación de Soundcheck

inmortalizó el desafortunado incidente".

Es el encuentro

entre los mejores grupos de cuatro personas.

¿Cuál es el otro grupo? Nosotros.

Somos cuatro y ellos son... ¡cuatro! ¡Los Soundcheck!

¡La Unidad Móvil de la División Odd! ¿Qué pasa, coleguis?

De mayores queremos ser como vosotros.

¡Yo quiero ser Johnny J.! Yo soy Orla.

Chócala.

Am...

Decidme, ¿qué es esta organización llamada Soundcheck?

¿No sabes quiénes somos? No. No lo sé.

Pero seguro que hacéis actividades juntos.

¿Qué os gusta hacer? (TODOS DUDAN)

Orla nos dejó con la duda.

-Además de ser Soundcheck, ¿tenemos algo más en común?

-No sabíamos qué es lo que nos gustaba hacer juntos.

-Y por eso dejamos el grupo.

"Y así, sin más...

el grupo de nuestros sueños se separó...

dejando a sus fans hechos polvo".

¿Pero qué más da?

El grupo se ha separado. ¿Por eso va a ser el fin del mundo?

¡Sí!

Hay un detalle que mucha gente no conoce.

Son los únicos que pueden parar a un grupo muy malo.

Las Villain People. No me gustan nada.

Sus canciones son horribles...

Pero tienen el poder de provocar el caos insólito.

"La señorita O tenía razón.

La música de Villain People no solo era mala, era maligna,

y querían usarla para conquistar el mundo".

-Soy Eve, la cantante. Ava, la flauta dulce.

Ivy, la batería. Y Uva a la guitarra.

-También soy la contable.

(TOCA LA GUITARRA)

Eh...

(SIGUE TOCANDO)

Eh...

Y las cuatro somos...

(TODAS) ¡Las Villain People!

(RÍEN)

-Sí, nuestra música hipnotiza a la gente

y hacemos que hagan cosas malas. -Como nuestra colada.

-No, Ava, se convertirán en nuestro propio ejército del mal.

(RÍEN)

-No hemos llegado a tanto...

porque nadie ha venido a vernos. Nunca.

-Es culpa de Soundcheck.

Van a verlos a ellos y a nosotras no. -Pero ahora ya no están.

Podemos poner nuestro plan maligno en marcha.

(RÍEN)

Tranquilos. Escuchad.

Tenemos un plan para que vuelva Soundcheck.

¿En qué consiste?

Vamos a demostrarles a los cuatro miembros de Soundcheck

que sí tienen cosas en común. Puede que salga bien.

¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Sí, tú.

¿Qué gafas me sientan mejor?

¿Estas... o estas?

Las segundas. Las segundas.

¡Ni siquiera uso gafas! ¿Qué?

¡Bu! (TODOS ABUCHEAN)

Era una pregunta trampa. Tranquilos...

Un poco de calma, por favor. ¿Pero a qué ha venido...?

Gracias por venir.

Seguro que tenéis muchas más cosas en común de las que creéis.

(RESOPLAN)

(A LA VEZ) Anda ya...

Después de leerme todo sobre Soundcheck...

he hecho una lista de cosas que os gustan.

Bailar, música y chaquetas vaqueras.

(A LA VEZ) Nos encanta bailar, música y chaquetas vaqueras.

-Ven acá, colegui. -Cómo te echaba de menos.

(RÍEN)

Juguemos al squash para celebrarlo.

-¿Squash?

Dame deportes al aire libre. -¿Qué? A mí me van los de interior.

(LOS CUATRO) Oh, no...

-¡Haz lo que quieras! ¡Oh!

¡Bah! Pero...

Comprendimos que volver a unir a Soundcheck

iba a ser muy complicado.

Y tramamos un plan para frenar a las Villain People.

"Orla se hizo pasar por la nueva jefa del local de ensayo

de las Villain People para pararlas".

(RÍE) -Cómo estaba.

Bienvenidas. Soy la nueva jefa.

Mi nombre es... Um... Ah... Eh...

¿Te llamas Um Ah Eh?

Suena muy punk. -Muy punk rock.

-Me caes bien, Um Ah Eh. Y por eso te dejo usar esto.

-Es para que tu cerebro no se convierta

en un instrumento maligno

que usaremos para conquistar el mundo.

(RÍEN)

Esperad...

¿Por qué no vais a por un poco de agua?

-Oh, sí... Para refrescar el gaznate. -Buena idea. Vamos.

-Venga, vamos. -A veces me das miedo.

Ahora destruiré sus herramientas musicales.

Convertigominator.

Mira qué botella. -¿Y nuestros instrumentos?

¿Sabes qué ha sido de ellos? No...

¿Qué vamos a hacer?

Sin instrumentos no podemos hacer sonido.

-Y sin sonido no hay espectáculo.

-Y sin espectáculo no podemos convertir los cerebros

en instrumentos malignos para conquistar el mundo.

-Nos arreglaremos de todas formas. El sonido es muy fácil de hacer.

¿Eh?

Esta simple gomita puede hacer de guitarra.

-¡Vaya! ¡Estás haciendo virguerías con la goma!

-Se llama vibración.

-Bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Conquistar el mundo o empollar?

-Las dos cosas.

Porque las vibraciones viajan por el aire,

llegan a tu oído y crean un sonido.

-¡Entonces podemos hacer nuestro concierto con estas gomas!

-Haz la prueba, Uva. -Está bien. Allá vosotras.

(TARAREA)

Nunca en mi vida... me había emocionado tanto.

Tengo una idea.

¿Y si buscamos un deporte que sea de interior y exterior?

Entonces Danny T. y Tony D. se pondrían de acuerdo.

Ordenador, haz una lista de deportes.

Usaremos un diagrama de Venn para clasificarlos.

A ver si hay algún deporte de interior y exterior.

Exacto. Ponemos los deportes de interior en este círculo.

Y ponemos los deportes al aire libre en este otro.

Y en la intersección, donde se cortan los círculos,

los deportes de interior y exterior.

(TODOS) ¡Oh, muy bien!

(LOS DOS) Oh, adoro el baloncesto.

-¿Coleguis otra vez? -¡Claro que sí!

¡Venga!

"Con dos miembros de Soundcheck de nuevo en el candelero

ya solo les quedaba medio grupo por reunir.

Y la gente Orla tenía un nuevo plan para detener a las Villain People".

¿Queréis palomitas?

Oh, vale. -Buena idea.

-Se me hace la boca agua. -Me encantan. Vamos a por ellas.

Ahora que están entretenidas buscando un palomitón

llegó la hora de exterminar todas las gomitas.

¡Basurinator!

¿Qué me decías? Fíjate... ¡Oh, nuestras gomitas!

¡Han desaparecido! ¿Y cómo conquistaremos el mundo?

-Así.

-Sí, con basura. Me encanta. Es supermaligno.

-No, el sonido es vibración que viaja por el aire.

-Así es, Uva. El sonido no se hace solo con gomitas.

Fijaos en esto.

Si golpeo el cubo de basura se crea una vibración.

Mirad cómo saltan las palomitas.

Y como la vibración hace el sonido...

-Usaremos los cubos para tocar música.

-¿Qué? -¡Sí!

-Uva, tú tocas con esto.

Ava... -Me toca.

-Tú... vas a tocar la flauta dulce de toda la vida.

-Sí. Para muchos la flauta es basura. -Cinco, seis, siete, ocho.

(HACEN RUIDO)

Luego hablamos.

Orla no lo ha conseguido. Las Villain People van a cantar.

Pero no hemos hablado con Ringo ni Johnny J. Entonces...

"Las Villain People iban a crear su ejército maligno".

(Ovación)

-¿Cómo estás esta noche,

ciudad que ni sé ni me importa cómo se llama?

¡A rocanrolear!

(Ovación)

"Y nuestros agentes no podían hacer nada para remediarlo".

Continuará...

Seguimos con la historia.

"Había un nuevo grupo en la ciudad.

Las Villain People fueron todo un bombazo.

Nuestros agentes se preguntaban por qué las Villain People

tardaban tanto en provocar el caos insólito".

Si anoche hipnotizaron a todo su público,

¿a qué están esperando?

No nos pusimos de acuerdo en las órdenes que queríamos dar.

-Yo me estresé muchísimo.

-Muy bien, compinches, ¿listos para la primera orden maligna...?

Cada vez que oigáis la palabra "pepinillo"...

devolveréis los libros prestados tarde.

-¿Qué? No...

Mejor si coméis todos con la boca abierta a dos carrillos.

Así.

(Ovación)

-Chicas... Tiene que ser supermaligno.

Yo creo que todos deberían ir a un estreno de cine

y luego reventar el final a todo el mundo.

-Eso no es maligno.

-"Las Villain People discutieron durante tanto tiempo

que la hipnosis se pasó y el público se marchó a casa".

-No sabes lo que es maligno.

-Sí, hubo que repetir el concierto.

-Um Ah Eh..., te has cambiado el peinado.

Me encanta. Muy punk. -Muy punk rock.

-Muy guapa. -Está claro.

-Perdón, punk rock, no guapa. -¿Sigue libre este local?

Mañana repetimos. Y será muy hipnótico.

-Sí.

-Sí, porque ya hemos decidido la orden que vamos a dar al público.

(LAS CUATRO) -¡Conquistar el mundo!

¡Buah...!

-Tenemos que ensayar bien para que no haya errores.

Claro... Estáis en vuestra casa.

Oh, gracias. -Muchas gracias.

(HACE EJERCICIOS VOCALES) -Vale, abejorro.

-¿Alguien ha visto mis tapacubos?

-"Las señorita O explicó el nuevo plan de los agentes

mientras estaba en la pelu".

-Tenían que conseguir que Soundcheck actuara antes que las Villain People.

Pero había que localizar a los dos miembros que faltaban.

Las cejas también.

-"Ringo y Johnny J. habían retomado los oficios que ejercían

antes de llegar al estrellato,

de modo que los agentes los encontraron".

No sabía que Ringo gestionara un zoológico interactivo.

Es una forma de llevar la naturaleza a la ciudad.

¿Qué están haciendo aquí? Han venido porque son tus compañeros

y tus amigos. ¡De eso nada!

Ni siquiera coincidimos en gustos. ¿En serio?

¿No te gusta bailar, la música ni las chaquetas vaqueras?

Sí. Me encantan.

Sobre todo bailar con música y una chaqueta vaquera.

-Lo mismo digo. Por eso tienes que volver con el grupo, colegui.

-Te necesitamos, Ringo.

-¡Vale! (RÍEN)

Esto es genial. ¿A dónde queréis ir?

Al vehículo antes de que os pongáis a discutir.

¡No, vamos al zoo a ver a los elefantes!

Oh, no... (LOS DOS) ¿Elefantes?

-Me gustan los animales que nadan. -Y a mí los animales que vuelan.

-Y a mí me gustan los que caminan por tierra.

Me temo que habéis perdido el tiempo...

Así que, disculpadme, tengo que alimentar a la llama.

-Disculpa tú. -Sí. Discúlpanos.

Pero... ¡Venga, chicos! Oh...

Vale... Tranquilidad.

Solo tenemos que buscar un animal que vuele, nade

y camine por la tierra. ¡Es imposible!

Puede que no.

¿Podemos añadir círculos al diagrama de Venn?

Sí. ¿Por qué? Para solucionar este caso.

(Música)

¡Vaya! -¿Qué ven mis ojos?

-Se llama diagrama de Venn y es guay.

Los círculos representan el tipo de animal que os gusta.

Ponemos los animales que vuelan en este círculo.

Los animales que nadan en este otro.

Y los animales de tierra en este círculo.

Y buscamos un animal que encaje en el centro del diagrama.

En la intersección.

Porque eso quiere decir que el animal

nada, vuela y camina por tierra. Y ese animal es...

(A LA VEZ) ¿El pato? ¡Adoro los patos!

-No se hable más. ¡Vuelvo al grupo! (TODOS) ¡Sí!

-"Todos estaban emocionados con la vuelta de Ringo a Soundcheck.

Mientras tanto, Orla había encontrado un modo infalible

de arruinar el concierto de las Villain People".

Si el volumen de la música está muy bajito

no podrán hipnotizar a nadie. Embarranator.

¡Oh! ¿Pero qué les ha pasado a los altavoces

No lo sé... Hay que poner más vigilancia.

-Y una aspiradora. Esto está hecho un asco.

-¿A quién le importa eso?

No tenemos altavoces

y los necesitamos para que la música esté a todo volumen.

Si no, no tomaremos el control de los cerebros del público.

-Ya sé cómo arreglarlo. Usaremos... esto...

como instrumento para amplificar el sonido.

-Ampli... ¿qué? -Amplificar.

¿Recuerdas cuando dije que el sonido

eran vibraciones que viajan por el aire?

-Am... No. -No te hacemos mucho caso.

-Bueno, si atrapas las vibraciones y las sueltas por este megáfono,

se amplía el sonido y se oye más alto.

(RÍE) -Eso quiero verlo yo.

-¡Maligno!

-"Mientras tanto,

el equipo localizaba a Johnny J. en su nuevo trabajo".

-Me temo que tiene fascitis plantar, señor Cooper...

Pero la buena noticia es que hay ejercicios

para aliviar este problema.

-¡Coleguis! ¿Pero qué pasa?

Oh, escuchad, no podéis entrar aquí. Estoy con un paciente.

Tenemos que hablar contigo, Johnny J.

Doctor Johnny J.

Y, si quieres hablar conmigo,

pedidle cita a la chica de la recepción.

-No queremos que nos mires los pies.

Queremos que tus pies vuelvan a Soundcheck.

-Oh... Yo ya no puedo volver.

Soy el mejor podólogo del mundo.

Además, ya no tengo nada en común con vosotros.

Te equivocas. Os gusta la música, bailar y las chaquetas vaqueras.

Es cierto.

¡Ya puedo volver con el grupo! (RÍEN)

Escuchad, ¿por qué no salimos a comer algo especial para celebrarlo?

¡Unos panecillos! (LOS TRES) Oh, no...

-¿Panecillos? Yo no quiero panecillos.

Yo quiero comer algo que tenga salsa. -Yo algo que tenga carne.

-Yo solo como cosas con queso. -Yo quiero algo de pan.

Oh... Creo que acertamos cuando nos separamos.

No estamos de acuerdo ni en la comida.

(LOS TRES) Ag... ¡Alto!

¡De aquí no nos vamos hasta que arreglemos esto!

Las Villain People van a hipnotizar a su ejército maligno

para conquistar el mundo a no ser que os pongáis de acuerdo.

Vamos a hacer otro círculo en el diagrama de Venn.

(TODOS) ¡Guau!

Johnny J. quiere pan, así que pondremos pan en este círculo.

Ringo quiere algo que tenga salsa,

así que ponemos comida con salsa en este círculo.

Y Tony D. quiere queso,

así que la comida con queso a este círculo.

Y Danny T. quiere carne,

así que pondremos comida con carne en este círculo.

Donde se cortan dos círculos

hay comidas que tienen dos ingredientes.

Como el sándwich en la sección donde se juntan los círculos

del pan y del queso. (LOS DOS) Rico.

Las albóndigas en la sección donde se juntan el círculo

de la carne y la salsa. Uh...

Y en la sección del centro, donde se juntan los cuatro círculos,

hay comida al gusto de todos. Eso espero...

¡Pizza de embutido! ¡Adoro la pizza de embutido!

(LOS TRES) ¡La pizza de embutido es mi favorita!

(LOS CUATRO) ¡No! ¡La pizza de embutido es nuestra favorita!

-¿Cómo os lo podemos agradecer, chicos?

Oh, no lo sé...

¿Qué os parece un concierto para que nadie vaya a ver

a las Villain People y no puedan hipnotizar a nadie?

Oh, eso está hecho. Tenemos que sacar la bandera blanca.

Las Villain People están subiendo al escenario ahora mismo.

Hemos fracasado...

Soundcheck no conoce la palabra "fracaso".

-Sí, siempre llevamos un diccionario con nosotros,

pero no sabemos cómo usarlo.

-¡Esperad!

Daremos un concierto antes que las Villain People.

¿Cómo? No llegamos al escenario a tiempo.

¡El mundo es nuestro escenario!

¡Tocaremos en la terraza del tejado! (TODOS) -¡Bien!

Pero ni siquiera tenéis instrumentos. Ni altavoces.

Creo que en eso os puedo echar una mano.

(Música)

(CANTAN EN INGLÉS)

"La música de Soundcheck fue tan potente y pegadiza

que atrajo a toda la ciudad.

Una vez más, las Villain People

no tuvieron público al que hipnotizar".

-No vino ni un alma a vernos.

Qué duro es el negocio de la música.

-Sí. Más duro de lo esperado.

-Por eso hemos renunciado al sueño de sembrar el caos insólito

y buscar un trabajo.

¿Dónde le duele el pie, señor Conrad?

"Soundcheck habían vuelto.

Las Villain People se convirtieron en podólogas de cierto éxito

y los agentes de la Unidad Móvil salvaron la cara.

Solo quedaba una incógnita.

¿Quién es la persona detrás de esa voz,

la que se oye ahora mismo?

La respuesta es..."