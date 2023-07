"Mi nombre es agente Opal,

estos son mis compañeros, Omar, Orla y Oswald.

Esta es mi frente.

Viajamos por todo el mundo investigando lo extraño,

lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas."

(Música)

(GRITAN)

(TODOS) ¡Escudos arriba!

"¿Para quién trabajamos?

Trabajamos para la División Odd."

"Muestreo en Nueva York".

Agentes, ha pasado algo muy insólito en Nueva York.

La representante local os contará más.

Vamos para allá, señorita Odd.

Creía que en el distrito de Nueva York habría más actividad.

Bienvenidos a Nueva Nork, Osmo,

soy la señorita Odd de Nueva York. (TODOS) Hola.

¿Qué ha sido de tus agentes? Lo mismo que de mis científicos...

y de mis médicos.

Cual sea el peligro que les amenaza, los rescataremos.

No están en peligro, se han ido porque no les gusta

la comida que les pongo. No me parece motivo suficiente.

Ya lo sé, ¿a quién no le gusta el cocido hervido?

Qué asco... Pon la tapa, pon la tapa...

Qué horror...

No me digas que nos has llamado para hacer la comida.

Solo así volverá mi equipo y, además,

hay muchos casos insólitos que resolver.

Opal y yo cocinamos. ¿Cómo? ¿Qué?

Me parece estupendo. A mí también,

nos vamos de aventura.

Ya me darás las gracias.

Antes de cocinar preguntaremos a los agentes

qué comidas les gustan. Muy bien, hasta la semana que viene.

Espera, ¿una semana? En Nueva York hay 500 agentes,

tardaréis una semana en preguntarles a todos.

¿Y si hacemos un muestreo? ¿Qué es eso?

En vez de preguntarles a todos los que trabajan aquí,

hablaremos con un pequeño grupo, eso es un muestreo.

Estudiaremos los datos o las respuestas

de un pequeño grupo para decidir sobre un grupo más grande.

Muestro... oh, siempre se aprende algo nuevo.

Esta mañana he aprendido a hacer este ruido...

(GRITA)

Hoy he aprendido dos cosas. Voy a hacer el muestreo...

Bien, y nosotros nos desharemos del cocido.

Por el desagüe no, ya lo he intentado...

Ya son tres cosas.

Mira, hay un edificio insólito.

Creo que así es como quieren que sea.

¡Pero eso no!

Vamos allá... Espera, espera, espera...

Orla, ¿y si cogemos un taxi? Pero si esa cosa insólita

está ahí mismo, no hace falta una carroza motorizada.

Ya, es que la última vez que estuve aquí

me dejé un montón de cosas sin hacer, como ir en taxi,

comer un perrito... tengo la lista.

¿Quieres proteger la ciudad y hacer todo esto al mismo tiempo?

Desafío aceptado. ¡Bien!

Taxi, ¡alto!

Vale, ya tengo el resultado del muestreo en este gráfico.

A este lado está el número de agentes,

en la línea vertical,

y el tipo de comida está aquí abajo,

en la línea horizontal. ¿Por qué solo hay una barra?

Porque a todos les gustó la misma comida.

¿A que es una suerte? La barra llega a 50.

¿Han sido 50 agentes? Sí.

¿Has hablado con 50 de mis 500 agentes?

Eso es uno de cada diez, un buen muestreo.

Si fuera un grupo mayor el resultado sería igual.

¡A cocinar! O podemos utilizar este aparato.

Mirad.

No me quito la redecilla...

Gracias por venir, División Odd,

quería disfrutar de las increíbles vistas

pero cada vez que me acerco a esta cosa...

Mejor os lo enseño.

Ah, ah... No deja de moverse, no puedo ver ni torta.

Ah... un claro caso de ejes torcidos.

Inténtelo ahora.

Eh, funciona. Gracias, agentes. Es increíble.

¿Sabías que el colegio de arquitectos

ha declarado Rockefeller Center como el segundo edificio

más importante del país? ¡Y yo lo voy a poner todo perdido

de lunares!

¡Porque yo soy Polkadot Pete!

¿Podrías poner perdido otro sitio? ¿Qué?

¿He oído bien? No somos de aquí

y mi compañero quiere ver todos los monumentos de Nueva York

que pueda. Si haces el Rockefeller Center

no tiene gracia porque ya lo hemos visto.

Bueno, en ese caso haré la Estatua de la libertad.

Bien, lo tengo en la lista. Gracias.

No, gracias a ti por animarme a conocer mi bonita ciudad.

¿Puedo?

Highline, Cloisters, ¿el putende Brooklyn?

Seguidme, voy a enseñaros un montón de cosas.

¡Polkadot Pete en marcha!

¡Yuhu!

¡Yuhu!

¡Yuhu!

(TODOS) ¡Seguiremos en huelga hasta que sepa bien la acelga!

Seguire... -¡Atención!

Me complace informaros de que ya podéis volver al trabajo.

La unidad móvil de la División Odd

ha preparado un plato riquísimo, y ese plato es...

(LOS DOS) ¡Puré de guisantes!

(Abucheos)

Me gustan los guisantes, pero si son crujientes.

(TODOS) ¡Eso, eso!

¡Seguiremos en huelga...!

No lo entiendo... ¿Qué ha fallado en el muestreo?

Ni idea, a esos agentes que están ahí

les ha encantado el puré. ¿Cómo?

¿Has preguntado a los bebés?

Sí, porque no se mueven y son tan adorables...

Chiquitines, chiquitines...

Por eso no ha funcionado el muestreo.

Verás, para que un muestreo salga bien hay que consultar

a todo tipo de personas, no solo a los bebés.

Repetiremos el muestreo. O les damos cocido para llevar.

Olvidadlo, he atravesado el fondo...

y el suelo...

(RÍE)

¡Te voy a pintar de lunares, dama de la libertad!

¡"Despintalunareitor"!

Bah... ahora no se aprecian los lunares... Tú ganas, Orla.

Oh, y bien, Omar, ¿qué te parece? Impresionante.

¿Sabíais que la Estatua de la libertad

fue un regalo de Francia a los Estados Unidos?

Es como si descubrieras mi ciudad por primera vez.

Voy a dejar de hacer cosas insólitas

para compartir esta maravillosa ciudad

con Sheryl.

Sheryl es mi hermana, no nos vemos mucho...

No sé si me estoy yendo de la lengua.

(LOS DOS) Sí. -Vale.

¡Polkadot Pete se va!

Bueno, ¿qué es lo siguiente?

¿Vamos a un teatro de Broadway? No sé si es muy oportuno

ir a un teatro, puede pasar algo insólito

en cualquier momento. Oh, vamos, Orla, no te preocupes.

Ánimo.

(Música)

¡Guau! Ha sido una pasada. Lo he disfrutado,

pero te aseguro que el verdadero George Washington

no rapeaba tan bien como este actor.

Retiro lo dicho antes, ya es hora de preocuparse.

Hemos hablado con otros 50 agentes. Sí, y era de todas las edades.

Había chicos y chicas. Y muchas profesiones.

¡Bum! El muestreo perfecto.

¿De modo que con esta comida todos mis agentes estarán contentos?

Exacto, además, tenemos todo el tiempo del mundo.

Opal al habla. ¡Hay mamuts por toda la ciudad!

¿Qué? El "congelaneitor"

no tiene suficiente potencia.

¡Ah! Pero hemos visto un musical

de Broadway increíble. Hasta me ha conmovido.

¿Qué? Manda refuerzos, por favor.

¡Por favor! ¡Ah!

Tendremos que hacer la comida sobre la marcha.

No he oído la llamada, así que no sé de qué hablas.

Entonces te explicaré de qué ha ido la conversación

sobre la marcha.

(TODOS) ¡Seguiremos en huelga hasta que sepa bien la acelga!

-¡Atención!

Os informo de que a mi hermano le ha salido su primer diente

y que la unidad móvil ha preparado un nuevo almuerzo.

Gracias. No hemos podido hablar con todos los agentes,

pero sí con 50 de vosotros.

Los objetos de la línea horizontal son comidas

y la línea vertical muestra el número de agentes.

A diez les gustaba la pizza,

a diez les gustaba la ensalada

y a 30 les gustaban los mixtos de queso.

Por eso hemos hecho pizza, ensalada

y un montón de mixtos de queso...

Por favor, decid que sí. (CELEBRAN)

¡Bien! Alto, antes de almorzar

podríais ayudar a nuestros amigos?

(CELEBRAN)

¡Bien, lo conseguimos! ¡Sí!

Oh, pobrecitos mamuts.

Tranquilos, mis agentes viajarán hasta el pleistoceno

y los descongelarán allí. Suena complicado,

pero os aseguro que es muy sencillo.

Habéis conseguido que mis agentes vuelvan al trabajo

y en agradecimiento quiero daros esto.

¡Oh! Es cocido, ¿verdad? Desde luego.

Bien. Hemos cumplido, vámonos de aquí.

Eh, eh, eh...

Me queda una cosa por hacer...

De esto ya me encargo yo.

Un perrito neoyorquino con pan salado

envuelto en pizza neoyorquina. (TODOS) ¡Buenísimo!

(RÍE)

(SABOREAN) Qué rico.

"Tranquilo, pero menos".

Y esta es la cabina de mando,

desde donde se controla el vehículo.

Qué guay.

Y esta es la sala principal,

donde surge toda la magia.

La mesa, el suelo... ¿Quién es esta aprendiz de agente?

Orpita, va a escribir un artículo

sobre un agente que le parezca guay.

No es por fardar, pero conozco el vehículo tan bien

que podría escribir un libro. Oswald quiere ser el elegido.

Y aquí tenemos a dos impresionantes agentes,

Opal y Orla. Hola.

Saludos. Y luego está nada menos que...

Omar.

Omar...

¡Omar!

Hola, chicos. ¿No tenías que vigilar

a la mascota? Sí.

Todo está bajo control.

¡Guay!

Tenemos que llevar a ese animalito de vuelta a su hábitat.

Yo le doy de comer- Suena muy relajante.

Súper relajante. "Agentes, tenéis una llamada

de la señorita Odd."

Os estaba buscando.

Quiero decir... excepto a ti.

Hola, Orpita, ¿cómo va el cursillo? -Va todo muy tranquilo.

Señorita Odd, está sentada en el despacho

de mi antiguo museo. Sí, Orto se ha vuelto

a quedar de piedra y estamos faltos de personal.

Vamos al grano, ha pasado algo insólito.

Un malhechor ha soltado un robot gigante

que está aterrorizando los campos de Holanda.

Mirad.

(TODOS) ¡Oh! -Tenéis que detenerlo.

Sí, señorita Odd. Bien, ¿a qué estáis esperando?

¡Vamos!

Buscando coordenadas de Holanda. Esto te viene que ni pintado,

Orpita, vas a verme en acción luchando contra un robot gigante.

Yo quiero hacer un artículo sobre Omar,

es muy simpático y tranquilo. En eso tienes razón.

Vamos, por aquí, Orpita, te enseñaré mi puesto.

Omar, sé que quieres disfrutar,

pero hay un tiempo para disfrutar y uno para ser responsable,

y tu deber es... alimentar a la mascota.

Claro, y por eso tengo toda la comida de la mascota

aquí mismo.

¿Por qué hay una línea entre los números?

En estos botes tenemos fracciones de una galleta, mira.

Esta es una galleta entera.

Dos medias galletas hacen una entera.

Ah... Y cuatro cuartos de galleta

hacen otra entera, así.

¿Lo ves? ¿Y le das toda esa comida

de una sola vez? No, media galleta

cuando suena el temporizador. Vámonos ya, Oswald.

Hay un robot maligno que derrotar.

(LAS DOS) Adoro los martes.

Atiéndeme, Orpita,

voy a mostrarte algo muy importante

que no te van a enseñar en la academia...

Como preparar... ¡los mejores nachos del mundo!

(RÍE) No sabía que la División Odd fuera tan tranquila.

Bueno, con don Tranquilo las cosas son diferentes.

(Alarma)

Bien, voy a darle de comer. Ya lo hago yo,

así puedes quedarte a preparar los nachos.

No lo sé, darle de comer es mi responsabilidad

y hay que darle la cantidad exacta, si no...

¿Qué escribes? Que eres más mandón

de lo que pensaba. ¿Qué?

No, yo no soy ningún mandón, yo soy don Tranquilo.

Puedes darle de comer a la mascota,

pero solo media galleta

y cuando vuelvas picotearemos unos nachos.

Gracias, Omar. "Don Tranquilo"...

Perfecto para una camiseta.

No sé por qué Orpita no me ha elegido,

yo soy muy tranquilo, ¿no me veis tranquilo?

Oswald, siento interrumpir,

pero hay un robot gigante con cara de malas pulgas.

(GRITAN)

Tiene que ser obra de don Relámpago.

(GRITAN)

Y de don Pleno, porque ha aplastado el heno.

(Disparos de panes)

¡Y de Lady Bread!

Blog del capitán, campo de Holanda.

Un grupo de malhechores se han organizado entre sí,

seguro que detrás de esto hay un cerebro maligno.

No creo que me caiga bien. Opal, ¡déjate de blogs!

El capitán tiene un blog, se llama específicamente así

porque... ¡Ah!

Tenemos que encontrar su punto débil... ¡Oh!

Lo haremos mientras salimos corriendo.

Bien mirado, la División Odd se parece a un nacho.

¿Porque es una pasada? Exactamente.

(Estruendo)

Eso ha venido de la sala de mascotas.

Oh, no... la mascota se ha escapado.

¿Le has dado media galleta? Tenía cara de estar hambriento

y le he dado un cuarto de galleta. Oh, no... se ha quedado con hambre.

Yo creo que no.

Mira, el número cuatro es más alto que el dos,

así que un cuarto es más que un medio.

No en el caso de fracciones, mira:

Media galleta...

es más grande

que el cuarto de galleta,

por eso lo has alimentado por debajo de sus necesidades.

Ha reaccionado porque tiene hambre. Vaya, dirías que estás

muy agobiado. (RÍE) No estoy agobiado,

soy don Tranquilo.

(Golpes)

Solo tengo que darle más comida a la mascota

antes de que destroce el vehículo

y lo voy a hacer con toda tranquilidad.

¡Ahora vuelvo!

Casa... de la amistad... "de Omar."

Omar, ¿va todo bien?

¿Necesitas el manual de las mascotas?

No... aquí todo está súper tranquilo.

Puedes decirle a Orpita

que aún puede escribir su artículo sobre mí,

porque lo del robot está yendo de cine...

(GRITAN) "¡Nos está yendo de cine!"

Hemos detectado un punto débil

debajo de la extraña insignia del robot.

Necesitamos que traigas las mochilas propulsoras.

Ningún problema, hasta ahora.

(RUGE) ¡Ah!

Orpita, tengo que ayudar a mis compañeros.

Cuando suene el temporizador

dale media galleta a la mascota.

Solo media, ¿entendido? Media galleta... de este bote.

Ya lo he entendido, no te agobies. ¿Quién está agobiado?

Yo no, estoy más tranquilo que un corcho en el agua.

(Música)

(GRITAN)

Los panes cada vez están más duros. Hola, chicos,

os traigo las mochilas. Gracias, compañero.

Ahora podemos alcanzar el botón bajo la insignia del robot

para desactivarlo.

¡Mochila activada!

¡Vamos a por ti, robot maligno! (ROBOT) Oh, no...

¡Ánimo, Opal! ¡Ah!

Desconectando... Sí, ¡lo has conseguido!

Creo que esto ya está bajo control, voy a volver con Orpita.

Tú estás agobiado. ¿Yo? ¿Agobiado? No...

Lo estamos pasando fenomenal.

Corre que se las pela.

(Música)

Ordenador, apaga la música.

Eh, ¿por qué quitas la música? -"Omar me ha obligado."

Es porque tengo que oír la señal del temporizador.

Tranquilo, le he dado de comer. Uf...

Sabía que le ibas a dar media galleta.

Eh... no he hecho eso, no sabía dónde estaba el bote.

Está aquí mismo.

Tranquilo, ya he aprendido que un cuarto es más pequeño

que un medio y le he dado dos cuartos de galleta

a la mascota. Vale, estupendo.

Y no quería dejarlo con hambre otra vez,

así que le he dado un cuarto de galleta más.

¿Le has dado tres cuartos de galleta?

Eso es más que un medio, mira.

Esto es media galleta.

Estos son dos cuartos de galleta.

Dos cuartos son media galleta

y si añades otro cuarto más...

estás sobrealimentando a la mascota.

Ah... por eso se ha hecho tan grandota.

¿Qué?

(RUGE)

Tenemos una emergencia de mascotas.

Necesito el manual de mascotas.

Orpita, no le quites el ojo de encima

y avísame si pasa algo.

Me llevo esto por si acaso.

Eh, Omar, ¿adónde vas?

¿Y por qué llevas los botes de comida de la mascota?

¿Y dónde está Orpita? Eh...

Oh, oh...

Quería estar tranquilo cuando debía ser responsable.

Hemos fracasado en nuestra misión por mi culpa.

Puede que no.

En el manual de emergencia de mascotas dice:

"Para que la mascota vuelva a ser de tamaño normal

hay que darle dos galletas enteras".

Pero solo nos queda una. Yo os ayudo.

(TODOS) No fastidies...

Omar ha dicho que las fracciones son parte de un todo,

así que podemos hacer otra galleta entera

juntando los trozos más pequeños, mirad.

Esta media galleta es la mitad de una entera

y tú me enseñaste que dos piezas de un cuarto

son igual a una mitad.

Entonces, media galleta más dos cuartos de galleta

hacen una galleta entera. ¡Muy bueno!

Genial, ¿pero cómo le damos de comer las galletas?

(LAS DOS) Eso está hecho.

Quiero hacer mi artículo sobre ellas.