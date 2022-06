División O - Los juegos de O 1ª Parte

(OFF) "Soy la Agente Olivia".

(Sintonía "División ODD")

"LOS JUEGOS DE O. PRIMERA PARTE"

Y aquí concluye "La seguridad de los tubos y tú".

O sea que básicamente hay que hacer esto

al estar en los tubos.

Sí, básicamente es eso.

O'Leary, ¿por qué has tardado tres horas?

Es que a veces me siento solo.

¡Código púrpura!

Pero eso significa que... (AMBOS) ¡Ya son los Juegos O!

¿Qué son los Juegos O?

¡Bienvenidos seáis todos a los Juegos de O!

Oscar, comienza con el tocado de campanas.

¿Qué son los Juegos O?

Es una competición de un día, en la que los agentes

participan en unos cuantos juegos insólitos,

como el Lanzamiento de natillas de 500 metros

o el Juego de la cuerda invisible,

o el curling.

Lo mejor es

que quien gane, es la Señorita O durante un día.

Eso me mola.

Para escoger a los cinco concursantes,

la ganadora del año pasado:

¡la Agente Olivia!

¿Fuiste Señorita O durante un día? Sí.

Fue increíble.

Me encantan los deportes.

¡Olivia, deja de soñar

con el mejor día de tu vida y sube aquí!

Lo siento, Señorita O.

Ahora Olivia comenzará la extracción de los cinco nombres, del chisme.

Vale.

El primer concursante es:

¡El Agente 52!

El agente Oren.

¡Número 60! La Doctora O.

¡71! La Agente Octavia.

¡Número 70!

¡Ay, por poco!

Otto...

¡Soy el número 70!

¡Hola, agentes!

Y el último concursante de este año, de los Juegos de O es:

¡El agente...! 43.

Pero es Todd.

Ahora me llamo ObsoleTodd.

Hola a todos.

Hola, compañera.

Ya no soy tu compañera.

Habla, chucho, que no te ducho.

No puedes participar en los juegos, ya no trabajas aquí.

Ah, ¿en serio?

¡Consultad la Tablilla de Piedra!

Oye, aquí.

Oh, qué fallo. Sí, claro.

La voy a poner aquí. Si quiere moverse.

Bueno, mejor la leo aquí.

Tiene razón, aquí dice que todo agente pasado o presente

puede participar en los Juegos de O.

Pues participaré... Y ganaré.

Y cuando sea la Señorita O por un día,

¡cerraré la División ODD para siempre!

¡No puede hacer eso!

¡Señorita O, no puede permitírselo a ObsoleTodd!

No puedo ayudar, tengo las manos atadas.

Con regaliz.

Una tradición rara de los Juegos O.

Las reglas...

son las reglas.

Pero no podemos vencerle,

¡es un genio malvado! ¡Otto!

Tú puedes.

Tómate tu tiempo

y piensa bien las cosas.

Presta mucha atención a todas las direcciones,

y no podrás perder.

¿Podéis dejar de hablar e ir al grano,

para que pueda cerrar la División ODD para siempre?

Por favor.

Señorita O, ¿dónde se celebran los Juegos O?

¡Aquí mismo!

¡Hala! ¿Cómo hemos llegado aquí?

Este campeón sabe hacer de todo, excepto zumo.

Los Juegos de O consisten en cuatro retos,

el último en completar cada reto será eliminado.

Hasta que solo quede uno.

En otras palabras, yo.

Oscar, diles en qué competirán primero.

Gracias, Señorita O.

"El favorito de todos, ¡el Lanza la masa!"

¡Lanza la masa! ¡Me encanta! Sí.

Sí, da mucho asco.

Oh, limoncito.

Tenéis que conseguir diez puntos.

Como podéis ver,

"hay muchas formas de sumar el número diez,

podéis lanzar una masa al círculo diez, obviamente".

"O podéis apuntar al círculo cinco, que está algo más cerca".

"Pero tendréis que darle con dos masas".

"Porque cinco más cinco es igual a diez".

"O podéis apuntar al círculo más cercano,

que vale dos puntos, o sea dos, cuatro, seis, ocho, diez".

"Tendréis que lanzar cinco masas al círculo dos

para conseguir un diez".

Una pregunta.

¡Yo, yo, una pregunta! Sí, dime, ObsoleTodd.

Sí, ese soy yo... A ver,

¿puedes puntuar por los demás?

La tablilla no dice nada al respecto.

Bien...

¡Diez puntos para mí!

"¡Diez puntos para Oren!"

"¡Diez puntos para la Doctora O!"

"¡Y diez puntos para Otto!"

(RÍE)

Oye, ¿por qué me has descartado? -No es nada personal, Octavia,

pero alguien tenía que irse para que ObsoleTodd

pueda ser la Señorita O.

¿Qué? ¿Puede hacer eso?

(ABUCHEA)

(ABUCHEA) ¡ObsoleTodd!

Octavia está eliminada.

Ay...

Nunca me pasan cosas buenas.

Tranquila, Octavia, todo saldrá bien.

¡Concursantes, pasamos al segundo reto de los Juegos O!

¡Los 25 céntigurps!

Deberéis usar aquellas cajas de ahí

para atrapar a 25 céntigurps.

Ah, y he actualizado la tablilla

para que no puedas puntuar por los demás.

(ABUCHEA)

(TODOS) ¡Bien!

Una pregunta, si nosotros estamos aquí

¿qué hacen las cajas de los céntigurps allí?

Porque estos pequeñines son muy rápidos.

¡Que los juegos empiecen... ahora!

(OBSOLETODD) (SILBA)

¡Venga, Otto, que tú puedes!

¡Ya los he atrapado antes, coge la caja!

Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco huecos en cada una,

o sea que llenando la caja se sabe que hay cinco en cada una.

¡Contaremos por grupos de cinco!

Así es más fácil llevar la cuenta.

"¡Y menudo comienzo!"

"La Doctora O, Otto y Oren corren para atrapar 25 céntigurps

y pasar a la siguiente ronda".

"Mientras que ObsoleTodd... ¿se relaja?"

¿Por qué todo el mundo parece estar tan lejos?

Intente darle la vuelta.

¡Ah!

¿Qué estás haciendo, Todd?

Primero, ahora me llamo ObsoleTodd,

segundo, estoy ganando,

y quinto, pienso eliminarte el próximo, Oren. (RÍE)

¿Pero cómo?

"¡Increíble! Menuda merendola, amigos".

"Los concursantes siguen capturando céntigurps y metiéndolos en cajas".

"La Doctora O va en cabeza con 4 cajas,

que son 5, 10, 15, 20 céntigurps en total".

¡Aúpa, Otto!

"Los Agentes Oren y Otto le pisan los talones,

con 3 cajas cada uno,

que son 5, 10 y 15 céntigurps".

"Y ObsoleTodd sigue parado en los 0 puntos".

"Y de hecho está, literalmente, parado".

Oh, hola, Oren, tienes los cordones desatados.

¡No, qué va!

Me refería a los de aquí. -¿Qué?

¡Vamos, vamos, agentes!

¡1, 2, 3, 4, 5!

Tengo 5 cajas.

5, 10, 15, 20, 25. ¡Ya está!

"¡La Doctora O pasa a la siguiente ronda!"

¡Sí! ¡Bien!

¡Sí, que tomen jarabe de palo!

¡En las cajas, más rápido!

Uno, dos, tres, cuatro, cinco.

¡Yo también tengo cinco cajas!

(TODOS) ¡Bien! "¡Otto pasa a la siguiente ronda!"

Muy bien, compañero.

Oye, Oren,

por un momento he creído que ibas a ganarme.

¡Y te ganaré, tú no estás haciendo nada!

¿Que no hago nada? ¡Ja!

¡Acabo de aprender a hablar centigurpés!

(HABLA CENTIGURPÉS)

¿Qué?

(RÍE)

Eh, 5 en este brazo, 5 en este brazo,

5 en cada pierna

y 5 en la cabeza.

"5 céntigurps en 5 sitios,

eso son 5, 10, 15, 20, 25".

¡No!

¡Eso es trampa! ¡Venga ya!

ObsoleTodd pasa a la siguiente ronda.

Oren está eliminado.

¡No, no, no!

¡Bien!

¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya!

¿Quién es el mejor? ¡ObsoleTodd!

Dos menos.

Solo faltan dos.

Oh, no.

Continuará.

"LOS JUEGOS DE O. SEGUNDA PARTE"

¡Bienvenidos a los Juegos O!

Donde el ganador será la Señorita O todo el día.

Todos suyos, Señorita O.

Estamos en la mitad de la competición,

la Agente Octavia y el Agente Oren están eliminados.

Y solo quedan Otto, la Doctora O

y ObsoleTodd,

que es el que quiere cerrar la División ODD para siempre.

Sin presión.

A que es emocionante.

En el siguiente reto tendréis diez aros cada uno.

Las reglas dicen que no podéis soltarlos,

si lo hacéis, los demás pueden cogerlos.

Oh.

Cada aro os dará 10 puntos,

y tenéis que usarlos todos para llegar a 100.

Parece bastante fácil.

¿Y cómo llegamos a 100?

Lanzando los aros a las Roboprincesas.

¡Liberando a las Roboprincesas!

(TODOS) ¡Hala!

¡Qué pasada!

(RÍE)

"El reto de las Roboprincesas

es el reto más difícil de los Juegos O".

Estoy de acuerdo contigo, Oscar.

"10 aros, disparos láser,

Roboprincesas, ruinas..."

¡Menos hablar y más mirar!

"A ver cómo lo hacen los agentes".

¡Venga, agentes, que vosotros podéis!

¡Venga! ¡Vamos! ¡Bien!

¡Vamos, chicos! ¡Bien, vamos, vamos!

"No os vayáis, quiero haceros trencitas".

¡Escondeos detrás de la roca!

¡Vamos! ¡Cuidado!

"¿Os gusta mi vestido?"

"Tomemos un té".

Vamos, Otto, nosotros podemos con esto.

¿De verdad lo cree? Para nada.

Pero he creído que debía decirlo.

Oh, no, parece que Otto y la Doctora les tienen miedo a las princesas.

"ObsoleTodd va en cabeza con diez puntos"

Esto no me gusta ni un pelo. ¿En serio?

Creía que me habían quedado decentes estos cascos de piedra.

En fin, supongo que podría... ¡Los cascos no!

¡Eso!

Ah, bien. ¡Hemos vuelto!

¡Venga, chicos, que vosotros podéis! ¡Venga!

¡Vamos!

Otto, no podemos ganar escondiéndonos detrás de una roca.

Tiene razón.

¿Y por qué no se mueve?

Pensaba que iría usted.

Vayamos juntos.

Trato hecho.

(AMBOS) ¡Escudos arriba!

Ay, qué escuditos más monos.

¡Lance un aro!

¡Le ha dado!

¿Sí? ¡Sí!

¡Sí, eso es!

"La Doctora O tiene un aro, lo que le da diez puntos".

¡ObsoleTodd lanza aros a troche y moche!

Por la espalda, sobre la cabeza, por detrás...

¡Yuju! ¡Yuju!

¡Yija!

¡Yija!

¡Guau, es un milagro!

"ObsoleTodd ha acertado con 5 aros".

"Lo que aumenta su puntuación de 10

a 20, 30, 40, 50, 60 puntos".

"Solo necesita atinar con 4 aros más, o 40 puntos,

para llegar a 100".

¡Hala, 2 aros, que son 20 puntos!

¡La Doctora O está en racha!

Y acierta con 5 aros más,

"subiendo su puntuación de 20 a 30, 40,

50, 60 puntos".

"Está empatada con ObsoleTodd".

"Y Otto sigue con 0 puntos".

Seguramente porque está escondido detrás de una roca grande.

¡Otto, no ganará si no lanza los aros!

Ah, no puedo acertar con esto en eso,

doy pena en los deportes.

Otto, si hubiese dejado de hacer cosas en las que doy pena,

no sería médica. Casi mejor que eso no lo cuente.

¡Ahí viene una Roboprincesa! ¡Lance!

"¿Te gusta mi vestido?"

¡No sé lo que hago!

Oh, no.

Oh, no.

¡Hala, le he dado con un puñado! "¡Hala!"

"¡Otto hace un lanzamiento milagroso!"

"Subiendo su puntuación a 10, 20,

30, 40, 50, 60,

70, 80, 90, 100 puntos".

¡Vamos, sí!

¡Sí! ¡Aúpa, Otto!

¡Bien! ¡Tengo 100!

¡Sabía que podías!

"Otto pasa a la última ronda".

"¿Contra quién competirá?"

"ObsoleTood y la Doctora O siguen con 60 puntos".

¡Debería actualizar su tabla, Oscar!

¡Sí!

¡Increíble!

"La Doctora O le da a 3 Roboprincesas más".

"Subiendo su puntuación de 60

a 70, 80, 90 puntos".

¡Oh, no, no!

(TODOS) ¡Sí, sí!

Está la cosa muy reñida.

"ObsoleTodd ha acertado 3 veces más".

"Pasando de 60 a 70, 80, 90 puntos".

"La Doctora O y él vuelven a estar empatados".

"Les queda solo un aro".

"¿Quién será el primero en acertar y pasar a la siguiente ronda?"

¡Yo!

Oh, vaya, parece que ObsoleTodd está sin aros.

No sé cómo va a llegar a los 100 ahora.

Parece que se acabaron los Juegos O para él.

(TODOS) ¡Bien!

¡Ay, mi rodilla!

Oh, no, parece que está lesionado.

¡Espere, le ayudaré!

¡Es una trampa! ¡No lo hagas!

¡No pique, no!

¡No acuda, es una trampa!

Quizá, pero soy médica, no telépata.

¿Puede mover los dedos de los pies? -No, me duele mucho.

Ya estoy curado. Gracias, doc.

"En un inesperado giro de los acontecimientos,

ObsoleTodd consigue 100 puntos y pasa a la última ronda".

¡Eso es trampa, es trampa!

No, es culpa mía,

la Señorita O ha dicho en las reglas

que no soltáramos los aros o nos los quitarían.

¡Pero la ha engañado, no vale!

Órdenes de la doctora.

La Doctora O está eliminada.

Bien hecho, doctora.

Como siempre le digo a mis pacientes,

"lo he intentado".

"Antes de pasar a la siguiente ronda,

debo decir que los invitados de los Juegos O

se han alojado en el Hotel Shmúmeros,

cerca del aeropuerto".

(HOMBRE) "Igual que la mayoría de capitanes y auxiliares de vuelo".

"Y, por qué no, tenemos una piscina de agua invisible",

"un bufé de huevo, con 98 huevos distintos".

"Las habitaciones tienen 2 camas

o 1 cama grande, si las juntan".

"Y todos nuestros huéspedes

disfrutan de un zumo de naranja de regalo".

"Exprimidores disponibles en recepción, por 29,99".

"Señorita O, todo suyo".

Ahora quedan ObsoleTodd

y el Agente Otto, pero solo uno será el ganador,

y hará de mí por un día.

¡Que comience la última ronda!

¡Bienvenidos al laberinto!

Tenéis que encontrar la llave oculta.

Y estas son las instrucciones para encontrarla.

¿Cómo es que esto no hace zumo?

Leed las instrucciones con mucha atención.

¡El juego comienza ahora!

"La llave al éxito puede parecer difícil de conseguir".

¿En serio?

Me lo estás poniendo chupado.

Eres igualito que tu compañera superlenta garabatos.

Mira y aprende.

Otto, tómate tu tiempo,

lee las instrucciones con atención y ganarás.

"La llave al éxito puede parecer difícil de conseguir".

"Recorre la entrada principal y a la izquierda has de ir",

"sigue corriendo recto, sin parar",

"luego mira a la derecha al llegar".

"Gira a la derecha sin consuelo

y llega a un muro que parece el suelo",

"donde verás algo totalmente nuevo".

"De golpe, un dolor notarás",

"deberías haber leído con atención sin pare",

"¡la llaves está justo al comenzar!"

¡No!

¡La llave está justo al comenzar!

(TODOS) ¡Bien!

¡La tengo, tengo la llave!

Enhorabuena, Agente Otto,

eres el ganador de los Juegos de O.

(TODOS) ¡Bien! ¡Sí!

Puede que hayas ganado la batalla, Otto,

¡pero jamás ganarás la guerra!

Bla, bla, bla.

Esa es buena. Pues sí.

Para empezar quiero una pizza,

luego quiero una fiesta.

Luego quiero que Soundcheck venga a dar un concierto.

Tachadlo, quiero que Soundcheck me traiga la pizza.

Y que todos los instrumentos sean de pizza.

A lo mejor hubiera sido menos insólito que ganara Todd.

Seguramente. Sí.

Estoy haciendo negocios.

