"JEREMY"

Gracias por venir a Quebec y destruir las verduras malignas.

Ha sido un placer.

He hecho este punto de cruz para recordaros.

Guay. Oh, qué bueno.

Qué pasada. No está acabado, sois muy rápidos.

-Ah, nos da pena despedirnos, sobre todo, a Jeremy.

-Sí, le encanta la División Odd. -Así es.

Pensaba que Olivia y Otto eran los mejores.

Luego que Olympia y Otis eran los mejores,

pero os he visto y, guau, ahora los agentes viajan por el mundo.

Eso es porque sois los mejores.

Somos nuevos y aún no sabemos si somos los mejores.

No, tiene razón. Somos los mejores.

Puede que algún día tú también seas un héroe.

Seguro. Puede que algún día lo seas.

Seguro, me esforzaré. Puede que sí.

Seguro. Puede que sí.

Seguro. Puede que sí.

Diría que ya hemos acabado.

Adiós, O.S.M.U, ya os echo de menos.

Bueno, héroes, en marcha otra vez.

Está cerrado. ¿Quién sabe la clave? La tengo yo.

Ah...

(ORDENADOR) "Clave incorrecta". Lo que faltaba.

Apártate, mi memoria nunca falla.

"Clave incorrecta". Excepto esta vez.

Chicos, es muy fácil,

apretad botones hasta que salga la clave correcta.

"Clave incorrecta. Clave incorrecta. Riesgo de intrusos.

Modo bloqueo activado". (A LA VEZ) No, no.

No somos intrusos.

(A LA VEZ) ¡Oh! -Hola.

(A LA VEZ) ¡Ah! Jeremy, ¿qué haces aquí?

Iba a sacar una foto de vuestro despegue.

¿Por qué está así el vehículo? Ha sido un accidente.

Así queda más guay.

Es un blindaje especial para protegerlo de los meteoritos.

¿Por qué no sacas fotos? Bien.

Juntemos cabezas.

Jeremy no debe enterarse de que estamos bloqueados,

se llevaría un chasco.

También se llevaría un chasco

si viera que tú también metes la pata.

Esto no va por mí, hay un chico que nos tiene admiración.

¿Cómo abrimos la puerta? Voy a mirarlo en el manual.

Perfecto, tú y Orla seguid mientras Omar y yo le distraemos.

El blindaje me recuerda mucho al modo bloqueo.

¿Estáis bloqueados?

No, no, es que queremos pasar más tiempo contigo.

¿Conmigo? Vaya.

Esto dura demasiado.

Intentaré entrar usando la vieja astucia.

¿Qué es eso? Soy vieja, soy muy astuta.

Y voy a entrar ahí.

¡Ah!

Ay, esto no ha sido agradable. Ya lo he encontrado.

Hay que responder a una pregunta

que solo conoce un agente de la División Odd.

"Identificador de agentes activado.

Introduzca el número de accesos al metro bajo el mar

menos el número de insignias de la chaqueta de un agente".

Uh. Es una adivinanza. Hay que buscar palabras clave

como menos el número de insignias... O sea...

Hay que hacer una sustracción.

Primero vamos a introducir lo que ya sabemos de la ecuación.

Los agentes llevan dos insignias.

Bien, pero no sabemos cuántos accesos al metro hay bajo el mar.

Si conociéramos a algún experto en División Odd.

(A LA VEZ) ¡Jeremy!

Fíjate.

A que es curioso, ¿eh, Jeremy?

Sí, pero pensaba que la División Odd no provocaba cosas insólitas.

Es verdad.

Uh.

(Móvil)

Casa de la amistad de Omar.

Es para ti.

Guau, al habla Jeremy.

Jeremy, ¿cuántos accesos al metro hay bajo el mar?

¿La División Odd me consulta un problema?

Eso está hecho. La respuesta es 10.

Entonces, 10 menos 2 es... 9... ¡8!

La respuesta es 8. El número 8.

"Agentes identificados. Apertura de puertas!

(A LA VEZ) ¡Bien!

"El vehículo está abierto y listo para partir".

En fin, llegó el momento de despedirte de tus héroes.

Yo no cantaría victoria todavía.

Un momentito. Toma, juega con mi placa móvil.

Uh. Ven.

¿No estaba desbloqueado ya? Lo estaba, pero a Orla

no le gustan las mismas chuches que a mí.

Buen trabajo. ¿Guindilla para festejar?

Sí, gracias.

Oh, oh. Quema, quema. "Ataque enemigo, modo bloqueo".

(A LA VEZ) ¿Qué?

¿Como puedes comer algo tan picante? Pues eran de las dulces.

Tendremos que contestar otra pregunta de seguridad

para desbloquear.

Vale. Omar y yo vamos a distraer a Jeremy otra vez.

Igual es mejor decirle la verdad.

¿Quieres destrozar el sueño de este chico?

Abrid esas puertas, por favor.

Eh, has visto nuestro mundo, ¿nos enseñas el tuyo?

Encantado.

Esta es mi habitación, esta es mi mesa

y este es mi perro Rocket.

Date la vuelta, Rocket.

Bueno, luego se animará.

Esta es la cuchara para la sopa y esta la que uso para el helado.

(A LA VEZ) ¡Oh! -Esperad, me he confundido.

Esta es la que uso para la sopa y esta la que uso para el helado.

Esta es la escoba y este es el recogedor

y aquí hay otra escoba.

-"Identificador de agentes activado otra vez".

Vamos allá.

"Introduce el número de aparato del sombrerinator

y quita el número de aparato del chancletinator".

Nos está pidiendo otra sustracción. Podemos usar la ecuación de antes.

¿Qué es lo que sabemos? El sombrerinator es el 10.

Nos falta el número del chancletinator.

Yo no lo llevo encima. Yo tampoco.

Casa de la amistad de Omar.

Es para ti otra vez.

Hola.

Ajá.

Sí, me sé el número del chancletinator. Ya os lo diré.

¿Ahora? ¿Ahora mismo?

El número es el nueve.

Gracias, Jeremy.

Puedes decirles a Opal y Orla que vuelvan.

El número es el nueve.

Muy fácil, 10 menos 9, y el 9 es menos que 10.

El resultado es 1.

1.

"Agentes identificados. Apertura de puertas".

(A LA VEZ) ¡Bien, por fin! Vamos allá.

"Malhechor detectado. Modo bloqueo activado".

(A LA VEZ) ¿Qué? ¡No!

Aquí no hay malhechores.

(ACENTO FRANCÉS) "Au contraire", preparaos para ser papelmacheados

por "monsieur" Papel Maché. ¿Qué es el papel maché?

Es una mezcla de materiales, trozos de papel y pasta de celulosa.

¿Qué más da? Ahora os lo mostraré. (A LA VEZ) ¡Ah!

De nuevo, Jeremy, tus héroes se tienen que despedir.

¡No me fastidies! Socorro, socorro.

Socorro, Omar, ayudadnos. Coged el mando.

¿Oh? ¿Más gente?

Preparaos para ser papelmacheados. ¿Qué es el papel maché?

Es una mezcla de... Oh, ahora veréis.

(A LA VEZ) ¡Ah!

Rápido, alejaos. ¡Ja!

¿Cómo podemos pararle? ¡Buah!

(A LA VEZ) ¡Ah!

Hay un despapelmachenator dentro del vehículo.

Tú y Jeremy id a por él mientras yo le distraigo.

(RÍE)

Por aquí.

No podrás escapar de mí.

(HACE ESFUERZOS)

-¿Está bloqueado?

¿No habías dicho que era un blindaje especial?

Jeremy, es hora de decirte la verdad,

no es un blindaje.

Se nos olvidó la clave de acceso y se bloqueó.

Me daba vergüenza confesar que nos equivocamos.

No queríais decepcionarme, pero eso es imposible.

Adoro la División Odd.

Cuando seas mayor serás un gran agente.

¿Y si arreglamos algo insólito juntos?

Vale. Oh, oh.

No seas tan escurridizo. ¿A que no me das? Fallaste.

No paras quieto. Un momento, "s'il vous plaît".

Ya eres mío.

-"Identificador de agentes activado.

Si los agentes intentan cerrar un portal

y dos agentes son absorbidos, ¿cuántos agentes nos quedan?".

-Bien, para entendernos, esto es una sustracción.

Podemos introducir lo que ya sabemos.

Dos agentes son absorbidos por el portal.

Y en el O.S.M.U hay exactamente cuatro agentes,

así que... 4 menos 2 es 2.

La respuesta es 2.

Oh, no, Omar. ¡Ah!

Atrapado. ¡No!

Rápido, teclea dos en el teclado.

"Agentes identificados". Excelente. Ahora, retírate.

Voy a subir a coger el despapelmachenator.

¡Ah!

Oh, has sido papelmacheada. (A LA VEZ) ¡Opal!

-Tranquila, compañera, ya voy yo.

-¡Ah!

¡Ah!

(Música acción)

¡No, no!

(GRUÑE)

-¡El despapelmachenator!

(Música)

-Oh.

¡Bien!

Bien. Gracias, Jeremy.

Sin mis cubos para hacer papel maché no soy nada.

Esto no va a quedar así, División Odd

y chico que no he visto en mi vida.

Se llama Jeremy.

No me sé su apellido, pero en cuanto lo sepa

pienso recomendarlo para la Academia.

Vaya, gracias. ¿Has oído eso, Rocket?

Está tan emocionado...