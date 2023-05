División O - La invasión de los centigurps

(Explosión)

"LA INVASIÓN DE LOS CENTIGURPS"

(Música)

Lo raro es que estoy muy contento.

Tranquilo, señor. Nosotros nos ocupamos.

(Rayo)

¡Oh!

Gracias, División Odd. Que tenga un buen día, señor.

Vamos.

Soy Fluppy, el sol, y siempre estaré contigo.

(CANTA) Fluppy y Derek los mejores amigos.

Fluppy y Derek siempre están contigo.

-División Odd, no puedo vivir así. -Hola, Derek, soy Fluppy.

Soy tu nuevo mejor amigo. ¡Hurra! -Estupendo.

-Te quiero. -Ya, genial.

-Fluppy y Derek.

(Música)

¿Quería vernos, señorita O? Sí. Ha pasado algo insólito.

Una carpa gigante está atacando el puerto.

Olivia, activa el modo acuático del traje.

A la orden, señorita O.

O sea, que son para eso.

¡Mola!

(Música)

(GRITA) ¡Otto! Sí, señorita O.

¿Qué tiene para mí?

Lleva esto al almacén. Pero no es justo.

Y hagas lo que hagas, no lo abras.

(Música)

Superrinjusto que el nuevo haga todo lo aburrido.

(Ruidos)

¿Qué ha sido eso?

Y hagas lo que hagas, no lo abras. Pero quiero.

¡Que no! Venga, solo un poquito.

Bueno, date el gusto. Total, solo soy un sueño.

Oh, qué mono. Cierra la caja.

¿Por qué? Es un centigurp.

Si se expone a la luz, ese pequeñín se convertirá...

(Ruidos)

En 100 pequeñines. Oh, no.

Hay que decírselo a la señorita... No. Por favor, no.

Si la señorita O se entera de que la he liado,

nunca me dejará luchar contra las carpas.

¿Tú nunca te has equivocado? No.

(Música)

Ah, sí. Aquel corte de pelo fue un error.

Te ayudaré a buscar a los centigrups.

Gracias.

Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar esferas.

Les encantan las esferas. Ya sabes, objetos pequeños redondos

en forma de bola. Sí. Sé adónde ir, sígueme.

Vale.

(Música)

¿Dónde están? Quédate ahí.

Tengo otro.

Venga, vuelve aquí.

Tengo cuatro más. Gracias.

(Música)

Oh. Oh.

Vale, vuelve a unirlos.

Así no funcionan, necesitamos los 100.

Ay, ¿cuántos tenemos?

(AMBOS) Uno, dos... Tres, ese era...

No, ese era el dos. No puedo contar, me voy.

Unos, dos... No, ¿adónde vas?

No me dejes con estos bichos. Dos, tres.

En cada caja caben 10. Si llenamos las cajas,

no tendremos que contar porque sabremos que hay 10.

No oigo lo que dices, pero vale.

(Música)

Así que tenemos 10 por caja. O sea, que tenemos 10, 20, 30, 40,

50 centigurps. Bien.

Y si empezamos con 100

y ahora tenemos 50...

(Sonido electrónico)

Nos faltan otros 50. Vamos por la mitad.

Pero ¿dónde vamos a encontrar otras esferas?

Pienso mejor con chicle.

Es verdad. ¿Es verdad?

Es verdad. Es verdad.

¿De qué estamos hablando? Ese chicle es una esfera.

¿De dónde lo has sacado? Hay un máquina de chicles buenísima

en Bélgica. También tenemos una ahí.

¿Tienes alguna moneda de cuarto? Siempre.

(GRITA) Óscar. Señorita O, ¿qué hace usted aquí?

Coger un chicle.

¿Y... no... le hace un chocolatito?

Está derretido por ir en mi bolsillo.

Una cosa te digo, sabes cómo me gusta el chocolate.

¿A qué estás esperando? Ven a ayudarme.

Oh, sí.

Nos hemos quedado sin cajas grandes. ¿Cuántos tenemos ahora?

En cada caja caben cinco centigurps. Contamos de cinco en cinco.

Exacto. Teníamos 50, así que contamos

55, 60, 65, 70, 75, 80.

(Sonido electrónico)

Aún no son 100.

Todavía hay algunos sueltos. Vamos a tener que correr un montón,

¿verdad? Y tanto.

Vamos.

(Música)

¿Este cacharro lo alimenta un melón? Pues sí.

(Música)

Necesitamos ese centigurp. Este no es un centigurp es Sherman

y es mío. No, no lo entiendes.

No, no lo entendéis vosotros. No pienso dároslo.

¿Y si te damos algo a cambio como este yoyó?

Mira los trucos que puede hacer.

(Música)

No te creas que me convence.

¿Qué quieres a cambio del centigurp? Pues si me lo hubieras preguntado

antes de conocer a Sherman, os hubiera dicho

que lo necesitaba todo, pero ahora no necesito nada.

(Música)

Mira, agente Orquídea. Sé que esto es difícil de entender,

pero Sherman en realidad, solo es uno de los 100 Shermans

y seguro que sus hermanos y hermanas lo echan mucho de menos

y tienen ganas de verlo.

¿Y si te damos pasta?

¡Uh!

Hecho.

Vamos. Sí, será mejor.

(Música)

Vale, teníamos 80 y hemos metido unos cuantos en las cajas.

En cada una caben dos, o sea, que cuento por parejas.

82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98.

(Sonido electrónico)

(Música)

¡Oh! ¡Ah!

Aún faltan dos. Pero ¿dónde pueden estar?

Ay, no.

¿Qué? ¿Qué?

Ahora me acuerdo de lo que ha traído la señorita O para comer.

¿El qué? Espaguetis con albóndigas.

Pues suena delicioso. ¿No lo entiendes, hombre?

Las albóndigas son esféricas. Vuelvo enseguida.

(Música)

Pues me quedo aquí, eh.

Ah, el zumo.

Óscar. Sí, sí, estoy aquí.

¿Qué pasa? ¿Quería algo?

¿Acabas de tirarme la comida? A veces me equivoco.

¿Se acuerda del corte de pelo?

(Música)

No se hable más.

(Música)

¿Los has cogido? He cogido uno,

pero el otro se ha escapado.

(Música)

(AMBOS) Ahí está.

-Si tuviéramos una esfera para llamarle la atención.

La tenemos.

(Música)

Vamos, vamos pequeñín.

(Música)

Por aquí, vamos. Vamos, centigurpillo.

(Música)

¡Toma ya! ¡Bien!

Toma ya, toma ya, toma ya. Choca ese pecho.

No, no quiero. Gracias. Vale.

¿Quieres hacer los honores?

Ha sido un día movidito, ¿eh?

(Música)

Hola, Otto. Hola, Octavia.

¿Esto es el almacén? Sí.

¿Dónde se almacena todo? Es complicado.

En fin, aquí está la caja de centigurps.

Gracias. De nada.

¿La señorita O te ha hecho entregar una caja de centigurps?

Sí, ¿por qué?

Yo me pasé años y años antes de que la señorita O

me diese un trabajo así. Debe de confiar mucho en ti.

Mola.

(Música)

¡Oh!

¿Qué? No, volved aquí.

No, no. Por favor, ayuda.

"DIVISIÓN TOPE ODD"

(Música)

Este es el mayor reto al que nos hemos enfrentado.

¿Quién se queda la última golosina? ¿Piedra, papel, tijera?

Vale. ¡Eh!

Yo también quiero.

(AMBAS) Uno, dos, tres. Papel cubre a piedra.

Gano yo. Oh.

(AMBOS) Uno, dos, tres. Piedra gana a tijeras.

Gano yo.

Uno, dos, tres. Las tijeras cortan el papel.

Vuelvo a ganar. Oh.

¿Cómo lo ha hecho? Os he visto jugar antes

y he averiguado las pautas que usáis al sacar.

Olivia siempre saca piedra la primera,

luego papel y luego tijeras.

Óscar saca tijeras las dos primeras rondas y luego piedra.

Y tú siempre sacas papel y ya.

Es mi movimiento secreto. Pues ya no.

Que alguien me sillee.

Sí, lo aprendí todo sobre las pautas antes de ser la señorita O.

Yo era solo la agente Ophra. Chan, chan, chan.

Un momento. ¿Se llama usted Ophra?

¿Alguien tiene algún problema?

Corría el año 1983. Espere, ¿cuántos años tiene?

¿Queréis oír la historia o no? (TODOS) La historia.

Corría el año 1983. La División Odd era un poco distinta en los años 80.

Los teléfonos eran gratis y nuestros peinados más grandes aún.

Mi compañero era el agente ODonaughey.

Ya no sé ni qué hacer, es una locura. -Un momento, por favor, señor.

Oye, Ophra, ¿tienes un momento? ¿Qué pasa, tronco?

El problema es mi suéter, siempre que intento quitármelo...

sigue y sigue y sigue.

Y sigue. Qué insólito.

No se preocupe, señor. Usaremos el quitasueterneibor.

Qué pena. Es un suéter tope dabuten.

-Eh, che, che, che, che, che. ¿Tú crees?

Ya ves, tope total. Es cierto.

Gracias, División Odd.

(Música)

Ophra, Donaughey, a mi despacho pitando.

Enseguida, señorita O.

(Música)

¿Cuál es el problema, señorita O?

Donaughey, métete la camisa y esa no es nuestra camisa.

-¿No le gusta que le traiga flores?

-Oh.

Señorita O, debería relajarse. Sí, intente pescarse un pez mascota

nadador y pescadil. -No tengo tiempo para peces,

demasiada insolitez. Hablando de lo cual,

ha pasado algo tope insólito.

(Música)

Esta es la bola de chicle mediana en el museo de la ciudad.

Pero esta mañana...

alguien la ha robado.

Ya lo veis, esto es lo que hay.

Por suerte, tenemos una pista.

(Música)

¿A qué estáis esperando? Piraos, pescaos.

(Música)

Ay, soy demasiado joven para esto.

-Ahora ya sabéis que han robado vuestra preciosa bola de chicle,

pero no temáis, la pautista os dirá dónde encontrarla.

Solo tenéis que adivinar el próximo sonido de mi boca.

(Bocinas y mugidos)

La pautista corta, ah.

-¿El próximo sonido de su boca? Solo han sido un mogollón de ruidos.

Creo que es hora de ir a... ¿La sala de mates?

Ya te digo.

(Sonido electrónico)

¿Qué es lo que pasa, agentes?

Sala de mates, reproduce los sonidos de la pautista.

(Bocinas y mugidos)

Ha dicho que adivinemos el siguiente ruido.

¿Cómo se supone que vamos a hacerlo? Espera, se llama la Pautista.

A lo mejor los sonidos son una pauta.

Eso es que se repiten en cierto orden.

Pero todos los ruidos mezclados son como... ¡Buag!

Vaya movida, ¡buag! Vamos a darle un número

a cada sonido para que sea más fácil descifrar la pauta.

Reprodúcelos, sala de mates.

(Bocinas y mugidos)

Ese es uno.

Dos.

Tres.

Es un tren, o sea, que otra vez dos.

(Bocinas y mugidos)

El patrón es uno, dos, tres.

Pero tron, mira, si fuera uno, dos, tres, habría otro uno

después de tres porque empezaría otra vez,

pero fíjate, hay otro dos después del tres.

El patrón es uno, dos, tres, dos y luego se repite.

Piba, me has...

Un, dos, tres, dos, un, dos, tres, dos y luego solo un, dos, tres.

O sea, que luego va el dos.

Así que podemos encontrar la bola de chicle en un tren.

¿Qué significa eso?

Quizá sea un sitio donde haya trenes.

Sí. Vamos.

(Sonido electrónico)

(AMBOS) Ahí está.

-Uf.

(AMBOS)-Excelente.

¿Qué es esto?

Parece que tendremos que usar el videocasetteneitor.

(Campanilla)

Buen trabajo, División Odd.

Pues no porque todo era un truco para distraeros

y poder robar a la señorita O.

(RÍE) La tengo en mi almacén.

-Agentes, no flipéis en colores. Estoy guay.

Solo una cosa, alimentad a mis peces mientras no esté.

Al verde alimentadlo dos veces y al amarillo una vez.

Hacedlo un total de tres veces y prestad atención

a cuánto le dais al verde.

-Qué mal rollo. ¿Qué estás haciendo?

Sin la señorita O, la División Odd está tope acabada.

¿Y ya está? ¿Vas a rendirte sin más?

Ophra...

ha molado mazo.

(Música)

Es muy triste.

¿Y si la División Odd se cierra para siempre?

Eso no va a pasar. ¿Cómo lo sabes?

Porque estamos aquí hoy. Ah, sí.

Por favor, continúe. No pensaba rendirme.

Solo una cosa, alimentad a mis peces mientras no esté.

Pero la señorita O no tiene peces. ¿Por qué diría...?

A no ser que sea una pista para encontrarla.

Un trabajo dabuten, Ophra. Gracias, sala de mates.

Llámame Carol. Vale, Carol.

Reproduce un poco más. Al verde alimentadlo dos veces

y al amarillo una vez.

Carol, enséñame verde, verde, amarillo.

(Sonido electrónico)

Hacedlo un total de tres veces.

Creo que dice que verde, verde, amarillo es la pauta.

Así que si repito la pauta tres veces...

(Sonido electrónico)

Y prestad atención a cuánto le dais al verde.

Le he dado al verde uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces.

Seis verdes. ¿Qué es seis verdes?

"Green" es verde en inglés. Carol, enséñame la calle "green"

número seis. Generando imagen.

La pautista ha dicho que estaban en un almacén.

Voy a por usted, jefa.

(Música)

División Odd, División Odd. ¿Dónde está la señorita O?

La señorita O está aquí...

mismo.

¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde?

(TODOS) ¿Por qué?

Tranquilos que ya os lo voy a decir.

Este caso ha sido una prueba y por lo que me ha dicho

tu compañero, has estado tope dabuten.

-Ya ves.

-Quiero jubilarme, ¿sabes? Pero necesitaba saber si había

alguien lo bastante buena para ocupar mi lugar.

Gracias, señorita.

Ahora, si me disculpáis, de verdad que tengo un pez que alimentar.

(Música)

Eh, enhorabuena.

¡Ou!

(Música)

Así se convirtió en la señorita O. Sí.

Aprendí dos lecciones ese día.

Cómo investigar pautas

y que la última golosina siempre es la que mejor sabe.

Flipas. Tope.

Mazo.

(Música)