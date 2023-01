"Insólito previsto".

¿Os ha dicho a qué hemos venido? No.

Ni una palabra.

Tengo una idea.

Eh, Orla, ¿a qué hemos venido?

Venimos por eso.

¿Sabías que esto iba a pasar? Sí, lo tengo todo aquí,

en mi dietario.

Me ayuda a planificar las cosas a largo plazo, como hoy.

¿Es como un calendario? Sí, se divide en días, semanas,

meses e incluso años. ¿A cuenta de qué viene ahora

el calendario? Tienes razón, cerremos el portal.

No. (LOS TRES) ¿No?

Antes debemos derrotar a eso.

(Gritan)

(TODOS) "Serpemonstruosineitor".

Con aparatos no venceremos a la poderosa serpiente.

¿Qué se supone que debemos hacer? Oswald, siéntate,

Omar, respira hondo, Opal y yo tenemos un plan para esto.

Eh... no tenemos nada planeado. Te equivocas,

lo recuerdo como si fuera ayer porque pasó ayer.

"Un día antes..."

Eh, Orla, ¿amasas pizza? Sí, ¿quieres aprender?

No te molestes. Buena decisión.

Esto es demasiado difícil. Desafío aceptado.

Repte conmigo, meñique al pulgar, pulgar al meñique.

Meñique a pulgar, pulgar al meñique.

Bien, ahora hazlo con las dos manos.

Meñique al pulgar, pulgar al meñique.

Meñique al pulgar, pulgar al meñique.

Ahora hazlo cambiando las dos manos de un lado a otro.

Ahora dale un poco más de eso que llamáis brío o marcha.

(Música)

¡Con más brío!

¿De qué me sirve amasar pizza para vencer a eso?

La pizza no, pero eso sí.

¡Oh! Tienes que tocar el teclado

para acabar con el monstruo. ¡Yo no sé tocar esto!

Pon tus dedos en las teclas e imagina que estás amasando pizza.

(SE ASQUEAN)

¡Oh! Oh, oh... mírame, puedo hacerlo.

Estoy tocando el teclado de verdad.

Le gusta la música, ahora la serpiente

nos obedecerá en todo.

Regresa a las profundidades de donde has salido.

¡Uh! Bien, ¿quién quiere otro tema?

Luego.

¿Qué ha sido del teclado?

Tenemos otro peligro inminente.

Contemplad al malvado Conejo de las nieves.

¿Seguro que no es un conejo normal?

(GRITAN)

Sí, claro que estoy segura.

Oswald, siéntate, Opal, descansa, el joven Omar

será quien derrote a esta bestia.

Alto ahí, tengo muy claro

que ayer no me enseñaste nada. Estás en lo cierto,

tu entrenamiento empezó hoy hace una semana.

"Siete días antes..."

Bonito castillo de patata. Gracias.

¿Qué tiene que ver el castillo de patata con derrotar a eso?

Ay, ay...

Disculpa, fue hace más de una semana.

Voy a comprobar todo el mes.

Cada casilla es un día.

Esto es hoy, una semana son siete días,

retrocederé siete casillas. (RUGE)

(TODOS) ¡Date prisa!

Como hoy es viernes, siete, seis, cinco, cuatro,

tres, dos, uno...

Hace una semana es el viernes pasado.

Ah, en realidad, te entrené hace una semana y un día,

así que siete días más uno hacen ocho días, el jueves.

"Ocho días antes..."

Saludos.

Orla, me has asustado, casi se me cae

mi bola de nieve del Sáhara.

Uf... es toda una rareza, porque nunca nieva en el desierto.

Fascinante, ¿qué es esta otra cosa? Ten cuidado,

lo he comprado en Marrakech. Descuida.

Uf... Por qué poco.

No has llegado a la estantería. Bien, me alegro de que tus reflejos

sean tan buenos. ¿Qué es esto?

¿Y eso? ¿Y esto otro? ¿Y esto? Orla, por favor...

¿Y esto? Orla, para...

¿Y esto? Vale, por hoy has visto bastante.

Quedamos así, volveré mañana y cada día de esta semana

repetiremos esto.

¿Me tomas el pelo?

No lo entiendo, ¿tengo que tirarle mis souvenirs al conejo?

No, para nada.

(GRITAN)

Guau, ¿has visto eso?

(RUGE)

Omar, tu labor consiste en atrapar las bolas de nieve

hasta que se le acaben al conejo.

Bien.

(RUGE)

Sigue así, Omar. ¡Muy bien!

Y ahora que al conejo no le quedan más bolas de nieve

solo es un conejo asustado.

Aléjate, conejo asustado. ¡Lo has conseguido!

¡Bien! Buf...

Todo hay que decirlo, es genial derrotar al malvado conejo

de la nieve. Y a una serpiente monstruosa.

Ya veréis qué bien os vais a sentir cuando Oswald

consiga derrotar al dragón.

Espera... ¿qué?

(TODOS) ¡No fastidies!

Oswald, ya te puedes poner en pie.

Espera, te aseguro que a mí no me has entrenado

para derrotar a un dragón ni hace un día,

ni hace una semana, nunca...

Tu entrenamiento empezó hace un mes.

Un mes se compone de 30 días y es más largo que un día

y una semana, así que miraré la página de mi dietario

que muestra dos meses a cada lado.

(RUGE)

(LOS DOS) ¡Date prisa!

Este es hoy, el 15 de septiembre,

de modo que hace un mes sería...

El día de la esponja, el 15 de agosto del mes anterior.

Correcto, Oswald comenzó su entrenamiento hace un mes.

"Un mes antes..."

¿En serio tenemos que lavar el vehículo?

Ya está muy limpio. Menos hablar y más restregar.

Restriega con la izquierda, restriega con la derecha.

Restriego a la izquierda, restriego a la derecha...

Restriega a la izquierda, restriega a la derecha.

Ah... restriego a la izquierda, restriego a la derecha.

Ya lo veo, a la izquierda, a la derecha...

Son movimientos secretos de karate con los que derrotaré al dragón.

No es eso, siéntate.

¿Recuerdas lo que pasó después de restregar?

"Un mes antes una vez más..."

En agradecimiento por ayudarme a limpiar el vehículo

te haré un regalo.

¿Un balón de pilates? Guay.

(RÍE)

¡Me encanta! Saltos suaves, saltos suaves...

Estoy hecho un lío... Yo también.

Y yo... ¿qué podemos hacer con un balón de pilates?

No es un balón de pilates.

(TODOS) Es un huevo.

Hice que Oswald lo incubara porque tiene que estar caliente

durante un mes para que salga el polluelo.

Y ahora que madre e hijo se han reunido,

ya se pueden ir en paz.

Bien hecho, Oswald, has sido un buen papá de dragones.

(SUSPIRA) Le echaré de menos,

aunque no sabía que existiera hasta hace un minuto.

Eh, Orla, ¿desde cuándo sabías que iban a pasar estas cosas?

Pues desde hace muchísimo tiempo.

"450 años atrás..."

(Música medieval)

Por fin tengo tiempo para descansar sin malhechores que detener.

Tiempo para mí misma.

Hagamos un equipo para destruir el mundo,

lo pasaríamos de muerte. -De acuerdo,

¿qué tal si quedamos en cinco días?

-(RÍE) Lo siento, ese día estoy liado.

-¿Diez días qué te parece?

-No, lo siento, estoy a tope.

En realidad, no tengo un hueco hasta dentro de 450 años.

-¡Entonces quedamos para montarla parda

tal día como hoy dentro de 450 años!

(RÍEN)

Me lo voy apuntando...

Espera, ¿por qué nos has entrenado y tú no has intervenido?

Sí, has tenido 450 años.

La idea era que os involucrarais, porque somos un equipo.

Gracias, Orla, pero me sabe mal que no hayas demostrado

lo que vales. Esto no ha sido más que el inicio.

Yo me encargo del resto.

(TODOS) ¡Oh!

Sujétame esto.