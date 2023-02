"Soy la señorita O.

Estoy al mando de una organización dirigida por niños como estos

y también estos,

pero no estos.

Investigamos lo extraño, lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

(Música cabecera)

¡Cuidado!

¡Ja!

Gracias.

Rápido, huyamos.

(Continúa la música)

(LADRA)

"Somos la División Odd".

"INSÓLITO COMIENZO. SEGUNDA PARTE"

No lo veo por ninguna parte.

Hay demasiados árboles.

Me parece que estaba hacia el antiguo cuartel general

de la División Odd.

¡Ah, es lo que tú dices!

(A LA VEZ) ¡Ah!

No veo a las Sticky Sisters, eso es buena señal.

¿Cómo es que las hemos ganado? Tenían muchísima ventaja.

Discúlpeme, llevamos una hora esperando.

-¿Puede poner la mesa en posición vertical, por favor?

-Oh. -¿Me ayudas, Sally?

La revista se me ha pegado a las manos.

-Ah. -Uh, gracias. Uh.

-Genial, ahora se me ha pegado a mí. -Yo te ayudo. Tú tira un poco.

A ver, a ver. Tira.

(Música)

Genial, ¿cada uno elegimos una puerta?

Me pido la del medio. Alto, compañero, quieto.

Según esto, si eliges la puerta equivocada,

te pasará algo realmente malo. ¿Cómo de malo?

(A LA VEZ) ¡Ah!

O incluso... (A LA VEZ) ¡Ah!

Y para terminar... ¡Ah!

Buah, eso no es para tanto. Voy a darle la vuelta.

(A LA VEZ) ¡Ah!

Pone que la puerta que hay que atravesar

mide exactamente dos metros de altura.

Ah. A ver ese souvenir.

(A LA VEZ) ¡Oh!

Bien, chicos, ¿sabéis cuánto mide este Empire State?

Mide exactamente un metro,

así que lo usaremos para dar con la puerta

de dos metros de altura.

El problema es que no llegamos tan alto.

Con esto sí.

Lo extendemos en el suelo, medimos dos metros con tu souvenir

y marcamos el extremo.

Y lo comparamos con la puerta como una regla gigante.

Sois buenos.

¿Qué quieres que te diga, Oswald? El que vale, vale.

Uno.

Tú vales. ¿Qué valgo?

¿Eh? Exacto.

Dos metros exactos.

Lo marcaré con el lacito del souvenir.

Vamos allá.

Esta puerta es muy baja, no llega al nudo.

Y esta es demasiado alta.

¡Dos metros exactos! Vamos allá.

Muy bien.

(Música)

Ah. Lo conseguimos. Es fascinante.

¿Esto fue un cuartel general de la División Odd?

Así es.

Aquí mismo estaban las tuberías, la sala de descanso

o un montón de piedras.

Bueno, busquemos el trébol y salgamos de aquí.

(Ruido)

¿Qué ha sido ese ruido?

(A LA VEZ) ¿Ah?

¡Ah! (A LA VEZ) ¡Ah!

¡Latinatior!

Espera, reconozco esa armadura, tú eres un agente.

Yo soy Orla, agente Orla, protectora de esta División 0

desde hace 400 años.

Espera, ¿llevas 400 años aquí? Sí, 50 arriba o abajo.

A la mazmorra con vosotros, bribones.

Alto, alto, no somos bribones.

Si soisquien decís que sois,

os preguntaré algo que solo puede responder

un agente de la División.

¿Con qué letra empiezan los nombres de todos los agentes?

(A LA VEZ) La O. Claro.

Hace 400 años sería una pregunta difícil.

Bien, me parece que habéis dicho la verdad.

Tijerinator. ¡Ah...

Orla, necesitamos tu ayuda.

Van a venir unas hermanas malas para robar el trébol de 44 hojas

porque se ha vuelto viral en el Internet de los malos.

¿Qué es eso de Internet? Si puede saberse.

Es como una biblioteca, pero más rápida

y con muchos vídeos de gatitos.

Lo entiendo perfectamente.

Entonces, los cuatro en equipo

encontraremos un nuevo lugar definitivo

para este poderoso trébol, ¿no es así?

A por el trébol.

Oh, discúlpeme, tengo una pequeña emergencia,

pero todavía no me han llamado. -Ah, claro, porque será pequeña.

-Pero es importante.

Unos malos quieren robar el trébol de 44 hojas.

-Ese trébol no existe de verdad.

-Aunque parezca curioso, existe.

-Sherman, si ese trébol existiera y unos malos intentaran robarlo,

sería una emergencia muy grande.

-Pero es que técnicamente el trébol es pequeño.

-¡Vete! -Lo he oído todo, por ahí.

(Música)

Ah...

¿Cuánto falta para el trébol?

El viaje es breve en pasos, pero largo en horas

y con desafíos fuertes para los que son débiles de corazón.

(A LA VEZ) ¿Eh? Tardaremos unos 20 minutos,

pero, cuidado, deberemos enfrentarnos

a muchos obstáculos como este.

En su día fue un pozo de agua. Llevo años sin pegar un trago.

Ese cubo está tan seco como mi boca.

¡Arriba ya! (A LA VEZ) ¡Buah!

(HACE ESFUERZOS)

Nosotros no podemos subir.

No me digas. ¿Un simple pozo?

Cuerdinator.

Agarraos, yo os subiré.

(HACEN ESFUERZOS)

Esto es más duro de lo que pensaba.

Un momento, el saco de las máquinas.

Aquí mismo está.

Una de estas máquinas puede facilitar el trabajo.

Esto es una cuña, separa cosas unidas.

¿Cuándo llegaremos a usarla?

Y esto es...

(LEE) "Una polea.

Se usa pasando una cuerda enrollada a una rueda".

Ah, ya lo veo.

Tiras de un extremo y así puedes elevar

lo que hay al otro lado.

Será mejor que Orla vuelva a bajar y subir

para enganchar esta cosa por encima del pozo.

Ningún problema. (A LA VEZ) ¡Ah!

Subo y bajo a este pozo al menos 20 veces al día.

Arriba ya.

(A LA VEZ) Ah...

(Música)

¿Preparados? (AMBOS) Sí.

Yo no.

Qué divertido es esto. ¡Oh!

Esta polea es muy útil para elevar objetos.

Es como si volviera a tener 200 años.

Bienvenidos al borde del pozo. (A LA VEZ) ¡Bien!

Ya hemos pasado el pozo.

Hay dos caminos para llegar al trébol,

el más largo o el más corto. ¿Cuál elegís?

(A LA VEZ) El corto.

Excelente, pero está plagado de trampas terroríficas.

Espera, no corras tanto. Tenemos que salir de aquí.

La araña se llama Regina.

No le miréis a ninguno de sus ocho ojos.

(A LA VEZ) ¡Ah!

¡Mirad, bolas de baba!

(A LA VEZ) ¡Ah!

Ay.

¡Ah!

Seguidme. Cuidado con los tentáculos.

Deprisa, deprisa.

Salta. Vamos.

¡Ah!

Alejaos de ahí. ¡Ay, Orla, Orla!

Gracias, Orla. No hay de qué,

pero creo que me he equivocado de camino.

Qué vergüenza.

¡Ah!

¡Apartaos!

Buenas noticias, mis buenos amigos, ya solo queda una trampa.

Esta es muy fácil.

(A LA VEZ) ¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¿Esa es fácil? Tengo algo que nos servirá.

(HACE ESFUERZOS) Ah...

(RÍE)

Podemos usar este veloz carro para evitar la trampa,

pero tengo la impresión de que falta algo.

Después de varios cientos de años mi bola de memoria no es la que era.

¿Vosotros cómo llamáis a estas bolas de memoria?

Creo que cabezas. El futuro es fascinante.

A ver si en el saco de las máquinas hay algo que nos sea útil.

(HACE ESFUERZOS)

Ah, otra vez la cuña.

¿El punto de apoyo? Espera.

¡Una rueda!

Y un eje.

Con unas ruedas es más fácil empujar objetos.

Así es, ya me ocupo yo. Dadme tres minutos.

(RÍEN)

-Lo conseguimos, Sally. -Muy pronto el trébol será nuestro.

-Será mejor que no hagamos esto. -Chócala.

-Vaya. -Oh, cielos.

Espera, me pongo debajo, me pongo debajo.

-Bien. -Haremos lo siguiente, me giro yo...

-Ahora baja los brazos. Muy bien. Yo pongo el pie aquí.

-Espera, espera. Así no, así no,

que me voy a caer. Que me caigo. -Oh, vaya.

Se me ha pegado la cara a la tuya. -Uy, ¿de quién es este pie?

Hermana Sally, ¿me has abrazado? -Sí.

-Continuará.

Seguimos con la historia.

-Señorita O.

Señorita O.

He llamado a todas las puertas. Esta tiene que ser su oficina.

¿Otra vez en la sala de espera?

Por favor, tienes que ayudarme.

Creía que era una emergencia pequeña, pero resulta que es muy grande.

-¿Puedo ayudarte? -Señorita O.

Es mayor de lo que esperaba.

-Después de 231 años sin envejecer hice la prueba, pero no me gustó,

así que paré. -Bien.

Me suena que tenía algo que decirle. -¿Tú tienes una emergencia?

-Sí, unos malos han venido a mi oficina

y han lanzado cinta aislante como fiu, fiu, fiu.

(CARRASPEA) -Vete al grano de una vez, Sherman.

-Creo que el trébol de 44 hojas existe.

Mis agentes lo buscan y les persiguen unos malos,

pero no sé cómo localizarlos. -Yo sí.

Activar localizador de agentes. -¿Se pueden encontrar así de fácil?

-Todos los agentes tienen chivatos en los chalecos.

Aquí están. Para la imagen.

Me espera un viaje a Sudamérica.

(Música)

(HACE ESFUERZOS)

Ya está.

Entonces, este palo, el eje, conecta las dos ruedas.

Y las ruedas giran, o dan vueltas, sobre el eje.

Será mejor que os alejéis un poco.

¡Ah!

Ahora montad en el carro. (RÍE) Oh.

Oh, así resulta mucho más fácil.

Sí, sigo muerto de miedo, pero me encanta.

¿Listos para salir a la carga? Listos.

Sí, vamos allá. Qué peligro.

(A LA VEZ) ¡Ah!

¡Sí! Seguimos vivos, seguimos vivos.

Seguidme.

Aquí está.

(A LA VEZ) ¡El trébol de 44 hojas!

No me puedo creer que ya sea nuestro.

Pues no te lo creas. -Ataque con rollos de canela.

(A LA VEZ) ¿Rollos de canela?

Esperaba cinta adhesiva o algo parecido.

Mientras sea algo pegajoso

tenemos libertad para elegir el material.

-De todos modos, gracias por dejar tantas huellas

que nos han permitido seguiros.

-Y el cocidito. -No, el cocidito es nuestro.

-Oh, es verdad, el cocidito es nuestro

y estaba para chuparse los dedos, hermana,

pero ahora lo importante es que el trébol es nuestro.

(RÍEN)

Alto, una escalera es de verdad y la otra es una trampa,

si pisáis la que no es provocaréis el derrumbe

de todo el edificio. Tenéis que medirlas con exactitud.

O cada cual coge su escalera,

así nos aseguramos que elegimos la correcta.

-Esa es buena.

(A LA VEZ) ¡No, por favor, no hagáis eso,

vais a destruirlo todo!

-Oh. ¿Pero qué pasa?

-Larguémonos de aquí. -A ver.

(HACE ESFUERZOS) No se abre y estoy pegada otra vez.

-Oh.

Ya está. (A LA VEZ) ¡Ah!

-Hay que largarse. -Vámonos, larguémonos de aquí.

-Adiós.

¡Eh!

Lo siento por vosotros,

no tenía que haberos metido en esta misión.

Eh, compi, mira el lado bueno,

estamos rodeados de buenos amigos y buena comida.

¿Qué comida? Los rollos de canela.

Son comida.

(HUELE)

Llevo 400 años comiendo las mismas bayas y frutos secos

y me apetece muchísimo probar cosas nuevas.

Mm... Está bueno. Vamos todos a hincar el diente.

Un poquito más tarde...

Tampoco había por qué comerlos todos.

¡Vamos!

(A LA VEZ) ¡Ah!

¡La otra puerta!

(A LA VEZ) ¡Ah!

Esta sí que es buena. Se derrumba todo el edificio.

Tendremos suerte de salir vivos. Suerte.

El trébol de 44 hojas no salvará. Es lo que más suerte dar.

Pero la caja está bien cerrada.

Ni el guerrero más fuerte conseguirá abrirla.

Me estaba refiriendo a mí.

Un momento. Omar, pásame el saco de las máquinas.

(A LA VEZ) ¡Oh!

La cuña, es una máquina simple que separa objetos.

La usaremos para abrir esta caja. Buena idea, compi.

(Música acción)

(A LA VEZ) ¡Ah!

Sostenedme la cuña.

Orla, necesito que des un buen golpe.

Será todo un placer.

¡Ah!

(A LA VEZ) ¡Guau!

Que cada uno agarre una hoja de la suerte.

(A LA VEZ) ¡Sí! ¡Bien!

¡Estamos vivos! Sí, así es.

Y vais a venir conmigo.

(Música)

Guarda esto en la caja fuerte.

¿Este es el cuartel general? Hay siete en total. Seguidme.

Habéis quebrantado tantas normas de la División Odd

que he perdido la cuenta, lo cual me sorprende

porque soy muy buena en mates.

La respuesta es cinco. Impresionante.

Cuánto sabes.

Después de revisar vuestro caso,

no tengo más remedio que daros las gracias.

(A LA VEZ) ¿Qué? ¿Eh?

Adelante, seguirme.

Encontrar el trébol ha requerido valor, inteligencia

y mucha paciencia por tu parte, Orla.

Te has arriesgado por algo que considerabas justo,

por el bien de la División Odd y del mundo,

así que, ¿queréis vivir más aventuras?

Por favor, sácame del ártico, allí nunca pasa nada

y acabaré perdiendo la cabeza.

Quiero decir, iré a donde haga falta.

Oh, bien.

Tengo agentes en las grandes ciudades de todo el globo,

pero fuera no hay personal para casos insólitos

y a veces los cuarteles generales no dan abasto.

Os propongo formar una unidad móvil de la División Odd, ¿qué opináis?

(A LA VEZ) ¡Sí, estupendo, fantástico!

¿Señor O? Opal y Omar trabajan para mí

y si usted me los quiere quitar exijo algo a cambio.

Calefacción. ¿Nos pueden poner calefacción

y esos calientamanos que se meten en los guantes?

-No sabía que hiciera tanto frío allí.

-Iba a escribir una carta, pero no sé dónde están mis gafas.

Están en tu cara.

¡Bien! (RÍE)

Os pondremos calefacción.

Mientras tanto, vosotros venís conmigo.

(Música)

¿Qué os parecen los nuevos uniformes?

(HACE ESFUERZOS)

Señorita O, ¿cómo viajaremos por todo el mundo?

Con esto.

Oh, vaya, olvidé desactivar el camuflaje de palomitón.

(Música)

(A LA VEZ) ¡Alucinante! -Tiene todo lo necesario.

Pasad por dentro. Oh.

Increíble. Guau.

¡Es alucinante! Qué bonito.

Es fantástico.

¡Esto es increíble!

Pero tengo una pregunta.

¿Cómo es posible que sea mucho más grande por dentro

de lo que es por fuera?

Cuantas más preguntas haces, menos lógica tiene,

como la mesa bajo vuestros pies. ¿Dónde está la mesa?

Dad un paso atrás.

(Música)

(A LA VEZ) ¡Oh!

-Os asignaré casos desde estas pantallas

allí donde estéis.

Salvo esta vez, porque ya lo he imprimido.

Suerte.

Espera, ¿cómo se conduce esto?

(ORDENADOR) "Ya os lo explico yo.

Soy vuestro ordenador de abordo.

Mis amigos me llaman Ordenador de Abordo.

Por aquí, agentes".

(Música)

¡Oh!

(RÍE)

"Bienvenidos, unidad móvil de la División Odd.

¿Listos para rodar?". (A LA VEZ) ¡Sí!

Faltaría más. Un momento.

Aquí hace falta música de acción. ¿Osmerelda Kim?

-Hola, chicos, voy a tocaros algo con la flauta.

(Flauta)

Bueno, ¿a qué estáis esperando? ¡Vamos!

-"Activando modo vuelo".

(A LA VEZ) ¡Ah!

(Música)

Malas noticias, jefe, las Sticky Sisters

han perdido el trébol. -Eh, no te preocupes.

Estas cosas pasan. -¿En serio?

-¡No! Esto complica mucho mi trabajo, pero tengo el plan más insólito

que el mundo ha visto nunca.

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

Brutus, ¿qué pasa? -Hay una cosa más.

-La próxima vez dime que hay dos cosas, ¿vale?

Si no pienso que has terminado y suelto mi discurso

y mi carcajada maligna. Sigue.

-La señorita O ha creado una unidad móvil

que viaja por todo el mundo.

Esto nos va a complicar mucho las cosas.

-Esta chica, Opal, ¿es miembro de la nueva División Odd?

-Sí, ¿la conoces? -¿Bromeas?

Ella me hizo como soy.