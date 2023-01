Insólito comienzo 1ª Parte

"Soy la señorita O.

Estoy al mando de una organización dirigida por niños como estos

y también estos,

pero no estos.

Investigamos lo extraño, lo raro, y sobre todo lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

¡Cuidado!

(GRITA)

¡Gracias!

(Música acción)

¡Rápido, huyamos!

(Continúa la música)

(LADRA)

Somos la División Odd.

"INSÓLITO COMIENZO. PRIMERA PARTE"

Espera, he visto algo. Encajan a la perfección.

Cuidado, no lo rompas.

Lo conseguimos después de tanto tiempo.

Omar, por fin lo conseguimos.

(A LA VEZ) ¡Bien!

La próxima vez no grites dentro de una cueva.

Vale. (A LA VEZ) ¡Corre!

(Música tensión)

Por qué poco.

(Estruendo)

Oh, oh...

Activar el mecanismo de fuga.

Hay que huir de aquí. Corre, corre.

Deprisa.

¡Date prisa!

¡Cuidado! ¡Hombre de nieve!

(Música tensión)

Oh, oh... ¡Familia de nieve!

¡Parientes de nieve!

(Continúa la música)

¡Por aquí!

(RESOPLA)

Llevémoslo al cuartel general.

(Música)

¡Señor O, señor O! Adivine lo que hemos encontrado.

Hola, menos mal que ya estáis aquí.

¡Ha pasado algo muy insólito!

No hay dos copos de nieve iguales, ¿verdad?

(ASIENTE)

¡Pues hemos encontrado dos copos idénticos!

¡No, no, no! ¡Los copos se han derretido!

El primer problema insólito en años se ha derretido.

Eh, yo sé lo que es perder algo importante.

Yo no sé dónde están mis gafas. Están en tu cara.

Bueno, os habéis llevado un disgusto,

pero ¿qué me decís si os proporciono máquinas nuevas?

¿Maquinas? Entonces por fin tendremos...

(A LA VEZ) ¿Aparatos?

¡Sí! Aparatos nuevos. ¡Bien! Aparatos nuevos.

(A LA VEZ) ¡Aparatos nuevos!

-No, de eso nada. El frío de aquí daña los aparatos,

pero esperad a ver esto.

Palanca y punto de apoyo.

¿A eso lo llamas máquina?

Pero si no tiene cables ni pilas para que funcione.

Es una simple máquina, funciona con la potencia de vuestro cuerpo.

¿Veis esa escultura mía de nieve?

(GRITAN)

¿De dónde ha salido eso? No lo sé, mejor no preguntar.

Toma, agarra esto. Ahora si quiero levantarla yo mismo...

(SE ESFUERZA)

No puedo, pero si pongo el punto de apoyo aquí

y utilizo la palanca...

Ya está. Una máquina sencilla facilita el trabajo.

Ups, esto no estaba en el guión.

En fin, venga, alegrad esas caras.

He reunido unas cuantas máquinas en lo que yo llamo el saco...

de las máquinas. Son para vuestro próximo caso.

Nunca hemos tenido un caso. Es verdad, pero mola un montón

llevarlo a cuestas. ¿No es verdad? Eh... Claro.

Lo que faltaba, el portátil se ha congelado.

Esto no tiene sentido.

Deberíamos estar en algún lugar investigando algo extraño, raro

e insólito... ¿Me lo dices o me lo cuentas?

No lo sé. Tenemos que hacer algo grande, Omar, para impresionar

a la señorita O y que nos traslade a la División Odd que queramos.

¿Pero cómo? Nos ha costado mucho encontrar esos copos geométricos.

La próxima aventura no va a caer del cielo.

Carta para Opal.

Vale, del cielo no, la trae el cartero.

Es de mi amigo Oswald.

"Querida Opal, he encontrado el mapa".

¡Bien! ¡Lo ha conseguido! Ha encontrado el mapa.

Ha encontrado el mapa. Espera, estoy hecho un lío.

¿Quién es Oswald y qué mapa? Oswald trabaja en el museo

de Nueva York y el mapa indica dónde está el trébol de 44 hojas.

Espera, ¿el trébol de 44 hojas no era el trébol que...?

Da once veces más suerte que uno de cuatro hojas

y prácticamente concede poderes mágicos.

Pero eso no existe. Lo dijo la señorita O.

Eso no existe.

Yo también pensaba que era inventado, pero mira.

Una hoja, dos hojas, tres... Son 44, créeme.

Las he contado dos veces. ¡Existe!

Hubo una vez una gran batalla por el control entre malos

y agentes. Ganó la División Odd, faltaría más.

Este agente tenía la misión de custodiar el trébol,

pero ¿qué pasó después con el trébol? Nadie lo sabe,

pero Oswald tiene la forma de encontrarlo.

Esto es parte de la historia de la División Odd.

Si lo conseguimos, seremos unos héroes.

Vale, me apunto. ¡Bien!

Y así tendré algo para subir a mi cuenta de Ostagram

que no sean fotos de estalactitas que se parecen a los famosos.

¡Es una misión supersecreta! ¿Qué malo se va a fijar en esto?

Tienes razón. Patata.

Hermana Sally, fíjate en esta foto de Ostagram,

tiene 44 emojis de trébol.

-¿Será que alguien busca el trébol de 44 hojas?

-Solo hay una forma de averiguarlo.

(RÍEN MALÉVOLAMENTE)

-¡Espera! ¿Cómo lo averiguaremos?

-Localizándolos. -Oh, sí, muy bueno.

(RÍEN MALÉVOLAMENTE)

(GRITAN CONTENTOS)

¡Nueva York, allá vamos!

(Música animada)

Esto es...

(A LA VEZ) ¡Nueva York, sí! ¡Bien! Lo conseguimos, lo conseguimos. ¡Sí!

Bueno, ya vale. La oficina de Oswald ¡está por ahí!

Yo creo que deberíamos ir por ahí. ¿Y eso?

¡Más tiendas de souvenirs! Ahí me has dado.

(Música animada)

Bienvenidos al museo de cosas insólitas. ¿Qué queréis?

Soy Opal y este es mi colega Omar, soy amiga del agente Oswald.

Bueno, no nos conocemos personalmente, pero nos escribimos

y una vez hablamos por teléfono, aunque falló la conexión

porque vivimos en el Ártico. ¿Está Oswald?

Claro, le avisaré...

¡cuando demostréis que sois agentes de verdad!

Aquí hay mucho malo que viene disfrazado de agente

y tortugas disfrazadas de agentes.

Es más, casi siempre tortugas. (A LA VEZ) No somos tortugas.

Si es así, entonces decidme,

¿veis ese cuadro de ahí?

"Agente Opha", comandante del ejército O

en la Guerra de los Gusanos.

Muy bien, pero mi pregunta no ha sido esa.

Mi pregunta es qué altura tiene.

El caso es que no tenemos cinta métrica.

En el Ártico se nos congelaban todas.

¡Tortugas!

Espera, tengo la solución. ¿En serio?

Sí, porque cuando compré esto, hice muchas preguntas.

¿De qué está hecho? De acero y un poquito de cobre.

¿Y cuánto mide? 30 centímetros exactos.

¿Hasta dónde puede saltar?

Hasta aquí.

(Cohete)

¡Oh!

Y, como sé que este objeto mide 30 centímetros,

puedo usarlo como regla.

La pongo contra el cuadro así

y compruebo que este cuadro mide exactamente 30 centímetros.

¡Correcto!

Voy a avisar al agente Oswald,

que, casualmente, ¡soy yo!

¡Oswald! Me alegro de conocerte. Yo también me alegro.

Me gusta mucho tu... ¡Y a mí la tuya!

¡Eh! Alto, alto, alto.

¿Y por qué te disfrazas de guarda de seguridad?

Soy el único empleado aquí y debo cubrir todos los puestos.

Disfrazado es más divertido.

¡Oh! ¿Queréis ver mi disfraz de celador?

Es, nada menos, que de Australia.

No, no. No, no hace falta.

Tenéis razón. Debemos encontrar el trébol.

A saber cuántos malos andarán detrás.

O tortugas.

O antes de que el señor O vea que nos hemos ido.

Puf. Seguro que ni siquiera se ha enterado.

¿Cómo que habéis enviado a Opal y a Omar a Nueva York?

-Andaban investigando algo. -No puede ser.

Aquí nunca pasa nada insólito.

(Risas)

(RÍEN)

-Bueno, siempre hay una primera vez.

(Música)

"Continuará".

"Seguimos con la historia".

-Eh, ¿quiénes sois? -Somos las Sticky Sisters.

-Tenemos mucho frío. -Y...

Buscamos a estos dos agentes.

(Música suspense)

En fin, no están aquí y no pienso deciros a dónde fueron.

-Hermana Sally. -¡Ataque con cinta adhesiva!

-Se han ido a Nueva York.

-¿El trébol de 44 hojas ha estado allí todo el tiempo?

-¿Cómo? ¿El trébol de 44 hojas existe?

-No. -Sí.

-Hermana Sally. -Lo siento, ¿tenía que mentir?

-Sí, por supuesto. Mentimos, somos malas.

-Ah, claro. Lo siento.

-A ver, ¿sois hermanas y las dos os llamáis Sally?

-Sí. -No.

Ay, perdona. No tenía que mentir ahora.

-Y... Si estos agentes están en Nueva York,

entonces iremos a Nueva York tú y yo. (RÍEN)

-¡Uh! ¿Entonces Nueva York es tuyo?

-No, quería decir que vamos a ir las dos.

¿Sabéis una cosa?

Os merecéis que os peguemos por eso. (RÍEN)

(LAS DOS) ¡Ataque con cinta de embalar!

¡Ataque con esparadrapo!

¡Ataque con cinta adhesiva!

Oh, parece un edificio antiguo.

Oh, abrimos hace seis meses,

pero limpiar no se me da bien. (TOSE)

¿Qué son todas estas cosas?

Cada vez que la División O encuentra algo antiguo,

lo mandan aquí, a mí.

Y, a veces, incluso recibo cosas muy interesantes.

¡Mirad, como esta!

Uy, esta no.

Venid por aquí.

(RÍE) ¡Como esta!

Uy. Es una silla boca abajo.

Creo que el secreto estaba bajo esta sábana,

pero tengo que echar una ojeada, si no os importa.

Claro. Buena idea.

Sí, es esta.

A veces me mandan cosas muy interesantes

como este mapa del trébol de 44 hojas.

¡Oh! ¿Y el mapa?

Oh, está dentro del arcón. Oh.

Seguro que lo abrimos con las pistas que he encontrado en estos libros.

(Música suave)

Que empiece la lectura en silencio.

(Continúa la música)

(LEE) "Primer paso: Aprieta el sello de la División O".

Ya está.

(LOS TRES) ¡Oh!

(LOS DOS) ¡Sigamos!

(Música)

Vaya, Nueva York es más grande de lo que esperaba.

-Así es. ¿Por dónde buscamos a esos agentes

para coger el trébol y destruir la División O?

-¡Conozcan la División O! -Oh.

-¡Visitas guiadas por sus oficinas de Nueva York!

Sigan el rastro de los agentes.

-Dos billetes, por favor. -Dos.

-Muy bien. Aquí tiene. (RÍEN)

-Y aquí tiene la suya. (RÍEN)

-Vaya, lo de siempre.

A estas alturas deberíamos haber aprendido.

-Yo cojo este. -Y yo este.

-¡Y tira! -¡Y tira!

-¡Y empuja! -¡Y empuja!

(SE ESFUERZAN)

-¡Espera, espera!

-Eh... ¿Necesitan ayuda?

-No es nada. -Pasa a menudo, pero muchas gracias.

-Muchas gracias, se agradece. -¡Mira! Regalan camisetas.

¿Sabe qué? Yo utilizo la talla Extra Mala.

-Para mí la talla Mala.

-Aquí tiene. -Estupendo, gracias.

-Muchas gracias. -Perfecto.

-Que tenga un buen día.

-Gracias. ¡Adiós!

(Música)

(LEE) "Apretar el rectángulo que mide justo 60 cm".

Pero, ¿qué rectángulo mide justo 60 cm?

Podemos usar mi souvenir, aunque...

Aunque mide solamente 30 centímetros.

Podemos medirlo dos veces.

30 centímetros.

Ahora marco con el dedo yvuelvo a medir.

Ya está, 60 centímetros. ¿Este es el que hay que apretar?

Eso espero. Si no, va a explotar todo.

(LOS DOS) ¿Explotar?

De confeti, pero lo deja todo perdido.

(Música)

(LOS TRES) ¡Oh!

Es el antiguo cuartel general donde está el trébol de 44 hojas.

¿Y dónde se encuentra exactamente?

Eh...

Según este antiguo jackalope,

lo encontraremos en lo más profundo de la selva amazónica.

¡Por fin!

¡Ya sabemos dónde encontraremos el trébol!

(LOS DOS) ¡Bien!

-Nosotras también. Eh... ¿También sois agentes?

Oh, ¿las camisetas? No, son de la excursión.

-Ha estado bien.

-En realidad somos las Sticky Sisters.

Yo me llamo Sally y ella se llama Sally

y vuestros nombres no nos interesan para nada.

¡Soy Oswald! Ha, que se enteren.

¡Quitaos, que vamos a llevarnos ese mapa!

-O podemos sacar una foto. ¿No será más sencillo?

-Ah, sí, para no cargar con él, ¿no? -Eso mismo quería decirte.

-¡Ya tengo la foto, vamos! ¡No! ¡Alto ahí!

(RÍEN)

-Ha sido divertido, agentes.

-Qué pena que no podáis salir de aquí.

(RÍEN)

¡Oswald!

Por favor, dime que hay otra salida.

¡Hay otra salida! ¿En serio?

No, lo he dicho porque le hacía ilusión.

Discúlpame.

Vamos, chicos. (SE ESFUERZAN)

(Música)

Vale.

(ESCUPE) Tenía una cinta en el bolsillo.

Haré un lazo para enganchar esas tijeras.

-¿Vas a cortar la cinta?

-Iba a hacer monigotes para relajarnos,

pero me gusta tu idea.

(Papel rasgado)

La cinta ha cedido.

Es el momento de avisar a la señorita O.

Ahora que me acuerdo, aquí la recepción es malísima.

En fin, se lo tendré que comunicar personalmente.

-Ese es el ropero.

-¡No estoy aquí! ¡No estoy aquí!

(Música)

¡Otra intentona!

(SE ESFUERZAN)

Es inútil.

Estamos atrapados. Sí, pero, al menos,

tenemos un nuevo amigo con el que podemos jugar.

He traído cartas,

dados, ¿eh? ¿Siempre es tan guasón?

No, normalmente es más guasón.

El saco de las máquinas... ¡Espera!

¡El saco que nos dio la señorita O!

Sí. Podemos usarlo para jugar.

No, las máquinas simples son fáciles de usar.

Tal vez podamos usarlas para retirar la masa de cinta adhesiva.

Buena idea, compi.

No tengo ni idea de qué va esto, pero me apunto.

(Música)

Tengo que hablar con la señorita O. Es una emergencia.

-¿Una emergencia grande o pequeña?

-Bueno, técnicamente el trébol es una planta pequeña,

así que será una emergencia pequeña. -Pues siéntese.

(Música suave)

(Música)

Hemos colocado el punto de apoyo y la palanca.

Ahora vamos a aplicar fuerza empujando hacia abajo y...

(SE ESFUERZAN)

Suficiente.

¿Y si movemos el punto de apoyo? Igual es mejor.

Por probar.

(Música suspense)

(SE ESFUERZAN)

Así es mucho peor.

Espera.

Si alejando el punto de apoyo de la bola de cinta aislante

es más difícil de mover...

Si lo acercamos un poco más a la bola,

será mucho más fácil. ¡Claro!

(SE ESFUERZAN)

¡Así es más fácil! ¡Seguid empujando!

(SE ESFUERZAN)

Tenéis hueco para pasar. ¡Salir, salir, salir!

(SE ESFUERZA)

Si no salgo de aquí, ¡vengadme!

(Música suspense)

Oh, las Sticky Sisters han huido.

Bueno, es lógico.

Se han ido hace una media hora.

A decir verdad, lo raro sería que estuvieran aquí.

Eh, compi. No estés triste. Mira el lado bueno.

Vale.

¿Cuál es el lado bueno? ¿Eh?

Solo era una forma de hablar. No había pensado en nada.

Las Sticky Sisters se llevaron el trébol

y nosotros seguiremos trabajando en esa gélida oficina

de la División O para siempre o se acabará el mundo.

No sé cuál de las dos me preocupa más.

Opal, no permitiré que pase nada de eso.

Terminaremos nuestra misión pase lo que pase.

¡Yo también me apunto! Oswald.

¿Tú no eras el chico bibliotecario del museo?

Primero, así es como se llama mi puesto de trabajo.

Segundo, he estado toda mi vida en un despacho.

Ya va siendo hora de salir y ver mundo.

Yo también voy.

¿Quién eres tú?

Esmeralda Kim. Genial, encantado.

Iba a clase de flauta, pero os he oído hablar.

¿Puedo ir de misión con vosotros y salvar el mundo?

Vale, puedes acompañarnos. Vale,

pero después de flauta tengo fútbol

y mi tío viene a visitarnos el fin de semana,

entonces... ¿Os importaría ir la semana que viene?

Es que los malos se van a llevar el trébol.

Entonces me viene mal.

¿Puedo cantar el tema de la serie mientras corréis?

Vale. Qué guay.

(TARAREA)

(Música)

"Continuará".