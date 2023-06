División O - El hidraclope se alza

"Trabajamos para una organización, dirigida por niños,

(OFF) "Soy la Agente Olivia".

"Este es mi compañero, el Agente Otto".

"Este es mi lápiz de la suerte".

"Pero volvamos a Otto y a mí".

"Trabajamos para una organización, dirigida por niños,

que investiga lo extraño,

lo raro y, sobre todo, lo insólito".

"Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

(Sintonía "División ODD")

¡Venga, venga!

"¿Que para quién trabajamos?"

"¡Para la División ODD!"

"EL HIDRÁCLOPE SE ALZA"

Gracias por venir, División ODD.

¿Qué problema tiene, señor?

Yo estaba aquí sentado, intentando currar un poco,

pero cada vez que le doy al boli...

No lo digo, lo hago.

(AMBOS) ¡Hala!

Y si le vuelvo a dar.

(AMBOS) ¡Hala!

Y mirad.

(AMBOS) ¡Hala!

Exacto. Una pregunta,

¿cómo empezó en su casa?

Si no era mi casa, llevo seis semanas sin estar.

Tranquilo, señor, tenemos la solución:

no vuelva a usar el boli.

¡Claro!

Use uno de los nuestros.

Anda.

Gracias, División ODD.

Que tenga un día genial.

Oigan, ¿a dónde vuela?

Vamos a Boston.

Ah...

Tengo familia ahí.

Hola, Oscar.

Feliz viernes.

¿Hoy es viernes? ¿Qué pasa?

Creía que hoy era jueves, ¡y es viernes!

¡Hoy es cuando llega!

¿Es hoy cuando llega? ¡Sí!

¡Parad todos!

¿Qué es lo que llega?

¡El Hidráclope!

(AMBOS) ¡Hala!

Esta foto se sacó hace 100 años,

imaginad el miedo que dará en color.

Si esa cosa sale del lago de la ciudad,

destruirá el mundo entero.

¿Cómo lo detenemos?

Tengo una buena noticia,

cuando tenía cinco años

me di cuenta de que el Hidráclope vendría,

así que construí un arma muy potente y la enterré.

Está hecho.

Este diagrama muestra dónde está enterrada el arma.

También tiene dibujos, como este árbol y agua...

¡Vale ya de palabretas! ¡Es un mapa!

Sí, esa palabra es mucho mejor.

Olivia y Otto, ayudad a Oscar

a encontrar el arma.

¡Agente Olaf!

¡Soy Olaf!

¡Te vienes conmigo a alejar a todo el mundo

del lago de la ciudad!

¡Bien!

La cosa es seria, Olaf.

A lo mejor debería escoger a otro.

Venga, agentes.

¡Oscar!

¿Sí?

El mapa.

Ah, sí, se me olvidaba.

Me alegro de que me ayudéis.

El mapa dice que el tesoro

está enterrado exactamente a diez Normans de este árbol.

¿Qué es un Norman?

Mi osito preferido a los cinco años.

Eh... ¿No podías haberlo medido con una regla,

como todo el mundo?

Ya, claro, ¡y entregarle el mundo al Hidráclope!

Las reglas están en todos los sitios,

pero solo hay un Norman.

Hola.

¡Oh! ¡Oh, qué bien me lo paso!

El caso es que aunque el Hidráclope tuviese mi mapa,

no tendría mi osito para medirlo,

así que no podría encontrar el tesoro.

¿Pero cómo vamos a hacer esto?

El mapa dice que el tesoro está enterrado

a diez ositos del árbol,

pero solo tenemos uno.

Ya, pero mirad.

Siempre que no te muevas, puedes usar el osito

diez veces.

Solo tienes que asegurarte

de que cuando empieces con uno nuevo,

le pongas la cabeza justo en la línea

que haces con los dedos.

Así sabes que estás midiendo con mucho cuidado.

¡Ui!

¿Qué? A Norman le gusta que haga ruidos.

¡Ui!

Un poquito después.

¡Y diez!

Aquí debe ser.

¡Excelente! Usaré el Desenterrinator.

No, cogeré a Norman.

Aquí está.

¡Hale!

¿Qué? ¿Otro mapa?

¡Claro! ¿Qué os habéis creído,

que voy a entregarle el mundo al Hidráclope?

El próximo cofre del tesoro

está justo a 50 barritas de cereales desde aquí.

¿Qué barritas de cereales?

Las hay cortas, largas y de tamaño normal.

Buena pregunta.

Lo medí usando mis barritas favoritas,

las Crujinúmeros.

Debería haber más en el cuartel general.

Vale, id vosotros, yo me quedo montando guardia.

¿En serio? Pero si te encanta la comida.

Sí, no pasa nada.

Vale. Vamos.

¡Ay, qué adorable, qué adorable!

Señora, tenemos una situación insólita,

tendrá que abandonar la playa.

Pero me estoy relajando.

Este es el Hidráclope,

se alzó por última vez hace 100 años,

y ahora está a punto de salir de ahí,

haciendo esto.

Bueno, dicho así...

Buen trabajo, Agente Olaf.

Ve a hacerles lo mismo a esos de ahí.

Ay... No encuentro una Crujinúmeros por ningún lado.

Ni yo.

¡Hola, chicos! ¡Eh, hola, hola!

¿Lo has visto? Ya ves, O'Malley es supermajo.

¡No, llevaba una Barrita Crujinúmeros!

(AMBOS) ¡O'Malley!

¡Ay!

¡No corras!

¿Por qué me perseguís? ¡O'Malley!

(AMBOS) ¡O'Malley!

¿Qué queréis?

¡Asuntos oficiales de la División ODD!

¡Necesitamos esa barrita!

¿Asuntos oficiales de la División ODD? No.

¡Escucha, es la única manera de detener el Hidráclope!

¡Ja, esa es buena! ¡Espera!

En realidad no necesitamos la barrita.

Ah, ¿no? Ah, ¿no?

Solo necesitamos algo tan largo como la barrita

para poder usarlo para medir.

¿Por favor nos prestas la barrita de cereales?

Ay...

Gracias.

A ver...

Demasiado largo.

¿Qué tal esta goma? Demasiado corta.

¿Qué tal esta espada?

¿Por qué tienes una espada?

Para los dragones.

Y... para algún agente.

¿Qué tal este lápiz?

¡Es exactamente igual de largo!

¡Vamos a salvar el mundo!

Gracias por tu ayuda, O'Malley.

47, 48, 49, 50.

¡Aquí!

Hale.

(AMBOS) ¿Otro mapa?

¿Qué os habéis creído, que voy a...?

Entregarle el mundo... Lo pillamos.

Os prometo que este es el último cofre del tesoro que buscar.

Y será fácil, porque lo medí usando 100 de mis propias huellas.

Venga, vamos, talón con dedo.

(AMBOS) Uno, dos,

tres, cuatro...

Otro poquito aún más después.

98, 99, 100. Aquí.

Vale.

¿Qué? ¿Dónde está?

¡He contado exactamente 100 pasos!

¿Y ahora qué hacemos? ¡No lo sé!

¡Pero se supone que tienes que saberlo!

¡Ya lo sé! Ay...

(Móvil)

¿Hola?

¿Dónde está esa arma?

Eh... Lo siento, Señorita O, hemos tenido un problemilla.

¡Pues arregladlo, el Hidráclope empieza a alzarse!

¡No podremos contenerlo mucho tiempo!

El mapa decía 100 pisadas.

¡A lo mejor lo has leído mal!

Seguro que tu letra ha cambiado desde que tenías cinco años.

¡Eso es!

Enterraste el tesoro con cinco años.

Cuando eras así de pequeño,

tenías los pies pequeños.

¡Olivia tiene razón!

Y como ahora tienes los pies más grandes,

no hacen falta tantas pisadas para llegar al tesoro.

Entonces...

¡Hay que medir con la longitud de tus pisadas

cuando tenías cinco años!

¿Cómo averiguamos la longitud de tus pies entonces?

Fácil. Vamos a ver...

Zapatos de cuando tenía siete años, de cuando tenía cuatro.

Ah, los de cuando tenía cinco.

Me encantaría hablar de lo raro que es esto,

peor no tenemos tiempo.

(TODOS) 97, 98, 99, 100.

El momento de la verdad, chicos.

(TODOS) ¡Bien!

¡Lo tenemos!

Venga, Norman, a salvar el mundo.

¡Lo tenemos, Señorita O!

Justo a tiempo, no podemos contenerlo más. Mirad.

¡Oscar, trae el arma!

(AMBOS) ¿Un calcetín? No es uno cualquiera,

es un calcetín superapestoso, porque lleva mucho tiempo enterrado.

¿Cómo va un calcetín a detener al Hidráclope?

Es efectivo, porque el monstruo Hidráclope

tiene una capacidad olfatoria aumentada,

debido a su capacidad nasal incrementada.

(AMBOS) ¿Qué?

¡Tiene la nariz grande

para oler bien!

(Música épica)

¡Vuelve al abismo de donde has salido!

(Música de acción)

(TODOS) ¡Sí! ¡Bien hecho!

Buen trabajo, equipo.

Todos están a salvo.

Al menos durante los próximos 100 años.

¿Qué?

Y luego volverá, con sus hermanos y hermanas.

¿Qué? Venga, los calcetines, quitáoslos.

"DIVISIÓN ORGANIZACUMPLEAÑOS"

Gracias por venir, División ODD.

Bien, estaba sentado aquí, viendo una película,

cuando al ir a coger una patata,... ha salido esto.

¡Insólito! ¿Me lo dices o me lo cuentas?

¡Mirad qué cosas salen!

¡No puedo comérmelas!

Sí... Si ni siquiera lo he ganado.

Tranquilo, señor.

Tenemos un Arreglinator de Patatas.

Gracias, División ODD.

Encantados de ayudar. Ahora, si nos disculpa...

Oh, vaya, ¿crema agria?

¿A qué viene esto? Es el cumpleaños de la Señorita O,

vamos a darle una fiesta sorpresa.

¿Cómo es que nadie me lo ha dicho?

¿Has guardado un secreto alguna vez en tu vida?

Ahí le has dado.

Ah, hola, agentes.

Está genial, Oscar.

¿Cómo has sacado a la Señorita O del despacho?

Pues le he dicho que había un zumo en el taller mecánico.

Se lo prometo, en el coche no hay ningún zumo.

Ya me conozco tus jueguecitos.

¿Qué jueguecito?

Lo quieres todo para ti, pero la Señorita O no juega a eso.

A mí me vale.

Una pregunta, ¿hay que esperar a la Señorita O

para comernos la tarta?

¿Tarta?

¿Se te ha olvidado la tarta?

No...

Bien. Menos mal.

No, se me había olvidado que no hay tarta.

¡Oh, venga ya, Oscar! ¡Oscar!

¡Eh, esperad, esperad!

Podemos hacer una con mi Fabricatartinator.

¿De qué sabor la queréis?

¡Vainilla! Obviamente.

¿Estás de broma? Chocolate.

¡Fresa! -¡Patata!

¡Vainilla! ¡Chocolate!

¡Patata! (TODOS) (HABLAN A LA VEZ)

¡Parad!

¡Estáis hablando todos demasiado rápido,

a la vez y de golpe! ¡Igual que yo ahora!

¡Y tenemos que organizarnos!

Solo hay una persona que puede ayudarnos.

Hola, Polly Gráfico.

Hola, División ODD.

Habéis hecho bien llamándome.

Primero tenemos que hacer una encuesta

del sabor de tarta preferido de todos.

¿Eso cómo lo hacemos?

Que todo el mundo escriba el sabor que quiere.

Lo que escribáis será vuestro voto.

Todo el mundo tiene un voto por persona.

¿Tienes...?

También necesitamos...

Me gusta escribir con...

¡Hala! Qué buena eres.

Soy la mejor.

¡Ahora votad!

Anda, una cosa rosa.

¡Oscar, Oscar!

¿Qué pasa, O'Malley?

La Señorita O ha encontrado el zumo del coche.

Aquí está. ¿Qué tienes que decir en tu defensa?

No tenía ni idea que estaba aquí.

Me fiaré de tu palabra.

Por cierto, he cambiado el carburador,

he puesto una correa de distribución nueva

y he limpiado los pistones,

debería estar listo para correr.

Es increíble.

¡Va a volver!

¡Hay que retrasarla! ¿Cómo?

¡Cierra las puertas de la Sala de Tubos, ahora!

¡Perdón!

¡Perdón!

¡O'Malley, abre la puerta!

Oh... Uy, lo siento, Señorita O,

la puerta está rota.

Voy a arreglarla.

La arreglo.

Los votos se han contado, y he puesto los resultados

en este Gráfico de Pastel.

¿Pastel? ¿No íbamos a comer tarta?

No, se llama Gráfico de Pastel, porque tiene forma de pastel.

También se llama Gráfico Circular.

¿Lo ves?

(TODOS) ¡Ah! ¡Vaya!

Nos ayuda a ver qué sabor de tarta ha tenido más votos.

¿Veos que la sección del chocolate

es mucho mayor que las de los otros sabores?

El ganador es, claramente, el chocolate.

¡Boom, chocolate!

Chocolate entonces.

Gracias por tu ayuda, Polly. De nada.

¿Qué regalo le habéis comprado a la Señorita O?

¿Ha dicho "regalo"?

¿En serio?

¡Pero cómo puede ser, Oscar!

¡Vale, vale!

Tengo un Regalinator.

Tendríamos que regalarle una bici nueva.

¡Qué buena!

Deberíamos comprarle una cama elástica.

Pero no se puede ir a ningún lado en una cama elástica.

¿Para qué quieres ir a ningún lado?

¡Tienes una cama elástica!

¡Bici!

(AMBOS) ¡Cama elástica!

(AMBAS) ¡Bici! (CHICOS) ¡Cama elástica!

(CHICAS) ¡Bici! (CHICOS) ¡Cama elástica!

¡Eh, eh, eh!

Perdón.

Polly, creo que necesitamos otra encuesta.

¡Oscar, Oscar! ¿Qué pasa, O'Malley?

¡La Señorita O está abriendo las puertas con las manos!

Pero si pesan diez toneladas cada una.

¡Ya lo sé! Aún no estamos...

Espera, el tubo está conectado a la Sala de Criaturas, ¿no?

Sí. Mándale una, para distraerla.

¿Quieres que la enfade más?

¡Tú hazlo, ahora!

Lo siento, Señorita O.

Solo con unos cuantos ajustillos más...

No tengo nada contra ti, si tú no tienes nada contra mí.

Parece que vamos a tener un encontronazo.

¡Hia!

Otra manera genial de ver las cifras o cantidades de algo, como votos,

es un Gráfico de Barras.

(TODOS) ¡Guau!

Es una barra, claro. ¡Genial!

Aquí están todos los regalos que votar,

y aquí está cuánta gente ha votado por cada uno.

Así que hay diez votos para una bici nueva,

diez para una cama elástica

y un voto para una... una patata.

¡Patata!

¿Y quién ha ganado?

Cuanto más alta es la barra,

más votos ha conseguido.

La bici y la cama elástica ganan, con diez votos cada una.

Así que empatan.

¿Entonces hay que volver a votar?

(TODOS) Ay...

Un momento,

Olaf no ha votado por la bici ni por la cama elástica,

si cambia el voto, desempatará.

¿Qué prefieres, Olaf, bici o cama elástica?

Patata. No...

Tiene que ser una o la otra.

Patata.

No, tiene que ser otra cosa, no patata.

Ah, ya entiendo.

Patata.

Y así todos los días.

¡Oscar! ¿Qué pasa, O'Malley?

¡Ha podido con el dinosaurio! Aún no estamos.

¡Mándale otro bicho! Ay...

Con esa actitud no ayudas, O'Malley.

¡Que voy!

Humo Malvado, Gatiarañas,

un Vórtice Polar.

¡Ya está, todo!

Parece que voy a tener que esforzarme más.

¡Hia!

Olaf, tienes que escoger la bici o la cama elástica.

Bici patata.

(TODOS) ¡No!

¡Patata elástica!

(TODOS) ¡No!

¡Oscar, Oscar!

¿Qué pasa, O'Malley?

¡Ha podido con todo!

¡No me queda nada!

Va a abrir las puertas ahora mismo.

¡Olaf escoge una, o bici o cama elástica!

Olaf tiene idea.

Pito pito gorgorito... Cama elástica.

Escojo bici. ¡Bien!

Ha sido justo.

Con el voto de Olaf,

la bici tiene 11 votos,

y la cama elástica sigue con 10.

la barra de la bici, del gráfico, ahora es más alta,

o sea que la bici gana.

Cada uno a su puesto.

¡O'Malley!

¿Hay alguien?

¡Hia!

(TODOS) ¡Sorpresa!

¡Feliz cumpleaños, Señorita O!

¿Me habéis montado una fiesta?

Me encantan, gracias.

(TODOS) ¡Bien!

Es casi tan bueno como lo que me habéis mandado

por los tubos. ¿Qué?

¡Me lo he pasado de miedo luchando contra esos bichos!

Es como si tuviera cinco años.

En realidad, Señorita O, ¿cuántos años tiene?

¡Nunca te lo diré!

Oh, habéis pensado en todo.

Menos... ¿Dónde está la patata?

¡Os lo dije!

(Música alegre)

(CANTAN EN INGLÉS)

¡Vivan las patatas!

¡Soy Olaf!