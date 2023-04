División O - El gran Grinaldi

"EL GRAN GRINALDI"

Gracias por venir, División Odd. ¿Cuál es el problema, señor?

Pues tengo muchas ganas de ir a nadar,

pero siempre que intento ir al océano pasa esto.

¿Veis?

Una pregunta: ¿ha dicho algo malo del océano últimamente?

A ver, igual he dicho que estaba frío.

Oh, no tendría que haber dicho eso. Oh... Muy mal hecho.

¿Qué? Pero si está frío. No lo repita.

El océano está enfadado con usted y no le deja entrar.

¿Y entonces qué hago? (LOS DOS) Disculparse.

-¿Con el océano? No veo ningún lago por aquí.

Vale. Océano, siento que seas tan sensible.

Venga ya. Hágalo en serio, hombre. Vale.

Océano, perdón por haber dicho esas cosas de ti.

Y... Y me gusta mucho ¿lo azul que eres?

Y... Y con olas y húmedo y salpicón.

Con eso debería bastar.

¡Ha funcionado! Gracias, División Odd.

Que tenga un buen día, señor. Vámonos de aquí.

¡Uf! ¡Cómo quema la arena! Culpa mía.

Para ti. Esto para ti. Esto para ti y creo que esto va aquí.

¡Hala! Nunca te he visto ir tan rápido.

Si termino todo el trabajo puedo salir antes

para ver al gran Grinaldi en el teatro.

Un momento. ¿El qué? El teatro. Ya sabes.

Donde se va a ver espectáculos. No, eso no. Grinal...

Grinaldi. El mejor mago de la historia de la magia.

Mira, que te enseño.

"Prepárense para asombrarse. Estupefactos.

Atónitos.

La magia de Grinaldi es tan grande que está en todas partes.

Vengan a ver mi truco de magia con espadas donde cortaré de todo,

incluyéndome a mí mismo.

Oh, sí, así va a ser. Oh, sí".

Grinaldi es quien me inspira para llegar a ser mago algún día.

¿No querías llegar a ser campeón olímpico de carreras de patines?

Eso fue el lunes. ¿Y lo de cazatornados?

Eso fue el martes. Hoy es miércoles.

¡Espera! Oh, no, el espectáculo ya ha comenzado.

Tengo que salir de aquí antes de que la señorita O me dé más trabajo.

"Tengo un trabajito para ti". ¿Pero cómo ha entrado ahí?

"Porque estoy en todas partes. Ahora los dos a la panadería. Ya".

(RESOPLA)

Gracias por venir, División Odd.

Son mis tartas. Están arruinadas.

Las bodas tienen que unir a la gente, no separarla.

¿Pero quién querría robar tartas?

Un momento... No han robado ninguna tarta.

Están todavía aquí, pero cortadas en pedazos.

Lo que significa... ¡que están por la mitad!

¿Pero quién querría hacer algo así? (LOS DOS) Círculo Sur.

-No. No tiene mucho sentido. Oh, ya...

(LOS DOS) ¡Marta Mitad! -Sí, sí, eso tiene sentido.

-No, no, no. Yo no he sido. Sí, me gusta partir cosas por la mitad,

pero siempre robo una mitad y dejo la otra.

¿Lo veis? Sí... Tal que así. Entonces...

¿Todo esto es robado?

Me parece que te estás yendo por las ramas.

¿Queréis un poco de limonada? Oh...

¡Oh! No hace falta. No hace falta.

Oye, Marta... ¿Puedes confesar para que cerremos el caso

y vaya a ver al gran Grinaldi? Pero es que soy inocente.

Llevo todo el día en el piso tejiendo este medio suéter.

No está ni la mitad de mal. Gracias.

(Móvil)

Aúpa Olivia.

Ya veo.

Se están destrozando cosas en la biblioteca también.

¡Ajá! Eso demuestra que yo no he sido.

He estado aquí con vosotros.

Tienes razón. Perdón por las molestias.

No pasa nada. Os acompaño a la puerta.

Adiós. Hasta pronto.

Voy a echar los cerrojos.

Así que, señor Fonts, los libros están partiéndose por la mitad.

No, es mucho peor que eso. Mirad.

Los libros estaban enteros,

pero ahora están en cuatro partes iguales.

O sea, que los libros se han dividido en cuartos.

¡Sé quién ha sido! ¡Carol Cuartos! Esa no existe. Pero buen intento.

Pues quien se está haciendo que los libros cuesten mucho de leer

y el pobre Dustin lo está pasando fatal organizándolos. Mirad.

-Y mira que me esfuerzo.

(Móvil)

Aúpa Olivia.

¿Cómo es que siempre te llaman a ti? ¡Agentes!

¡Ha habido otro incidente! Os envío vídeo.

No veo nada. Está en la chaqueta de Otto.

Ah, sí.

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.

¡Ocho trozos!

Necesito que descubráis quién está cortando en trozos las cosas. Ya.

O sea, LAP. Lo antes posible. O sea, ahora.

Oye, tengo una idea, vamos a descansar, vemos al gran Grinaldi

y volvemos al caso bien fresquitos.

Una idea mejor: vamos a la Sala de Mates.

Esto es... Voy a tomarme una manzanita.

Oh, no. La manzana está en cuartos.

Así está mejor...

Saludos, agentes. Hola, Sala de Mates.

Vale. Vamos a ver las pruebas que tenemos.

Primero, las tartas de la panadería

se han dividido en dos trozos iguales. Mitades.

Pero luego los libros se han dividido

en cuatro trozos iguales. Cuartos.

Y el puente se ha partido en ocho trozos iguales. Octavos.

¿Pero por qué mitades, luego cuartos y luego octavos?

El gran Grinaldi.

Otto, ¿puedes parar con Grinaldi aunque sea un minuto?

No.

Sala de Mates, ponnos una imagen de Grinaldi y su caja mágica.

Generando imágenes.

Otros magos se sierran a sí mismos por la mitad una vez,

pero Grinaldi quiere ser mejor, así que se sierra a sí mismo tres veces.

Y cuando divides algo una vez, tienes dos trozos iguales.

Mitades.

Y si divides cada una de esas mitades iguales por la mitad,

tienes uno, dos, tres, ¡cuatro trozos iguales! Cuartos.

Y si divides cada una de esas cuatro partes iguales

por la mitad otra vez, tienes una, dos, tres, cuatro,

cinco, seis, siete, ¡ocho partes iguales! Octavos.

Sala de Mates, enséñanos un mapa del teatro donde actuaba Grinaldi.

Generando imágenes.

Está cerca de la panadería, la biblioteca y el puente.

Grinaldi ha dicho que su magia es tan grande que está en todas partes.

O sea que se habrá filtrado fuera del teatro.

Tenemos que ir al espectáculo de Grinaldi.

Eso es lo que llevo diciendo todo el día.

Y ahora los ocho octavos del Gran Grinaldi... desaparecerán.

(LOS DOS) ¡División Odd! ¡Quieto ahí, Grinaldi!

Oh, hola a todos. -¿Qué? ¿Qué pasa?

Bueno, en realidad tardaré menos en leeros las mentes.

Oh, no, la tarta. Y los libros. Y el puente.

Siento haber causado tantos problemas y...

Sí, Otto, te daré un autógrafo. ¡Bien!

Señor Grinaldi, ¿puede arreglarlo? Sí...

Pero Grinaldi no puede deshacer el hechizo solo con la cabeza.

Necesitaré un ayudante. ¡Yo mismo!

Excelente. No. Jamás.

No pienso dejarte hacer esto...

con esa pinta.

A por ellos, compañero. Gracias, compañera.

A ver, ayudante, tu primera misión será volver a unir

los ocho trozos del gran Grinaldi.

(Música suspense)

¡Tachán! (PÚBLICO) Oh...

Eh... Así no... Ah.

(Música suspense)

¡Tachán! (PÚBLICO) Oh...

Así tampoco. ¿Seguro? Yo lo veo bastante bien.

Otto... Vale.

(Música suspense)

¿Tachán? (PÚBLICO APLAUDE)

Tachán, en efecto.

Y ahora voy a hacerme desaparecer. ¡Espere!

Tiene que arreglar las demás cosas. Ah, es cierto.

Alakazam. Bim bam rolodo.

Que las fracciones se unan y hagan un todo.

(Música)

Ey, pero... (RÍEN)

(Aplausos)

Bien hecho, agentes. Vuestra nueva misión.

No tema. El asombroso Otto se ocupa del caso.

(TOSEN)

¿Cuánto tiempo voy a tener que aguantar esto?