Mi nombre es agente Opal.

Estos son mis compañeros,

Omar, Orla y Oswald.

Esta es una llama que se llama Paul.

Viajamos por todo el mundo investigando lo extraño, lo raro,

y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas.

(TODOS) ¡Escudos arriba!

¿Para quién trabajamos?

Trabajamos para la División Odd.

"Fin de trayecto."

"Agentes, despejen la zona, la Señorita O va a aterrizar."

Ordenador, déjame entrar.

Ahí estáis todos, ha pasado algo insólito.

(TODOS) Ya lo sabemos.

-Ya, pero me gusta decirlo cada vez que os veo.

Ordenador, pon el video.

Olizabeth ha subido esto a la red de los malos.

(Música)

Quedan cuatros segundos de este anuncio

antes de cerrar la ventana.

"Atención, malhechores,

la unidad móvil de la División Odd ha descubierto mi identidad,

así que voy a revelársela a todo el mundo.

Mi nombre es Olizabeth y la agente Opal es mi hermana.

Ella me hizo como soy."

¿Qué?

Lo único que hice fue protegerla.

Pensaréis que voy a dar un discurso malvado,

pero de eso nada, monada.

Mejor. Qué alivio.

A cambio, os he escrito un poema.

Vale.

Unidad móvil, se acabó, fuera División Odd.

"Bua, bua, bua".

Fastidiaos.

Adiós, División Odd.

-Tenemos que descubrir su plan antes de que sea tarde.

Será muy difícil porque no sabemos dónde está.

Yo tengo una pista.

Mirad.

Es una malhechora.

Si descubrimos quién es y dónde está,

nos llevará hasta Olizabeth.

Mandaré esta imagen a todas las oficinas de la División Odd.

En fin, poneos cómodos,

pasarán horas hasta que alguien la reconozca.

"Tenéis una llamada de Australia."

Me lo figuraba.

Hola, Señorita O.

-Agentes Orana y Oliver.

Encantada de veros.

¿La reconocéis?

-Y tanto, es la Reina de las Arenas y está en Australia.

Si la Reina de las Arenas está en Australia,

entonces Olizabeth estará allí.

Pero ¿por qué? Porque este lugar es guay.

-Además, Australia es el centro neurálgico de la División.

En el parque del observatorio está la centralita telefónica.

-Todas las líneas del tubourbano

pasan por la estación central de Sidney.

-Encima, tenemos canguros.

Chicos, hay que buscar a Olizabeth.

Nos puede llevar días, Australia es enorme.

Es todo un continente.

No hay problema, enviando coordenadas.

¿Qué son esas coordenadas que dicen los colegas australianos?

Las coordenadas son una ayuda para ver cosas en los mapas.

-La guarida que buscáis está en F8.

-Cada coordenada tiene una letra y un número.

Donde se juntan en el mapa, hay algo.

Solo tenemos que seguir las líneas de esta red.

Sí.

Las letras están en vertical. La línea de arriba a abajo.

Los números están en horizontal, de lado a lado.

Y si seguimos la F y el ocho, se juntan en este cuadrado.

(TODOS) La guarida de la Reina.

-Orana y Oliver, voy para allá.

¿Eso significa que por fin tenemos la oportunidad

de entrar en acción con la Señorita O?

No, estáis fuera.

Y, además, me llevo el vehículo.

(TODOS) ¿Qué?

-Os dije que me llamarais si La Sombra escapaba,

pero no me escuchasteis, por eso os voy a mandar a...

-Orchid Escuela para escuchar,

donde aprenderéis a prestar atención y escuchar mejor.

-Perdón, ¿Qué?

No estaba escuchando.

Es horrible, hay que volver a la unidad móvil como sea.

Orchid, hola, Opal al habla.

Te llamaré Shermann,

o la agente que hizo mala a su hermana.

¡No!

Lo único que hice fue protegerla, incluso entrenando en la academia.

Reclutas, el objetivo es atrapar la bandera,

no esconderse.

Olizabeth, tú protégete, yo voy a por la bandera.

¡Ah!

¡La tengo! ¡Tengo la bandera!

¡Bien hecho, Opal! -¡Esa es mi hermana!

¿Qué es lo que le pudo molestar?

A mí me molesta que sigáis con la cháchara.

Abrir los libros de texto.

"Mientras tanto, en Australia".

(AMBOS) ¡Oh! -Ahí estáis los dos.

-Un placer, Señorita O. -¿Dónde está la Reina de las Arenas?

(AMBOS) Por ahí.

-No la veo.

-¡Aquí estoy, División Odd!

(GRITAN)

(RÍE)

Atrás, la atraparé con el "bumeraneitor".

-No funciona.

-Sí, un poco desviado.

-Tranquilos, lo mejor del bumerán es que siempre vuelve.

-No creo que vuelva ya.

Adiós, División Odd.

(RÍE)

-Es la única que puede decirnos dónde está La Sombra.

-¡División Odd, División Odd, quieta ahí!

-Sois demasiado lentos, agentes.

(RÍE)

-Está cerrada.

Habrá que hacer un agujero en la puerta.

-O podemos resolver la clave de esta cerradura.

-Si averiguamos el número que falta,

se abrirá la puerta.

-Creo que hay un patrón.

Mirad, los números de arriba van sumando de uno en uno.

-Y los de abajo también suman uno.

-Y los del centro seguirán el mismo patrón.

18, 19, 20.

-¡Bien! -¡Vamos!

-Bienvenidos.

La verdad, me sorprende lo bien que ha salido el plan de La Sombra.

(TODOS) ¿Eh?

Me puso en su mensaje de video

porque sabía que pensaríais que era una pista

y encontraríais el camino hasta aquí,

pero no veo a los otros agentes.

-Están en la academia aprendiendo a escuchar.

-Qué bonito, le pasaré la noticia a La Sombra.

En cuanto a vosotros...

(TODOS) Oh, oh... -Adiós, División Odd.

(RÍE)

Vuestro primer examen.

(SUSURRA)

No te oímos.

¿No me oís o no me estáis haciendo caso?

-Bueno, bueno, bueno...

No me digas que la unidad móvil ha vuelto a la escuela.

Lo siento por vuestros amigos de Australia.

Y ahora que me he librado de vosotros,

ya puedo ejecutar mi malvado plan.

Olizabeth, aún estás a tiempo de parar esto.

Hablaré con ellos, les diré que eres mi hermana.

¡No necesito que me protejas!

"Alarma, alarma,

el tubourbano de la División Odd ha dejado de funcionar."

-Y esto es solo el principio de mi plan.

Tenemos que parar a tu hermana. No sabemos dónde está.

¡Si lo ha dicho!

La estación central está en Australia,

desde allí ha cerrado el tubourbano.

¿Lo ves, Ozzy? Así se escucha. -¿Qué?

Pero ¿cómo vamos a viajar a Australia?

El tubourbano no funciona y no tenemos vehículo.

Tengo una idea.

Me encanta esto.

Ordenador, a la central del tubourbano de Australia.

Qué ordenador de abordo más raro.

Es el agente Orson.

Nos está diciendo que el camión de los helados

solo comprende las coordenadas.

¿Soy el único que entiende el idioma de los bebés?

(TODOS) Sí..

Si averiguamos las coordenadas del tubourbano central,

el agente Orson las puede introducir

en el camión de los helados para llevarnos allí.

Vamos, saquemos el mapa.

El tubourbano es el punto rojo,

hay que encontrar la letra y el número

que coinciden en ese punto.

La letra de la línea vertical es la H.

Y el número de la línea horizontal es el siete.

¡Es el H7!

(TODOS) ¡Genial!

¡Abrochaos!

Malhechores, por fin ha llegado el día que estábamos esperando.

Vamos a lanzar nuestros poderes insólitos

a las Divisiones Odd de todo el mundo.

Os voy a pedir que os subáis a este podio.

Explícales, Brutus.

-Disparáis vuestros poderes insólitos

en una de estas cositas redondas.

Los poderes pasan por estos tubitos y se almacenan en esa cajita.

Luego los libraré en el tubourbano de la División Odd.

(RÍE) Una preguntita.

¿Y cómo recuperemos nuestros poderes cuando se haya realizado el plan?

-Una vez destruida la División Odd,

se os devolverán vuestros poderes

y un viaje en bus gratis por Australia.

(VÍTOREAN)

"Continuará."

"Seguimos con la historia."

Hay que hacer algo,

la solución no nos va a llegar caída del cielo.

-Mi "bumeraneitor" ha vuelto.

-Úsalo para desenterrarnos.

-Me caéis bien los dos.

-Tardaré un ratito.

¡Gracias, Orson!

La entrada secreta

a la estación central del tubourbano.

Tiene código numérico.

Hay tres casillas horizontales y tres casillas verticales.

Faltan dos números,

si lo solucionamos, la puerta se abrirá.

Los números en horizontal van sumando uno cada vez.

¡Creo que es 44!

(TODOS) ¡Bien!

Y en la columna vertical

los números son 30, 40 y casilla vacía.

¡Van de 10 en 10!

Serán 30, 40, ¡50!

(TODOS) ¡Sí!

Ahora que tenéis billetes

para un viaje gratis en bus por Australia...

(VITOREAN)

(CARRASPEA)

¿Qué quieres, Brutus?

-Tenemos compañía. -Ya están aquí los agentes.

William Ocean y Magnet Maggie, a por ellos.

(AMBOS) Será un placer.

-Todos los demás, disparad vuestros poderes.

(RÍE)

Creo que es por aquí.

(AMBOS) Hola, División Odd.

(TODOS) Oh, oh.

¡Lanza peces!

(TODOS) ¡Escudos arriba!

En el mar hay peces de sobra.

¡"Congelaneitor"!

¡Imán en acción!

Puedo con todos vuestros aparatos metálicos.

Olvidas que tengo 500 años.

¿Y eso qué importa?

Hace 500 años, los aparatos eran de piedra.

¡"Redineitor"!

Decidnos dónde está La Sombra. Ni hablar.

-¡Ja! El plan de La Sombra funciona.

-¿Entonces no nos toca ningún viaje gratis por Australia?

-Estamos aquí, probablemente no.

Decidnos dónde está La Sombra y os conseguiremos un viaje.

Vale, solo podemos daros una pista, por eso del pacto de no chivatazo.

D4.

Eso son coordenadas.

Veamos el mapa de la estación central.

Le superponemos la tabla de coordenadas como antes.

Si seguimos las filas D y 4 veremos dónde se cruzan.

(TODOS) ¡Ahí es donde está Olizabeth!

¡Movámonos, deprisa!

Marchaos a un lugar seguro.

(TODOS) ¡División Odd, División Odd, quieta ahí!

Demasiado tarde,

los poderes de los malhechores están en esta caja.

(RÍEN)

Voy a liberarlos por todo el tubourbano.

-Y no podéis detenernos.

¡Opal se ha escapado!

Olizabeth, ¿por qué después de todo lo que te he protegido?

Lo único que has hecho es protegerme.

-Reclutas, el objetivo es atrapar la bandera,

no esconderse.

¡Ay!

¡Opal, voy a por la bandera!

¡Es demasiado peligroso, espera aquí!

¡La tengo! ¡Tengo la bandera!

¡Muy bien, Opal!

Vale, eso fue una vez.

Disparad vuestros aparatos.

Demasiado peligroso, usa esto.

Vale, dos veces.

Eh, eh, cuidado, usa esto.

Vale, soy sobreprotectora,

pero no tenías por qué llegar a esto.

No tuve elección, tú eras la que todo lo hacía bien.

Dejé la División Odd para ser buena en algo que tú nunca ibas a hacer,

ser malhechora.

-Me alegro de ser hijo único.

-Mi primera acción mala fue llevarme el trébol de 44 hojas,

pero me lo impediste.

Y tienes un vehículo, y sabes que adoro los vehículos.

-Aprieta el botón, jefa.

(TODOS) ¡Apriétalo! -¡No!

Todavía no he terminado de explicarme.

Entonces, urdí un plan para formar una red de malhechores

y destruir la División Odd para siempre.

Ahora verás que soy tan buena como tú haciendo cosas.

Olizabeth,

siempre supe que tú serías capaz de hacer lo que quisieras,

eres la persona más inteligente que he visto.

Eso lo dices porque voy a destruir la División Odd en tres...

¡No! Dos...

¡Quieta!

¡Tengo las pruebas!

"Blog del capitán, Peteswood, Pensilvania.

Creo que alguien está organizando una superbanda de malhechores,

la mente más inteligente

a la que se enfrenta la División Odd.

Fui sobreprotectora,

tenía miedo de que te hicieras daño.

Y te aprecio tanto que no quería que eso sucediera.

Lo siento.

Lo que faltaba, ahora me siento fatal por haber hecho esas cosas.

Aún estás a tiempo. Desde luego,

tienes todos los poderes malvados dentro de una caja.

Ya no pueden hacer cosas insólitas.

Entregar la caja a la Señorita O y volveremos a empezar.

Opal, ¿me puedes dar un abrazo?

(TODOS) Oh...

No tan deprisa, agentes.

Nosotros conservamos nuestros poderes.

-Dame esa caja, Papel Machacado.

-Soy Papier-Maché y lo tengo yo.

-Es mía. -¡Es mía!

(GRITAN)

Mis poderes están ahí dentro, ¿cómo me voy a manejar ahora?

-¿Y esto qué?

-Si no contenemos los poderes,

se propagarán por todo el mundo causando el máximo caos.

-Opal, hay un botón de marcha atrás,

apriétalo con la caja en el centro del caos

y reabsorberá los poderes.

¿Qué va a ser de ti?

Tengo que llevar a todos a un lugar seguro.

Vete, yo me arreglo.

Lo sé.

Vamos, todos fuera. Venga, daos prisa.

¡Vamos! ¡Venga!

(GRITAN)

Hay que colocar esta caja en el ojo de la tormenta

para dar marcha atrás

y volver a meter los poderes en la caja.

¡Démonos prisa!

¡Es demasiado poderosa!

¡Necesitamos algo para entrar!

(Claxon)

Eh, ¿os sirve esto?

¡Sí! ¡Bien!

Entrad en el vehículo.

-Os cubriremos, vamos, vamos.

Gracias por venir, Señorita O.

siento haberos retirado del caso.

Os invitaría a un helado para pediros disculpas,

pero no hay tiempo.

(TODOS) De acuerdo.

Orana y Oliver, despejad la entrada.

Vamos a entrar.

Hemos entrado.

El remolino es inestable.

Opal, abre esa caja y eliminaremos los poderes malignos.

¿Preparada?

¡Sí!

(TODOS) ¡Por la División Odd!

(JADEAN)

Vamos, vamos.

Tenemos un problema,

la caja tiene una clave de números y vacíos,

hay que resolverla para dar marcha atrás.

Empieza por lo que sabes.

Solo sé que hay una casilla vacía junto al 89.

¿Recuerdas el anterior rompecabezas?

Los números iban sumando uno de izquierda a derecha.

Entonces, al 89 habría que sumarle uno más, 90.

Opal, date prisa,

no podemos contener este caos por mucho tiempo.

Igual os puedo ayudar.

¿Cómo has hecho para entrar aquí?

Propulsores en las botas.

Bien, en la columna vertical creo que los números van de 10 en 10.

Así que después del 90 tiene que ser...

El 100.

(TODOS) ¡Sí, genial!

Orana y Oliver,

sin vosotros no lo habríamos logrado.

Gracias.

-Siento mucho este caos, Señorita O.

Tal vez, lo arreglemos así.

-Gracias, Olizabeth, has hecho bien.

-Todo el mundo, subid al vehículo.

Chicos, seguid sin mí.

(TODOS) ¿Cómo? ¿Qué dices?

Quiero seguir aquí en Australia

para arreglar lo que ha hecho Olizabeth.

Y en otros países donde ha hecho muchas cosas insólitas

que hay que arreglar.

Creo que me pasé un poquito.

Pero no te puedes ir,

ni siquiera habría unidad móvil si no fuera por ti.

Omar tiene razón,

si no hubieras recuperado aquel trébol,

yo seguiría de bibliotecario.

Y yo seguiría viviendo sola en una cueva oscura,

grande pero oscura.

Tu gran sueño era viajar por el mundo

arreglando cosas insólitas.

Yo quería vivir aventuras y con vosotros lo he conseguido.

Pero siempre hemos sido cuatro, ¿quién te va a sustituir?

Hola, chicos.

(TODOS) ¿Osmerelda Kim?

Ya he terminado el karate y el piano

y, si queréis, me puedo unir a vosotros.

Tal vez... No sé.

Avisadme.

Lo hará genial.

No os preocupéis, nos volveremos a ver.

Bien, equipo, hay que llevar esta caja al cuartel general.

Esperad, si los poderes están aquí,

¿hace falta una División Odd para combatirlos?

Encantada de verte.

¿Y bien? ¿A qué estamos esperando?

¡Vamos!

(TODOS) ¡Por la División Odd!