"Pero volvamos a Otis y a mí".

"Soy la agente Olimpia".

"Este es mi compañero, el agente Otis".

"Esta es mi comida después de comérmela".

"Pero volvamos a Otis y a mí".

"Trabajamos para una organización dirigida por niños

que investiga lo rato, lo extraño y, sobre todo, lo insólito".

"Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

¡Deprisa, Olimpia! ¡Ya voy, señorita O!

"¿Que para quién trabajamos? Para la División Odd".

FELIZ MEDIOVERSARIO

Tranquilo, señor. Solo es una caso de del revés.

Hay dos agentes esperando en la sala de interrogatorios.

Puede usar el tobogán si quiere.

¿Qué es eso de ahí?

"Para un compañero de primera".

"Choca esos cinco y el puño. Olimpia".

¿Eh? No es mi cumpleaños.

¿Emocionado por vuestro medio aniversario?

¿Medio qué? Medio aniversario.

Ya verás.

La mano.

El año tiene 12 meses.

Se celebra el aniversario cuando pasa el año entero,

pero la mitad de 12 meses son 6 meses.

Que es lo que lleváis como compañeros Olimpia y tú.

Así que hoy es vuestro medio aniversario.

Y por eso el regalo.

Seguro que Olimpia hace buenos regalos.

¿Qué le vas a regalar? Nada.

No sabía que esto existía.

Pero si lo pone en el manual de formación.

Nunca lo he leído. Ah, ya.

Todos recordamos cuando pusiste la fotocopiadora.

(GRITAN)

(FOTOCOPIADORA) "Imprimir página".

Seguro que a Olimpia le da igual que no le regales nada.

¡Tengo que regalarle algo! Se quedará hecha polvo.

¿Qué tal unos calcetines? ¿Calcetines?

Son como guantes para los pies.

¡Sé lo que son! ¡Ni de broma!

Los regalos tienen que ser algo personal.

¿Qué sabes de Olimpia?

Que tiene pies. ¿Y?

Eh...

Vamos a ver sus cosas.

Secretos, secretos, secretos, secretos.

¡Huy! ¿Qué es esto?

A Olimpia le gusta coleccionar autógrafos de villanos.

Lleva todo el año con esto.

Solo le falta el del señor Relámpagos.

¿Te da alguna idea para el regalo? ¿Que le compre unos calcetines?

¡No! Consíguele el autógrafo del señor Relámpagos.

¡Oh, le encantaría!

Pero ¿y si Olimpia vuelve?

Yo la distraeré. Será como si estuviéramos de incógnito.

Podemos tener nombres clave.

Yo seré Carol y tú serás Karol, con "Ka".

¡Ahí está!

¡Vamos, Karol!

Hola, Oona. ¿Has visto a Otis?

Ah...

No lo sé, porque ha pasado algo insólito.

En mi mano.

¡Es malvada!

Pero ¿qué haces?

¡No lo sé! ¡Está descontrolada!

¡Oh! ¿Adónde me lleva?

Qué fresquito hace.

Ah.

¡Toma pelazo!

¡Señor Relámpagos! ¡Alto ahí!

¡De la División Odd!

¡Espera! ¡Solo quiero hablar!

¡Oh, patos!

¡Que no quiero capturarte!

¡Hola, Otis! ¿Qué haces aquí?

He venido por si necesitabas refuerzos.

No hace falta. Gracias.

¡Qué ganas tengo de ver qué le regalas a Olimpia!

(LADRA)

Me habrás pillado.

Pero no pienso rendirme sin luchar.

No quiero luchar. Solo necesito tu autógrafo.

¿Qué?

Es para mi compañera, por nuestro medioversario.

¿Qué?

¿Es vuestro medioversario?

¡Genial, tío!

Nunca sé qué escribir.

Igual solo el nombre.

Me gusta.

Corto y con clase.

El autógrafo del señor Relámpagos. ¿Y Olimpia?

Le he dicho que se había abierto un vórtice temporal.

¿Se lo ha creído?

Sí, porque he abierto uno.

¡Vuelve a las colinas!

De nada.

¡Felicidades!

¡Qué bien que sea vuestro trigésimo primerversario!

¿No será medioversario? Son los dos.

¿Qué? La mano.

Cada mes del año tiene números y fechas distintos.

Cuatro meses tienen 30 días:

abril, junio, septiembre y noviembre.

Un mes, febrero, tiene 28 días.

Y siete meses tienen 31 días:

enero, febrero, marzo, julio, agosto, octubre y diciembre.

Y hoy estamos a 31 de enero.

Si vuestro medioversario es en un mes con 31 días,

también es vuestro trigésimo primerversario.

Tienes que hacerle dos regalos a Olimpia.

¿Que le haga dos regalos?

¿Por qué no me los has dicho?

Fijo que te lo he dicho.

No soy experta en estas cosas.

Si no tengo compañero. ¿O sí?

Pues no.

¿O tengo un minicompañero secreto en la bata?

Pues no.

Olimpia no me ha hecho dos regalos.

Mira debajo... De la mesa.

¿Por qué lo ha escondido?

Tradición de trigésimo primerversario.

Está en el manual.

Él no trabaja los manuales.

Cierto. Todos recordamos cuando puso la batidora.

(GRITA)

(BATIDORA) "Puré".

Tengo el regalo perfecto: una piedra.

(AMBAS) ¿Una piedra?

Es un regalo con mil usos.

Pisapapeles, tope de puertas, pisapapeles.

A Olimpia le gusta la historia de la División.

Le encantaría una placa de agente original.

Mi excompañero Donahue tiene una.

Lo encontrarás aquí. Se agradece.

Sé que no suelo dar discursos, y... esto no es una excepción.

¿Alguien ha visto a Otis?

Yo me ocupo.

Olimpia, ha pasado algo insólito...

en mi mano.

¡Es malvada!

Pero ¿de qué va esto?

Oh... ¡No lo sé!

¡Está descontrolada!

¡No sé dónde me lleva!

Reina de los trolls de hielo,

gracias por salir del palacio para verme.

-¿Las has traído? -Sí, he recuperado las gemas.

Espero que haya paz. -Sin duda.

Siempre que hayas venido solo, como dijimos.

¡Agente Donahue! ¡Menos mal que te encuentro!

¡Traición!

Oh. ¿Interrumpo algo?

Tardé cinco años en ganarme la confianza de la reina.

Lo siento, es que necesito una placa original

para una regalo de trigésimo primerversario.

¿Has dicho "trigésimo primerversario"?

¿Sabéis lo que es?

Mi pueblo también celebra tan importante ocasión.

Dale una placa al muchacho, Donahue.

-Feliz trigésimo primerversario.

Gracias.

-Donahue, quizá no seamos tan distintos como creemos.

Quizá pueda haber paz entre los nuestros.

Siempre que no haya más... sorpresas.

-Estate tranquila.

-¡Alto ahí!

¡Aquí llegan los refuerzos! -¡Venga ya!

Plu, plu, plu. Dama.

Te repito que esto no funciona así.

Vale, dos regalos. Ya está.

¿Dónde está Olimpia? No debería tardar.

¿Has abierto otro vórtice?

No. Hemos abierto tres.

Yo creo que esto ya es pasarse.

Voy a dejarlo debajo de la silla de Olimpia.

Ya está.

Excepto el regalo de la viernes belebración.

¿Es una broma?

La mano.

Un mes está compuesto de semanas.

Y una semana tiene siete días:

domingo, lunes, martes, miércoles,

jueves, viernes y sábado.

Si el medioversario y el trigésimo primerversario

caen en viernes,

entonces también es viernes belebración.

Le haces tres regalos a tu compañero.

¿Por qué no me lo dijo antes?

Fijo que te lo he dicho.

De todos modos, lo pone... Ya lo sé, ya lo sé.

Lo pone en el manual.

Bueno, y ¿qué vas a regalarle?

Escribiré el número 1 en esta camiseta y se la daré

para que sepa que es mi compañera número 1. ¿Qué tal?

Creo que paso de quedarme a verlo.

Eso.

¡Hola, Otis!

¡Te has acordado de los aniversarios!

¿Puedo abrirlo ya?

Lo que pasa es que...

¡Oh!

¡Una foto firmada del señor Relámpagos!

¡Es la que me faltaba!

Sí, pero hay otra cosa que tengo que...

¡Oh!

¡Hala!

Una placa de agente original de la División Odd.

¡Eres el mejor!

Eso lo dices ahora, pero luego... ¿Y el tercer regalo?

¿Lo has escondido? ¡Qué divertido!

Mira, es que...

¡Un manual de agente en perfectas condiciones

y con su envoltorio original! Sí.

Es el mejor medioversario, trigésimo primerversario

y viernes belebración de la historia.

No ha sido nada. ¡Tu turno!

¿Calcetines?

¿Una piedra?

¿Y una camiseta?

(LLORA) Es una pasada. ¿Estás llorando?

Qué bien me conoces.

Me la pongo ya mismo.

La voy a llevar siempre.

Deja de moverte, que aún faltan los calcetines.