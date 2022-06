División O - Espectáculo de marionetas

"Trabajamos para una organización, dirigida por niños,

(OFF) "Soy la Agente Olivia".

"Este es mi compañero, el Agente Otto".

"Este es mi lápiz de la suerte".

"Pero volvamos a Otto y a mí".

"Trabajamos para una organización, dirigida por niños,

que investiga lo extraño,

lo raro y, sobre todo, lo insólito".

"Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

(Sintonía "División ODD")

¡Venga, venga!

"¿Que para quién trabajamos?"

"¡Para la División ODD!"

"ESPECTÁCULO DE MARIONETAS"

A ver, Maestra de Marionetas,

sé que has convertido a seis personas en marionetas.

No puedes demostrar nada.

¡Claro que puedo!

Dos de ellas eran agentes míos.

Menuda cara tienes.

¡Mira mis brazos!

¿Cómo voy a trabajar así?

Oh... ¡Quiero a mis agentes normales!

¡Ahora!

¿Qué tal si me dices cómo usar ese artilugio tuyo

que por alguna extraña razón parece un hueso de perro?

¡No parece un hueso de perro!

(TODOS) ¡Uy, qué no!

Pues ahora no quiero ayudaros.

Vale, lo haremos por las malas.

¿Cómo es por las malas?

Dentro de tres segundos cerraré los ojos.

¿Y? Y a lo mejor estos dos agentes

deciden visitarte al otro lado de la mesa.

Claro que no sabré lo que pasará

porque tendré los ojos cerrados.

Lo único que diré es que desearás... ¡tenerlos cerrados tú también!

Uno,

dos...

Vale, vale, está bien, os ayudaré.

Podéis devolver a todos a la normalidad con el artilugio.

Necesitaréis a las seis marionetas en la misma habitación a la vez,

alineadas en el orden que las zapearon,

yendo de la que antes ha sido hasta la última.

Pero tendréis que daros prisa,

porque si no lo arregláis al amanecer,

seréis marionetas monas para siempre.

(AMBOS) ¡No somos monas!

(AMBOS) (GRUÑEN)

Vosotros dos id a la ciudad,

yo estaré en mi despacho con los teléfonos.

¡Eh, gran idea!,

puede enterarse de si alguien ha visto marionetas.

En realidad iba a llamar para conseguir una mascota.

Pero claro,

también puedo ver lo de las marionetas.

Ay... A quién quiero engañar, no me va a dar tiempo.

¡Jolín, esto es un marrón!

Tenemos que concentrarnos. Mira.

Es una cronología para que podamos colocar a todos

en el orden en que los zapeó la Maestra de Marionetas.

¡Anda, somos nosotros!

Sí, por ahora solo nosotros.

Nos zapeó a las 12:00, ¿lo ves?

La hora 12 va primero, antes de los dos puntos.

Y los minutos, en este caso 00, van después de los puntos.

¿Qué es la parte de "p. m."?

"P. m." significa básicamente por la tarde y por la noche.

Empieza después de las 12:00,

también llamado "mediodía".

¿Sabes qué hora es ahora?

¡Hora de encontrar marionetas!

(Música de acción)

O'Neill, mándanos por los tubos.

¿Quién ha dicho eso?

Aquí abajo.

¿Otto y tú sois marionetas?

(RÍE) Mirad qué placas tan pequeñitas

y qué brazos más pequeñajos. (RÍE)

O'Neill...

Tú pasa de él. Ay...

¡Preparando para estruginar!

¡Mirad qué cuerpecitos más chiquititos!

¡O'Neill! ¡Tú aprieta el botón!

¡Estruginando!

(AMBOS) (GRITAN)

¡Soy una marioneta!

¡No me gusta ser una marioneta! (GRITA)

¡Ay, no!

Entonces se me acerca una villana, sosteniendo en la mano

lo que parecía ser un hueso de perro.

Total que... ¡Traca tra!

De repente, era una marioneta, ¿os lo podéis creer?

Eh... Por desgracia, sí.

Tranquilo, Jimmy,

podemos ayudarle, pero necesitamos saber una cosa.

¿A qué hora se ha convertido en marioneta?

Uf, caray, pues no me acuerdo.

¿Y qué estaba haciendo?

Estaba desayunando e iba a empezar a trabajar.

¿A qué hora empieza a trabajar?

Sobre las 09:00.

Y estaba desayunando, así que era por la mañana,

las 09:00 a. m.

Y como la mañana es antes de mediodía,

a. m. viene antes de p. m.

O sea que a Jimmy lo volvieron marioneta

antes que a nosotros.

¿A. m. es antes del mediodía? Exacto.

¿Se supone que tengo que sentirme mejor?

Miradme bien, sigo siendo una marioneta.

Y además mis compañeros

se pasan el rato vacilándome.

¡Eh, Jimmy! ¿Me dejas el martillo de fieltro?

Tranquilo, Jimmy,

podemos arreglarlo, pero tiene que venir con nosotros.

Ah, claro, Jimmy puede irse antes porque es una marioneta.

Tony nunca puede irse y es un robot.

Diga.

Señorita O, hemos encontrado otra marioneta.

¿Olivia, eres tú?

Casi no te oigo.

Mi Placáfono está hecho de fieltro.

Digas lo que digas, estoy muy a favor.

Buen trabajo, agente.

Señorita O, tengo ideas para mascotas.

¿Serpiente?

Muy mimosa.

¿Oso? Muy bebé.

Ah, un león.

Puedo disfrazarlo de cebra.

¿Y por qué no se compra una cebra?

Me parece que tú y yo no nos entendemos.

Y me viene una mujer con una especie de hueso de perro.

Hay un resplandor, y ahora...

ya no puedo hacer mi trabajo.

Podemos ayudarle,

pero necesitamos saber dónde le han zapeado

para poder ponerla en el orden,

desde lo más pronto del día a lo más tarde.

Ah, justo antes de trabajar, a las 07:00 a. m.

Eso es por la mañana.

Pero a Jimmy también lo zapearon por la mañana, a las 09:00 a. m.

Ya. Si los dos han sido por la mañana,

cuanto menor sea el número

más pronto es.

Como el siete es menor que el nueve, debería ir primero.

Solo tenemos que encontrar dos marionetas más,

pero no podemos separarnos

si queremos que nos conviertan a todos.

Bueno, espero que también me conviertan

el martillo.

Tú aguanta, Tronador.

¿Pero esto qué es?

Señorita O, lo tengo.

¿Qué le parece un hámster invisible?

Son fáciles de cuidar, les encanta los mimos y...

Vaya, no hay nada aquí.

Ay... Nunca encontraré mascota.

A ver, ¿y si me describe lo que quiere encontrar?

Esa es la cuestión, que lo que quiero no existe.

Quiero algo con pelo,

cuatro patas, cola,

y que haga un ruido como "¡guau, guau!".

Creo que quizá puedo ayudarle.

Ay... Cuánto helado desperdiciado.

Sí. ¿A qué hora la convirtieron en marioneta?

Llevo decepcionando a mis clientes desde las 10:00 a. m.

Eso es por la mañana.

O sea antes de mediodía.

Pero diez es un número mayor que nueve,

o sea que ha pasado después de lo de la guardia

y el obrero de la construcción, pero antes de lo nuestro.

O sea aquí.

Solo falta una.

¡Venga, compi marionetas!

¡Eso! ¡Venga!

¡Espectáculo de marionetas!

En realidad no somos... ¡Espectáculo de marionetas!

No. No, la verdad es que no.

¡Espectáculo de marionetas!

No vais a dejarnos pasar si no montamos un espectáculo,

¿verdad? No.

(TODOS) Ay...

¡Hemos sobrevivido a los huracanes

y a todos esos horribles tornados!

Supongo que eso significa que podemos sobrevivir a todo.

Y ahora el reino

puede estar por fin en paz.

(TODOS) # Y se acabó. #

¡Oh, caray, me está encantando!

Si Sheila pudiese verme ahora.

¡Vamos, aún tenemos que encontrar otra marioneta

y se nos acaba el tiempo!

¡Eh, he oído que estáis buscando otra marioneta!

¿Os llevo? Me sabe mal decírselo,

pero acabamos de encontrar la marioneta.

(GRITA)

¡Rápido, todos al lago antes de que se ponga el sol!

¡Estira!

¡Vamos, con más fuerza!

¡Rápido, por la ventanilla!

¡No me rayéis la pintura!

Ahora que ya sabemos que al taxista lo han zapeado a la 01:00,

parece que todos están alineados.

¡Vamos allá!

Sigo sintiéndome una marioneta.

(TODOS) A mí me pasa igual.

Tengo una varilla. No lo entiendo,

están todos alineados en el orden correcto.

Un momento.

El taxista.

¿Nos has dicho que lo zapearon a la 01:00?

Sí, por eso está al principio de la fila.

¿Qué estaba haciendo a la 01:00?

Eh... Pues estaba comiendo.

O sea que era por la tarde.

Habrá querido decir la 01:00 p. m., no la 01:00 a. m.

No entiendo ni jota.

Hay dos "01:00" en la recta numérica:

01:00 a. m. y 01:00 p. m.

Y como lo han zapeado a la 01:00 p. m.,

no ha sido el primero en ser zapeado,

sino el último.

¡Rápido, recolóquense, el taxista al otro lado!

¡Rápido! (TODOS) Sí. Venga.

Perdón, perdón.

Tengo buenas noticias. Ya tengo mascota.

¡No! -¡Oh!

¡Oops! Es que se llama así.

¡Vuelve aquí, Oops!

¡A por el perro!

(Música de acción)

(TODOS) ¡Oops, vuelve!

¡Vuelve aquí! ¡Vuelve, Oops!

(TODOS) ¡Vamos, vuelve!

(RÍE)

Siguen siendo marionetas.

(TODOS) ¡Venga, vuelve!

Vale, la verdad es que sí parece un hueso de perro.

¡Oops, vuelve! ¡Vuelve, no te escapes!

¡Vamos, chico, ven aquí!

Oh, no, nunca va a soltar el hueso.

A no ser que tenga otra cosa que morder.

Lánzame.

¿En serio? Que sí.

¡Ay!

Pues no ha funcionado.

Mira, chico, ¿quieres esto?

¡Ay! Oiga, ¿cómo sabía que funcionaría?

Es mi mascota, claro que le gusta el zumo.

Decid "patata".

(TODOS) ¡Oh! ¡Bien! ¡Sí!

¡Bienvenido, Tronador!

Ahora que ya ha pasado,

asegurémonos de que no se repita nunca.

(AMBOS) ¡Sí!

(AMBOS) Oh...

¡Hay que arreglar esto!

¡Trae pegamento, mogollón de pegamento!

Eh... Sí. ¡Pegamento!

¡Pegamento! ¡Pegamento!

¡Pegamento!

"PIZZA DE HUEVO MÍSTICA"

Oh, gracias por venir, División ODD.

¿Cuál es el problema?

Eh... Pues es la basura. Mirad.

Gracias por venir, División ODD. ¿Cuál es el problema?

(AMBOS) ¡Hala! ¡Somos nosotros!

Ajá. Quisiera recuperar mi basura.

¿Tú qué dices, Olivia, usamos el Basurinator

o el Porquerinator?

A lo mejor deberíamos mirar qué hacen ellos.

¿Basurinator o Porquerinator?

Porquerinator.

Oh, oh.

Vale...

Basurinator entonces.

¡Oh! (AMBOS) ¡Basura!

Gracias, División ODD.

Oh, ¿y qué pasa con ellos?

(Música de suspense)

No mire arriba.

Ah, vale.

Ahí estáis los dos.

Ha pasado algo insólito.

¿Os acordáis de Debbie de Pizza a Domicilio Debbie?

(AMBOS) Pues claro.

División ODD, necesito vuestra ayuda.

Llevo todo el día repartiendo pizzas,

y cada vez que un cliente abre la caja de pizza, pasa esto.

Sí, faltan porciones, estaba entera cuando la he metido.

¿Quién querría que desapareciesen

porciones de pizza?

A ver, normalmente no me gusta señalar, pero...

¿No es ese el tipo que reparte sándwiches

de ensalada de huevo?

Sí, es Doug "El repartidor".

Tiene celos de mi negocio y quiere arruinarlo.

Pues a mí me parece que el caso está clarísimo.

Señorita O, ¿no deberíamos ir a ver a Doug

antes de culparlo por robar la pizza de Debbie?

¡Sea como sea!, ¿a qué estáis esperando? ¡Largo!

Vamos, Debbie.

¡Puaj!

¿A qué huele?

Imagino que a ensalada de huevo.

Vaya, vaya, vaya.

Pero si es Debbie "La repartidora".

Y los agentes Utto y Ulavia.

Hala, no se parece en nada a como nos llamamos.

Sabemos que has estado robándome porciones de pizza, Doug.

En realidad no lo sabemos todavía.

Cierto, es verdad.

El rollo "poli bueno, poli malo".

¡Yo no os he robado nada!

De hecho me ha pasado lo mismo

con mis sándwiches de ensalada de huevo.

¿Lo veis? Estaba entero al meterlo.

¿Pero quién querría hacer algo así?

Pues no me gusta nada señalar,

pero...

¡No he sido yo! -¡Uy, que no!

¡Lo que pasa es que tienes celos...! -¡Contempla mi exitoso imperio!

(MUJER) Dougie, ¿va todo bien?

¡No pasa nada, mamá!

¡Dougie, estoy pensando en comprarme un Cocker Spaniel!

¡Mamá!

Esto es insólito.

¿Quién robaría dos porciones de pizza

y dos trozos de sándwich de ensalada de huevo?

A lo mejor tiene que ver con el número dos.

(AMBOS) ¡Dani Doses!

Yo digo que vayamos a verlo.

Y yo digo que cojamos el Huevomóvil.

¿Tienes un Huevomóvil?

Pues sí. Os va a encantar, vamos.

Oye, cuando has dicho "Huevomóvil", creía que tendría forma de huevo.

No, solo huele a huevo.

¿Las ventanillas funcionan?

No, pero la calefacción sí.

Igual que la música.

Ojo a la nueva canción que he grabado.

(Música animada)

# Solo quiero huevos.

# Ponles mayonesa.

# Y ahora ponles pan.

# Has de hacerle caso a Doug. #

¿Lleváis el cinturón?

(TODOS) Sí.

¿Y qué pinta tiene ese tal Dani Doses?

¡Es ese de ahí!

Ese tío suele salir corriendo,

así que a la de tres salimos todos del Huevomóvil.

Uno, dos... ¡Esperad!

La única puerta que se abre desde dentro es la del copiloto.

(TODOS) ¿En serio?

Yo nunca bromeo con el Huevomóvil.

(AMBOS) ¡División ODD, División ODD, alto ahí!

¿Eh? ¡Mecachis!

(Música de acción)

Ay... Tenéis suerte

de que hoy no lleve las zapatillas de correr.

Sabemos que has estado robando porciones de pizza

y sándwiches de ensalada de huevo.

¡Guau, guau!

¡Os equivocáis de tipo!

Si quisiera robar pizza...

O sándwiches de ensalada de huevo.

Claro. Me llevaría dos pizza enteras.

O dos sándwiches enteros.

¿Para qué iba a querer un cuarto de uno?

Eso es superraro.

¿Qué tiene que ver un cuarto de 25 centavos con esto?

No me refiero al dinero. Mira.

Si tienes un círculo entero

y lo cortas en cuatro trozos iguales,

igual que han cortado la pizza

y el sándwich de huevo,

cada trozo se llama cuarto o cuarta parte.

Mira: uno, dos, tres, cuatro cuartos.

Un momento.

A la pizza y al sándwich le faltan dos cuartos a cada uno.

Uno, dos. Dos cuartos.

Habrá sido algún rarito.

¿Quién robaría cuartos de las cosas?

Bueno, no me gusta señalar, pero...

(AMBOS) ¡Quinn Cuartos!

¡Al Huevomóvil!

¡Mola!

No mola.

¡Vamos a ver, solo porque se llame Huevomóvil,

no tiene por qué tener forma de huevo!

¡Uy que no! En realidad sí. ¡Claro que sí!

A ver, es lo suyo. ¡Además no era un huevo!

¡Vale, tranquilos!, Doug "El repartidor" va a animaros

con unos temazos.

(Música animada)

Este lo he grabado con mi madre, "Ensalada de huevo".

# Mi Dougie hace ensalada de huevo entre pan. #

(AMBOS) ¡División ODD, alto ahí!

Aquí no está pasando nada insólito,

solo quiero abandonar la ciudad

lo más rápido posible, sin decírselo a nadie.

O a lo mejor te vas

porque me has estado robando porciones de pizza.

O mis sándwiches

de ensalada de huevo. -¡Anda! ¡Puaj!

Creo que lo dice por ti. -Me da a mí que no.

Me llamo Quinn Cuarto.

Cuando robo cosas, y no digo que las robe,

pero cuando las robo, solo es un cuarto de lo que sea.

A quién haya sido, le van los dos cuartos

o las dos cuartas partes.

(AMBOS) ¿Qué?

(TODOS) Sí, eso mismo.

Si tienes cuatro partes iguales de algo,

dos cuartos es lo mismo que decir dos cuartas partes.

Quinn Cuarto tiene razón.

Mirad.

Una carta parte aquí, otra cuarta parte aquí.

Son dos cuartas partes.

Una cuarta parte aquí, otra cuarta parte aquí.

Son dos cuartas partes. Igual.

Lo mío no son las dos cuartas partes.

Además yo tengo el mismo problema. ¿Veis?

Faltan dos cuartas partes del reloj.

Pero si no ha sido ella, ¿entonces quién?

No me gusta señalar, pero...

¿Quién es? Nadie.

Porque no tengo ni idea.

Pues a quién haya sido, no lo encontraremos aquí parados.

Ay, de eso nada, se acabó,

no pienso volver a entrar en ese cacharro.

¡Ya me estás cansando!

Ay... No empieces, Doug, de verdad.

¡Ay, no, me tienes harto!

¡Mira, ya está bien, no puedo más, cállate!

¡Pues anda que...! ¡Shhh!

Olivia, mira,

los dos trozos se han unido para formar un semicírculo.

Creo que vas por buen camino, compañero.

Tanto a la pizza como al sándwich les faltan dos cuartos

o dos cuartas partes.

Pero al unir los dos cuartos, o dos cuartas partes que quedan,

es igual a una mitad del total.

Qué raro, el que me ha vendido las cajas de pizza

tenía una rebaja a mitad de precio.

Rarísimo,

porque el que me ha vendido las cajas para los sándwiches,

también tenía una rebaja a mitad de precio.

Lo mismo con mis cajas de la mudanza.

Yo no tengo cajas, pero su tuviese,

seguro que me habría pasado lo mismo.

Sí, lo mismo.

Mirad, todas las cajas son del mismo sitio.

Creo que tenemos que visitar...

al maestro cajero.

Eh... Se llama Keith.

Ya, bueno.

¡Al Huevomóvil!

¡Oh, suena divertido!

Al decir "Huevomóvil"...

A no ser que vayas a pagar la gasolina, no quiero oírte.

Pero lo que querrás oír es mi nuevo temazo.

# Nena, me has roto el corazón.

# Como un cascarón, quiero volver a empezar. #

Pues esta me gusta. ¡Bien!

Lo siento, no sabía que mis cajas

estaba haciendo que la mitad de las cosas desapareciesen

porque estaban a mitad de precio. Sí.

Me lo merezco por comprarle una etiquetadora de precios

a un mago. -Ah...

A partir de ahora mis cajas cuestan

el precio completo.

(TODOS) ¡Bien! ¡Sí!

¡Choca esos cinco!

Eh... Doug,

sé que te he dado mucho la vara con el Huevomóvil,

pero gracias por llevarnos hoy, ¿vale?

Gracias por darme las gracias. -Ya.

Da gusto ver que os lleváis bien.

Sí, a lo mejor deberías probar a colaborar.

A lo mejor sí.

A lo mejor sí.

¿A veces pruebas una pizza y piensas

"vaya, le falta algo"?

Te garantizo que ese algo

es un sándwich de ensalada de huevo.

Y por eso te traemos

todo el portentoso pringue de mi pizza.

Y la tremenda textura de mi sándwich de ensalada de huevo.

Y los ponemos juntos.

# Llama a Debbie "La repartidora".

# Y a Doug "El repartidor".

(AMBOS) # La pizza con ensalada, si es fría o caliente.

# Pruébala y disfrútala. # Disfrútala tan ricamente. #

Cuando dijimos que colaboraran,

no nos referíamos a esto.

Más vale que los dos empecéis a colaborar

para libraros de tanta pizza de ensalada de huevo gratis

que nos han dado.

"Tienes que coger el huevo". -"Lo he cogido".

"¿Has cogido huevo?" -"Que sí".

¿Has cogido huevo? -¡Riconudo!

Respira por la boca.

(Música animada)

# Huevos, solo quiero huevos.

# Ponles mayonesa.

# Y ahora ponle pan.