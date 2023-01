"El equipo B"

Ha sido fácil. Y muy divertido.

¡Sí!

Es una victoria que recordaré con cariño dentro de 100 años.

Bien hecho.

Señorita O, ¿Qué hace aquí?

Habéis salvado Cincinnati de los pollos láser en tiempo récord

y he venido a comer alubias. Y de paso, felicitaros.

No hay por qué. Gracias.

En serio, ¿qué sería de la unidad móvil

si no nos hubiéramos unido a la División Odd?

Habría traído a mis agentes de apoyo.

(TODOS) Entonces, ¿tenía agentes de apoyo?

Pues claro. Si Opal y Omar no hubiesen venido,

habría llamado al Señor O del ártico.

¿Muestro exjefe?

No me imagino lo que habría sido esto.

Olive y Otto dijeron lo mismo y les di esto,

"cascos imaginacomoserianator". ¡Guay!

Gracias.

Uno para ti y este otro para ti.

¡Gracias!

Ajustad vuestros cerebros.

Señor O, ¿sabes cuál es el botón de arranque del vehículo?

Claro que sí. He leído eso que me dio Oswald.

¿El manual del vehículo?

Sí. No hay muchos manuales en el ártico.

Las páginas se congelan.

Leemos las etiquetas de los tarros.

Los pepinillos tienen tanta sal que os asustaríais.

Señor O, el botón de arranque. Tranqui, "colegui". Es este.

¡Bien, el ganado!

No has ganado. No has ganado.

"Agentes, tenéis una llamada de la Señorita O".

Ahí estáis los tres. Ha pasado algo insólito.

En Cincinnati hay un agujero de gusano

al mundo de los pollos láser. Si no los cerráis,

los pollos láser conquistarán la ciudad.

Os recordaré por qué es tan importante.

En Cincinnati es donde preparan las alubias a mi gusto.

En ningún otro lugar las hacen así.

(TODOS) Ya vamos, Señorita O. -Bien. ¿A qué estáis esperando?

¡Vamos!

Ordenador, pon rumbo a Cincinnati. Ahora mismo.

Vamos a buscar los "desagujerinatores".

Vaya, qué gracioso.

He roto los "desagujerinatores".

¿Y qué gracia puede tener eso?

Es gracioso por cómo los he roto.

Era un martes normal, o al menos era lo que yo pensaba.

No hay tiempo para esto. Tenemos que buscar otra solución.

Ya lo sé.

Podemos unir aparatos para crear el que necesitemos.

Excelente idea, joven Oswald.

¿Cuál es el número del "desagujerinator"?

Ocho. Podemos usar este "duplicanator".

Este es el número 142.

Necesitamos números menores que el ocho para sumarlos.

Así. El "saponator" tiene el número cuatro.

Y el cuatro es menor que el ocho. Podemos usarlo para sumar ocho.

Yo tengo otro "saponator".

Cuatro más cuatro es igual a...

¡Ocho! Lo que sería un "desagujerinator".

Hemos llegado a Cincinnati, Ohio, capital de las Olimpiadas.

-Bueno, parece que al final todo ha salido bien.

Ahora voy a abrir la puerta del vehículo.

¡No! ¡Ese no!

Modo autodestrucción iniciado. Evacuación inmediata.

Qué mal. Es horrible.

El Señor O del ártico sería un buen agente

con el compañero adecuado.

Ahí entraría el sustituto de Oswald.

¿Yo también tenía sustituto? Sí.

Una bibliotecaria del museo de Chicago.

Creo que os conocéis. Se llama Océana.

Sí, me acuerdo de ella.

Era muy maja, pero hacia las cosas con tanta lentitud...

Vamos allá.

Ahora voy a abrir la puerta del vehículo.

Un segundo... Era el botón de autodestrucción.

Gracias por etiquetarlo todo, Océana.

-Un placer, Señor O.

Como suelo decir: "Etiquetas, etiquetas".

Adoro las etiquetas.

Etiquetas, etiquetas, etiquetas...

Una más por aquí.

Yo abriré la puerta.

Bien, aventurémonos a salir para derrotar a estos plumíferos

que cacarean.

Pollos. Estoy hablando de los pollos láser.

¡Vamos allá!

Mirad el agujero de gusano.

Esperaba más gusanos.

-En estos agujeros no hay gusanos, lo he leído en una revista.

Son portales dimensionales que unen mundos lejanos.

Es fascinante.

Toma, coge esto. Imagínate un papel plano,

las esquinas del papel están alejadas entre sí,

pero si doblamos el papel...

Hay que cerrar el agujero antes de que sea demasiado tarde.

Nunca es tarde para aprender, Orla. -Cierto.

¡El "desagujerinator"!

¡A cubierto!

En fin, lo intentamos.

Todavía hay esperanza.

Podemos juntar más aparatos

para crear un nuevo "desagujerinator".

¿Qué tal esté "duplicanator"? Este es el número 142.

Necesitamos números menores que el ocho.

Lo único que tengo es este "cepillanator" número uno

y este "sandwichanator" número tres.

Yo también los tengo.

Si juntamos nuestros "cepillanator" sumamos dos.

Uno más uno es igual a dos.

-Y se juntamos nuestros dos "sandwichanator"

que son número tres...

-Tres más tres son seis.

Un momento...

¡Habla rápido!

La suma de los aparatos da un dos y un seis,

pero no llega al ocho del "desagujerinator".

No ha capaces de combinar.

Aparato número seis más aparato número dos.

Seis más dos son ocho.

-¡Combinando aparatos!

¡Un "desagujerinator"! ¡Genial!

Océana, yo os cubriré mientras disparáis al agujero.

¡Escudos arriba!

Escudo de mano.

Escudo de mano.

¡Dispara ya, Océna! ¡Rápido!

Un segundo, tengo que etiquetar el aparato.

¿Se escribe con mayúsculas o minúsculas?

Este no es el momento.

El ordenador estaría de acuerdo.

-Vehículo gravemente dañado. Emitiendo modo autodestrucción.

Ahora siento curiosidad. ¿Quién habría sido mi sustituto?

Primero pensé en Esmeralda Kim.

Un "desagujerinator". ¡Lo conseguimos!

Esmeralda, ¿me puedes cubrir

mientras cierro el agujero de gusano?

-Claro, pero antes tengo que practicar con mi flauta.

Luego tengo clases de natación, y después ensayó una obra de teatro.

-Necesitamos tu ayuda ahora. -Otra vez será.

Pero Esmeralda siempre estaba ocupada.

¿Quién fue la segunda opción?

Sinceramente, no se me ocurrió nadie.

Opal y Omar trabajaban con el Señor O en el ártico,

y por eso lo elegí.

Y Oswald era bibliotecario, como Océana, por eso la elegí a ella.

Pero Orla trabajaba sola en las ruinas.

No completamente sola.

Ajustar vuestros cerebros.

Etiqueta terminada. Gracias por cubrirme, Peñito.

-Sí, gracias.

Espera, ¿Una roca como sustituto? No es una roca, es un peñón.

Y si me dejáis terminar...

¡Sí!

-Oh, no, ha salido un pollo láser.

Peñito, cúbrenos.

-Necesitamos un "despollolaserinator",

pero he gastado todos mis aparatos en este "desagujerinator".

-Podemos volver a sumar cosas.

¿Cuál es el número del "despollolaserinator"?

-El 16,

pero solo tenemos este "desagujerinator"

y es el número ocho.

-Igual mi "duplicanator" nos es útil.

-Señor O, eres un genio. -Gracias.

Prepárate para ser duplicado, pollo.

-En vez de usar el "duplicanator" con el pollo láser,

úsalo con el "desagujerinator".

-Peñito tiene razón.

Lo que hemos hecho hasta ahora es duplicar.

-Duplicar significa sumar un número al mismo número.

Si aplicas el "desagujerinator", tendrás dos ochos.

-¿Eso son sus dedos? -Puede que sean sus hijos.

-Me pregunto cómo se llaman.

-ocho más ocho es igual a 16.

-¡El "despollolaserinator"! -¡El "despollolaserinator"!

¡Por la División Odd!

-¡Bien, lo conseguimos! -¡Sí!

Bien hecho, Peñito.

O sea, ¿el mundo sería igual de seguro

aunque no fuéramos miembros? No exactamente.

Vosotros sois más rápidos.

habéis cerrado el agujero en 48 segundos

y ellos en 48 horas.

No os he contado cuando etiquetaron el Peñón

o pensaron cómo hablar con él.

Bueno, ha estado bien,

pero aún me quedan más de 300 reuniones.

-Señorita O, espere. Tengo una pregunta.

Si yo, el ordenador de abordo no estuviera en la unidad móvil,

¿también habría un plan B para mí?.

-Ahí estáis los dos.

Ha pasado algo insólito en el Cairo, Egipto. Os necesito allí.

-¡Ya vamos, Señorita O! -¡Ya vamos, Señorita O!

-Empuja más fuerte. -No, empuja tú.