Volvamos a Otis y a mí.

Soy la agente Olimpia.

Este es mi compañero el agente Otis.

Esta es mi comida después de comérmela.

Volvamos a Otis y a mí.

Trabajamos para una organización dirigida por niños,

que investigan lo extraño, lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas.

¡Deprisa Olimpia! ¡Ya voy, señorita O!

¿Que para quién trabajamos? Para la División O.

"El Equipo O"

Gracias por venir, División O.

¿Cuál es el problema, señor Fonts?

Pues que cada vez que abro un libro, pasa esto.

¡Volved! Llevamos así todo el día.

Mirad, mirad cuánta página en blanco.

Dirijo un negocio, pequeño, pero sigue importándome la biblioteca.

Sin problema. Tenemos un artilugio. Aguanta, compañero.

Señor Fonts, usted siempre dijo que quería escribir una novela.

Quizá sea su oportunidad.

Es verdad. Gracias, División O.

Encantados de ayudar, o de no ayudar.

En fin, que buena suerte. Oh.

Venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos,

venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos.

Dustin, por favor, si voy a escribir la novela,

necesito que muestres mucho más entusiasmo.

¡Toma ya, venga, vamos! ¡Venga, vamos!

¡Sí! -¡Palabras, son mis favoritas!

Estoy concentrado.¡Sí!

¡Bien! ¡Tramas y título! -¡Qué maravilla!

Ah, voy a hacerte en película. -Vendido.

Ahí estáis los dos, habéis resuelto 49 casos esta semana.

¿Y por qué nos grita? Perdón, ¿estoy gritando?

Llevaba tapones y no me oía a mí misma. ¿Qué estaba diciendo?

Que hemos resuelto 49 casos. ¿En serio? Enhorabuena.

Si resolvéis un caso más, serán 50, ganaréis pizzas para la División.

¡A petarlo con la pizza!

Me gusta mucho la pizza, menos por el queso, la salsa y la masa.

¿Pues qué te gusta?

La caja, y los plastiquitos del medio que parecen mesas.

Me hacen sentirme gigante. Pasa algo insólito en la panadería.

Ahora grito porque me apetece mucho lo de las pizzas.

Silencio. Nos aseguramos de que Otis y Olimpia resuelvan el caso.

Pero ¿no tienen que resolverlo ellos solos para que cuente?

Pues claro. Los agentes son ellos, nosotros solo les echamos una manita.

Una manita que nunca verán. ¡Uhhh! mano fantasma.

Owen, que te veo. -¿Y qué?

Que ellos también.

No si vamos en la furgo de helados de vigilancia.

Ya tengo conductor, solo hay que asearlo.

Sin pasarnos, Orson. Aparca aquí.

Vamos a escuchar.

No sé quién ha sido, pero falta la mitad de todo.

Mirad mis tartas de queso y mis galletas.

Si hasta falta medio reloj.

¿Qué ladrón se llevaría la mitad de las cosas, y no las cosas enteras?

Marta Mitad. Siempre se lleva la mitad de todo.

¡Bam! ¿Has visto, Ohio? Ya lo han resuelto.

No creo que tengan razón. -Muy chulito eres para ser tan nuevo.

Pero si empecé un día después que tú. -Exacto, novato.

A ver, si Marta Mitad se lleva la mitad de todo,

¿por qué no se ha llevado media planta?

¿Qué? -Haz zoom.

A juzgar por tus cejas, estás igual de confuso que yo.

¿Cómo que mis cejas? -Cuando estás confuso, las alzas.

¿En plan mal? -No, no, no. En plan bien.

Guay. Me daba miedo tener que afeitármelas.

A ver, ¿qué teoría tenemos?

Creo que igual los objetos que están por la mitad son simétricos.

Cuando un objeto tiene simetría,

una mitad es exactamente igual que la otra.

Pero la planta no es simétrica.

Este lado es distinto de este.

Por eso no la han tocado.

Seguro que ha sido Al Simétrico.

Oh, oh. Otis y Olimpia están a punto de ir a por quien no toca.

Y no podemos decirles nada por lo de la mano fantasma.

Tengo una idea. Buena no es, pero es una idea.

-¡Ah, Gracias, División O! (A la vez) Encantados de ayudar.

Truco o trato. ¡Oh! No es Halloween.

Es que llego pronto. O tarde. Según se mire. Ha,ha, ha.

Lo siento, no tengo caramelos. -Me vale con la planta.

¿Por Halloween? Ah, sí, miradla. Miradla enterita.

Un momento, no le falta la mitad. Es verdad.

A ver, ahora que me fijo, a lo que le falta la mitad es a lo simétrico.

No ha sido Marta Mitad. Ha sido AlSimétrico. En marcha.

Tranquila, era yo todo el rato.

Pero si no te conozco. No me suenas de nada.

(Suena la bocina de la furgo) Venga, hombre, hay que irse.

¿Conduce un bebé? -Piensa rápido.

Pero ¿qué hacemos aquí?

La única persona que sabe dónde vive Al Simétrico es el Bebé Genio.

Hay que hablar con él antes que Olimpia y Otis para que vaya bien.

Bien. -Mano fantasma.

(Grrrr) -¿Qué ha sido eso?

¡Ahhh! -Hola.

Rivka, tenemos que hablar con el Bebé Genio.

El Bebé Genio ha quedado para jugar.

¿Es una broma o qué? Nunca conseguiremos las pizzas.

¿Has dicho pizza? me encanta la pizza.

Ayúdenos a encontrar a Al Simétrico, te daremos toda la pizza que quieras.

¿Podéis doblarla por la mitad para que sea una calzone?

No. -Sí.

Bueno, vale, la doblaremos.

Recuerdo que el Bebé Genio dijo que Al Simétrico vive en una casa rosa.

Vale, muy bien. Muy bien. A ver, ¿cuántas casas rosas puede haber?

(Pitidos) -¿Es otra broma o qué? ¡Mira cuántas casas!

(Pitidos) ¡Oh, adiós, calzone!

Un momento. A Al Simétrico le gustan las cosas simétricas.

Igual vive en una casa con un número simétrico.

El número 2 de la calle segunda no es simétrico, los lados no coinciden.

Tampoco el 3 ni el 4.

Pero mira el número 8, ese es simétrico.

Tienes razón. Este lado es idéntico a este otro lado.

Al Simétrico vive en la casa rosa de la calle octava.

Y tenemos que ir por allí. Eran Otis y Olympia.

Pero ¿cómo les pasamos la información si no está el Bebé Genio?

Tengo otra idea, y es mucho peor que la primera.

Buenas tardes, su excelencia.

Esperábamos que el Bebé Genio nos dijese dónde vive Al Simétrico.

¡Ay! ¡Ese codo!

Intento escribir la dirección, podrías darme un pelín de espacio.

No seas tan crío. -Que estamos en un cochecito.

Gracias, Bebé Genio. Gracias.

Me debéis un montón de calzones.

(Los dos a la vez) ¡Ohhh! -Y un cochecito nuevo.

(Los dos) División O, abre al Simétrico, estás ahí.

Usted no es Al Simétrico. ¿Vendéis galletas?

No. Somos de la División O. Investigamos lo insólito.

¿Cómo es que Al no vive ahí?

Se te nota mosqueado por cómo aprietas el mentón.

¿Apretar en plan mal? -He visto cosas mejores.

Céntrate menos en mi mentón y más en la misión.

Ah, claro, ahora es culpa mía.

Has enfadado al agente Orson. -Es responsabilidad tuya.

Teníamos que hacer esto juntos.

Me has visto, ¿qué quieres que haga?

Oye, ¿esa es la furgo de helados de vigilancia de la División?

¡Vamos hombre! -Juntos.

¿Que...? ¡Sois vosotros!

¿Qué hacéis vosotros aquí? Servir helados.

En realidad era una cosa en plan mano fantasma y muchas esperanzas.

¿De qué estás hablando? Entrad y os lo enseñamos.

8 es el único número simétrico. No. El 3 también es simétrico.

(A la vez) ¿Qué, qué? Este lado no es igual que este otro.

Pero si se pone la línea de simetría horizontal, sí que lo es.

¡Son iguales!

O sea que Al Simétrico vive en la casa rosa de la calle tercera.

(Todos a la vez) División O, alto ahí.

Jolín. Me han pillado.

Al, necesitamos que arregles lo de la panadería.

Ya, el centro comercial, y el parque de atracciones

y los recreativos. Sí, esas cosas que ya sabíamos, sí.

Hemos resuelto 50 casos. ( gestos, ¡bien!, pizzas)

Bien, Oona,ayudamos a Owen y Ohio y nadie sabeque estábamos aquí.

Bien, hemos ayudado a Oscar y a Oona y nadie sabe que estábamos aquí.

Bien. Hemos ayudado a la doctora O y nadie sabe que estábamos aquí.

Eh, ¿para qué sirve esa cámara?

Hola. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola?