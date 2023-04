(Créditos y sintonía final)

Soy la agente Olimpia.

Este es mi compañero, el agente Otis.

Esta es mi comida después de comérmela,

pero volvamos a Otis y a mí.

Trabajamos para una organización dirigida por niños

que investiga lo extraño, lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas.

¡Deprisa, Olimpia! ¡Ya voy, señorita O!

(Gritos)

¿Y para quién trabajamos?

Para la División O.

Enséñame la pasta.

-Gracias por venir, División O.

¿Cuál es el problema, señora?

-Un par de cosillas.

Primera, mi maletín es enorme.

Mi coche se ha convertido en arcoíris.

Lo único bueno es que por fin tengo un vestido de novia supercuqui

pero no voy a casarme con nadie.

Ah, ya veo lo que pasa. Está usted soñando.

-Esperad. Todo esto es un sueño.

Gracias por meternos en él.

Si quiere arreglar todo esto, solo tiene que despertarse.

-Ah, vale. Sí. Gracias, División O.

Esperad. ¿Puedo volar primero? Claro.

El sueño es suyo.

Espera, si el sueño es suyo, ¿por qué seguimos aquí?

Ah. En realidad el sueño es tuyo. ¡Ah!

(¡AU!)

(Estruendo)

Espera. Si el sueño es suyo, ¿por qué sigo...?

Ah.

-Vale, pues una pizza familiar.

¿Necesitáis algo más?

¿Un mapa comestible?

Ah, gafas de broma. Mirad.

Y tienen calculadora.

Eh, no.

Ah, también tengo chicle. Yo quiero chicle.

-Vale. ¿Chicle?

¡Buaggg!

¿No te gusta el chicle?

Claro que no.

Si vas a masticar algo, que sea algo útil, como la comida.

No compraría chicle ni aunque fuese para salvar el mundo.

A veces pareces un viejo vinagres.

-Pues... Una pizza familiar y un chicle

son 10 con 5 centavos.

Tome un billete de 10 dólares. Pero no tengo los 5 centavos.

-Ah, solo son 5 centavos, no te preocupes.

No, no, no. Insisto.

Espere. He visto monedas en el laboratorio.

Qué forma más rara de organizarlas.

Solo son Oscar y Oona en plan...

En fin, Oscar y Oona.

Ahí hay 25 centavos. Y ahí hay 10 centavos.

Una monea de 5 centavos. 10 dólares con 5 centavos.

-Gracias, División O.

¿Deberíamos haber pedido permiso para cogerlo? ¡Bua!

Son Oscar y Oona.

Les dará igual lo de los 5 centavos.

-¿Que habéis cogido 5 centavos?

Eh, sí.

Para comprarle una pizza a Debbie la repartidora.

-No pasa nada.

No lo sabíais. (RISAS)

Todo el mundo se equivoca.

Vale, tranquila, está bien.

Os lo devolveremos.

-No es por... El dinero. (ENFADADA)

Son monedas de la mala suerte.

¿Qué?

-Toma, sujeta esto.

Y esto.

(GRITA)

-¿Lo ves? ¡Mala suerte!

Lo siento, pero también es un poco culpa vuestra.

Eso. Os habíais dejado las monedas a simple vista.

Haberle puesto una jaula con láseres por lo menos.

-¿Como esta? Habría venido bien, sí. Sí.

-Tenéis que encontrar la moneda y meterla aquí

antes de que sea tarde.

¿Dices “tarde” en plan que se romperán más espejos?

-O que un meteorito chocará contra la Tierra,

la partirá en dos y nos mandará al espacio exterior.

Vale. Nos vamos. Sí.

Ahí está.

-Ah, hola, chicos.

Vaya día de perros que llevo.

Me he estampado con la bici,

me he caído por una chimenea,

y he perdido la zapatilla.

Y luego un halcón ha bajado en picado y me ha quitado la pizza,

y no tiene sentido,

porque no es temporada de halcones. Es por culpa nuestra.

-¿Qué?

Sin querer te dimos una moneda que da mala suerte.

Espera.

¿Por qué no te está pasando nada malo ahora mismo?

Sujeta esto, Debbie.

No se ha roto.

¿Puede ser que le hayas dado la moneda a otra persona?

-Claro, si me paso el día dándoles cambio a los clientes.

Ahora sí que nunca la encontraremos.

-No, que sí,

que tengo una lista en el bolsillo de todo a quien le doy cambio.

El bolsillo se me ha caído . Está por ahí.

¿Lo veis?

Les he dado 25 centavos a varias personas.

Pero entonces lo que tendrían sería una moneda de 25 centavos.

-No necesariamente.

Eh, pásame el otro bolsillo.

¿Lo veis?

Podemos combinar distintas monedas para hacer distintos totales.

O sea que necesitáis 5 monedas de 5 centavos para tener 25 centavos,

o 2 monedas de 10 y una de 5 para tener los 25 centavos.

Pues podría tenerla cualquier cliente.

Deberíamos separarnos.

Debbie, te lo compensaremos prometido.

-Una canción estaría bien.

¿De qué tipo?

Una de jazz fusión.

¿Podemos ponerla en el montaje de nosotros buscando la moneda?

-Claro.

(Música)

No hay moneda de 5.

No hay moneda de 5.

No es una moneda de 5.

Debbie ha dicho que la última vez que ha dado cambio

ha sido a unas chicas scout junior.

Creo que la hemos encontrado.

Ahí está la líder de las scouts.

-División O. Está pasando algo insólito.

Normalmente mis chicas están a salvo y sin problemas,

pero esto ha sido desastre tras desastre.

Creemos que han entrado en contacto con una moneda de la mala suerte.

Ha salido de nuestro laboratorio esta mañana.

-La habéis dado sin querer, ¿verdad?

¿Cómo lo ha...?

-Medalla por leer entre líneas.

Si pudiésemos registrar la zona...

-Por supuesto.

Yo estaré aquí ayudándolas a ganarse la medalla de mascar chicle.

Yo soy una experta.

(DESAGRADO)

Otis, mira. No puedo.

Es muy blanco y gomoso. El chicle no.

¡El espejo! No se rompe.

O sea que la moneda ya no está aquí.

-¡Ah! ¡Por mi pañuelo!

Lo tendrá la líder Betsy.

Hoy hemos vendido galletas,

y Betsy iba a llevar el dinero al banco.

Pero si lo ingresa, se mezclará con muchísimas monedas.

Nunca la recuperaremos. ¿Sabe qué banco?

-No, pero tengo una idea.

¡Molly!

-Molly acaba de ganarse la medalla de rastreo.

Este es el chaleco de la líder Betsy.

Capta su olor, chica. ¿Lo tienes, chica? ¿Lo tienes?

-Lo tengo.

-¿Y bien? ¡Seguidla!

A ver, chicas, haced un refugio.

-Está cerca.

-¡Ahí!

-Ay, Molly. División O.

Vaya día de perros llevo.

Me ha perseguido un halcón.

Pero si no es temporada de halcones.

Te va a sonar raro,

pero necesitamos registrar su monedero.

-Ah, vale.

Una moneda de 25.

Una de 10 centavos.

Ninguna de 5.

¿Ha comprado algo de camino al banco?

-Unos pretzels en la expendedora esa que hay ahí.

(Estruendo)

Me da a mí que la moneda está dentro.

¿Lo dices por los rayos y los ruidos terroríficos?

Sí, es por eso.

(Más estruendo)

Jamás perderé.

La mala suerte me la desayuno.

(Estruendo)

No se abre.

Compra algo.

Buena idea. Algo sano que nos dé energía.

No. Me refiero a algo que te dé una moneda de 5 como cambio.

Ah. Tengo 3 monedas de 25 centavos.

O sea que son 25, 50, 75 centavos.

Y tú tienes una más, así que tenemos un dólar.

¡Que vienen los halcones!

¡Los frenaré!

¡Escudos arriba!

¡Aaahhh!

Si quiero cambio,

tengo que comprar algo que cueste menos de un dólar

para que la máquina me dé cambio.

Una barrita cuesta 70 centavos.

25 centavos. 50 centavos.

75 centavos. Un dólar.

(Sonido teclas y truenos)

30 centavos de cambio.

3 monedas de 10 centavos.

Tienes que comprar algo que te dé una moneda de 5 centavos de cambio.

Ya me he dado cuenta.

Vale, tengo 3 monedas de 10 centavos,

o sea que son 10, 20, 30 centavos.

Para que la máquina me devuelva 5 centavos,

tengo que comprar algo

que cueste 5 centavos menos que 30 centavos.

29, 28, 27, 26,

25 centavos.

25 centavos, ¿qué cuesta 25 centavos?

¡No!

¡El chicle no!

La mala suerte va a peor.

Deprisa, Otis, o se acabará el mundo.

Pero el chicle va contra todos mis principios.

¿En serio?

¡Buaaah!

10 centavos. 20 centavos.

Y 30 centavos.

(Sonido teclas)

Una moneda de 5 centavos.

¡Eh, Olimpia!

(Sonido metálico de la moneda)

Los halcones se han ido.

Buen trabajo, compañero.

¿Compañero?

No sabía lo de hacer pompas.

Ahora lo entiendo.

Tenemos que volver al cuartel antes de que pase algo más.

¿Por dónde es?

-Yo puedo oler el camino. Seguidme.