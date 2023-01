Enseña a pescar

"Mi nombre es agente Opal.

Estos son mis compañeros Omar, Orla y Oswald.

Esta es mi confitura.

Viajamos por todo el mundo investigando lo extraño,

Lo raro,

Y sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas."

(TODOS) Escudos Arriba.

"¿Para quién trabajamos?

Trabajamos para la División ODD."

"Enseñar a pescar."

Misión cumplida.

Ese monstruo marino no contaba con nosotros.

(MEGAFONÍA) "Agentes, tenéis una llamada de la señorita O."

-Ahí estáis todos. Ha pasado algo insólito.

¿A dónde vamos a viajar, señorita O?

¿A la Sabana africana, a las cumbres del Himalaya...?

Os voy a mandar al Ártico.

¿Qué? ¿Al Ártico donde Omar y yo solíamos trabajar?

Sí, ese Ártico.

Vuestro antiguo jefe, el señor O, necesita ayuda.

¿No decíais que en el Ártico nunca pasaba nada insólito?

Por eso es tan insólito. Super insólito. Doble insólito.

"Insólitísimo".

Adiós, y suerte, agentes.

Está por allí.

¿No podíamos aparcar un poco más cerca?

-Bienvenidos, Unidad Móvil. Opal y Omar.

Y vosotros tenéis que ser...

No me lo digáis. Empieza por O.

O...

Esta es...

No me lo digáis, lo tengo la punta de la lengua.

O...

Orla y Oswald. Justo lo que iba a decir.

Nos han dicho que hay una emergencia.

Sí, una malhechora. Señora.

-Yo estaba en casa, cuando de repente han llamado mi puerta.

¡Serán las mantas extra que he encargado!

-Hola, soy Confeti Betty. He venido a sacar los colores al Ártico.

-¿No me ha traído las mantas?

-Traigo mantas de confeti.

-Me quité el confeti de encima y vine aquí.

-Yo no he tenido tiempo.

¿Dónde ha sido toda esa "confetización"?

-Yo vivo en Main Street, 1. -Yo, en Main street, 2.

Señor O, si tiene más información,

apúrese y comuníquela.

-¿Qué me ha dicho?

Pregunta si hay algo más que deberíamos saber.

Oh, sí.

Betty nos envió un video de presentación.

(TODOS) Genial.

Pero no podemos reproducirlo. ¿Por qué no?

Este ordenador pesa mucho

y el único enchufe está en el otro extremo de esta sala.

¿Habéis usado alguna vez el ordenador?

"Home-run".

No, nunca. Ni una vez.

Lo tengo.

Oswald y yo pensaremos un modo de acercar el ordenador al enchufe

para ver el video y buscar pistas.

Opal y yo investigaremos el patrón.

Y yo seguiré mejorando mi técnica con el yo-yo.

Bien, compañera, a trabajar.

Espera, compañero.

Si lo solucionamos, el señor O querrá que vengamos

cada vez que tenga un problema que resolver.

Pero si le enseñamos a confiar en sí mismo

y resolver sus problemas...

No tendremos que volver al Ártico cada vez que pase algo.

Exacto.

Señor O, ¿nos echas una mano con ese asunto de Confeti Betty?

Claro. Vamos a la sala de reuniones.

(AMBOS) ¡No, no, no hace falta!

¿No os han traído estufas para calentar esto?

Claro que sí.

La uso para tener la puerta abierta.

Centrémonos en el caso.

Puede que si tomamos notas del problema, nos vengan bien.

Los malos utilizan patrones, algo que se repite.

¿Qué patrón podría seguir Confeti Betty, señor O?

Veamos. Betty atacó la casa número uno.

Después, la casa número dos.

Bien, ¿qué más?

Los números aumentan o son mayores,

así que puede que sea un patrón de suma.

1 más 1 es igual a dos. La casa número dos.

Puede que Betty vaya sumando uno. Betty va sumando uno.

¿Dónde atacará después?

2 más 1 es igual a... 3.

Ira a la casa número tres. Al vehículo.

En fin, tendremos que viajar como se hacía antes.

¡Vamos!

-Chicos, no se mueve.

¿Cuánto tiempo lleváis ahí mirando? No lo sé. Los relojes no funcionan.

Si no vais a ayudarnos, os invito a que os marchéis.

Bien, vale. ¡Esperad!

Orla, será mejor que solucionen ellos el problema,

como hacen Omar y Opal con el señor O.

Porque en caso contrario,

seguirán llamándonos para venir a este gélido desierto.

Sí.

Tú, acércate e identifícate.

Hola, soy Ohav.

Y estos chicos tienen frío.

Vale, tenemos que pensar cómo mover el ordenador por toda esta sala,

pero hay demasiada fricción.

¿Qué es fricción?

Cuando dos superficies, como la base del ordenador

y la superficie del suelo se frotan entre sí,

se produce fricción. Mirad, el suelo es demasiado rugoso

para que el ordenador se deslice fácilmente.

Pero si ponemos algo pulido sobre el suelo,

habrá menos fricción y podremos mover el ordenador.

Ohav, ¿hay algo pulido por aquí? Agente Ornet.

Ya, no. Me refería a algo pulido para poner en el suelo.

Algo liso para que este enorme y pesado ordenador se deslice bien.

Piensa. ¿Qué tenéis aquí en grandes cantidades?

Tiempo. No, piensa más.

Oh, sí. Tiempo.

Mira el reloj.

Está cubierto de hielo. Sí.

El hielo es liso.

Si cubrimos el suelo de hielo, podremos mover el ordenador.

Bien. Correcto.

-Ya hemos llegado. La casa número tres.

Será mejor avisarles de que Confeti Betty viene hacia aquí.

¡Ey! Dough, el repartidor. -El mismito.

¿Os conocíais? He visto todos sus anuncios.

Es el rey del mixto con huevo. Un admirador.

Chicos, bienvenidos a mi nuevo local. Pasad.

¿Por qué has abierto un negocio en el Ártico?

Me ahorro mucha pasta porque no tengo que comprar una nevera

para mantener los sandwiches fríos.

Mirad.

Vaya.

Se acerca un malhechor.

Justo a tiempo.

(AMBOS) ¡División ODD, División ODD!

¡No te muevas, Confeti Betty!

-Yo me llamo Trevor.

Confeti Betty me ha visitado y me dirigía hacia aquí

cuando os he visto salir. ¿Dónde vives, Trevor?

Main Street, 4. Ahora me toca ir a limpiar.

¿El número cuatro? Se supone que iba a atacar en el número tres.

Ya sé cuál es el patrón.

-(AMBOS) ¿En serio?

-Sí. Cada vez que intento resolver un caso, fracasó.

Es mejor que me dedique al yo-yo. Señor O, atraparás a Betty.

Intenta aprovechar la nueva información.

Dough, ¿tienes papel y boli? -No, pero tengo mayonesa y pan.

-(AMBOS) Nos vale.

-Aquí tenéis.

Ahora, si me disculpa y un momento, tengo que hacer un recado.

¿Qué te parece, señor O?

Qué guay. Bien.

Primero Betty ha ido a la casa número uno.

Después ha ido a la casa número dos.

Y ahora ha ido a la casa número cuatro.

Los números iban en aumento.

Podría ser un patrón de suma, pero ¿qué patrón de suma será?

Sigue las pistas, señor O. Primero fue al número uno.

Después, al número dos.

1 más 1 es 2. Casa número dos.

Y después del número dos... Ha ido al número cuatro.

2 más 2 son 4.

Casa número cuatro.

Esta sumando el número de la casa que visita.

En eso consiste el patrón.

Y si la última casa que ha atacado es la cuatro,

¿a dónde irá a continuación?

4 más 4 son 8. Casa número ocho.

¡Esos cinco!

Muy bien. Hemos hecho una pista de hielo.

Así será mucho más fácil mover el ordenador por la sala.

-Yo sigo sin entenderlo. Observa esta moneda.

Primero voy a moverla por este rugoso suelo de madera.

Ahora la voy a mover sobre el hielo.

Ya lo entiendo.

Venga, vamos a empujar el ordenador entre todos.

3, 2, 1...

Allá vamos. Funciona.

Muy bien, chicos. Un poco más.

Eso es. Lo conseguimos. Sí, buen trabajo, jóvenes.

¿Dónde está el enchufe? No esta aquí.

Está en el despacho, un piso más arriba.

-Casa número ocho.

-Hola de nuevo. ¿Dough, el repartidor?

¿No es la casa número ocho?

Sí, es mi segundo local en el Ártico. Adelante.

Dough, Confeti Betty va a venir. Excelente. Otro cliente más.

Esto no es nada bueno. ¿Sabéis qué?

Eso mismo me decían cuando abrí los dos locales del Ártico,

pero claramente se equivocaron

porque mirad la cantidad de clientes que tengo.

¿Quién es esa?

Es mi vecina, la del número siete. Confeti Betty ha ido a visitarla.

-Incluso he conseguido grabarlo en video.

-Nunca resolveré este caso.

-Este sandwich está congelado.

-Eso tiene arreglo.

-Continuará.

-Seguimos con la historia.

-Cubriré todo el Ártico de confeti y nadie me podrá detener.

-Jamás atraparemos a Confeti Betty.

Tenía que haberme quedado en casa a pasear el perro.

¿Tienes perro? No, es un truco con el yo-yo.

Mira. No, no, no.

Revisemos los números.

¿Te los has guardado en el bolsillo?

Nunca se sabe, puede que nos entre hambre.

Betty fue de la casa número uno a la dos.

Después atacó las casas número cuatro y siete.

-Os he preparado el número siete. Gracias.

-Eso significa que no doblaba los números.

¿Y cuál es el patrón?

-El patrón del sandwich.

-(TODOS) ¿Qué?

-Sí.

Los números impares son el pan, y los pares son el relleno.

Mirad.

Casa número uno es número impar. La primera capa de pan.

Casa número dos y cuatro son pares. El relleno.

Qué pasada.

La casa siete, número impar, es la otra cara del sandwich.

Pan par e impar.

-Si Betty estaba haciendo sandwiches,

eso significa que el siguiente lo hará con el próximo número impar.

La casa número nueve. No le veo demasiada lógica.

Revisemos los números. No hay tiempo.

Además, se han quedado espachurrados entre pan y pan.

Es verdad.

-Buena idea, Dough. Pan par e impar.

Bien, chicos, pensad.

Tenemos que encontrar la forma de enchufar el ordenador

para ver el video de Confeti Betty y, con suerte,

encontrar la clave de su patrón.

¿Cómo solucionaremos el problema de subir el ordenador hasta ahí?

-Tengo una idea. Rompamos el ordenador.

¿Crees que eso es una solución? Sin ordenador, no hay problema.

-Vale, hagámoslo.

Alto.

No estáis ayudando en absoluto.

Oswald y yo lo haremos sin vosotros.

Está bien. Vamos a jugar con el tobogán de hielo.

Un momento.

¿Tenéis un tobogán de hielo?

Sí, es una pasada.

Es tan alto como el piso de arriba y llega hasta el ordenador.

¿Podéis traer el tobogán aquí?

Ah, ya sé lo que estáis pensando.

Queréis jugar vosotros también.

No. Es para llevar el ordenador al enchufe.

-Bien, pero luego jugamos con el tobogán.

-Sí.

-Bien, ya estamos aquí. Casa número nueve.

Oh, no, Confeti Betty se ha adelantado.

-¿Quién es Confeti Betty? Una malhechora.

Lo llena todo de confeti, como tu pelo.

-¿Esto? No, no es confeti, es cartulina de colores.

Sí, estaba haciendo unas manualidades

y me he pasado un poco.

Pero ha quedado genial.

Vale.

(Teléfono)

-Olvidaba que esto es un móvil.

Señor O al habla.

Betty ha vuelto a atacar.

La casa número 11. Esto no tiene lógica.

Veamos los números otra vez. Traigo pan y mayonesa.

O usamos lápiz y un cuaderno.

¡Ta-chán!

Las casas donde ha atacado son los números uno, dos, cuatro,

siete y ahora la casa número once, pero se ha saltado la nueve,

que es el número impar que va después del siete.

Yo veo otro problema.

Dough se ha saltado el número cinco, que también es impar.

Es verdad.

El patrón no es par-impar.

Las mates no se le dan bien. A mí tampoco se me da bien esto.

Me rindo oficialmente.

Estupendo. El tobogán ya está listo.

Este es el plan.

A la de tres, le daremos al ordenador un buen empujón.

¿Preparados? 1, 2, 3.

Cuidado. Ponedlo donde estaba.

El ordenador resbala, pero nosotros también.

¿Y si añadimos más fricción entre el hielo y el calzado?

Así, nuestros zapatos tendrían mayor agarre al hielo

y no resbalaríamos tanto.

Ohav, piensa. ¿Qué es rugoso y podemos usar para hacer fricción?

Un lagarto.

Porque su piel es rugosa y tiene escamas duras. Es como...

Como el papel de lija. Ohav, tío, eres un genio.

¿Ah, sí?

Espera, es verdad porque la lija aumenta la fricción

entre nuestros zapatos y el hielo.

Démonos prisa en poner lija a las suelas de nuestros zapatos.

(Música)

Muy bien, ahora que hay fricción entre nuestros zapatos y el hielo,

no deberíamos resbalarnos.

Venga, vamos a comprobarlo.

¡Funciona!

Mis suelas se agarran al hielo. Excelente.

Ahora empujemos al ordenador por el tobogán hasta el enchufe.

Venga, vamos. Seguid empujando.

Un poco más. Ya casi está.

Sí. Bien.

Genial.

Tal vez quieras hacer los honores, joven Ohav.

Soy de la misma edad que tú. ¿Tú también tienes 500 años?

Oh... no.

Olvídalo.

Llegáis a tiempo.

Hemos enchufado el ordenador para ver el mensaje de Confeti Betty.

Perfecto, porque no tenemos más pistas.

-Hola, División ODD.

Soy Confeti Betty, y traigo el caos insólito al Ártico.

Voy a atacar todas las casas habidas y por haber en Main Street.

Se irán sumando una más una más una

y el caos insólito seguirá aumentando y aumentando

y aumentando.

Ha sido una pérdida de tiempo. Así es.

Ya sabemos que el caos aumenta. -El patrón en sí está aumentando.

Los números de las casas siguen aumentando.

Entonces Betty usa un patrón de suma.

Pero no repite el mismo patrón. No ha sumado uno cada vez.

Ni tampoco sigue doblando los números.

Eso es porque cada vez que hace una nueva suma, añade uno.

-(TODOS) ¿Qué?

¿Qué?

-Seguidme.

Primero Betty atacó la casa número uno.

Luego sumó el uno a la casa número uno, que es igual a dos,

por eso atacó la casa número dos.

Luego sumó el dos a la casa número dos.

Dos más dos son 4 cuatro. Y atacó la casa número cuatro.

Luego sumó el tres a la casa número cuatro...

Y atacó la número siete porque tres más cuatro son siete.

Y luego sumo el cuatro a la casa número siete.

-Que es igual a once.

¿Tienes 11 dedos? Por eso toco tan bien el saxofón.

-Ahora sumará cinco más once, que es igual a dieciséis.

La casa número 16.

La casa 16 es esta misma. Viene a nuestro cuartel general.

Pues le daremos la bienvenida.

Los aparatos no funcionan aquí. Hace demasiado frío.

Aquí estamos indefensos.

-Que empiece la fiesta. Aquí mismo.

Nadie me puede parar.

-No tan deprisa, Confeti Betty.

Hoy he aprendido un par de trucos.

Yo-yo mágico.

A este lo llamo "fin de la partida".

-Disculpadme por este desastre.

Yo solo quería traer un poco de chispa al Ártico.

En fin, ahora lo recojo todo.

Adiós.

Señor O, resolver el problema con el yo-yo ha sido increíble.

Creo que vuelves a tenerlo todo bajo control.

-Pues sí.

Bueno, chicos, al vehículo. Sigue atrapado en el hielo.

-Os ayudaremos a sacarlo.

-De eso nada, Ohav.

Si les ayudas con el problema, volverán al Ártico

cada vez que tengan un problema que solucionar.

Espera, espera. ¿Qué?

Podéis usar este calentador como pala.

(Música)