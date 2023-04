pero volvamos Otis y a mí.

Soy la agente Olimpia.

Este es mi compañero, el agente Otis.

Esta es mi comida después de comérmela,

Trabajamos para una organización dirigida por niños

que investiga lo extraño, lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas.

¡Deprisa, Olimpia!

¡Ya voy, señorita O!

¿Que para quién trabajamos? Para la División O.

Dicen que tiene un problema insólito.

Parece un caso de copionitis.

No, es que soy un borde. Soy un tipo borde.

¿Y ha llamado a la División O?

Quiero ser más majete, pero no sé cómo hacerlo.

Tranquilo, señor, tenemos un artilugio, majetenator.

¡Hala! Muchas gracias. Sois los mejores.

¡Y qué trajes más chulos!

Que tenga un buen día. Y vosotros también. Los dos.

No conocía el majetenator. No existe, es una linterna.

El poder de ser majo siempre estuvo en su interior.

Feliz día a todos.

Ah, qué pendientes más bonitos, si no le importa que lo diga.

Hala, ¡qué camisa más chula! ¿a que sí?

Ah, la vida. Ah, ¿y ahora qué?

Compañero, ¿oyes eso?

Hala.

Hemos vuelto.

Esto es un simulacro.

Exacto, División O.

Los villanos nos hemos unido y vamos a hacernos con el control.

¿Cómo os atrevéis a entrar aquí? ¿Y solo sois 6?

Yo tengo cientos de agentes. Os vamos a dar "pa’l pelo".

No si estáis congelados.

Padre Tiempo.

Tic-tac, el tiempo repica por mí.

(RISAS)

Y ahora los cubriremos a todos de mermelada.

¿De qué?

Ese era el plan, ¿no?

Nos colamos aquí y luego los cubrimos a todos de mermelada.

No, no, no. Los aplanamos con mis gafas.

¿Hola? Eso es lo que hacemos.

No, los obligamos a hacer ruidos ridículos.

Chicos, yo soy la Metamorfa.

Metamorfosearé a un niño en cada una de vuestras cosas.

No quiero cubrir a un solo niño de mermelada,

quiero cubrirlos a todos ellos.

(DISCUTEN)

¡Tiempo! Que van a descongelarse. -¿Cómo? ¿que van a descongelarse?

Solo puedo congelar el tiempo un minuto.

Pues entonces, repítelo.

Solo puedo hacerlo una vez por hora.

Bueno, ¿y qué pasa? ¿Ahora eres un tío normal?

Sigo teniendo barba. Y este palo tan chulo.

¡Apártate!

Mimo Malvada, no me vengas con esas, porque hoy no tengo el día.

Empiezan a moverse.

Que todo el mundo se esconda, rápido.

¿Dónde se han ido?

No lo sé, pero los encontraremos.

Bueno, a lo mejor. El cuartel es grandecito.

Pensad en positivo, agentes.

Tenemos que salir de aquí. -Ni de broma.

¿Sabes lo que hemos tardado en planear esto?

Hoy es el único día que nos viene bien a todos.

¿O es el sábado que viene?

El sábado voy al museo con mis sobrinos.

Ya, es lo que hay.

Yo podría detenerlos con mi palo chulo.

No, para. ¡Que pares!

Vale, pues tendremos que votar. -Votar, ¿qué?

¿Qué es votar?

Cada uno escribe en un papelito

qué es lo que quiere hacer a los agentes de la División O.

Cada uno de nosotros tiene un voto.

Y luego contamos los votos y la idea más votada será la elegida.

Sí, eso suena fenomenal. -Sí, sí, eso.

La Mimo Malvada tiene razón.

Hay una puerta de manualidades en un pasillo.

Ahí habrá boli y papel.

¿Y cómo llegamos allí? -Bien pensado. Agáchate.

Eh, cuidado con mi pelo. -Yo me ocupo.

Atención, agentes.

He visto a los villanos irse por ahí.

Venga, vamos, rápido.

Vale, villanos, soltad las manualidades.

Todos habéis votado, y yo he hecho un gráfico de barras.

Y yo un pajarito.

He hecho un gráfico de barras para ver los resultados fácilmente.

Como podéis ver todos nosotros estamos abajo,

y el número de votos está al lado.

Pero todas las barritas son igual de grandes.

¿Quién ha ganado?

No ha ganado nadie.

Todos habéis usado el voto para votaros a vosotros mismos.

¡Un voto, un voto, un voto! Así que hay un empate a seis.

Pero tú también te has votado.

Pues claro, porque mi idea es la mejor.

Hay que votar otra vez,

solo que ahora no podéis votaros a vosotros mismos.

Así que meted los votos en esta cajita.

¡Un cubo!

Pero ¿qué haces?

Eh, yo tengo una regla: nada de cubos.

Os lo dije por mensaje. -Sí que lo dijo.

Sí, pero aunque lo dijese... -Esto es un ultraje, cómo se atreve.

Y el trabajo en equipo, ¿qué?

Están ahí dentro.

Está cerrada. A la de tres. Una, dos, tres.

(AMBAS) Venga, villanos, sabemos que estáis ahí dentro.

Nos han encontrado.

Rápido, conviértete en la señorita O.

Solo puedo convertirme en la misma persona una vez por semana.

¿Y ahora quién es la normal?

Pues conviértete en otro agente.

Rendíos, villanos.

Aquí no hay villanos. Solo yo, Olimpia.

Ella es Olimpia.

¿Por qué he tenido que convertirme en ti?

Venga, salid, villanos. ¡Todos! Venga, vamos.

¡Deprisa! Pues vaya.

No tenemos todo el día, venga. Se acabó la fiesta.

Venga, ¿qué estás haciendo? Piensa rápido.

¡Corred, corred, corred!

¿Por qué los hemos cogido? Parecía caro.

Ah.

Por aquí hay una sala de pizarras, podemos usarla para votar otra vez.

¿Puedes ir a hurtadillas haciendo menos ruido?

Pues claro.

(CHISTAN) Ya lo sé, respiro muy fuerte.

O a lo mejor son todos los instrumentos que llevas encima.

¿Estos?

No puedo, yo soy así, pero entiendo que no ayudo mucho.

Mejor me voy. -Espera.

Tienes razón, aunque no sea el miembro más fuerte del equipo,

seguimos siendo un equipo, y los equipos no se separan.

Ah, no, mejor te vas, pero igual nos sirves de distracción.

Buen plan, ¿verdad? -Sí, así hace de cebo.

Vale, me voy.

Venga, venga.

¡Eh, División O, por aquí!

Pillado.

Pero ha sido precioso, ¿a que sí? Buah.

¡Atención todo el mundo!

Tengo otro gráfico que muestra al ganador.

Todos hemos votado, y el plan malvado con más votos es...

hacer ruidos ridículos.

No es mala idea.

Es la única manera de homenajear al Hacerruidos.

Pero el Hacerruidos no está para llevar a cabo el plan.

Eso no es verdad.

Está aquí mismo, en nuestros corazones.

Por favor, digo que no se puede porque no tenemos instrumentos.

(TODOS) Oh.

Esto es un desastre.

Llevamos atrapados en el cuartel una hora y no avanzamos nada.

Ha pasado una hora. Puedo volver a usar mi bastón.

¡Genial! Ahora podemos aplanarlos.

No, "mermeladearlos".

No, no, no, ya te digo yo que los aplanaremos.

No, mermeladearemos. No, no, no.

Mer-me-la-da.

¡Callaos!

Saldremos y haremos lo que se nos da bien.

Sí, Mimo Malvada, eso es como volver a votarnos a nosotros mismos.

Algunos dirán que no sabemos trabajar en equipo,

pero yo digo que hemos aprendido una valiosa lección

sobre pensar por nosotros mismos.

(TODOS) Sí, sí, es verdad.

Además, tengo muchas ganas de salir de aquí.

Estoy de acuerdo. -Y yo.

A la de tres.

Ay, perdón, ¿puede ser a la de 5? ¿10?

¿Dónde están los villanos? Aquí mismo, señorita O.

El Padre Tiempo, ¿puedes hacer tu truquito?

Jugar con el palo es mi truquito.

No, tu otro truquito. Detener el tiempo.

¡Trae! ya lo hago yo.

No, espera, que apuntas donde no es.