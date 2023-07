División ODD. La película. Segunda parte

"DIVISIÓN O: LA PELÍCULA, SEGUNDA PARTE"

(TV) "Hace un mes que la División O fue borrada

y al Equipo Raro le va dabuten.

Uf, cuántas B.

Barlababaubau informándoles".

"En los deportes,

nos los saltaremos y hablaremos del Equipo Raro.

Baba, ba, ba".

-"Hoy el centro estaba lleno de gente que acudía a ver a Raro Tom".

"Y ahora, interrumpimos nuestra cobertura sin fin del Equipo Raro

para presentarles un vídeo nuevo". Por fin.

"Se llama 'La canción más triste del mundo mundial'".

(Música triste)

"Sí.

La música puede animarte cuando estás tristón.

Pero esta no.

Porque esta es un bajón".

Tengo experiencia resolviendo casos. Se me dan genial.

Una pregunta.

¿Te vale este disfraz de plátano?

Sí. Contratado. Enhorabuena.

Gracias.

Yo antes tenía un tobogán en mi despacho.

¿Qué?

Da igual.

¡Que alguien me "zumifique"!

Búscate tú el zumo.

Tíos, volved.

Esperad.

(Claxon lejos)

¡Olimpia!

Cuánto tiempo.

Ya ves. Ahora eres un plátano.

Así hago algo.

Yo también he hecho cosas.

Otis, ha pasado algo insólito.

¿Ves que esto parece un gato?

Uy, el rabito se le ha caído. Pero no es una hoja normal.

Y el Equipo Raro no hace nada al respecto.

No sé si es muy insólito.

Aún hay mucho más, por todas partes, Otis.

Mira el tiempo.

Parcialmente nublado seis días seguidos.

Seguiditos. Superraro.

Hay que volver a juntar a la División.

Oye, ¿y ese campamento al que ibas a ir? Parecía genial.

Se iba en canoa, se ganaban medallas y placas...

Yo ya tengo una placa.

Lo echo de menos, Otis.

"Estrujinarme", usar los artilugios,

el coro de la División...

Pero si no estabas en el coro de la División, Olimpia.

Y lo que me arrepiento.

Yo también lo echo de menos.

¿En serio?

En serio.

Me dan cupones por trabajar donde los batidos. Te invito a uno.

Pues gracias.

¡Blair, me tomo un descanso!

Cúbreme la esquina, anda.

(TARAREA)

¿Qué tarareas? Nada.

(MUJER) ¡Socorro!

¿Oyes eso? Sí.

¡Socorro!

¡Socorro!

¡Ay, División O, qué alegría veros!

Ya no somos la División O.

¿Qué? Lo que quiere decir es:

¿cuál es el problema, Debbie?

Llevo atrapada aquí durante semanas.

¿Y por qué no has llamado a nadie? Lo he intentado.

He intentado ir hasta la cabina, pero...

tardaba mucho.

Qué insólito.

Ya ves. Ya.

¿Aún se usan las cabinas? Menos mal que tenía pizza

para sobrevivir.

No me gusta la corteza. Si no hubierais venido,

la cosa se hubiera puesto muy fea.

Ya veo. ¡Ay!

Es como si tuviese los pies pegados al suelo.

Pero no tiene sentido, porque Raro Tom lo había arreglado.

Ah.

Baba.

Que solo la hacen los...

caracoles.

¿Y es de caracol?

¿Debbie aún tiene pies de caracol?

Esperad. ¿No lo solucionaron? No.

Raro Tom solo hizo que pareciese que sí.

¡Oh!

O sea que, seguramente, lo demás tampoco lo solucionó.

¡Bien!

(RÍE) ¡Qué pasada!

O sea, fatal para la humanidad y los pies de Debbie,

pero para mí tener razón es alucinante.

Hay que decírselo a la señorita O. Sí.

División O...,

pero...

En cuanto te llevemos a la pizzería.

Tendrás sed después de comer tanta pizza.

Y por eso Raro Tom nos vencía siempre, porque no arregla nada.

Buen trabajo, granujillas.

¿Granujillas?

Bueno, agentes ya no sois.

Así que, no sé cómo llamaros.

¿Diablillos?

No. Tampoco vale.

Oh...

señorita O, ¿no debería dejar de cavar

y hacer algo al respecto?

Echadme una mano.

Saqué este "insolitómetro" del cuartel.

Mide la "insolitez" de la ciudad.

Aquí están los cinco días de la semana, abajo, en el eje X.

Y el número de casos insólitos en el eje Y.

Cuando la División estaba en activo,

el número de casos insólitos

siempre estaba por debajo del número diez,

como veis en estas barras.

Porque resolvíamos cosas,

pero aparecían otras nuevas. Exacto.

Pero mirad.

Los números están creciendo.

Con el Equipo Raro, el nivel de "insolitez"

se está doblando a diario.

Mira las barras.

Empezaban en 10, pero al día siguiente, subieron a 20.

Y al siguiente, hasta 40.

Luego, 80. Luego, 160.

Cuando doblas un número, aumenta rápido.

He estado estudiando al Equipo Raro y no han solucionado los casos.

Ah, que también lo sabéis vosotros.

A ver, ¿a qué estamos esperando?

Volvamos a juntar a la División.

¡Oh!

¡Se me ha enganchado el suéter con el tablón!

¡Ay!

Lo... lo arreglo mientras corro.

Dijiste que os habíais librado de los libros voladores,

pero Dustin sigue pegándole a algo.

¡Ah! ¿Lo habéis visto?

¡Sabemos lo que tramas, Raro Tom! ¡Chist!

Por favor, esto es una biblioteca.

Perdón, perdón. Es verdad.

¡Dustin!

¿Puedes hacer menos ruido?

En realidad, no resolvéis nada.

Es verdad.

Lo has admitido mucho antes de lo que esperaba.

¿Por qué quieres clausurar la División O?

En realidad, no me llamo Tom.

Soy O,

con O.

¿No te acuerdas de mí, Oprah?

Nos conocimos en 1983.

Eres tú.

Un momento. ¿La señorita O ya estaba en 1983?

Ya te digo.

Es lo que hay.

Yo tenía 12 años.

Había ido a la academia.

El último paso

era aprender de los dos mejores agentes de la División O.

Tú y tu compañero O'Donahue

Era 1983.

¿He dicho ya que era 1983?

Sí, creo que van tres veces ya. Unas cuantas veces. Ya vale.

(Música disco)

¡División O, División O!

¡Alto!

¡Eh, alto ahí!

¡Ahí, tope quieta, Metamorfa!

Más quisierais.

Puedo convertirme que quiera, como un aeropatín.

¿Y tú quién eres?

El agente O.

Bueno, seré agente cuando te entregue a la justicia

con el "esposinator".

¡No, con ella no funciona!

¿Por qué no? -Porque puedo hacer esto.

Peña, a por ella.

La hemos perdido. Qué movida. Espera, compañero.

A ver, ¿qué sabemos de la Metamorfa?

Vamos a pensarlo bien y luego...

No es la Metamorfa.

Tom, ¿pero qué haces?

Zapearlo todo. Es un atajo.

No es la Metamorfa.

Tronco, para y ponte a pensar, que asustas a la peña.

Yo hago, no pienso.

Hago esto, hago esto.

Hago esto, hago esto.

Bueno, hoy han fallado algunas cosas.

¿En serio?

Yo nos he visto genial.

Estas son las quejas de la peña que has zapeado,

incluido el presidente de los EE. UU.

Mira, O, tú vuelve a la academia, sigue entrenando.

Y te guardaremos un sitio

para cuando estés preparado. Vale.

No hay problema.

Hay problema.

Fue más fácil de lo que esperaba. Mazo fácil.

"Estaba tan enfadado que robé unos documentos.

Seis eran menús de restaurantes,

pero unos eran los planos del..."

olograminator.

Puedo proyectar una imagen falsa donde sea.

¿Veis a ese tipo de ahí?

Puedo hacer que parezca...

¡Abraham Lincoln! (RÍE)

"¡Seboom!".

A ver, en serio, los gritos.

¡Chist!

Y, señor Lincoln, usted no es socio de la biblioteca.

Gracias.

(Golpes)

He tardado 34 años en fabricar este campeón.

Y ahora, es todo mío.

¿Has tardado 34 años en fabricarlo?

Bueno, trabajé en el 15 años

y luego me tomé un par de años sabáticos,

viajé, hice reformas en casa...

El caso es que la señorita O me robó

La División O.

Y ahora, se la robo yo a ella.

No te la robó. Eso.

Solo dijo que entrenases más.

Entrenar.

Decís lo mismo que todos a los que les cuento la historia.

Ya. Bien.

Pues vamos a contarle al mundo lo que has hecho.

No si yo puedo evitarlo.

Gracias por susurrar el plan malvado.

(SUSURRANDO) Eso.

Vale, en serio, aquí hay algo volando.

Hay que ponerse delante de toda la gente posible.

Mirad, misión cumplida.

(TOM) "Estos son la División O.

¿O quizá deberíamos llamarlos División Insólita?".

¿Qué?

"¿Por qué? Son los que causan la 'insolidez'. Echad un vistazo.

Aquí están usando una tierra rara para darle a Debbie, la repartidora,

pies de caracol".

Yo conozco a Debbie.

Es una mujer buena y honrada,

con pies buenos, honrados y humanos.

Por favor,

por vuestra seguridad, cuidado.

Y no os acerquéis a la División O.

Nadie se lo va a creer.

¡Son ellos!

¡Van a volvernos insólitos!

(Gritos de terror)

O puede que sí.

¡Por favor, deprisa! ¡Viene la División O!

¡Sí, sí, sí!

¿Me puede poner también salsa?

Sí, sí. Salsa.

Salsa. Sí.

Venga.

No, no, no. Bebida.

Necesito bebida. -Ah, sí, sí.

Bebida, bebida. Dale.

Servilletas. Necesito servilletas.

Sí, sí. Servilletas.

Vale. Venga, venga.

Espere. Acabo de acordarme, soy vegetariano.

¿Qué? (GRITA)

"Consejos para identificar a un agente de la División.

Son niños.

Algunos los llaman beneficios fiscales,

pero yo los llamo problemas".

¡Tenemos mogollón de problemas!

¿Lo dices por las carreras y los gritos?

No. Mirad la puerta tras Raro Tom.

Es donde tengo los "daves".

"Hagáis lo que hagáis, no invitéis a casa

a ningún agente de la División O".

¿Qué significa el número 2048?

El número de criaturas que hay dentro.

Raro Tom no las está zapeando con el "mitadnator".

¿Quieres decir que los "daves"

no van a dejar de doblarse una y otra vez?

Echa un ojo a mi "calculadoranator".

Pero si es una calculadora normal.

¡Pero no me quites la ilusión!

Vale.

Para doblar un número, le sumas ese mismo número.

Así que, 2048 más 2048,

da 4096 "daves".

4096 más 4096, da...

(CON VOZ DE TERROR) ¡...8192 "daves"!

¿Por qué has dicho lo último con voz de terror?

Porque pasarán cosas terroríficas.

La sala de los "daves" solo puede contener 5000 "daves".

O sea, que si se doblan dos veces más hasta 8192,

habrá más de 5000.

Y la sala no podrá contenerlos y se escaparán y devorarán el mundo.

(LAS DOS) ¿Qué?

Ah, y un dato.

Comen mogollón.

Primero comerán señales y semáforos, en plan aperitivo.

Luego, edificios y carreteras como plato principal.

Y de postre, se comerán el suelo.

Y lo de debajo del suelo.

Hasta que la Tierra entera desaparezca.

Lo que es una pena, porque la Tierra mola.

¿Cómo lo evitamos? No podemos entrar en el cuartel.

Están todos en nuestra contra.

Todos no.

¿Qué?

Eh... Esta es la parte

en la que me seguís. (LOS TRES) ¡Oh!

Gracias. Hasta luego.

Hola, Polly.

Vaya día, ¿eh?

Queremos el especial.

Enseguida, señorita O.

Aquí está.

Bueno, venga.

Ah... ¿por qué estamos chupando limones?

Para no pensar en la caída de 300 metros.

Chao.

¿Qué es este sitio?

Una entrada secreta al cuartel.

La escavé yo misma.

¿Vamos a colarnos en el cuartel?

Nosotros solos no.

Me alegro de verla, señorita O.

Sois Olivia y Otto, ¿verdad?

Recuerdo vuestros formularios de artilugios.

Me gusta cómo hacéis las "G".

Gracias. Vosotros...

vosotros... Yo... yo...

Vosotros...

Yo soy Otis y esta es mi compañera Olimpia.

Es admiradora vuestra. Pues nada,

aquí estamos,

en una misión.

A veces, doy grititos.

No es nada.

Hay que moverse.

A saber lo rápido que se doblan los "daves".

Un momento.

¿Cómo superaremos a Raro Tom sin los artilugios?

A ver, tiene razón.

Ya no somos la División O.

Solo somos unos niños.

¿De verdad pensáis eso?

La División O no es lo que tenemos,

es lo que somos.

Y es no rendirse nunca, aunque sea lo único que quieres hacer.

Es fracasar y recuperarse del fracaso

mejor y más fuerte que antes.

Es trabajar en equipo, juntos, los siete.

Ah... solo somos seis.

Hola, agentes.

(LOS DOS) ¿Óscar?

Buenas noticias. ¿Artilugios?

No. Mejor. Traigo mi kit de costura.

¿Qué?

Para hacer trajes.

(LOS DOS) Ah.

Tiene sentido.

He dicho que la División O no es lo que tenemos,

pero no viene mal estar guapos.

(TODOS) Eso.

¿Y cuánto tiempo hay que mantener la pose?

Ya vale.

Sí. Vale. Venga, ya está todo.

Vamos a ello. Qué bien.

Vamos al cuartel.

Vale.

Nos dividimos en equipos.

Otis, tú y Otto os encargáis de las cámaras de seguridad.

Olivia y Olimpia, id a por el "mitadnator".

Espere. ¿No sería mejor que los compañeros fuesen juntos?

A mí no me molesta ir con Olivia.

Vamos, si no queda otra.

Oscar y Oona, vosotros me acompañáis a la sala 100.

Espere, espere. ¿No le parece pronto para eso?

Fíate de mí. Todo va a salir bien.

¿Preparados?

Haced que salga bien.

Olimpia, vamos.

¡Me acaba de decir que vamos, a mí!

Oye...,

tu compañera es muy fan de Olivia, ¿no?

La que más.

Seguro que te pasa igual,

así que, toma, para ti.

¿Una foto tuya? Una foto firmada mía

para que te centres en la misión y no en pedirme un autógrafo.