"DIVISIÓN O: LA PELÍCULA, PRIMERA PARTE"

Bueno, supongo que esto es un Adiós.

Se me da fatal despedirme, siempre hablo mogollón.

¿Lo veis? Como ahora.

Un momento, entonces, ¿ya está?

Eso, ¿no vamos a volver a vernos nunca?

Lo siento, la División O se acabó.

No es justo, hace poco teníamos una misión: salvar a la gente.

¿Creéis que me gusta? ¿Con todo lo que pasé para sacarme el carnet?

¿Sabes conducir coches? No, lo otro que conducía.

Me encanta el olor del queso por la mañana.

¡Venga, agentes, vamos!

¡Vamos, la espalda contra el Cheddar!

Orquídea, informe de la situación.

Sherman se está acercando, rápido.

Es más grande de lo que esperaba. Mucho más.

A ver, preparaos, tenemos el queso en posición.

Agente Ohlm, necesito una red.

Aquí tiene, señorita O. -Hola, soy Anet.

No sé muy bien qué pinto aquí.

No, Ohlm, necesito una red, no una Anet.

Anda, pues va a ser mucho más difícil de encontrar.

¡Owen! ¿Nos ayudas? ¿Puedo coger el escudo?

Claro. Bien, lo sujeto así. ¡Ah!

O mejor lo sujeto así. ¡Ah!

(GRUÑE) Lo veré sobre la marcha.

Ohlm, lleva a Anet al restaurante, ¿vale?

Sí. Vale.

Oh, nos has decepcionado. -¿Qué?

-Ah.

Red en posición.

Espere, ¿soltamos la red antes o después

de que se coma el queso encogedor? Me vale cualquiera.

Aquí viene.

No se ha comido el queso. ¿Qué ratón no come queso?

Señorita O, creo que se está reservando para lo mejor.

El alcalde celebra un concurso de quesos.

Tienen gruyere y brie.

Malas noticias, noticias malísimas. Los aplastará.

Necesitamos un artilugio para detenerlo. ¿Dónde está Oona?

No ha venido, es intolerante a la lactosa.

La quiero al placáfono, ¡ya! Yo intentaré frenarla.

Hala, ¿cómo es que usted tiene un traje volador y nosotros no?

Porque soy la jefa y además, son supercaros.

¡Ya!

¿Oona? Soy yo, Olimpia, tenemos un giga ratón y necesitamos...

Un segundito, que me encargue de los Daves.

¿Los qué?

Los llamo así porque solo dicen eso:

Dave, Dave, Dave, Dave, Dave.

Dave.

¿Qué pasa? No lo sé, está hablando de Daves.

Te ha "ooneado". ¿Qué?

Oona, tenemos un problema más gordo que unos Daves.

¿Un problema más gordo? Ja.

Estos Daves se doblan sin ton ni son.

¿Sabes que pasa cuando doblas un número?

Oona, el giga ratón.

Le sumas ese número a sí mismo; uno más uno es dos

"y dos más dos son cuatro" y cuatro más cuatro son ocho,

"etcétera. Y al final acabas con millones de Daves".

¿Quién tiene el problema, tipo duro?

Me acaman de "oonear". ¿Qué?

Oona, soy yo otra vez, Olimpia.

Qué bien que estés, me acaban de "otisear".

Allá vamos. Menuda locura.

¡Una capa más! ¡Una capa más!

No debería, pero vale.

(Golpe)

Oh.

¿Qué está pasando?

¡Giga ratón!

¿Qué es esa cosita diminuta y morada?

Muy bien, ratón, es hora de irse de aquí.

¡Oh!

O casi que me agarro, que también me vale.

Oona, tienes que escucharme.

Espera, los Daves van a doblarse.

¡Dave!

Bueno, da igual, porque tengo un artilugio mitapleitor.

La mitad de dos es...

Mmm.

Uno.

Dave.

¡Oh! ¡Oh!

¡Atrás! ¡Atrás!

¡Oh! ¡Oh!

Deberíamos irnos de aquí.

-Oh, pero si no hemos probado el gouda.

Bueno, pero rapidito.

Por favor, necesitamos un artilugio para detener a giga ratón.

No hay artilugio que pueda detenerlo.

¿Qué? Podrías conseguir otro giga ratón,

se asustarían el uno del otro. ¿De dónde saco yo otro?

Da igual, me ocupo.

¿Cómo se te da hacer de animadora? Fantástico.

Vale, sígueme.

¡Ah! ¡Ah! ¡Agentes, no aguantaré mucho más!

Formación pirámide. Venga, vamos.

¡Vamos! Vale, siguiente piso, adelante.

Deprisa, Olimpia.

Activad los trajes espejo.

Funciona, se asusta de sí mismo.

Doctora O, el queso encogedor.

Tómeselo, órdenes de la doctora.

Aquí señorita O.

Una misión facilita, ¿verdad, agentes?

Sí. Sí, claro que sí.

Una vez más, con trabajo en equipo, rapidez mental

y perseverancia aún en la boca del lobo,

la familia Wililams gana el concurso de quesos.

(GRUÑE)

Ah, y la División O ha vuelto a salvar la ciudad.

Y ahora, por fin, vamos a comer queso.

Agentes, me temo que el queso será para llevar porque...

(AMBOS) ¿Ha pasado algo insólito?

Como siempre.

Oh, jolín, ni siquiera he probado la cabina de galletitas.

¡Tengo una! ¡Tengo una!

¿Listo compañero? Listo, compañera.

¡División O, División O!

Gracias por venir, División O. ¿Cuál es el problema, Debbie?

A ver, estoy intentando entregar las pizzas,

pero no puedo porque tengo pies de caracol.

Son húmedos, hacen ruido, son viscosos,

huelen bien, eso me gusta, pero quiero mis pies.

Seguro que podemos arreglarlo.

(Claxon)

Sí, si quieres tirarte todo el día.

¿Quiénes sois?

Raro Tom y esta es mi gente, el Equipo Raro.

¿Resolvéis la insolitez?

Nosotros preferimos llamarlo rareza. A que sí, Raro Collin.

Preferimos llamarlo rareza.

Pero yo siempre llamo a la División O.

A ver, ¿y cuánto tardan?

La división O siempre piensa en cada problema con mucho cuidado,

hablando de lo que saben y de lo que no saben.

Siempre pensando, pensando, pensando.

Pues yo no pienso, yo hago,

así que mirad lo que hago.

¡Sabum! -¡Hala!

Un artilugio, una solución. "Zzz".

¿Qué ha sido eso?

Estaba haciendo lo de la electricidad del logo del equipo.

Ah, ya, ya lo pillo.

Espera, ¿ese artilugio lo arregla todo?

Sí, solo llevo este.

Y, a veces, también este lanza camisetas.

Ah. -Toma una camiseta, Debbie.

¡Sabum!

¿Sabes? Creo que te has pasado un poco.

Dadle, dadle una camiseta. -Sí.

Una camiseta gratis. Mola.

Fijo que la División O nunca te ha dado una.

Tengo una camiseta de sobra en la mesa,

la uso para quitar el polvo, pero te la puedes quedar.

Olimpia, no te rebajes a su nivel. Ya nos veremos, División Puaf.

Ha dicho mal el nombre a propósito. -¡Copiloto!

-¡No, no, no!

Al final, no se lo va a creer,

le ha dado a Debbie, la repartidora,

una camiseta que se veía de muy buena calidad.

Me preocupa que se haga con...

Agentes, No es la primera vez que alguien ha intentado copiarnos.

Estaban los Habita Extraños,

la Patrulla Peculiar...

y la División Rod.

¿La División Rod? Dos tipos llamados Rod

que llevaban unas barras, nadie sabe por qué.

Solo servían para sujetar las cortinas.

Pero Raro Tom no es nuestro enemigo,

me ha mandado un video muy majo.

"El Equipo Raro respeta mucho a la División O

y hay sitio de sobra para ambos en la ciudad".

¿Lo veis? Señorita O,

¿ha visto el video hasta el final? No, no lo he terminado.

Pues termínelo.

"¡Habéis picado!".

"Voy a cargarme a la División O.

Hasta he escrito una canción y he hecho un videoclip,

no está terminado del todo, faltan los efectos especiales,

pero os lo enseño".

(Música pop)

(CANTA EN INGLÉS)

Eh, División O.

¡Sabum!

Oh, periodistas. -Bradley, del Canal 4.

¿Cuál es el secreto del éxito del Equipo Raro?

A ver, Kevin. -Soy Bradley.

Te lo diré, la División O siempre dice

que no hay que ir con prisas,

pero el caso es que si vas con prisas, acabas más rápido.

¿Se arrepiente de algo? -De una cosa:

de haber llamado Equipo al Equipo Raro,

no me gusta el trabajo en equipo, les digo a los míos

que no hablen con los demás, que no ayuden a los demás,

que si tienen un problema se las apañen solos.

Parece una manera horrible de trabajar.

Bueno, ¿quién quiere una camiseta? -¡Yo, yo! ¡Yo quiero una!

Oh, gracias por venir, División O.

¿Cuál es el problema, Señor Hopkins? ¿Otra vez flotando?

¿Está a punto de flotar? ¿Ha visto flotar a otra gente?

Lo que mi compañera quiere decir es: ¿cómo podemos ayudarle?

¿Podéis darle esta nota de agradecimiento al Equipo Raro?

¿Por qué íbamos a dársela? Me han solucionado un problema

y parece que donde estáis, el Equipo Raro está cerca

con cara de satisfacción. ¿Lo veis?

Bien por vosotros.

¡Genial! Gracias, División O. Eh, encantados de ayudar.

¿Cómo lo hacen?

Oh. -Vaya, vaya, vaya.

Parece que el Equipo Raro nos ha cerrado el chiringuito.

¿Quién es usted? -¿Me tomas el pelo?

Rod, de la División Rod.

Ba ba ba, División. Ba ba ba, ¡Rod!

¿Tienes cortinas que colgar? -No.

No pasa nada.

¿Puede irse de mi casa? -Sí, hombre.

Tengo puerta, ¿eh?

No he entrado así, pero como tú digas.

¿Ha llamado alguien hoy a la División?

Han llamado tres, dos se habían equivocado y la tercera,

también se había equivocado. Hay que acabar con ese Sherman.

¿Alguna idea?

¿Ohlm?

Si reordenas las letras de Equipo Raro,

dice que "pido aro".

¿No sirve? (TODOS) ¡No!

Sé cómo vencer al Equipo Raro.

Primero nos los llevamos a comer a un italiano,

después nos vamos de senderismo e igual nos pasamos por el museo.

Espérate, ahora que caigo,

estos son los planes para cuando vengan mis primos Lili y Jake.

Pues nada.

A ver, vamos a analizarlo, como cada problema.

¿Qué sabemos?

Que el Equipo Raro nos está ganando.

Genial. ¿Y qué queremos averiguar?

Cómo arreglar lo insólito igual de rápido que ellos,

pero usando solo una artilugio en vez de los miles que usamos.

Y también recuperar las simpatías de todos los de la ciudad,

aunque ni nos miran ni cuando estamos delante de sus narices

porque solo ven las camisetas gratis del Equipo Raro.

Tranquila, compañera.

Vale, ¿alguien más sabe algo?

-Prestad atención, hay que plantearse esto como un partido.

Es la última jugada, estamos en la línea de 30 yardas

y solo quedan 5 segundos de tiempo.

El contrario es más grande que nosotros, mucho más rápido

y se acuesta muchísimo más tarde. ¿Hay alguna pregunta?

Tú, la perezosa. ¿Cómo los vencemos?

No se puede, se acabó.

Pensaba que el dibujo estaba clarito.

Algo habrá que no se nos haya ocurrido.

Conozco a alguien que puede ayudar; viene la O mayúscula.

(TODOS) ¡Bien!

En pie, por favor.

Es la O mayúscula.

La División O lleva existiendo miles de años.

Hemos afrontado muchos retos, retos que nos han hecho mejores

y más fuertes. Sí.

Pero el Equipo Raro supone nuestro mayor reto.

¿Cómo puede competir la División O? No podemos, nos rendimos.

¿Qué? ¿Qué?

¿Qué? El Equipo Raro nos ha ganado

con todas las de la ley, por consiguiente,

clausuro todos los cuarteles de la División.

No puede clausurarlos.

Este se lo he vendido a una zapatería.

¿Qué? No puede hacer eso.

Y yo he comprado la zapatería. ¡Sabum!

Fuera las bolas de la piscina de bolas.

Estas mesas que me las quiten

y vamos a instalar unos cubículos. ¿Cubículos?

¿Qué? ¿Dónde está Rara Emily?

¿Quién es Rara Emily?

Aquí estoy, Tom. -Recoge los artilugios de los críos,

ya no les van a hacer falta. -Muy bien, Raro Tom.

Genial. -Los artilugios, venga, dádmelos.

¿Qué está pasando? No podéis hacer eso.

Ese es mi ordenador. No pueden coger y desmantelarlo.

Señorita O, tiene que hacer algo. Habéis oído a la O mayúscula,

ya no se nos necesita.

Y entonces nos hemos ido del cuartel y hemos venido aquí.

Olimpia, ya lo sabemos, estábamos allí.

Ah, ya. Me viene bien desahogarme.

Ha sido un honor trabajar con vosotros.

Mucha suerte allá donde os lleve la vida.

Oh, ¿que vosotros vivís...? Sí, yo vivo por aquí.

Y yo a la vuelta de la esquina.

¿Y si nos vamos uno a uno para caminar tristes y a solas?

Vale, claro. Buena idea.

Estoy muy triste para caminar, me voy al última.