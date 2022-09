Subtitulado por Accesibilidad TVE

Soy la agente Olimpia.

Este es mi compañero, el agente Otis.

Esta es mi comida después de comérmela,

pero volvamos a Otis y a mí.

Trabajamos para una organización dirigida por niños

que investiga lo extraño, lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas.

¡Deprisa, Olimpia!

¡Ya voy, señorita O!

¿Que para quién trabajamos?

Para la División O.

La División O te necesita.

Gracias por venir, División O.

¿Cuál es el problema, señor?

Pues quiero darle un trago a este delicioso zumo de naranja,

pero acabo de cepillarme los dientes.

Señor,

sé que sabe asqueroso,

pero no me parece algo insólito.

Chicos,

acabo de cepillarme los dientes.

Ya.

Nosotros nos ocupamos de estas cosas.

Esperad voy a echar un traguito.

Fijaos bien.

Jajajaja ¡Toma ya!

Asqueroso.

Sin problema, señor. Tenemos la solución.

Pasta de dientes sabor naranja. Así sabrá igual.

Jolín, gracias, División O.

Encantados de ayudar. Que tenga un buen día.

¡Ay, nooo!

¡Victoria!

Hola, Oscar.

Te devuelvo un par de artilugios.

Ah, no, no, no, no, no.

Ah, no, no. No pienso tocarlos.

Entonces ¿cómo los devolvemos?

Estoy enseñando a mi nueva ayudante Oona

a hacerlo.

Devolviendo.

¡Cuánto ejercicio hace!

Buenas noticias, agentes,

la central me ha pedido que haga un anuncio

para que los niños se apunten a la División O.

Necesito tu ayuda, Oscar.

El caso es que estoy en pleno entrenamiento de Oona

así que, eh, no puedo.

¿Y puedes mañana?

Mañana lo tengo regular.

Yo puedo grabar el anuncio. Será como una peliculita.

Me encanta el cine.

¿Desde cuándo?

Lo digo cada dos por tres.

-Me gusta el cine. -¿Qué?

Nada.

Genial.

Nos vemos en mi despacho.

Otis, ¿qué has hecho?

Pues ayudar.

Todos los años le piden un anuncio a la señorita O.

No se lo digo, pero los grabo yo.

¿Cómo se graba un anuncio de la señorita O

sin que salga ella?

La División O te necesita. Únete ya.

No es fácil trabajar con ella.

Es que es la mandamás.

Si puedo con el apio, puedo con ella.

Cuesta de masticar.

Estoy de acuerdo.

No con lo del apio, con lo de la peli.

Puedo organizar una proyección

para que puedas enseñarle tu obra maestra

a toda la División.

Ya, bueno, no sé yo.

Hay qué tío, con sus gracias.

¿Cuánto tiene que durar el anuncio? Medio minuto.

Pues un minuto son 60 segundos. Medio son 30 segundos.

Fácil.

O sea que de verdad vas a hacerlo, ¿no?

Bueno.

Oona, es la hora.

Lista, jefe.

¿A dónde vais?

Voy a meterme en el búnker.

Saldremos cuando haya pasado todo ...

si aún queda algo.

Nos vemos.

Oye, Otis,

he oído lo del anuncio.

¿Quieres que me ocupe del sonido?

Gracias, Orquídea, sería genial.

Las gracias debería dártelas yo,

que me has dado un asiento de primera para ver este desastre.

Vale, ya estamos.

¿Comemos algo?

Para tranquilizarnos los nervios. ¿Qué tenemos?

Vamos a ver.

Eh... tenemos alubias.

Eh, tenemos alubias.

Alubias.

Oscar,

¿solo has guardado alubias?

Oye, ¿has venido a comer delicatessens,

o has venido a sobrevivir?

La lluvia en Sevilla es una maravilla.

La lluvia en Sevilla es una maravilla.

Vale, señorita O, ¿está lista?

Cuando tú me digas.

Y ... ¡acción!

La División O es una organización dirigida por niños

que investiga lo extraño, lo raro

y, sobre todo, lo insólito.

¡Corten!

Señorita O, ¿a dónde va?

Me parecía más natural ir a por un zumo.

Es algo muy mío.

Sin problema,

pero avíseme para que la siga con la cámara.

Vale.

Eh, tú eres el director, yo estoy para ayudar.

Esta vez empezaré desde aquí.

Vale. Perfecto. Sí.

¡Y acción!

Andando a cámara.

La División O es una ...

¡Corten!

Señorita O,

¿puedo hablar con Orquídea un momento?

Claro.

Gracias.

Ha sido horrible.

Con suerte podré utilizar cinco segundos.

Necesitas 30 segundos.

Sí,

así que solo tengo que contar 5 hacia atrás

desde 30

para saber cuánto vídeo más necesito para terminar el anuncio.

Uuuh, qué chulada.

Orquídea, que tú también tienes uno.

No me digas cómo vivir mi vida.

Esta recta numérica va de 0 a 30.

Ya tenemos 5 segundos,

así que si contamos hacia atrás es

29, 28, 27, 26, 25.

O sea que solo necesitamos otros 25 segundos.

A ver, señorita O.

¿Señorita O?

Rodemos en la sala de criaturas. Es mejor ahí dentro.

Tenías razón, Otis.

Ha sido mucho mejor idea grabar aquí.

Pero ... ha sido idea suya.

Pero tú lo has inspirado.

¿Podemos empezar a trabajar de una vez?

Vale.

Señorita O,

usted diga lo genial que es la sala de criaturas, ¿vale?

Y ... acción.

En la División O tenemos hasta una sala de criaturas.

¡Toma ya!

El sonido no nos vale. He oído un grito.

Señorita O, ¿qué está haciendo?

Me ha parecido mejor enseñarlo que contarlo.

Vamos. Vamos.

¡He vuelto a ganar!

¡Otra vez!

Ya ha pasado un rato,

a lo mejor ya es seguro salir.

Oona, no, no.

A ver, señorita O, plan nuevo.

La doctora O va a hacerle unas preguntas.

Doctora O, que sean fáciles.

Soy médica, todo es fácil.

Y ... ¡acción!

Vamos, venga. Coja y pregúntele.

A ver, doctora O,

pregúntele cómo es trabajar en la División O.

Señorita O,

¿cómo es trabajar en la División O?

Buena respuesta.

¿Y por qué quiere que se apunten niños?

Otra gran respuesta.

¿Pillas algo?

Señorita O, tenemos que poder oírla.

Perdón,

es entre mi médica y yo.

Ha estado bien.

¿Y ahora qué?

Vale,

creo que me valen 2 segundos de la entrevista.

Necesitamos 25 segundos más para terminar el anuncio.

Tenemos 2 segundos de esta entrevista,

así que son

24, 23,

y 3 segundos de la sala de criaturas.

22, 21, 20.

O sea

que aún nos faltan 20 segundos más de vídeo.

Se te ve viejo y cansado.

Reconozco que lo del anuncio no ha sido la mejor idea.

No seas modesto, ha sido una idea terrible.

¿Sabéis lo que necesitamos?

Más acción.

Seguidme.

¡vamos, vamos, vamos!

Allá que vamos.

15 horas después.

Otis, se te da de maravilla la cámara.

Pero si me la ha quitado y ha salido corriendo.

Solo porque diriges de miedo.

¿Nos da un momentito? Claro.

Tenemos 10 segundos de la cueva.

19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10.

Luego hemos grabado 3 segundos de la señorita O y el leñador.

9, 8, 7.

Y 2 segundos en la sabana.

O sea

que tenemos 6, 5.

Solo nos faltan otros 5 segundos.

Pero mira a la señorita O.

Puedo apañármelas.

Gracias por dejarme a mí, la señorita O, enseñaros la División.

Recuerda, la División O te necesita.

Únete ya.

¿Qué tal, Orquídea?

Súper.

¿Te gusta el anuncio?

Ah, yo hablaba de mis músculos.

Me he puesto fuerte de aguantar el equipo.

Ya verás.

Lo arreglaré todo en el montaje.

Otras 15 horas más tarde.

Aquí está.

La obra maestra de mi compañero, el señor Cine.

Voy a darle al play.

La División O

es una organización dirigida por niños.

Señorita O,

¿cómo es trabajar en la División O?

Está... muy bien.

Y eso es tarta de crema y frutas.

Me ha parecido mejor enseñarlo.

Enseñar.

La división O te necesita. ¿Lo tienes?

Enseñarlo, enseñarlo, enseñarlo, enseñarlo, enseñarlo.

¿Qué?

La División O te necesita.

La División O te necesita.

La División O te necesita.

La División O te necesita.

Únete ya.

La División O te necesita,

ita, ita, ita, ita, ita, ita...

Otis,

esto no le dice nada a nadie de la División O.

Pero, señorita O, ha costado mucho...

El anuncio tenía que mostrar

que la División O es un sitio donde los niños se unen,

se apoyan los unos a los otros,

aprenden de los demás.

Donde todos somos iguales y todos nos aceptamos.

Es un sitio donde los niños salvan el mundo a diario.

Y necesitamos que los niños se unan hoy.

Y ... ¡corten!

30 segundos exactos.

Contando el título y los créditos.

¿Qué? ¿Me habéis engañado?

Sabes cómo tratar con el reparto.

Bien hecho, director.

Otis, estoy superorgullosa.

¡Has hecho una peli!

En realidad es un anuncio que se emitirá por la tele.

Pero cuenta.

Que entre la pirotecnia.

Ya hace mucho rato,