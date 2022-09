Soy la agente Olimpia.

Este es mi compañero, el agente Otis.

Esta es mi comida después de comérmela,

pero volvamos a Otis y a mí.

Trabajamos para una organización dirigida por niños

que investiga lo extraño, lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas.

¡Deprisa, Olimpia! ¡Ya voy, señorita O!

¿Que para quién trabajamos? Para la División O.

DIEZ PERRITOS

Gracias por venir, División O. ¿Cuál es el problema?

Jerry y yo estábamos intentando disfrutar la comida,

cuando han aparecido estos tipos.

Ah, son versiones malvadas de ustedes.

¿Cómo dices? Sí, hay una dimensión malvada.

¿Alguno de los dos ha abierto el portal?

¿Qué? (RÍE) No.

¡Jerry!

Tranquilos. Solo hay que hacer que vuelvan a cruzar el portal.

Ah, eso es fácil.

Jerry, ¿has cerrado el portal?

Jerry, ¿estás de broma? Ah, genial, ¿y ahora qué hacemos?

Pues estarán aquí para siempre. ¿Qué?

Así que o se unen a ellos y se hacen malvados, o los pasan a su bando.

Ah, bueno, obviamente los pasaremos a nuestro bando. ¿Verdad, Jer...?

(TODOS) ¡Jerry!

Entonces, ¿no te pones la alarma para despertarte?

No. Decido a qué hora despertarme, y me despierto.

Bueno, a veces tengo que darle a repetir.

Compañero, ¿no ves a la División más peluda hoy?

Ahí estáis los 2. Ha pasado algo insólito.

¿Señorita O?

La Maestra Perruna está aquí.

¿La Maestra Perruna o la de las Marionetas?

¿En serio me lo preguntas? Pues la Perruna.

Largo, antes de que os zapee a vosotros también.

Demasiado tarde. ¿Quién es el perrito bueno?

Pues vosotros.

Soy peludo. ¡Cuántos olores!

Con la División O fuera de juego, volveré a mi guarida secreta

y zapearé al resto del mundo con mi "perrirrayo" gigante.

¡Detenedla ya!

Soy médica, no una retriever.

Aunque en realidad creo que sí lo soy.

Vuelve aquí. Oona al rescate. Seguidme todos.

Hala, qué patas más cortas.

Se acabó el espectáculo, Maestra Perruna.

No vas a poder conmigo. Ah, pues se ve que sí.

¿Qué hacemos ahora?

Sacarnos fotos y hacer un calendario supermono.

Digo para atrapar a la Maestra Perruna.

Estamos luchando, qué divertido.

-Hay un agente que sigue fuera. ¿Quién es?

No le va a gustar la respuesta. El agente Ohlm.

Jolín.

Creo que te suena el teléfono.

¿Esto es un teléfono?

¿Me lo aguanta? Claro.

Gracias.

¿Diga? Ohlm, soy la señorita O.

La Maestra Perruna nos ha convertido a todos en perritos.

Necesitamos que te hagas con el artilugio.

Deja de subirte encima.

Ayúdanos, o seremos perritos para siempre.

Bueno, para siempre tampoco. ¿Qué quieres decir?

A ver, al final crecerán y serán perritos, ¿verdad?

No me discutas. Activa el reloj.

Tiene un mapa a la guarida malvada de la Maestra Perruna.

Creo que no funciona. Un momento, igual si le doy...

Ups. Se ha roto.

¿Seguro que no hay nadie más fuera?

Ohlm, no te muevas,

averiguaremos cómo llegar desde aquí.

O’Malley, un mapa de la ciudad.

Pero ¿no ve lo alta que está la silla?

Vale, doctora O. Voy.

O’Malley. ¿Sí, señora?

Quiero que sepas que cuanto más me asustas, más mono eres.

Gracias, señora.

Vale, tenemos el mapa.

Ahora solo hay que averiguar dónde estás.

¿Qué ves a tu alrededor?

Estoy en un parque.

Vale, en la ciudad hay unos cuantos. ¿En cuál?

Caray.

Ohlm, necesito que busques un punto de referencia.

Algo fácil de localizar, que casi todos reconozcan, y que no se mueva.

Veo una estatua de un soldado.

Solo hay un parque con estatua. El Parque del Soldado, aquí.

Lo encontramos. Ay, mi corazoncito perruno.

Y la guarida de la Maestra Perruna está aquí,

así que hay que encontrar una ruta,

un camino por el que pueda ir hasta allí.

Sí, sí, sí. Podría ir por aquí.

Fantástico. Choca esas patas.

Ohlm, vas a recorrer un camino hacia un pilar de piedra.

¿Un qué?

Es como un rectángulo grande de piedra.

Giras a la derecha y sigue recto. Así llegarás directo a la guarida.

Recibido. Aquí tiene su teléfono.

Pero si es tuyo. Ah, sí.

Escuchad, sé que somos más peludos y babosos de lo normal,

pero bajo estos collares seguimos siendo agentes de la División O,

necesito que todos sigáis concentrados y seáis profesionales.

Agentes, tengo una pantufla.

¡A ver esa pantufla!

Señorita O, soy yo, Ohlm.

Va todo bien, pero no estoy seguro de qué barco coger.

¿Barcos? No debería haber barcos.

Estará por aquí, donde el agua.

Pero ¿en qué parte? Hay barcos aquí, aquí y hasta aquí arriba.

Ohlm, tienes que buscar otro punto de referencia.

Veo, eh...

una especie de bola de nieve gigante.

Ese monumento está aquí.

Ahí es donde debe de estar Ohlm.

¿Cómo ha llegado hasta allí? Se habrá equivocado al girar.

Ohlm, soy Olimpia. Sigo siendo un perro.

¿Has girado a la derecha donde el pilar?

No sé diferenciar izquierda y derecha.

Tranquilos, hay un barco que zarpa ahora. Voy a subirme.

Oh, no te subas a ningún barco.

O sea que está donde el agua,

pero tiene que cruzar hasta la guarida de la Maestra Perruna.

Perfecto. Ohlm, aléjate del agua. Vuelve por donde has venido.

Sigue más allá del pilar y llegarás a la guarida.

Bien hecho, señorita O.

Entiendo.

Ohlm, dime que no te has subido al barco.

Es que parecía muy diver. ¿Qué tienen, bocina?

Necesito un zumo.

Traiga, señorita O, yo lo cataré.

No te bebas mi zumo. Ah, vale. Para usted.

Puaj, qué asco.

Buenas noticias, señorita O,

me he encontrado una paloma y la he llamado Alan.

¿Has encontrado a la Maestra Perruna?

No. Pero ya sé por qué he girado mal donde el pilar: está bloqueado.

Vale. Te encontraremos otra ruta.

¿Diga? Otis, suelta el placáfono.

Es que me están saliendo los dientes.

Ah, ha colgado.

Hemos perdido el contacto con Ohlm.

No, no, no, no, no. Mal asunto.

¿Alguien más tiene sueño todo el rato?

Ah, claro. La señorita O quiere que yo lo resuelva solito.

"Sañor, sañora", necesito ocuparme de ese "mepa".

¿Quieres decir "mapa"?

¿Pueden sujetarlo, por favor?

Estoy en este punto de referencia, el pilar, y tengo que llegar aquí,

a la guarida de la Maestra Perruna.

O sea que si voy por aquí, hasta la biblioteca, y giro ahí,

llegaré directo ahí.

Gracias por su ayuda. Ah, mucho gusto, Alan.

Lo mismo digo, Ohlm.

-¿Acabas de hablar? -Y sé cantar.

# Agente Ohlm, agente Ohlm, # escucha mi canción.

# Escucha mi canción.

# Un paso dio. Una rama vio.

# Y de un salto la alcanzó. # ¿O fueron dos? Puede que tres.

# Se ve que solo calentaba.

# Agente Ohlm, agente Ohlm, # escucha mi canción.

# Y contemplad, comió ensalada, # para conseguir nutrientes.

# ¿Una siestecita? Tiempo no da. # Una cortita como la Bella Durmiente

# Y se paró a atarse el cordón. # Los héroes nunca se arriesgan.

# El conejito rodea el árbol.

# Salta en la madriguera # y luego...

No, primero el árbol, y luego el conejito.

¿Por qué sale de la madriguera? # No sé cómo te has liado.

# Agente Ohlm , agente Ohlm, # escucha mi canción.

# Escucha mi canción. #

Ya está.

Vale.

Señorita O, aunque Ohlm llegue donde la Maestra Perruna,

¿cómo la derrotará?

Otis, eso no me preocupa.

Ohlm es un maestro de la confusión y la distracción.

¿La División O? Nunca me detendrás.

Pero, ¿qué haces? ¿Por qué me lavas los platos?

Y es totalmente impredecible. ¡La comida está servida!

Pero ¿Ohlm tiene el control? ¿Sabe lo que hace?

Nadie lo sabe. Ni siquiera él.

Mi perrirrayo, ¡está destrozado!

¡Tienes mi artilugio! ¿Ah, sí? Digo, ¡ah, sí!

¡Llegada!

¡Sí, toma ya! Conseguido. Lo tengo.

Siempre supe que cumplirías. Hola, Olimpia. Hola, señorita O.

¿Cómo sabes quién es quién? Qué raro.

Ahora completaré la misión convirtiéndome en perrito.

¡No, Ohlm, para!

¿El plan no era ese?

Me voy a echar otra siestecita perruna.

Ohlm, ese no era el plan. Vamos a ser perritos para siempre.

Para siempre no, señorita O.

¡Hala, pues a hacer el calendario!