Soy la agente Olimpia.

Este es mi compañero, el agente Otis.

Esta es mi comida después de comérmela,

pero volvamos a Otis y a mí.

Trabajamos para una organización dirigida por niños

que investiga lo extraño, lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas.

¡Deprisa, Olimpia!

¡Ya voy, señorita O!

¿Que para quién trabajamos?

Para la División O.

El día de Otis

Contadme.

Todo en orden.

Yo me reuniré con el Hacerruidos.

Yo me quedaré preparando el paquete de reubicación de villanos.

El Hacerruidos tendrá una casa y vida nuevas.

Y nosotros tendremos información de qué traman los demás villanos.

Quiero información en plan destrucción mundial,

no en plan los champús que usan los demás.

Eso fue un error.

El Hacerruidos ya lo tiene claro.

Bien. Si funciona, conoceremos los planes de todos los villanos

y podremos detenerlos antes de que los lleven a cabo.

Voy a ver al Hacerruidos. Vale.

Bueno. ¿Sabes cómo se vuelve a la mesa?

Creo que es por ahí. Si.

Hacerruidos.

¿Qué estás haciendo?

Si otro villano me ve colaborar con la División O, entonces...

No te verán.

Lo tengo todo bajo control.

Sígueme a los tubos y comenzarás tu nueva vida.

Ay, los tubos. Siempre he querido usarlos.

¿Eh? Un, eh, fallito.

¿No sabes lo que estás haciendo?

Pues claro que sí.

Perdóname un momento.

¿Estamos a gusto? Como un arbusto.

-Sí, gracias. Yo no.

Uy, me llama mi compañero.

Hola, Otis.

Olimpia, los tubos no funcionan.

¿Cómo que les pasa algo a los tubos? Pues que no funcionan.

Hablaré con O’Malley

Vale. Vale. Gracias, compañera.

Está, eh, revisando una cosa.

Genial. Ahora me toca estar aquí más tiempo.

¿Y mi armónica?

Nosotros no trabajábamos aquí hace dos años.

Va a ser por eso.

O’Malley dice que no puede hacer nada.

Tendréis que usar la escalerilla de emergencia.

Pero si está en la otra punta de la ciudad.

Lo siento, compañero. Vale, vale. Ya me apaño.

Buena suerte.

¿Tenemos que cruzar la ciudad?

No, no. Me quedo como villano.

No, no, no, no. Conozco una forma de llegar rápida y divertida.

RUIDO

¿Cómo va a ser esto mejor que los tubos?

Porque, eh, puedes sentarte en vez de agacharte.

Qué incómodo.

Asuntos oficiales de la División O.

Hala, la División O, qué honor.

Oye, vosotros sois mi equipo resuelvemisterios favorito del mundo.

Gracias. Eh. Que hay que pagar.

¿Acepta usted flautas?

-Un dólar, en efectivo.

Tranquilo, llevo cambio.

Necesitamos 100 centavos para tener un dólar.

Vale, será fácil.

La moneda más grande vale 25 centavos.

La más pequeña vale 10 centavos.

Y esa moneda vale 5 centavos.

Eh, ¿qué estás haciendo?

Me gusta comentar cuánto vale cada moneda antes de sumar el cambio.

Estás tardando mucho, a ver si pagamos, por favor.

Esta moneda vale 25 centavos,

o sea que son 25, 50, 75 y 100 centavos, que equivalen a un dólar.

Mira, fíjate, puedes coger un asiento con ventana.

¡Otro villano! ¡Agáchate!

-¡Contemplad! Soy yo, el señor Relámpagos,

de camino al centro comercial.

-Señor Relámpagos, qué honor.

Oiga, es usted mi villano favorito del mundo.

-Gracias.

Eh, que hay que pagar.

-¡Venga ya! ¿A qué santo?

-Es lo que hay.

-¿Y ese ruido?

Deja de temblar.

No puedo, tengo miedo.

Hay que salir de aquí.

-Dinero no tengo, pero tengo relámpagos.

RUIDO

-Eso han sido truenos y relámpagos.

-Es que mi nombre completo es señor Truenos y Relámpagos,

pero lo abrevio a “señor Relámpagos” a secas.

- Se acabó.

No hay trato.

Me largo.

Por favor. Necesitamos la información.

¿Y qué probabilidades hay de cruzarnos con otro villano?

Extremadamente altas.

No. Es “Osita Malvada”, con V.

Aquí.

Debería decir “Feliz cumpleaños, Osita Malvada”.

No,

pues claro que la tarta la compro yo.

Mis amigos son villanos y no piensan pagarla.

-Hola, a ver, ¿mesa para dos?

No, gracias.

Estamos escondiéndonos.

Solo los clientes pueden esconderse.

Eh, entonces al fondo, por favor. Síganme.

RUIDO.

Qué bien haber parado a comer.

Me parece que me estaba enfurruñando.

La Osita Malvada se ha ido, pagamos la cuenta y nos vamos.

Tarde, ya he pagado yo.

Un placer comer contigo.

-Hola. No aceptamos tambores.

Ya pago yo.

21 dólares.

Tome un billete de 20.

Y le debo un dólar.

Creo que tengo por aquí un dólar en monedas.

Ay, no. Otra villana. Lady Pan.

Date prisa con el cambio.

-Eh, perdón, no. No admitimos comida de fuera.

-Pero si son mis manos.

Tengo unas cuantas monedas de 10 centavos.

Valen 10 centavos cada una.

Contando por decenas, son 10, 20, 30, 40, 50,

60, 70, 80, 90 y 100 centavos. Un dólar.

Sí.

-Hacerruidos.

-Uy.

-¿Qué haces aquí con la División O?

No irás a entrar en el programa de protección de villanos, ¿verdad?

-No. Estoy con la División porque...

porque...

Porque lo he pillado haciendo ruido.

Sí. Mucho ruido.

-Pero ¿qué tiene eso de insólito?

Pues que estaba... En la biblioteca.

No se puede hacer ruido.

Y me he puesto comida en la cabeza así.

Caray, lo ha vuelto a hacer.

Ahora tiene más problemas. Venga vámonos.

Con permiso.

Ha sido magnífico.

Por los pelos.

Inventarte esa historia ha sido como el jazz.

Tú tocas una nota.

Yo toco la otra.

Lo importante es que ella no sabe que colaboras con nosotros.

-Pues ahora sí.

-Y nosotros también.

Corre.

Tengo una cabaña submarina.

Hay peces, pero...

No puedo garantizar que vayan a estar.

Oye, mira, Otis está con el Hacerruidos.

Un segundo.

Otis, oye, ¿qué clase de casa quiere el Hacerruidos?

¿Qué?

¿Quiere una casa grande?

¿O un condominio?

Ah, igual quiere un barco.

Lo siento. Ahora estoy un poco liado.

Hablamos luego. Adiós.

Aquí.

Buenos días. Solo los clientes.

Pueden esconderse.

Genial. ¿Vende usted bicis?

-Las alquilo.

-Otis, si las alquilamos, llegaremos a la escalerilla de emergencia antes.

-Son 50 centavos cada una. O sea, un dólar por las dos.

No tengo 4 monedas de 25 centavos

ni 10 monedas de 10 centavos que hagan un dólar.

Puedes combinar monedas para juntar un dólar.

No hace falta que todas sean, del mismo tipo.

Cierto.

Tengo dos monedas de 25 centavos, que son 50 centavos,

y tengo 3 monedas de 10 centavos,

así que partiendo de 50, son 60, 70 y 80 centavos.

Y tienes 3 monedas de 5 centavos,

que vale 5 centavos cada una,

o sea que puedes contar por grupos de 5. 85, 90, 95 centavos.

Ay, pues sí que es divertido.

Pero necesito 100 centavos para tener un dólar.

Nos faltan 5 centavos.

También acepto instrumentos.

-¡Por fin!

-Vamos allá.

-Un mecenas de las artes.

-Y tanto.

RUIDO

No puedo permitirme un camión,

pero ya veréis, ya veréis, una bici para dos.

Lago.

Ya lo sé, canto como un mago.

No, que vas directo hacia un lago.

Ogggg.

Oggg.

Oh, solo porque la sala sea tuya no hace falta que te quedes en ella.

Ah, vale.

La echaba de menos.

Compañera.

(Ambos) No te vas a creer el día he tenido.

-Y yo.

Muy bien, Hacerruidos, cuéntanos lo que sabes de los demás villanos.

Nunca.

Con lo que hemos pasado para traerte hasta aquí.

Y me he dado cuenta

de que si entro en el programa de protección de villanos,

perderé un amigo. (Todos) ¿Qué?

Queridísimo Otis, hoy me lo he pasado muy bien contigo.

No.

Sí. Comer, cantar, montar en bici...

Eso no es divertido.

Nos llevamos muy bien.

No quiero no volver a verte nunca más.

Pero los demás villanos ya saben que colaboras con nosotros.

Me inventaré una historia graciosa,

igual que en la comida.

Menuda risa.

¿Qué estás diciendo?

Voy a causarte muchísima “insolitez”.

Hasta luego, amigo. Ni se te ocurra.

Al menos tu don de gentes va mejorando.

Muy a mi pesar he encontrado esta mansión

para que viva vuestro villano.

Demasiado tarde.

Hoy habéis tenido un día duro, ¿por qué no os relajáis un poco?

Gracias, señorita O, pero es enorme.