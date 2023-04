Soy la agente Olimpia.

Este es mi compañero, el agente Otis.

Esta es mi comida después de comérmela,

pero volvamos a Otis y a mí.

Trabajamos para una organización dirigida por niños

que investiga lo extraño, lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas.

¡Deprisa, Olimpia! ¡Ya voy, señorita O!

(Gritan)

¿Que para quién trabajamos?

Para la División O.

El día de Olimpia

Gracias por venir, División O.

(Los dos a la vez) ¿Cuál es el...? Perdón.

Dilo tú. No, no, dilo tú.

No, mejor que no. Que no, dilo.

Vamos, dilo tú. Vale, lo digo yo.

Vale, vale. ¿Cuál es el problema, señora?

Pues que cada vez que uso la tostadora pasa esto.

(Suena la cisterna)

¿Podemos ver su cuarto de baño?

(Suena la aspiradora)

¿Podemos ver su aspiradora?

(Suena el detector de humos)

El detector de humos. Sí, eso estaba pensando yo.

¿Podemos ver el...? Voy a por la escalera.

(Suena el timbre)

Vale, creo que ya está claro.

Tendrá que mudarse.

Creía que iba a tener que comprar otro detector.

(Timbre insistentemente)

Contadme.

Todo en orden. Yo me reuniré con el Hacerruidos.

Yo me quedaré preparando el paquete de reubicación de villanos.

El Hacerruidos tendrá una casa y vida nuevas.

Y nosotros tendremos información de qué traman los demás villanos.

Quiero información en plan destrucción mundial,

no en plan los champús que usan los demás.

Eso fue un error. El Hacerruidos ya lo tiene claro.

Bien. Si funciona, conoceremos los planes de todos los villanos

y podremos detenerlos antes de que los lleven a cabo.

Voy a ver al Hacerruidos. Vale.

Bueno. ¿Sabes cómo se vuelve a la mesa?

Creo que es por ahí. Sí.

No, por ahí.

Creo que habías acertado a la primera.

Vale.

Por fin.

Ya me dirás si necesitas algo más.

Pues estaría bien tener una sala. ¿Una sala?

Para hablar con el Hacerruidos de su nueva vida.

La sala de interrogatorios es muy "interrogante",

y mi mesa está al descubierto.

Creo que tengo algo.

Es perfecta. ¿Para qué se usaba antes?

(Música)

No importa.

Tío, una sala nueva.

¿Puedo guardar unas criaturas mías aquí?

-A mí me gustaría guardar parte de mi equipo médico aquí.

Cosa que tengo porque soy médica.

No, es de Olimpia. No pasa nada, podemos compartir.

-Excelente conclusión, sí. -Genial.

¿Estás segura? Pues claro.

Es una oportunidad para ayudar a mis compañeros

y repartir paz y amor.

No necesito tanto...

espacio. Bu.

Estupendo, voy a por mi equipo. -Voy a por las criaturas.

La sala es tuya, haz lo que quieras, pero no tengas miedo a decir que no.

Nooooooo hay problema.

¿Pilla la bromita? Y se ha ido.

¡Bam! Vamos, dentro.

He dividido la sala en partes para que todos tengamos una sección.

¿Os parece?

-Jamás. -Ni por asomo.

¿Qué?

-No son partes iguales.

Tu sección es más grande que la nuestra.

-El doble de grande, exactamente.

Usted tiene una mitad entera, y nosotros compartimos otra.

Bueno, ya, pero me acompañará el Hacerruidos.

Además, antes ni siquiera ibais a tener espacio, ¿verdad?

Bueno. Ayuda ayudante.

Vale. Vamos.

Ahora todos tenemos media mitad. Exacto.

La sala está dividida en cuatro partes,

y todos tenemos una para nosotros solos.

Igual igualito. Pero ¿qué digo?

-¿De quién es esa parte? De nadie.

(Los dos) Pues para mí.

No se puede,

porque entonces tendríais dos cuartos,

y no sería igual. Se la daremos a... él.

Hola, ¿cómo te llamas?

-Ooooog.

Eh, pues enhorabuena, Og,

porque te quedas un cuarto de esta alucinante sala.

-¿Y qué hago yo con esto?

Lo que tú quieras.

Solo tienes que quedarte sin irte para que todos tengamos un cuarto

y todos seamos iguales. Es como estar castigado.

Og, ¿a qué te dedicas, a bromista profesional o que?

¿Estamos a gusto? -Como un arbusto.

-Sí, gracias. -Yo no.

Uy, me llama mi compañero. Hola, Otis.

Olimpia, los tubos no funcionan.

¿Cómo, qué les pasa a los tubos? Pues que no funcionan.

Hablaré con O’Malley. Vale. Vale. Gracias, compañera.

Está, eh, revisando una cosa.

-Genial. Ahora me toca estar aquí más tiempo.

Con permiso.

Los tubos están cerrados por limpieza.

Pero Otis necesita usarlos ahora.

Eh, que envié un mail diciéndolo hace dos años.

Nosotros no trabajábamos aquí hace dos años.

Va a ser por eso.

Oh, O’Malley dice que no puede hacer nada.

Tendréis que usar la escalerilla de emergencia.

Pero si está en la otra punta de la ciudad.

Lo siento, compañero. Vale, vale. Ya me apaño.

Buena suerte.

Amiga Oona, ¿cómo va el cambiacarasnator?

El Hacerruidos lo necesitará en cuanto comience su nueva vida.

¿En serio?

Pues tengo tres caras nuevas para el Hacerruidos.

De ardilla,

de paloma,

o medio ardilla medio paloma.

Creo que el objetivo es que el Hacerruidos

no llame la atención en su nueva vida,

así que casi mejor una cara humana.

Por eso te pagan un pastón. No te pagan, ¿verdad?

No.

Era por saberlo. Le haré unos ajustes.

Gracias. Tráemelo a mi nueva sala.

¿Sala?

Sí. A ver, no es mía mía.

La comparto con la doctora O y Océano.

¿Te caen mejor las médicas

y los de las criaturas que los científicos?

¿Qué? ¡No! No, no, no. Es que necesitaban más espacio y...

¿Y los científicos no?

Tengo que guardar artilugios en las zapatillas.

¿Sabes lo incómodo que es?

Oye, mira, seguro que puedo hacerte hueco en la sala a ti también.

Gracias, Olimpia. Se agradece mucho.

Vamos, chicos.

Yo cuido de los míos.

Teníamos cuatro personas en la sala, así que la dividimos en cuatro.

Ahora tenemos ocho personas,

así que dividimos cada cuarto por la mitad,

y ahora hay ocho secciones iguales, entrad.

Es genial, ¿a que sí? Todos aquí juntitos. Es alucinante.

-Me gustaba más cuando tenía un cuarto.

-Pues quédese mi sección.

No, no, no, no, no.

Entonces la doctora tendría el doble de espacio que los demás,

y se pondrían tristes, así que atrás, atrás.

No cabe un alfiler.

Caben la diversión y las ganas de ayudar.

¿Aún cabéis el Hacerruidos y tú?

Pues claro, sí.

Hay un hueco ahí mismo, detrás, hay tela de espacio.

Todo el mundo está contentísimo y feliz.

Og, por favor, baja la mano.

Con permiso, tengo que ir a revisar

lo de la nueva vida del Hacerruidos.

El quejido es una cosa de la sala. Lo hacemos todos, y nos encanta.

(Todos se quejan)

-Vale.

Tengo dos alojamientos para el Hacerruidos.

Un castillo hecho polvo en Masasilvania,

o un estudio en Villamugre.

Owen, las dos opciones son horribles.

Ya lo sé. Es un villano.

No, ahora se va a hacer bueno,

y queremos que sea feliz

para que nos dé la información que necesitamos.

Tengo una cabaña submarina.

Hay peces pero no puedo garantizar que vayan a estar.

Oye, mira, Otis está con el Hacerruidos, un segundo.

Otis, oye, ¿qué clase de casa quiere el Hacerruidos?

¿Qué?

¿Quiere una casa grande o un condominio?

O igual quiere un barco.

Lo siento, ahora estoy un poco liado.

Hablamos luego.

Tú encuentra opciones buenas y tráemelas a mi sal...

Casi te digo lo de mi nueva sala.

¿Hay una sala nueva? Pues yo quiero parte.

¿Estás intentando decir que no?

Bueno, vale. Te apunto.

Genial. Ya habéis oído, chicos.

¿Estás de broma? ¿Quién es ese? Paul.

Pero si ni siquiera trabaja aquí.

Ya, y tampoco va a querer si lo tratas así.

Está arriba. Vamos.

La sala estaba dividida en octavos antes,

pero ahora que hay ocho personas más,

he dividido los octavos por la mitad,

así que ahora está en dieciseisavos, y todos tenemos una sección.

Vamos. Entrad. Disfrutad.

Vamos. Adelante, venga, venga, agentes, colaborad conmigo.

Venga, vamos, vamos. Venga compañeros vamos, colaborad.

Echadme una mano, venga, una manita. Muy bien.

-No quepo en mi sitio.

Pues... pues... pues ponte a la pata coja,

y si se te duerme la pierna, pues cambia a la otra,

como un juego. Es genial, ¿a que sí?

¿Verdad que se está bien?

Olimpia, esto es ridículo.

Ridículamente fácil.

Todos los que querían sala están en la sala.

Conseguido. He repartido paz y amor.

Bueno, ¿y que pasa con la gente que me ha escrito pidiéndome sitio?

Y esta tal Layla de Australia.

Conseguiré que quepan.

Con... con solo dividir, ya puedo verlo.

Esa es la belleza de la división, que nunca se acaba.

Los dieciseisavos se vuelven treintaidosavos, sesentaicuatroavos,

y centésimoveintiochoavos.

Crees que la gente no cabe, pero sí cabe,

porque los sitios son más pequeños.

Los reduciremos y dividiremos hasta que la sala pase a millones,

billones y luego trillones.

Olimpia, Olimpia, Olimpia.

Seremos minúsculos.

¿Qué? ¿Qué ha pasado?

Se ha vuelto loca con las mates, pero tranquila, está arreglado.

Igual tengo problemas para decir que n... n... no.

Soy consciente,

y por eso he decidido que se echen la sala a suertes.

Ah, ¿quién ha ganado? Ogggg.

Og, solo porque sea tuya no hace falta que te quedes en ella.

Ah, vale.

La echaba de menos.

Compañera.

(Los dos) No te vas a creer el día he tenido.