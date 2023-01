"Mi nombre es agente Opal.

Estos son mis compañeros. Omar, Orla y Oswald.

Esta es una foto de cuatro que no somos nosotros.

Viajamos por todo el mundo investigando lo extraño,

lo raro y sobre todo lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Escudos arriba!

"¿Para quién trabajamos? Trabajamos para la División Odd".

"DEPÓSITO EN RESERVA"

(ORDENADOR) "Agentes, tenéis una llamada de la señorita O.

Os necesito, ha pasado algo insólito".

Sí, y lo hemos arreglado. Hemos atrapado la masa gelatinosa.

Y en nombre del equipo, me enorgullezco de decir:

Misión cumplida. "Misión no cumplida".

¿Cómo puede ser?

"Era la fase uno de la misión. Fase dos, tenéis que traerme

la masa a Londres".

Siempre he querido visitar la pintoresca Londres.

"Ya no es tan pintoresca".

La masa tiene un hermano mayor que lo busca y está poniendo

la ciudad perdida.

No tendría que decir por qué es tan importante, pero os lo diré:

Adoro el fish and chips y no quiero que se eche a perder.

Tranquila, señorita O, somos agentes de élite

dedicados a arreglar todo lo que se salga...

Vamos para allá.

Orla, no he terminado mi discurso. Te estabas enrollando demasiado.

Es que tengo que transmitir mucha información importante.

(Alarma)

¿Qué es ese ruido?

"Atención, el carburante está en reserva".

(A LA VEZ) ¿Qué?

La señorita O no dijo nada de carburante.

"La señorita O sí os informó acerca del carburante".

Por cierto, esto funciona con carburante.

Desconectando alarma.

Bueno, habrá suficiente reserva como para llegar a Londres.

"De eso nada".

Hay que llamar a la señorita O ya mismo.

Oswald, si la llamas, pensará que no podemos gestionar

una situación de peligro. ¿Estamos en peligro?

No, solo era una forma de hablar, no pasa nada.

"Opal tiene razón, se ha activado el paracaídas

para efectuar un aterrizaje seguro".

¿Lo veis? Nada de qué preocuparse.

Aterrizaremos, llenaremos el depósito

y reuniremos al bebé gelatinoso con su hermanito mayor.

"El vehículo aterrizará en tres, dos, uno...".

Buen aterrizaje. "Gracias".

Bueno, ahora vamos a repostar.

Espera, no sabemos qué tipo de carburante utiliza este vehículo.

"El vehículo funciona con agua".

Está chupado. ¿Cuánto nos va a costar encontrar agua?

Muchísimo si me lo preguntas a mí.

Oh, no. En este desierto no hay ni una sola gota de agua.

Hemos fallado la misión.

Chicos, no nos rindamos, somos agentes de élite

dedicados a buscar soluciones... En el vehículo habrá agua.

Me encantaría terminar mi discurso por una vez.

Chicos, registremos el vehículo, apuraos.

¿Qué? Daos prisa.

Ah, ya. Vale.

Un poquito más tarde...

¿Me estáis diciendo que el único líquido que tenemos a bordo es zumo?

Concretamente zumo de piña. ¿Y en los grifos?

Zumo de piña también.

Por eso tengo las manos tan pegajosas.

Eh, ordenador, ¿sigues funcionando? "A duras penas".

¿Cuánta agua hace falta para llegar a Londres?

"Cuatro litros".

¿Pero de qué diantres está hablando este extraño ordenador de a bordo?

Es una unidad de medida de líquidos. Eso suena una enormidad.

No, qué va, mira.

Cuatro litros son como una garrafa de leche.

Está bien. Omar y yo vamos a buscar agua.

Orla y Oswald, vigilad a la masa gelatinosa.

Creo que deberíamos quedarnos Oswald y yo.

¿Por qué? Tú y yo somos colegas desde siempre.

¿Por qué no cambiamos para conocernos mejor?

Omar, estamos varados en el desierto con una masa gelatinosa

que tiene que reunirse con su hermano enfurruñado,

¿y tú quieres jugar a conocernos mejor?

Lo has pillado a la primera.

Bueno, pues te vienes conmigo.

Eso mismo le dije al peñasco que me hizo compañía

los últimos 400 años.

Le llamaba Peñito. Éramos muy amigos.

Hasta que dejamos de serlo.

Un poquito más tarde todavía...

¿Seguro que no quieres un cartón de zumo de piña?

No me gusta la piña.

¡Genial! Ya sé algo más de ti que no sabía antes.

Y voy a saber más cosas con un jueguecito que se llama

dos verdades y una mentira.

Omar, si no te importa, prefiero seguir en el taburete

vigilando la masa.

Oswald, está en una jaula de rayos láser.

No puede ir a ninguna parte.

Tienes razón. Así me gusta.

Quiero que me cuentes tres cosas acerca de ti,

dos son verdad y una es mentira.

Y yo adivino cuál es la mentira. ¿Me pides que mienta?

Sí.

Curioso modo de conocer a otra persona.

¿Qué ha pasado?

"He desconectado las luces para ahorrar energía".

Buena idea, ordenador.

"También he apagado la jaula de rayos láser".

(A LA VEZ) Oh, oh...

¡La masa se ha escapado!

"PVI. Para vuestra información voy a utilizar abreviaturas

para ahorrar energía. ATT".

(A LA VEZ) Busca la masa.

¡Mira por aquí!

Todo hay que decirlo, en el desierto hace mucho calor.

No temas, tengo sombreros.

Orla, son gorros para la lluvia. ¿Lo llevo encima de la cabeza?

Sí. Pues son sombreros.

Agua, ahí delante. ¡Espérame!

¿Dónde estará? ¿Dónde estará?

Mira, ahí está.

Necesitamos un frasco para atraparlo.

Opal y Orla se han llevado todos los frascos de agua.

Tiene que haber otra cosa que podamos utilizar.

Ajá.

Estupenda idea, Omar.

¡Lo conseguí! ¡He atrapado la masa!

¿Qué ha pasado? La había atrapado. Este recipiente es poroso.

Ya, es verdad, es poroso. No sabes de qué estoy hablando,

¿verdad? Ya, ni idea.

Poroso quiere decir que tiene agujeros, ¿lo ves?

Este cesto no puede contener a la masa ni a ningún liquido

porque se escapan por estos agujeros.

Hay que buscar un contenedor sin agujeros.

Pero antes acabemos de contar dos verdades y una mentira.

No, de eso nada. Entonces la masa se nos va a escapar.

No creo que haya ido muy lejos.

"PVI. El vehículo tiene 87 pisos y 932 alas y media".

¿Qué decías?

¿Sabes? Creo que voy a conocer este vehículo mucho mejor

de lo que te conozco a ti.

(RESOPLA)

Orla, pero si esto es un cactus. El cactus contiene agua.

¡Griforinator!

Prepara la garrafa de cuatro litros. No tengo de eso.

Hemos fallado la misión, llamo a la señorita O.

¡No! Quería decir que no he encontrado garrafas

de cuatro litros, así que he traído botellas de un litro.

Si eres tan amable, ¿me explicas qué es eso de un litro?

Un litro es una medida de líquidos más pequeña.

En una garrafa caben cuatro litros. ¿A qué es genial?

No tan genial como este griforinator.

Eh... ¿No puede ir más rápido?

No, es lo que hay.

Oh...

Reconócelo, lo estás pasando bien.

¡Me lo pasaba mucho mejor sentado en mi taburete vigilando

a la masa gelatinosa! Eh, ya sé otra verdad sobre ti.

El juego funciona. Te encanta el taburete.

¿Qué más te gusta? Lanzar bolas de nieve.

Mentira. No, es verdad.

¿En serio?

Y ver a gente atrapando bolas de nieve.

Mentira. No, es algo que me encanta.

No estás eligiendo las mejores verdades.

¡Omar, la masa!

Por suerte tengo algo sin agujeros para atraparla.

(Música acción)

¡Ya es mía!

Ah...

¿Cómo se te ocurre usar un saco? Porque no tiene agujeros.

Sí que los tiene, mira.

Agujeros.

Pero son mucho más pequeños que los de la papelera.

No importa que sean grandes o pequeños, sigue siendo poroso.

Tienes que encontrar algo que sea totalmente no poroso.

Sí, eso es, no poroso.

Un envase no poroso está hecho de un material sin agujeros.

Tenemos que encontrar algo ahora mismo.

¿Por qué estás sonriendo?

Me he dado cuenta de que hablas en serio.

Se acabó el agua.

No está mal, hemos recogido dos litros.

Volvamos a nuestro carro metálico para alimentarlo con este néctar.

O sea, al vehículo.

Y esta agua. No tan deprisa, Orla.

Eso mismo decía Peñito. No hemos terminado, mira.

Dos litros es la mitad de una garrafa.

Necesitamos dos más, cuatro litros en total para rellenar la garrafa

de cuatro litros.

Es el agua que necesita el vehículo para llegar a Londres.

Hola, soy Opal, miembro de un equipo de agentes de élite

dedicados a arreglar todo lo que se sale de lo normal,

especialmente... "¿Dónde os habéis metido?".

Cielos, es la señorita O.

El hermano mayor de la masa sigue buscando a su hermanito

y lo está poniendo todo perdido. ¿Cuánto de perdido?

Bastante.

-Continuará...

Seguimos con la historia.

-La masa gelatinosa ha gelatinado la gran noria de Londres.

¿Os falta mucho para llegar?

Ya casi estamos, hasta pronto. (HACE RUIDOS) Se va la señal. Adiós.

¿Le has colgado a la señorita O?

No, solo he finalizado la llamada porque tenemos una misión

y no hay tiempo que perder. Vámonos de aquí.

No mováis ni una ceja. Os estoy pintando un retrato.

¿Y tú aquí qué pintas en medio del desierto?

Muy buena pregunta. La oficina de turismo del Sáhara

me ha encargado pintar una serie de cuadros sobre la vida

del desierto.

La titularé "Sueños de arena". O mejor, "Arena".

Siento tener que decirte esto, pero somos unos agentes de élite

dedicados a arreglar... Tenemos una importante misión.

¿Cortando otra vez?

Has dicho que no hay tiempo que perder. ¡No te enrolles!

Esperad, ¿me dejáis que os siga y os pinte mientras camináis?

(A LA VEZ) Claro.

-Y otra cosa. ¿Puedo cantar mientras camináis?

# Chicas caminando por las dunas # de uniforme azul.

# Tienen placas # y una armadura mochila.

# Tenéis agua, agentes secretos. # Dubi, dubidá.

# Placas. #

(A LA VEZ) No. -No. Vale, otra cosa más.

¿Los gorritos son imprescindibles? Es que aquí no suele llover

y me parece que quedan un poco raros en el cuadro. Por comentar.

Son sombreros y se quedan sobre nuestros cráneos.

Vale,

pero esperadme, bromeaba. Ya os alcanzaré, os sigo.

Está bien. La cuesta se las trae, pensaba que sería más fácil.

¿Dónde habré dejado el parasol?

Hay que buscar algo para atrapar a la masa, así que empecemos

con lo que ya sabemos.

Te gusta tirar bolas de nieve y que otros las recojan.

Sobre los recipientes. Vale.

El cubo de los papeles y el saco de tela no han sido muy útiles

porque eran porosos.

¿Servirá este bol de cristal? Hagamos la prueba.

Zumo de piña, allá vamos. Muy bien.

No sale nada de líquido. ¡Funciona! El cristal no es poroso.

El cristal no es lo mejor para atrapar a la masa.

Ya...

Opal, parece que llevamos siglos andando

y no me gusta decir esto, pero estoy cansada.

¿De veras? No pareces cansada. ¡En mi cuadro sí!

(JADEA) Echa un vistazo.

¿Por qué está tan borroso el fondo?

Porque estabais caminando todo el rato.

Os puedo pintar otro si os quedáis quietas una hora.

No te enfades, pero tenemos un problema más importante.

Está bien, a vuestro aire. Recogeré mis témperas al agua

y me iré a casa.

(A LA VEZ) ¿Has dicho témperas al agua?

-Y me llamo Susan, pero la gente solo oye lo que quiere oír.

¿Podrías darnos un poco de agua de tus témperas

y echarla en este frasco? Claro.

Vaya, es un tamaño perfecto para los acuarelistas.

(A LA VEZ) ¿Gracias?

(CANTURREA)

Precaución, hay mucho acuarelista salvaje merodeando por esta zona.

Gracias, pero ya nos arreglaremos. Seguro que nos arreglamos.

Bueno. Bueno.

Bueno. Bueno.

¡Bueno! Bueno...

Aquí tenéis. Fíjate, un litro exacto.

Genial, ¿ya tenemos todo?

No, necesitamos un litro más. ¿Recuerdas?

Una garrafa equivale a cuatro botellas de un litro

y solo tenemos tres. Es decir, nos falta un litro.

¿Os interesa comprarme un cuadro? Gracias, pero tenemos prisa

y es demasiado grande para llevarlo a cuestas.

Oh, los tengo más pequeños.

¿Esta preciosa puesta de sol?

(A LA VEZ) No. -¿No? Animaos.

No. Vale, no.

A ver qué más tengo aquí... ¿Un pozo de agua?

¿Dónde está ese pozo que has pintado?

Oh, está en esa dirección. Si me compráis el cuadro

os servirá de mapa.

Gracias, pero ya has dejado caer dónde está ese pozo, así que...

(A LA VEZ) Gracias. -Oh... Siempre meto la pata.

"Agentes, tenéis una llamada de la señorita O".

"Agentes, daos prisa. Todos los fish and chips de Londres

han sido atacados. Es horrible".

Quiero decir, si le pones kétchup no está tan mal,

pero de todas formas no es lo mismo. "¡Deprisa!".

Oh... Hemos fallado. ¿Tú crees?

Vale, la masa ha logrado huir, pero nos hemos conocido mejor

y sé que odias el zumo de piña

y te encanta sentarte en tu taburete.

¡Mi taburete! Tal vez podamos usarlo para atrapar a la masa.

¡Está hueco!

Y es de plástico, por lo que es muy ligero de llevar,

pero ¿nos servirá? Zumo de piña marchando.

¡No sale el líquido! Hemos dado con el recipiente perfecto.

Genial, me bebo todo el zumo de piña y vamos a por la masa.

Puedes echarlo por el desagüe. Mm... Prefiero así.

Mira, ¡el pozo de agua!

El cubo está agujereado. ¿Cómo sacaremos agua del pozo?

Usaremos una de las botellas vacías atándola a la cuerda.

A ver, un bonito nudo fuerte...

Lo veo bastante endeble. Oh, aguantará.

(Golpes)

Eso ha sonado a que no.

No hay que tirar la toalla.

Nos quedan un montón de botellas de un litro vacías.

"Yip, yip, yip".

No te muevas. ¿Oyes eso? No. ¿Qué es lo que tengo que oír?

"Yip, yip, yip". Ese sonido.

¿Qué sonido?

"Yip, yip, yip". "Yip, yip, yip".

"Yip, yip, yip". "Yip, yip, yip".

¡Acuarelistas salvajes! ¡No! "Yip, yip, yip".

¡No, no, no! ¡No, dejad eso!

¡No toquéis esto! ¡Dejad eso!

¡Las botellas son nuestras! ¡Parad! "Yip, yip, yip".

No puede ser. "Yip, yip, yip".

Se acabó la misión. Hemos fallado.

La Opal que yo conozco no se rendiría.

Y después daría un discurso, uno de esos que no acaban nunca.

Será que no hemos llegado a conocernos tan bien

como Omar y Oswald.

¿Omar? Tengo malas noticias.

Lo siento, ahora no puedo hablar. "¿Cómo que no puedes hablar?".

Estamos buscando a la masa con un recipiente sólido.

¿Qué?

Verás, un recipiente sólido es ese que no deja pasar el líquido,

mientras que uno poroso... ¡Eso no!

¿Habéis dejado escapar a la masa? "Es largo de contar. Te dejo".

Es el final de la unidad móvil de la División Odd.

¿Estás segura?

¿Por qué señalas tu gorro?

Estoy señalando mi sombrero de lluvia.

¿Por qué estás señalando tú...?

Un momento, ese sombrero te protege la cabeza de la lluvia

porque no es poroso.

No deja escapar el agua porque no tiene agujeros.

Podemos atarlo a una cuerda y usarlo como cubo para el agua.

¿Pero cabrá un litro de agua?

Según la talla es para una cabeza de un litro de volumen.

Bien, entonces es perfecto.

Oh, ahí está. Corre. Vamos, vamos.

Oswald, el taburete por la izquierda.

¡Vale!

Oh...

¡Ahora a la derecha! Vale.

Oh...

Creo que la masa entiende lo que decimos.

Eso es imposible.

Eh, bloquéalo, Oswald.

(GRITA) Uf...

Está bien. Sí, entiende lo que decimos.

¿Cómo vamos a atraparlo si entiende nuestros planes?

Con dos verdades y una mentira. Me gusta lanzar cosas,

ver a la gente atraparlas y el zumo de piña.

Tú odias el zumo de piña, luego te gusta...

¡Lanzar cosas! Y ver a la gente atraparlas.

(A LA VEZ) ¡Tenemos la masa!

(A LA VEZ) ¡Tenemos el agua!

(A LA VEZ) ¡Bien!

¿Alguien sabe dónde echarla? "En mi boca".

¿Qué? ¿Qué ha sido eso?

Oh, vaya, qué extraño.

¡Echad agua todos!

¡Mirad qué rico néctar!

Agua. Quería decir agua.

Cuatro envases de un litro equivalen a cuatro litros exactos.

Suficiente para llegar a Londres. "Vehículo listo para despegar".

(GRITAN CONTENTOS) ¡Genial, sí!

¡Vamos a la pintoresca Londres!

O Londres a secas.

(Música animada)

"Abriendo escotilla. Allá va el hermanito de masa gelatinosa".

(TODOS) ¡Sí! (GRITAN CONTENTOS)

"Buen trabajo, agentes".

Ha sido todo un honor para nosotros porque somos agentes de élite,

dedicados a arreglar todo lo que sea extraño, insólito