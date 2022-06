División O - El curioso caso de piratitis

"Trabajamos para una organización, dirigida por niños,

(OFF) "Soy la Agente Olivia".

"Este es mi compañero, el Agente Otto".

"Este es mi lápiz de la suerte".

"Pero volvamos a Otto y a mí".

"Trabajamos para una organización, dirigida por niños,

que investiga lo extraño,

lo raro y, sobre todo, lo insólito".

"Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

(Sintonía "División ODD")

¡Venga, venga!

"¿Que para quién trabajamos?"

"¡Para la División ODD!"

"EL CURIOSO CASO DE PIRATITIS"

Hola, compañera. Hola.

¿Y ese sombrero?

¿Qué sombrero? El de pirata que llevas puesto.

No llevo un sombrero pirata.

Vale, no sé cuánto rato quieres seguir con esto, pero...

¡No puedo quitármelo! ¡Hola, agentes!

¿Has tenido contacto hoy con un pirata?

No.

Bueno, sí que he ayudado a un pirata

a cruzar la calle.

(Música animada)

Gracias por vuestra ayuda.

De nada. Que tenga un buen día.

Perdón por pegaros la piratitis.

¿Olivia tiene piratitis?

Eso explicaría lo del parche.

Cada vez le pasarán

más cosas raras piratescas.

Y si no la detenemos antes de que sea pirata total,

se quedará así para siempre.

¡Por favor dime que tienes algo para arreglarlo!

Ah, sí, claro.

Más o menos.

No, en realidad no.

Pero puedo construir uno, creo.

¡Al laboratorio!

Se va por ahí.

Este es el Despiratinator.

¿Y puede volverme normal?

Correcto.

Pero hay un pequeño problema:

solo tengo la parte del guante.

O sea que faltan:

un círculo, un triángulo y un rectángulo.

No, faltan una esfera, una pirámide y un prisma rectangular.

¿Qué? Los objetos bidimensionales,

como un círculo o un triángulo,

son planos, pero buscamos objetos tridimensionales.

Las tres dimensiones son:

longitud, anchura y también profundidad.

Como esta caja de pañuelos.

Sí, y mirad,

no es un rectángulo,

sino un prisma rectangular.

Tiene longitud, anchura,

pero también profundidad.

Tiene fondo.

Da igual,

tengan las dimensiones que tengan,

nos faltan las piezas.

Esperad. Hay cuarteles

de la División ODD por todo el mundo,

seguro que otro laboratorio tiene las piezas que necesitamos.

Bien pensado. Sí, genial.

Chicos, no sé si me dará tiempo.

Eh... ¡Tengo una idea! ¡Seguidme!

¿Me piden que frene la piratitis de Olivia?

¡Soy médica, no milagrera!

¿Entonces no puede?

¡Sí que puedo, soy médica! Genial.

Quédate aquí mientras vamos a los demás cuarteles. Vamos.

Tranquila, compañera, nosotros nos ocupamos.

Vale, veamos qué se puede hacer.

Abra la boca y diga "A".

(GRITA COMO PIRATA)

No, digo que diga "A".

(GRITA COMO PIRATA)

Ya veo lo que pasa.

O'Dwyer, mándanos a la División ODD de la próxima ciudad.

En realidad la próxima la dirige el agente Odie,

que es complicadillo.

O'Dwyer, mándanos a la próxima ciudad.

Preparando para estruginar.

¡Estruginando!

(Música animada)

Agente O'Starf.

¡Hala!

Se parece un montón a nuestro cuartel.

No, es superdistinto.

Mira ese poster.

Vale, sí, es por aquí.

¡O'Quincy, tienes que ayudarnos!

Oh, Oscar, qué sorpresa.

Mira, estaba pensando

que casi no nos vemos.

Necesitamos un favor, tengo...

Pues habéis venido al sitio correcto,

soy muy fan de los favores.

Algunos hasta me llaman "El Capitán Favores".

A ver, no en voz alta ni nada, pero lo sé.

Menos uno que quería llamarme "El Superdiver",

y yo en plan...

(AMBOS) ¡O'Quincy! -Ah, hola, agentes.

¿Tienes las piezas que faltan del Despiratinator?

Vamos a ver.

No tengo todas las partes, pero creo que tengo este círculo.

No es un círculo, es una esfera.

Es un objeto tridimensional, redondo como una pelota,

y puede rodar.

¿Como este? Sí.

Uno menos. Faltan dos. Sí.

Muchas gracias. Ah, de nada.

¿Sabéis? Esto me recuerda al último caso

de piralitis que vi...

Ah, voy a seguir hablando igual.

Eran las 15:00 de un martes...

(Música animada)

Dígamelo. "Oscar, soy yo, la Doctora O".

Trabajo con usted en la División ODD,

los dos llevamos bata y somos rubios.

Dicho así parece que somos la misma persona,...

"...pero en realidad no". Doctora, ¿qué pasa?

¡La piratitis de Olivia va a peor!

¡Ahora tengo barba!

Le puse los pies a remojo en salsa,

pero no es la solución.

Nos daremos prisa.

Tranquila, mientras no haya loro

no pasa nada.

¡Ay! ¿Se refiere a uno así?

Eh... Voy a por una jaula para él y a por más salsa para usted.

Vale. Dese prisa por favor.

(LORO) ¡Oh, salsa!

Ortega.

¡Hala! ¿Gatos?

O'Delia.

Oscar. Amigo de Oscar.

Quiero construir un Despiratinator,

pero me faltan piezas.

La pieza que necesitas está aquí.

Oh, gracias, O'Delia...

(GRITA) (RÍE).

¡Serpientes en lata!

¡Pillado!

No tiene gracia.

Mi compañera se está convirtiendo en pirata.

Entiendo.

Sujeta este artilugio un momento.

¡Un artilugio de agua! (RÍE) Clásico.

¿Nos vas a gastar muchas bromas más antes de ayudarnos?

Una más, pero me la guardo para el final.

Parece que os faltan una pirámide y un prisma rectangular.

(Música de suspense)

Eso es una pirámide.

Uno, dos, tres, cuatro triángulos.

Y esta cara es un cuadrado.

¡Eso es! Dos menos, falta uno.

Solo falta un prisma rectangular.

El Agente Odie tiene uno, lo vi en su laboratorio el otro día.

No, no, no. Quién sea, menos Odie. No.

Oscar, por favor.

Por Olivia.

Vale, está bien.

Buena suerte a los dos.

(RÍE)

¡Calambre!

¿El qué? Clásico.

La verdad, me caes bien.

(Música animada)

Dígamelo. "Oscar, soy yo,..."

...la Doctora O. Le llamé antes por teléfono,

¿me respondió con la boca?

Sí, Doctora, ¿qué pasa?

¡No tenemos mucho tiempo, la camisa de Olivia

se vuelve más bombacha por momentos!

(GRUÑE)

¡Y ahora hablo así, grumete!

¡Oscar!, ¿y ahora qué?

Vamos al laboratorio de Odie a por la última pieza.

Dígale a Olivia que vaya allí. Vale.

Olivia, vaya allí.

(GRUÑE) ¡Gracias por su ayuda, Doctora O!

Obravakov.

Chulo el poster.

(Música soul)

(Música de suspense)

¡Odie, necesitamos un prisma rectangular!

¿Tienes uno? No para la pirata esa.

(GRUÑE) ¡Perdón por el retraso, grumetes!

¿No lo entiendes? La pirata es mi compañera.

No, ella no, digo el ladrón pirata Oscar.

Me robó todos preciosos diseños.

¿Le robaste sus diseños de artilugios?

Eh... No. No, aún peor:

mis diseños de peinado.

Todos

los cortes

de pelo

de Oscar

han sido míos primero.

Me los ha robado todos.

(GRUÑE) ¡Oscar! ¿Cómo has podido?

Lo admito, le robé los diseños de peinado,

pero solo porque quería parecerme a ti.

¿En serio? Creía que era porque te caía mal.

Es al contrario, amigo, justo al contrario.

Ven aquí, tonto.

Tranquilo, Ya está. Siento haber dudado.

Fue una tontería. No pasa nada.

¡Chicos, el prisma rectangular!

Ah, sí, perdón.

Prisma rectangular.

Tiene longitud, anchura y también profundidad.

¡Funciona! Vale.

Olivia, quédate quieta y te zapearé.

(GRUÑE)

¿Olivia?

(GRUÑE) ¡Perros sarnosos!

¡Jamás capturaréis a la terrible capitana Olivia!

Demasiado tarde, es pirata total.

¡Todavía no, mírale el meñique!

(GRITA)

(RÍE)

¡Cogedla!

(Música de acción)

Aquí hay sábanas y ropa por todos lados.

Es el día de la colada.

No todos los cuarteles tienen lavadora.

(GRUÑE)

(GRUÑE)

(TODOS) ¡Hala!

¡Te tengo!

No te tengo.

¡Venga, Oscar, venga!

¡Jamás me atraparéis, so percebes! ¡Olivia,

sé qué queda bien en tu meñique!

¡No me hagas reír!

¡Por favor, ayuda!

(GRITA)

¡Un motín

en mi mano de estribor!

¡Ahora!

¡Ay!

(AMBOS) ¡Bien!

Gracias, agentes.

¡Odie!

¿Estás bien?

Eso creo.

(TODOS) ¡Tu pelo!

¿Qué?

Por fin un peinado exclusivo.

Me encanta. Enhorabuena, Odie.

Tengo que hacérmelo.

"OSCAR, EL SILLÓN"

Gracias por venir, División ODD.

¿Cuál es el problema?

Intento repartir la pizza, pero siempre que entro...

Mirad, mejor os lo enseño, ¿vale?

Esperad.

Vale. ¡Esperad!

(AMBOS) (GRITAN) ¡Así lleva pasando más de una hora!

La pizza está superfría.

¿Qué tipo de pizza es?

Es hawaiana. Ese es el problema.

En esta zona están prohibidas las hawaianas.

¿Qué?

Ay... Pues deberían poner carteles o algo así.

Tranquila, tenemos un Clasicaquesinator.

¡Oh! Una pizza de queso.

Ahí va. Prueba ahora.

Sí, vale.

Un trabajo bien hecho, ¿no?

(TODOS)(GRITAN)

No entiendo, ¿por qué no funciona?

Ah, sí ha funcionado, ¿veis?, no hay pizza.

La he repartido y he salido por el otro lado.

Gracias, División ODD. ¡Bien!

Vale, agentes, tenemos un par de artilugios nuevos:

un Quitanievesnator y un Fueranievesnator.

Espera, ¿no son los dos lo mismo?

No, no, no.

Este tiene empuñadura.

Ah, y luego está esto.

Tenéis que escuchar todo lo que os voy a decir.

Oscar, ¿qué está pasando?

Me acabo de zapear con un Sillonator

y empezaré a convertirme en sillón.

Ahora mis piernas son un cojín.

¿Cómo lo paramos?

La buena noticia es que hay un Desillonator,

la mala noticia es que está dentro del maletín cerrado.

A lo mejor tendría más sentido

guardar el artilugio que te convierte en algo,

¡en vez del artilugio que lo arregla!

No te falta razón, y me encantaría hablar del tema

si mis dedos no fuesen ahora patas de sillón.

Y hay otra mala noticia,

se me ha olvidado el código para desbloquear el maletín.

(AMBOS) ¡Oscar!

Solo recuerdo que los 3 números suman 50.

¡Pero hay muchas combinaciones que suman 50,

el código podría ser cualquier cosa!

Hay más buenas noticias,

sabía que me olvidaría el código,

así que hipnoticé a tres personas

y les dije a cada una un número.

¿Sabes hipnotizar a la gente? Sí.

Cómo mola.

¿Quiénes saben los números? La doctora O, Orquídea y Obfusco.

Tenéis que dar dos palmadas,

decid "Alerta sillón", y os darán la información.

Vale. ¡Espera!

Que nadie se entere de que me convierto en sillón

porque si las... (GRITA)

No creía que iba a ir así el día.

¡Ya voy a por los números, tú vigila el sillón!

¿Cómo que vigila el sillón?

Es un sillón, ¿a dónde se va a ir?

¡Oh, no!

Interesante.

¡Doctora O!

Agente Olivia, estoy jugando a los médicos,

¡pero no estoy jugando porque soy médica de verdad!

¡Oscar se ha convertido en...!

Digo... ¡Da igual en qué se haya convertido!

Necesito el número que le dio para abrir el maletín.

No tengo ni idea de lo que me habla.

¡Alerta sillón!

Si tengo 45 pacientes enfermos y curo a 8,

¿cuántos pacientes enfermos me quedan?

¿Oscar escondió el número en un problema de palabras?

¿Para qué lo haría?

El Desillonator es un artilugio muy potente,

y Oscar cree que si cae en malas manos...

Ay... Da igual.

Doctora, ¿puedo usar su ordenador?

Ahora mismo no soy la Doctora O,

pero sí, claro, ponte las botas.

Vale.

Sigue los pasos.

Quiero saber cuántos pacientes enfermos le quedan.

¿Qué es lo que sé?

Ha empezado con 45 pacientes.

Luego ha curado a 8.

O sea que hay 8 menos.

¡Eso es restar!

Así que 45 menos 8 es...

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

¡La respuesta es 37! ¡Bien!

Tengo que volver con Otto.

Eh...

¡Alerta de sillón!

Me habré quedado dormida un momento.

¿Y ahora qué?

Ah, así que sigue aquí.

Oscar.

¡Owen!

¿Qué estás haciendo?

Relajarme.

¿Te puedes creer que alguien ha tirado esto?

¡Qué va, lo hemos dejado...!

Lo necesito.

Ah, ya veo,

los Agentes Guays tienen un sillón,

pero los de Seguridad no.

¿Eso es un agujero?

Eh... Prefiero llamarlo

una mancha muy fea que he conseguido quitar.

Owen, necesito el sillón.

Si me lo das...

te limpio las pantallas una semana.

Mejor 18 años. Mejor 2 semanas

Hecho. Gracias, Owen.

No sabes lo importante que es el sillón.

Tú ten cuidado con el chicle.

(Música de suspense)

37.

¡Bien!

¡Oh!

¿Qué le ha pasado a Oscar?

Owen le ha pasado.

Buenas noticias, tengo un número,

solo faltan dos para abrir el maletín.

¡Eh!

Esta vez voy yo a por los números

y tú te quedas a vigilar el sillón.

Créeme, es mucho más difícil.

¿Cómo que mucho más difícil?

¡Oh, no!

¿Oscar?

¡Sillón!

Hola, Orquídea.

¡Oh, eres Orquídea! Sí.

¡Alerta sillón!

Si tengo 16 centigurps

y le doy 5 a un Sherman y 3 a otro Sherman,

¿cuántos me quedan?

Cómo mola.

Oscar dice "gracias".

Vale, vamos a hacerlo paso a paso.

¿Qué sé por ahora?

Si tengo 16 centigurps

y le doy 5 a un Sherman y 3 a otro Sherman,

¿cuántos me quedan?

Empiezas con 16 y luego das 5,

16 menos 5...

1, 2, 3, 4, 5...

Igual a 11.

Luego das otros 3,

o sea que 11 menos 3...

1, 2, 3...

¡La respuesta es 8!

¡Alerta de sillón!

¿Qué ha pasado?

Mira, Orquídea,

sé que a lo mejor te dio un poco de miedo,

pero me has ayudado un montón hoy.

Gracias, Otto.

Ahora me sabe mal haberte quitado los calcetines sin decírtelo.

¿Cómo me los has quitado de los pies?

Oye, tranqui, que ya te he devuelto las gafas.

Hemos terminado.

Oksana, ¿qué estás haciendo?

Añadirle brillitos al sillón para que sea de mi estilo.

¡Ese sillón no es tuyo!

Uy, que no. Es mío porque lo tengo yo.

¡Pero lo necesito porque...!

¡Porque lo necesito!

Ya veo,

los agentes os merecéis más el sillón

que las trabajadoras de la cafetería,

o mejor dicho, trabajadora.

En realidad solo estoy yo.

No, no lo digo por eso.

Todos los departamentos son importantes.

Somos todos parte de una gran familia

que trabaja unida.

Puedes... (GRITA)

¿Pero qué has hecho?

Pues saqué la cama

porque tu historia me da un poco de sueño.

A ver, Oksana,

¿qué tengo que hacer para recuperar el sillón?

Ayudarme hoy con los platos.

¿Qué le pasó a Oscar?

Oksana.

Buenas noticias, tengo el número de Orquídea.

Solo falta el número de Obfusco.

Vamos juntos, y nos llevamos el sofá.

¡La gente se lleva todo lo que no está clavado!

¡Guay,

maletín gratis!

Coge eso también.

Bien. Gracias.

Cuidado, cuidado.

Vale, intenta hacer una ele.

Vamos, a la izquierda. ¡Ya lo hago!

¡He roto a Oscar!

Ay... Ten más cuidado. ¡Vamos!

¿Estás levantando tu parte?

¡Pues claro que la estoy levantando!

Cuidado.

¿Por qué vamos por aquí?

Es un atajo al despacho de Obfusco.

Ah, ¿estáis buscando a Obfusco? (AMBOS) Sí.

Qué pena, acaba de irse a su casa de vacaciones en La Luna.

¿Y ahora cómo conseguimos el número para abrirlo?

¡Vosotros dos!

¿Habéis metido un sillón en mi cuartel?

¡Nadie tiene un sillón!

Voy a tirarlo. (AMBOS) ¡No!

¡Señorita O, no es nuestro, es del...

laboratorio!

¿Los científicos tienen sillones?

Yo hago comida, eso es ciencia.

Tiene que estar en Seguridad.

Yo hago comida, eso es seguridad.

A ver, tiene que estar con los operadores de tubos.

Yo hago comida, eso es operar tubos.

Eh...

Ahí te has pasado.

Señorita O se lo ruego... -Me paso el día...

¿Por qué Oscar no nos ha dicho los números?

¡Los ha dicho!

Oscar ha dicho que todos los números suman 50.

¿Y? Pues que si sumamos los dos números,

podemos saber cuánto nos falta para llegar a 50.

La respuesta será el último número.

¿Cuánto es 37 más 8?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Ahora solo hay que saber

cuántos números hay entre el 45 y el 50.

1, 2, 3, 4, 5.

(AMBOS) ¡Cinco, la respuesta es cinco!

Está decidido,

partiremos el sillón en cuatro partes.

¡Esperad!

(TODOS) ¿Oscar?

Sí, me he convertido en sillón.

Señorita O, merezco el castigo que crea justo.

Parece que bastante castigo has tenido ya.

Pero lo íbamos a partir en cuatro partes, ¿no?

(Música animada)